Поход по Ладожским шхерам на каяках с ночёвкой в палатках, приготовлением еды на костре и изучением
Программа тура по дням
Посёлок Берёзово, переход до залива Найсмери
Сбор группы у Финляндского вокзала в 07:45-08:00, знакомство с гидом-инструктором и посадка в микроавтобус.
Около 3 часов дороги до места старта — посёлка Берёзово.
10:45-11:00 сбор группы в Берёзово (встреча с теми, кто ехал своим ходом).
Подготовка к выходу на маршрут:
- получение снаряжения;
- знакомство с правилами поведения на воде;
- вводный инструктаж по управлению каяком и технике безопасности;
- загрузка вещей и снаряжения в моторную лодку сопровождения;
- предстартовая разминка.
Маршрут на каяках: по заливам Лехмалахти и Улансканселькя к деревне Тиурула и далее в залив Найсмери.
В программе дня: каякинг в Ладожских шхерах, лекция об истории этих мест и ночёвка в палатке на из островов залива Найсмери.
Между Ладогой и островом Кильпола
Маршрут на каяках: из залива Найсмери к мысу Куркиниеми и островам Есусарет с посещением маяка и руин.
Далее - переход вдоль восточных берегов острова Кильпола к месту второй ночёвки.
В программе дня: поиск нерп, лазание по прибрежным скалам, созерцание величественных пейзажей и открытой Ладоги.
Ночёвка в палатках на острове Кильпола.
Возвращение в Санкт-Петербург
Завтрак (09:00), сбор лагеря (10:00-11:00) и возвращение в посёлок Берёзово (15:00-17:00).
После сдачи снаряжения - возвращение в Санкт-Петербург.
Маршрут на каяках: возвращение в п. Берёзово по заливу Лехмалахти с заходом (посещением) смотровой площадки "57я высота".
В программе дня: возвращение в архипелаг Ладожские шхеры, перекус в бухте Ахвенапаянлахти, подъём на скалу Руллалахденвуори (57-я высота) и узнать, что означают эти сложные названия.
Участники заказавшие трансфер вернуться в Санкт-Петербург к 20:00-21:00 в зависимости от дорожной обстановки.
Проживание
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
При размещении двух человек в палатке, подселения нет.
Полевая кухня (завтрак, ходовой перекус и ужин).
Стоимость тура: 14 200 рублей.
Аренда спального комплекта: 700 рублей с человека.
Варианты проживания
Палатка
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида-инструктора
- Походное питание: в первый день - перекус и ужин, во второй день - завтрак и перекус и ужин в третий день - завтрак и перекус (все туристы в равной степени принимают участие в приготовлении пищи). Покупка продуктов питания осуществляется туроператором заблаговременно и самостоятельно
- Общественное костровое снаряжение, общественная посуда, тент
- Доставка плавсредств, общественного снаряжения и провизии к месту старта тура и вывоз по его окончанию
- Прокат каяков, вёсел, гермоупаковок объёмом 30Л и спасательных жилетов
- Прокат палаток (2х или 3х-местные)
- Сопровождение моторной лодкой (для упрощения транспортировки вещей и безопасности)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Трансфер из Санкт-Петербурга и обратно (место в трансфере можно забронировать за дополнительную плату - 1 500 руб.):
- Спальники и пенки (их, в комплекте с вкладышами, мы можем предложить в аренду за дополнительную плату так же как и трансфер - на этапе покупки билета) +700 рублей к стоимости тура
- Личная одежда и бивачное снаряжение туристов
- Завтрак в первый день тура и ужин в последний день
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- перчатки (неопреновые, велосипедные, яхтенные или просто строительные);
- теплый свитер/толстовка из флиса или шерсти;
- куртка влаго-ветрозащитная (водонепроницаемость от 5000 мм до 10 000 мм);
- обувь для нахождения в байдарке (коралловые, полиуретановые или неопреновые тапочки, как вариант - резиновые сапоги);
- пенка (туристический коврик) для сна;
- спальный мешок (температура комфорта не меньше +10°C для июня, июля и августа; не менее 0 °C для мая и сентября; не менее -5°C для октября). Мы можем предоставить спальный мешок в аренду за дополнительную оплату;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- индивидуальные медицинские препараты (захватите пластырь).
Будет разумно разделить одежду на два типа: «мокрую», в которой вы находитесь в байдарке и «сухую» в которую вы, при необходимости, переодеваетесь на берегу.
Как организована безопасность?
- Опытный инструктор, имеющий большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификат по оказанию первой помощи;
- Групповая аптечка с широким спектром медицинских препаратов и перевязочных материалов;
- Спасательные жилеты и спасательные концы.
Какие есть ограничения в туре?
- К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет. Граждане в возрасте от 14 до 17 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей, с 18 лет - свободно, от 60 - по согласованию с организатором тура.
- Распитие алкогольных напитков в наших турах — запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.
- К участию в туре не допускаются люди массой более 120 кг и объёмом бёдер более 125 см. Эти ограничения обусловлены конструктивными параметрами байдарок.
Как самостоятельно доехать до Ладожских шхер?
- На автомобиле.
Из Санкт-Петербурга нужно выехать на Новоприозерское шоссе и двигаться в направлении города Приозерск (130км), далее продолжать движение по дороге на город Сортавала до посёлка Берёзово (22 км). Асфальтированная дороге закончится при повороте в посёлок Кузнечное. Не волнуйтесь, по этой грунтовке, отсыпанной щебнем, вам нужно будет проехать всего 5 км. На лодочной станции, откуда мы начинаем поход, организована охраняемая автостоянка стоимостью 200 рублей за сутки.
Рекомендуем пользоваться программами-навигаторами с актуальным обновлением карт, чтобы доехать быстро и по корректному маршруту.
- На электричке.
До станции Кузнечное электрички отправляются с Финляндского вокзала. Время в пути составляет около 3 часов 20 минут. Около станции всегда стоят машины такси, которые довезут туристов до места старта за 300 — 400 рублей.
Если вы прилетели в Санкт-Петербург на самолёте, то из аэропорта Пулково до Финляндского вокзала можно добраться:
- На такси
Мы рекомендуем использовать официальные службы такси. В таком случае стоимость поездки из Пулково на Финляндский вокзал не будет превышать 1000 рублей.
- На метро
Для начала Вам нужно добраться на автобусе № 39, № 39Э или маршрутном такси №К39 от аэропорта Пулково до станции метро Московская. Весь перечисленный транспорт останавливается перед выходом из зала прибытия. Станция метро Московская — конечная остановка.
Далее на метро от станции Московская (синяя ветка) вам нужно доехать до станции Площадь Ленина (красная ветка), где и находится Финляндский вокзал. В пути предстоит одна пересадка — на станции Технологический Институт.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Время и место сбора группы
С участниками, кто добирается на нашем трансфере, мы встречаемся в 07:45 утра в г. Санкт-Петербург, у Финляндского вокзала (Боткинская ул., д. 4).
С участниками, кто добирается самостоятельно (на своём автомобиле или связке "электричка + такси"), мы встречаемся на лодочной станции в поселке Березово.