Вы побываете в двух городах, при желании совершите морскую прогулку и прокатитесь на теплоходе по рекам и каналам Петербурга и, конечно, ощутите атмосферу праздника во время городских мероприятий в честь Дня Военно-морского флота.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Кронштадт и форт Константин
Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
К месту начала экскурсий туристы должны прибыть самостоятельно.
Загородная экскурсия в Кронштадт. Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда Вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.
Посещение форта Константин.
За дополнительную оплату: морская прогулка «Форты Кронштадта» — отличная возможность увидеть с воды форты Кронштадта, и узнать об уникальной системе фортификационных укреплений острова, ставшим самой мощной крепостью на Балтике.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Обзорная экскурсия и Эрмитаж
Завтрак в гостинице.
Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». В Петербурге, со дня основания, работали выдающиеся архитекторы, скульпторы, инженеры, мастера садово-паркового искусства. Их творения стали всемирно известными шедеврами, со многими из которых мы познакомимся во время этого путешествия.
Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших художественных музеев мира. Залы Эрмитажа познакомят Вас с культурой разных стран и народов Запада и Востока: произведениями скифских и древнеримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейского искусства. Среди шедевров Эрмитажа — творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.
Окончание экскурсии в центре города, не позднее 17:00.
Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.
За дополнительную оплату: экскурсия на теплоходе по рекам и каналам: «Гордость Российского флота». Восхитительные архитектурные ансамбли, золоченые шпили, устремленные ввысь, дворцы, соборы, отражаясь в воде, создают незабываемое впечатление и оставят неизгладимый след в Вашей душе навсегда. Вам предоставится уникальная возможность полюбоваться военными кораблями, ставшими на якорь в дельте Невы.
Городские мероприятия и Петергоф
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.
Самостоятельное участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Военно-Морского Флота.
Во второй половине дня:
Загородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с посещением Нижнего парка фонтанов. Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга. Своеобразие этого ансамбля неповторимо. Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства.
Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов. Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф.
Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.
ВНИМАНИЕ: возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 19:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Проживание
В туре предусмотрено размещение на выбор в хостеле или гостиницах Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместный номер
Доп.
место
|Одноместный номер
|Скидка на ребёнка до 14 лет
|Доп. сутки, цена за номер
|Одноместный
|Двухместный
|Двухместный + доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства
на блок. Завтрак накрытие
|9910
|12380
|1000
|2925
|3380
|5070
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства
в номере
|10410
|13400
|3445
|3900
|5850
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Комфорт
|12945
|-
|17625
|5615
|6550
|-
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Супериор. Завтрак шведский
|13245
|12465
|18445
|6030
|6865
|9465
МОСКВА 4*
Стандарт. Завтрак шведский
стол
|12030
|11130
|16840
|5200
|5590
|7800
|Без проживания и питания
|7000
|1000
Варианты проживания
Гостиница Кирочная
Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевска». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд — 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.
При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.
На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.
При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.
Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.
Отель Достоевский
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км. Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат. От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км. По запросу персонал может организовать услуги трансфера.
Это любимая часть города Санкт-Петербург среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Отель Москва
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Это любимая часть города Санкт-Петербург среди наших гостей согласно независимым отзывам.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице 2 суток
- Питание: 2 завтрака в ресторане гостиницы
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Питание, не указанное в программе тура
- Индивидуальный трансфер - по запросу
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какой транспорт используется в туре?
Микроавтобусы: обычно Мерседес спринтер, может быть Ивеко, Хендай, количество мест, как правило 18+1 или 18+2.
Автобусы: Ман, Ютонг, Зон Тонг, Хендай, Вольво, Неман, Мерседес и другие, количество мест от 28 до 55 (в зависимости от размера группы).
Рассадка произвольная, кондиционер есть всегда.
В какое время начинаются экскурсии?
Мы не прописываем заранее время старта, поскольку музеи подтверждают время ближе к датам. Точное время старта каждой экскурсии есть в программе, которую гости получают по приезду (или мы направляем им ее заранее).