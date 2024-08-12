На каяках по Выборгскому заливу. Тур на 3 дня по Ленинградской области

На каяках по Выборгскому заливу
Сезон каякинга предлагаем Вам начать с трехдневного тура по Выборгскому заливу.

Вы увидите оборонительные сооружения XIX века - крепость Тронгзунд, Пильские батареи и одноименный фарватер, Зоринское укрепление, остатки финской деревни на о-ве Малый Высоцкий (бывш.

Равансаари) и, разумеется, о-в Овчинный с руинами финского лагеря для военнопленных и гидроаэродрома.
5
3 отзыва
На каяках по Выборгскому заливу. Тур на 3 дня по Ленинградской области
На каяках по Выборгскому заливу. Тур на 3 дня по Ленинградской области
На каяках по Выборгскому заливу. Тур на 3 дня по Ленинградской области
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Переход на каяках по Выборгскому заливу к о-ву Овчинный

07:45-08:00 Сбор группы у Финляндского вокзала в городе Санкт-Петербург и посадка в микроавтобус.

Около 2,5 часов дороги до места старта - крепости Тронгзунд, близ города Высоцк.

10:30-12:00 Встреча с туристами, которые добирались своим ходом.

Подготовка к выходу на маршрут:

  • получение снаряжения, сборка и подготовка каяков к походу;
  • знакомство с правилами поведения на воде;
  • вводный инструктаж по управлению каяком и технике безопасности.

12:00-00:00 Переход на каяках по Выборгскому заливу к о-ву Овчинный, посещение руин минной станции, финского концентрационного лагеря 1920х годов, места зарождения финской гидроавиации и ряда других достопримечательностей.

Далее, отправимся к о-ву Смоленский (бывш. Поркансаари), в лесах которого найдём остатки финских хуторов, исчезнувших в огне Второй мировой войны.

Ночёвка в палатках на о-ве Малый Высоцкий.

Переход на каяках по Выборгскому заливу к о-ву ОвчинныйПереход на каяках по Выборгскому заливу к о-ву ОвчинныйПереход на каяках по Выборгскому заливу к о-ву ОвчинныйПереход на каяках по Выборгскому заливу к о-ву Овчинный
2 день

Переход на каяках к о-ву Солнечный

09:00-00:00 Подъём, завтрак и переход на каяках к о-ву Солнечный, откуда камышовыми лабиринтами выйдем к о-ву Черновой.

На Черновом высадимся и осмотрим руины передней Пильской батареи, контролировавшей вход в одноименный фарватер, ведущий к Выборгу.

Далее отправимся искать проход в заростающую протоку между островами Крепыш и Передовик, пройдя которую, вернёмся к месту нашего палаточного лагеря.

Ночёвка в том же месте на о-ве Малый Высоцкий.

Переход на каяках к о-ву СолнечныйПереход на каяках к о-ву СолнечныйПереход на каяках к о-ву СолнечныйПереход на каяках к о-ву СолнечныйПереход на каяках к о-ву Солнечный
3 день

Возвращение в Санкт-Петербург

После завтрака отправимся изучать наш о-в - Малый Высоцкий (бывш. Равансаари).

Сходим на руины фортификационных сооружений Зоринского укрепления и исследуем остатки финской деревни Равансаари, некогда занимавшей почти весь остров.

После обеда соберём палатки и на каяках отправимся обратно к крепости Тронгзунд на о-ве Высоцкий.

По прибытию на берег (по плану в 17:00) - разгрузка, очистка и, если потребуется, разборка каяков.

Трансфер в Санкт-Петербург с прибытием к 20:00-21:00 к Финляндскому вокзалу.

Возвращение в Санкт-ПетербургВозвращение в Санкт-ПетербургВозвращение в Санкт-ПетербургВозвращение в Санкт-ПетербургВозвращение в Санкт-Петербург

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

Полевая кухня (завтрак, ходовой перекус и ужин).

Стоимость тура: 14 400 рублей.

Фото проживания

Варианты проживания

Палатка

2 ночи

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гидов-инструкторов
  • Походное питание: в первый день - перекус и ужин, во второй день - завтрак, перекус и ужин, в третий день - завтрак и перекус. Все туристы в равной степени принимают участие в приготовлении пищи и связанных с этим операциях
  • Общественное костровое снаряжение, общественная посуда, тент
  • Прокат каяков, вёсел, гермоупаковок объёмом 30 литров и спасательных жилетов
  • Прокат палаток (2х или 3х-местных)
  • Сопровождение моторной лодкой (перевозка личных вещей и снаряжения от точки старта к палаточного лагеря и обратно)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Трансфер из Санкт-Петербурга и обратно (место в трансфере можно забронировать за дополнительную плату - 1 500 руб.):
  • Спальники и пенки (их, в комплекте с вкладышами, мы можем предложить в аренду за дополнительную плату так же как и трансфер - на этапе покупки билета) +700 рублей к стоимости тура
  • Личная одежда и бивачное снаряжение туристов
  • Завтрак в первый день тура и ужин в последний день
Место начала и завершения?
Г. Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • перчатки (неопреновые, велосипедные, яхтенные или просто строительные);
  • теплый свитер/толстовка из флиса или шерсти;
  • куртка влаго-ветрозащитная (водонепроницаемость от 5000 мм до 10 000 мм);
  • обувь для нахождения в байдарке (коралловые, полиуретановые или неопреновые тапочки, как вариант - резиновые сапоги);
  • пенка (туристический коврик) для сна;
  • спальный мешок (температура комфорта не меньше +10°C для июня, июля и августа; не менее 0 °C для мая и сентября; не менее -5°C для октября). Мы можем предоставить спальный мешок в аренду за дополнительную оплату;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • индивидуальные медицинские препараты (захватите пластырь).

Будет разумно разделить одежду на два типа: «мокрую», в которой вы находитесь в байдарке и «сухую» в которую вы, при необходимости, переодеваетесь на берегу.

Какие есть ограничения?

К участию в туре не допускаются лица моложе 14 лет.

Лица в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей.

К участию в туре не допускаются лица, не умеющие плавать.

Распитие алкогольных напитков в наших турах — запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.

К участию в туре не допускаются люди массой более 120 кг и объёмом бёдер более 125 см. Эти ограничения обусловлены конструктивными параметрами каяков.

Пребывание в наших турах не рекомендуется беременным женщинам и людям с ограниченными возможностями.

Если у вас есть сомнения о возможности участия в туре по состоянию здоровья - проконсультируйтесь с клиентской поддержкой Ахтилахти и вашим лечащим врачом.

Как организована безопасность?

Опытный инструктор, имеющий большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификат по оказанию первой помощи.

Групповая аптечка с широким спектром медицинских препаратов и перевязочных материалов.

Спасательные жилеты и спасательные концы.

В случае неблагоприятных погодных условий (высокой волны или сильного ветра) гид-инструктор может принять решение об изменении маршрута.

Сопровождение моторной лодкой.

Время и место сбора группы

С туристами, использующими трансфер из Санкт-Петербурга, мы встречаемся на площади перед Финляндским вокзалом в 07:45-08:00 утра.

Обратите внимание: трансфер нужно оплатить заранее, чтобы мы рассчитывали количество посадочных мест в автобусе.

Точка встречи с туристами, которые добираются своим ходом, находится в городе Высоцк у стен крепости Тронгзунд. Это не самая известная локация, поэтому ориентиром для такси и навигаторов может служить адрес г. Высоцк, Ленинградская улица дом 3 - это крохотное здание администрации Высоцкого городского поселения. Находясь здесь проще всего позвонить гиду и получить информацию о том, куда двигаться дальше.

Существуют два главных способа добраться в Высоцк из Санкт-Петербурга:

  • на автомобиле по трассе А-181 Скандинавия через Выборг.

Обычно время в пути составляет порядка 2 часов 30 минут. На месте, близ точки старта, есть охраняемая парковка (около 200 рублей в сутки на лето 2023 года);

  • на электричке «Ласточка» с Финляндского вокзала.

Поезд отправляется в 08:05 из Питера и уже в 09:20 она уже прибывает в Выборг. В расписании могут быть изменения! Актуальная информация доступна здесь. Выйдя из здания вокзала нужно заказать такси (1000 рублей в одну сторону на лето 2023 года) до города Высоцк и следовать инструкция из абзаца выше.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
12 авг 2024
Спасибо большое за организацию инструкторам Сергею и Диме)
О
4 мая 2024
Хорошие ребята, неформальный подход.
О
4 мая 2024
Все хорошо

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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