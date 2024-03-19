1 день

Кронштадт и форт Константин

Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

К месту начала экскурсий туристы должны прибыть самостоятельно.

Загородная экскурсия в Кронштадт. Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда Вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

Посещение форта Константин.

За дополнительную оплату: морская прогулка «Форты Кронштадта» — отличная возможность увидеть с воды форты Кронштадта, и узнать об уникальной системе фортификационных укреплений острова, ставшим самой мощной крепостью на Балтике.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.