На каяках по Ладоге

Очередной сезон каякинга на Ладожском озере предлагаем вам начать с трехдневного тура вокруг острова Кильпола.

Поход по Ладожским шхерам на каяках с ночёвкой в палатках, приготовлением еды на костре и изучением
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окрестностей — проверенный способ отдохнуть от суеты рабочих будней среди красот природы южной Карелии и почувствовать дух путешествий без длительного отрыва от цивилизации. Если открывать походный сезон, то именно так!

5
3 отзыва
На каяках по Ладоге
На каяках по Ладоге
На каяках по Ладоге
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Посёлок Берёзово, переход до залива Найсмери

Сбор группы у Финляндского вокзала в 07:45-08:00, знакомство с гидом-инструктором и посадка в микроавтобус.

Около 3 часов дороги до места старта — посёлка Берёзово.

10:45-11:00 сбор группы в Берёзово (встреча с теми, кто ехал своим ходом).

Подготовка к выходу на маршрут:

  • получение снаряжения;
  • знакомство с правилами поведения на воде;
  • вводный инструктаж по управлению каяком и технике безопасности;
  • загрузка вещей и снаряжения в моторную лодку сопровождения;
  • предстартовая разминка.

Маршрут на каяках: по заливам Лехмалахти и Улансканселькя к деревне Тиурула и далее в залив Найсмери.

В программе дня: каякинг в Ладожских шхерах, лекция об истории этих мест и ночёвка в палатке на из островов залива Найсмери.

Посёлок Берёзово, переход до залива НайсмериПосёлок Берёзово, переход до залива НайсмериПосёлок Берёзово, переход до залива НайсмериПосёлок Берёзово, переход до залива Найсмери
2 день

Между Ладогой и островом Кильпола

Маршрут на каяках: из залива Найсмери к мысу Куркиниеми и островам Есусарет с посещением маяка и руин.

Далее - переход вдоль восточных берегов острова Кильпола к месту второй ночёвки.

В программе дня: поиск нерп, лазание по прибрежным скалам, созерцание величественных пейзажей и открытой Ладоги.

Ночёвка в палатках на острове Кильпола.

Между Ладогой и островом КильполаМежду Ладогой и островом КильполаМежду Ладогой и островом КильполаМежду Ладогой и островом Кильпола
3 день

Возвращение в Санкт-Петербург

Завтрак (09:00), сбор лагеря (10:00-11:00) и возвращение в посёлок Берёзово (15:00-17:00).

После сдачи снаряжения - возвращение в Санкт-Петербург.

Маршрут на каяках: возвращение в п. Берёзово по заливу Лехмалахти с заходом (посещением) смотровой площадки "57я высота".

В программе дня: возвращение в архипелаг Ладожские шхеры, перекус в бухте Ахвенапаянлахти, подъём на скалу Руллалахденвуори (57-я высота) и узнать, что означают эти сложные названия.

Участники заказавшие трансфер вернуться в Санкт-Петербург к 20:00-21:00 в зависимости от дорожной обстановки.

Возвращение в Санкт-ПетербургВозвращение в Санкт-ПетербургВозвращение в Санкт-Петербург

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

При размещении двух человек в палатке, подселения нет.

Полевая кухня (завтрак, ходовой перекус и ужин).

Стоимость тура: 14 200 рублей.

Аренда спального комплекта: 700 рублей с человека.

Фото проживания

Варианты проживания

Палатка

2 ночи

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида-инструктора
  • Походное питание: в первый день - перекус и ужин, во второй день - завтрак и перекус и ужин в третий день - завтрак и перекус (все туристы в равной степени принимают участие в приготовлении пищи). Покупка продуктов питания осуществляется туроператором заблаговременно и самостоятельно
  • Общественное костровое снаряжение, общественная посуда, тент
  • Доставка плавсредств, общественного снаряжения и провизии к месту старта тура и вывоз по его окончанию
  • Прокат каяков, вёсел, гермоупаковок объёмом 30Л и спасательных жилетов
  • Прокат палаток (2х или 3х-местные)
  • Сопровождение моторной лодкой (для упрощения транспортировки вещей и безопасности)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Трансфер из Санкт-Петербурга и обратно (место в трансфере можно забронировать за дополнительную плату - 1 500 руб.):
  • Спальники и пенки (их, в комплекте с вкладышами, мы можем предложить в аренду за дополнительную плату так же как и трансфер - на этапе покупки билета) +700 рублей к стоимости тура
  • Личная одежда и бивачное снаряжение туристов
  • Завтрак в первый день тура и ужин в последний день
Место начала и завершения?
Г. Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • перчатки (неопреновые, велосипедные, яхтенные или просто строительные);
  • теплый свитер/толстовка из флиса или шерсти;
  • куртка влаго-ветрозащитная (водонепроницаемость от 5000 мм до 10 000 мм);
  • обувь для нахождения в байдарке (коралловые, полиуретановые или неопреновые тапочки, как вариант - резиновые сапоги);
  • пенка (туристический коврик) для сна;
  • спальный мешок (температура комфорта не меньше +10°C для июня, июля и августа; не менее 0 °C для мая и сентября; не менее -5°C для октября). Мы можем предоставить спальный мешок в аренду за дополнительную оплату;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • индивидуальные медицинские препараты (захватите пластырь).

Будет разумно разделить одежду на два типа: «мокрую», в которой вы находитесь в байдарке и «сухую» в которую вы, при необходимости, переодеваетесь на берегу.

Как организована безопасность?
  1. Опытный инструктор, имеющий большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификат по оказанию первой помощи;
  2. Групповая аптечка с широким спектром медицинских препаратов и перевязочных материалов;
  3. Спасательные жилеты и спасательные концы.
В случае неблагоприятных погодных условий (высокой волны или сильного ветра) гид-инструктор может принять решение об изменении маршрута.
Какие есть ограничения в туре?
  1. К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет. Граждане в возрасте от 14 до 17 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей, с 18 лет - свободно, от 60 - по согласованию с организатором тура.
  2. Распитие алкогольных напитков в наших турах — запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.
  3. К участию в туре не допускаются люди массой более 120 кг и объёмом бёдер более 125 см. Эти ограничения обусловлены конструктивными параметрами байдарок.
Как самостоятельно доехать до Ладожских шхер?
  • На автомобиле.

Из Санкт-Петербурга нужно выехать на Новоприозерское шоссе и двигаться в направлении города Приозерск (130км), далее продолжать движение по дороге на город Сортавала до посёлка Берёзово (22 км). Асфальтированная дороге закончится при повороте в посёлок Кузнечное. Не волнуйтесь, по этой грунтовке, отсыпанной щебнем, вам нужно будет проехать всего 5 км. На лодочной станции, откуда мы начинаем поход, организована охраняемая автостоянка стоимостью 200 рублей за сутки.

Рекомендуем пользоваться программами-навигаторами с актуальным обновлением карт, чтобы доехать быстро и по корректному маршруту.

  • На электричке.

До станции Кузнечное электрички отправляются с Финляндского вокзала. Время в пути составляет около 3 часов 20 минут. Около станции всегда стоят машины такси, которые довезут туристов до места старта за 300 — 400 рублей.

Если вы прилетели в Санкт-Петербург на самолёте, то из аэропорта Пулково до Финляндского вокзала можно добраться:

  • На такси

Мы рекомендуем использовать официальные службы такси. В таком случае стоимость поездки из Пулково на Финляндский вокзал не будет превышать 1000 рублей.

  • На метро

Для начала Вам нужно добраться на автобусе № 39, № 39Э или маршрутном такси №К39 от аэропорта Пулково до станции метро Московская. Весь перечисленный транспорт останавливается перед выходом из зала прибытия. Станция метро Московская — конечная остановка.
Далее на метро от станции Московская (синяя ветка) вам нужно доехать до станции Площадь Ленина (красная ветка), где и находится Финляндский вокзал. В пути предстоит одна пересадка — на станции Технологический Институт.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Время и место сбора группы

С участниками, кто добирается на нашем трансфере, мы встречаемся в 07:45 утра в г. Санкт-Петербург, у Финляндского вокзала (Боткинская ул., д. 4).

С участниками, кто добирается самостоятельно (на своём автомобиле или связке "электричка + такси"), мы встречаемся на лодочной станции в поселке Березово.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
4 мая 2024
Хорошие ребята, неформальный подход.
О
4 мая 2024
Все хорошо
С
3 мая 2024
Отличная организация, все продумано, душевные гиды. Всем советую!
Отличная организация, все продумано, душевные гиды. Всем советую!Отличная организация, все продумано, душевные гиды. Всем советую!Отличная организация, все продумано, душевные гиды. Всем советую!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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