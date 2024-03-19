Морская столица России

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Панорама Финского залива и кронштадские форты, знакомство с архитектурой Северной Столицы, прогулка по Эрмитажу, фонтаны Петергофа — эти названия не передают всего великолепия того, что вам предстоит увидеть на этих экскурсиях.

Вы побываете в двух городах, при желании совершите морскую прогулку и прокатитесь на теплоходе по рекам и каналам Петербурга и, конечно, ощутите атмосферу праздника во время городских мероприятий в честь Дня Военно-морского флота.
Морская столица России
Морская столица России
Морская столица России
Ближайшие даты:
28
июл

Что вас ожидает:

Полюбуемся Финским заливом
Полюбуемся Финским заливом
Увидим панораму залива и кронштадские форты и побываем на берегу гавани, где всё, как в петровские времена
Ощутим атмосферу праздника
Ощутим атмосферу праздника
Пройдёмся по центру Петербурга, поучаствуем в мероприятиях, посмотрим парад и салют
Бросим монетку в фонтан «Фаворитка»
Бросим монетку в фонтан «Фаворитка»
Прогуляемся по Нижнему парку и бросим монетку, чтобы обязательно сюда вернуться

Программа тура по дням

1 день

Кронштадт и форт Константин

Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

К месту начала экскурсий туристы должны прибыть самостоятельно.

Загородная экскурсия в Кронштадт. Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда Вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

Посещение форта Константин.

За дополнительную оплату: морская прогулка «Форты Кронштадта» — отличная возможность увидеть с воды форты Кронштадта, и узнать об уникальной системе фортификационных укреплений острова, ставшим самой мощной крепостью на Балтике.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

2 день

Обзорная экскурсия и Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». В Петербурге, со дня основания, работали выдающиеся архитекторы, скульпторы, инженеры, мастера садово-паркового искусства. Их творения стали всемирно известными шедеврами, со многими из которых мы познакомимся во время этого путешествия.

Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших художественных музеев мира. Залы Эрмитажа познакомят Вас с культурой разных стран и народов Запада и Востока: произведениями скифских и древнеримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейского искусства. Среди шедевров Эрмитажа — творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.

Окончание экскурсии в центре города, не позднее 17:00.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

За дополнительную оплату: экскурсия на теплоходе по рекам и каналам: «Гордость Российского флота». Восхитительные архитектурные ансамбли, золоченые шпили, устремленные ввысь, дворцы, соборы, отражаясь в воде, создают незабываемое впечатление и оставят неизгладимый след в Вашей душе навсегда. Вам предоставится уникальная возможность полюбоваться военными кораблями, ставшими на якорь в дельте Невы.

3 день

Городские мероприятия и Петергоф

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.

Самостоятельное участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Военно-Морского Флота.

Во второй половине дня:

Загородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с посещением Нижнего парка фонтанов. Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга. Своеобразие этого ансамбля неповторимо. Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства.

Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов. Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф.

Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.

ВНИМАНИЕ: возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 19:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Проживание

В туре предусмотрено размещение на выбор в хостеле или гостиницах Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместный номер
Доп.
место
Одноместный номерСкидка на ребёнка до 14 летДоп. сутки, цена за номер
ОдноместныйДвухместныйДвухместный + доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства
на блок. Завтрак накрытие
9910123801000292533805070
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства
в номере
1041013400344539005850
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Комфорт
12945-1762556156550-
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Супериор. Завтрак шведский
132451246518445603068659465
МОСКВА 4*
Стандарт. Завтрак шведский
стол
120301113016840520055907800
Без проживания и питания70001000

Варианты проживания

Гостиница Кирочная

2 ночи

Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевска». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд — 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.

При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.

На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.

При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.

Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.

Гостиница КирочнаяГостиница КирочнаяГостиница Кирочная

Отель Достоевский

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км. Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат. От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км. По запросу персонал может организовать услуги трансфера.

Это любимая часть города Санкт-Петербург среди наших гостей согласно независимым отзывам.

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Отель Москва

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Это любимая часть города Санкт-Петербург среди наших гостей согласно независимым отзывам.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице 2 суток
  • Питание: 2 завтрака в ресторане гостиницы
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Индивидуальный трансфер - по запросу
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт используется в туре?

Микроавтобусы: обычно Мерседес спринтер, может быть Ивеко, Хендай, количество мест, как правило 18+1 или 18+2.

Автобусы: Ман, Ютонг, Зон Тонг, Хендай, Вольво, Неман, Мерседес и другие, количество мест от 28 до 55 (в зависимости от размера группы).

Рассадка произвольная, кондиционер есть всегда.

В какое время начинаются экскурсии?

Мы не прописываем заранее время старта, поскольку музеи подтверждают время ближе к датам. Точное время старта каждой экскурсии есть в программе, которую гости получают по приезду (или мы направляем им ее заранее).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
19 мар 2024
Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
О
15 мар 2024
Организатор принимающая сторона. Была менеджер Анастасия. Все организовано очень четко и без сбоев. Вся нужная информация и билеты были предоставлены своевременно и продублированы на все возможные каналы связи. За что очень благодарна.
К
4 фев 2024
Все отлично!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыНа теплоходеВодные развлеченияНа автобусе

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