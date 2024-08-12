К участию в туре не допускаются лица моложе 14 лет.

Лица в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей.

К участию в туре не допускаются лица, не умеющие плавать.

Распитие алкогольных напитков в наших турах — запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.

К участию в туре не допускаются люди массой более 120 кг и объёмом бёдер более 125 см. Эти ограничения обусловлены конструктивными параметрами каяков.

Пребывание в наших турах не рекомендуется беременным женщинам и людям с ограниченными возможностями.

Если у вас есть сомнения о возможности участия в туре по состоянию здоровья - проконсультируйтесь с клиентской поддержкой Ахтилахти и вашим лечащим врачом.