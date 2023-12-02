Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии

Отключиться от суеты в загородном комплексе и выбрать экскурсионную программу на свой вкус

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Предлагаем на время забыть о ежедневных заботах и шуме городов и пожить в уютных домиках на берегу Ладоги — вас ждёт настоящий отпуск и перезагрузка! Три дня у вас будет на то, чтобы делать всё, что хочется: здесь большой выбор услуг — от экскурсий до активных развлечений для всей семьи, есть русская баня и финская сауна, беседки и мангалы, живописная территория со своим водопадом и даже медвежатами! В остальные дни мы посетим знаменитый горный парк «Рускеала», заглянем в Центр шунгита и прогуляемся у водопадов. А ещё вас ждёт дегустация бальзамов и настоек. Испытайте на себе отдых по-карельски! .
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Ближайшие даты:
2
дек
3
дек
4
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"

Встречаемся и отправляемся в горный парк «Рускеала». По пути остановимся у храма Коневской иконы Божией Матери, построенного по традициям северного деревянного зодчества. Насладимся царящей здесь атмосферой спокойствия. Пройдёмся по территории крепости Корела 14-го века и осмотрим руины кирхи Яккима, где несколько лет назад был организован музей под открытым небом «Город ангелов» с деревянными скульптурами ангелов в необычных образах.

После обеда едем к каскаду лесных водопадов — Ахвенкоски, где снимались знаменитые фильмы. Желающие прогуляются по экотропе с подвесными мостами.

В 16:30 прибудем в парк. Вы полюбуетесь живописными скалами Мраморного каньона — добытый здесь материал был использован для украшения Эрмитажа и Исаакиевского собора. Затем — свободное время. Можно посетить Итальянский карьер и Изумрудное озеро, совершить водную прогулку, зарядиться адреналином, прокатившись на зиплайне, или пройти маршрутом «Подземная Рускеала» и побывать в пещерах и штольнях.

В 20:00 разместимся в туристическом комплексе. Вечером желающие могут пожарить шашлык.

Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"
2 день

Дополнительные экскурсии или свободное время

Сегодня вы можете выбрать из вариантов экскурсий (за доплату): отправиться к водопадам Прокинкоски, Верхний и Нижний Койриноя, Белые Мосты или поучаствовать в интерактивном мастер-классе по добыче граната.

После обеда — свободное время. Можно отдохнуть на территории комплекса или снова посетить парк «Рускеала», прогуляться по городу Сортавала и заглянуть в музей Кронида Гоголева, чтобы полюбоваться коллекцией его рельефных картин, вырезанных из дерева, снова съездить к водопадам Ахвенкоски.

Вечером желающие погреются в русской баньке или сауне.

Дополнительные экскурсии или свободное времяДополнительные экскурсии или свободное времяДополнительные экскурсии или свободное времяДополнительные экскурсии или свободное времяДополнительные экскурсии или свободное время
3 день

Свободное время, экскурсии на выбор

Этот день вы снова можете провести по своему усмотрению: съездить на экскурсию к водопадам, если не поехали вчера, примерить на себя роль кладоискателя на мастер-классе по добыче граната.

После обеда — свободное время. Можно развлечься в горном парке, прогуляться и отдохнуть на турбазе: насладиться чистым воздухом в окружении хвойного леса и спокойствием и единением с живописной карельской природой, пройтись вдоль озера, дойти до небольшого водопада и посмотреть на медвежат, которые живут на территории туркомплекса.

Свободное время, экскурсии на выборСвободное время, экскурсии на выборСвободное время, экскурсии на выборСвободное время, экскурсии на выборСвободное время, экскурсии на выборСвободное время, экскурсии на выбор
4 день

Свободный день

Утром у вас снова будет возможность посетить экскурсии, а после обеда — свободное время для отдыха по-карельски: можно пожарить шашлык, попариться в русской бане или финской сауне и насладиться тишиной вдали от шума и суеты городов.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Экскурсии на выбор, знакомство с городом Сортавала, Центр шунгита, возвращение в Санкт-Петербург

После завтрака можно снова отдохнуть на территории туркомплекса или отправиться к водопадам. Пообедав, побываем в заливе Кирьявалахти, а затем желающие самостоятельно прогуляются по Сортавале и посетят интерактивный музей «Город Викингов». Здесь вас ждут мастерские и тир, дегустация медовухи и фотосессия в исторических костюмах.

Совершим трассовую экскурсию по Сортавале, а во второй половине дня заедем в Центр шунгита — уникального минерала, обладающего целебными свойствами. Вы узнаете о пользе шунгита и поучаствуете в дегустации карельских бальзамов и настоек.

В 19:00 заглянем в магазин форелевого хозяйства, где желающие приобретут знаменитую карельскую рыбу. Затем — возвращение в Санкт-Петербург.

Экскурсии на выбор, знакомство с городом Сортавала, Центр шунгита, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсии на выбор, знакомство с городом Сортавала, Центр шунгита, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсии на выбор, знакомство с городом Сортавала, Центр шунгита, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсии на выбор, знакомство с городом Сортавала, Центр шунгита, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсии на выбор, знакомство с городом Сортавала, Центр шунгита, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсии на выбор, знакомство с городом Сортавала, Центр шунгита, возвращение в Санкт-Петербург

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской площади, 08:40 - отправление от станции метро «Проспект Просвещения»
Завершение: Санкт-Петербург, 22:30-23:00 - станция метро «Проспект Просвещения»; 23:00-23:30 - прибытие к Казанскому собору
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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