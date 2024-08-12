Вы увидите оборонительные сооружения XIX века - крепость Тронгзунд, Пильские батареи и одноименный фарватер, Зоринское укрепление, остатки финской деревни на о-ве Малый Высоцкий (бывш.
Равансаари) и, разумеется, о-в Овчинный с руинами финского лагеря для военнопленных и гидроаэродрома.
Программа тура по дням
Переход на каяках по Выборгскому заливу к о-ву Овчинный
07:45-08:00 Сбор группы у Финляндского вокзала в городе Санкт-Петербург и посадка в микроавтобус.
Около 2,5 часов дороги до места старта - крепости Тронгзунд, близ города Высоцк.
10:30-12:00 Встреча с туристами, которые добирались своим ходом.
Подготовка к выходу на маршрут:
- получение снаряжения, сборка и подготовка каяков к походу;
- знакомство с правилами поведения на воде;
- вводный инструктаж по управлению каяком и технике безопасности.
12:00-00:00 Переход на каяках по Выборгскому заливу к о-ву Овчинный, посещение руин минной станции, финского концентрационного лагеря 1920х годов, места зарождения финской гидроавиации и ряда других достопримечательностей.
Далее, отправимся к о-ву Смоленский (бывш. Поркансаари), в лесах которого найдём остатки финских хуторов, исчезнувших в огне Второй мировой войны.
Ночёвка в палатках на о-ве Малый Высоцкий.
Переход на каяках к о-ву Солнечный
09:00-00:00 Подъём, завтрак и переход на каяках к о-ву Солнечный, откуда камышовыми лабиринтами выйдем к о-ву Черновой.
На Черновом высадимся и осмотрим руины передней Пильской батареи, контролировавшей вход в одноименный фарватер, ведущий к Выборгу.
Далее отправимся искать проход в заростающую протоку между островами Крепыш и Передовик, пройдя которую, вернёмся к месту нашего палаточного лагеря.
Ночёвка в том же месте на о-ве Малый Высоцкий.
Возвращение в Санкт-Петербург
После завтрака отправимся изучать наш о-в - Малый Высоцкий (бывш. Равансаари).
Сходим на руины фортификационных сооружений Зоринского укрепления и исследуем остатки финской деревни Равансаари, некогда занимавшей почти весь остров.
После обеда соберём палатки и на каяках отправимся обратно к крепости Тронгзунд на о-ве Высоцкий.
По прибытию на берег (по плану в 17:00) - разгрузка, очистка и, если потребуется, разборка каяков.
Трансфер в Санкт-Петербург с прибытием к 20:00-21:00 к Финляндскому вокзалу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
Полевая кухня (завтрак, ходовой перекус и ужин).
Стоимость тура: 14 400 рублей.
Варианты проживания
Палатка
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гидов-инструкторов
- Походное питание: в первый день - перекус и ужин, во второй день - завтрак, перекус и ужин, в третий день - завтрак и перекус. Все туристы в равной степени принимают участие в приготовлении пищи и связанных с этим операциях
- Общественное костровое снаряжение, общественная посуда, тент
- Прокат каяков, вёсел, гермоупаковок объёмом 30 литров и спасательных жилетов
- Прокат палаток (2х или 3х-местных)
- Сопровождение моторной лодкой (перевозка личных вещей и снаряжения от точки старта к палаточного лагеря и обратно)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Трансфер из Санкт-Петербурга и обратно (место в трансфере можно забронировать за дополнительную плату - 1 500 руб.):
- Спальники и пенки (их, в комплекте с вкладышами, мы можем предложить в аренду за дополнительную плату так же как и трансфер - на этапе покупки билета) +700 рублей к стоимости тура
- Личная одежда и бивачное снаряжение туристов
- Завтрак в первый день тура и ужин в последний день
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- перчатки (неопреновые, велосипедные, яхтенные или просто строительные);
- теплый свитер/толстовка из флиса или шерсти;
- куртка влаго-ветрозащитная (водонепроницаемость от 5000 мм до 10 000 мм);
- обувь для нахождения в байдарке (коралловые, полиуретановые или неопреновые тапочки, как вариант - резиновые сапоги);
- пенка (туристический коврик) для сна;
- спальный мешок (температура комфорта не меньше +10°C для июня, июля и августа; не менее 0 °C для мая и сентября; не менее -5°C для октября). Мы можем предоставить спальный мешок в аренду за дополнительную оплату;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- индивидуальные медицинские препараты (захватите пластырь).
Будет разумно разделить одежду на два типа: «мокрую», в которой вы находитесь в байдарке и «сухую» в которую вы, при необходимости, переодеваетесь на берегу.
Какие есть ограничения?
К участию в туре не допускаются лица моложе 14 лет.
Лица в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей.
К участию в туре не допускаются лица, не умеющие плавать.
Распитие алкогольных напитков в наших турах — запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.
К участию в туре не допускаются люди массой более 120 кг и объёмом бёдер более 125 см. Эти ограничения обусловлены конструктивными параметрами каяков.
Пребывание в наших турах не рекомендуется беременным женщинам и людям с ограниченными возможностями.
Если у вас есть сомнения о возможности участия в туре по состоянию здоровья - проконсультируйтесь с клиентской поддержкой Ахтилахти и вашим лечащим врачом.
Как организована безопасность?
Опытный инструктор, имеющий большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификат по оказанию первой помощи.
Групповая аптечка с широким спектром медицинских препаратов и перевязочных материалов.
Спасательные жилеты и спасательные концы.
В случае неблагоприятных погодных условий (высокой волны или сильного ветра) гид-инструктор может принять решение об изменении маршрута.
Сопровождение моторной лодкой.
Время и место сбора группы
С туристами, использующими трансфер из Санкт-Петербурга, мы встречаемся на площади перед Финляндским вокзалом в 07:45-08:00 утра.
Обратите внимание: трансфер нужно оплатить заранее, чтобы мы рассчитывали количество посадочных мест в автобусе.
Точка встречи с туристами, которые добираются своим ходом, находится в городе Высоцк у стен крепости Тронгзунд. Это не самая известная локация, поэтому ориентиром для такси и навигаторов может служить адрес г. Высоцк, Ленинградская улица дом 3 - это крохотное здание администрации Высоцкого городского поселения. Находясь здесь проще всего позвонить гиду и получить информацию о том, куда двигаться дальше.
Существуют два главных способа добраться в Высоцк из Санкт-Петербурга:
- на автомобиле по трассе А-181 Скандинавия через Выборг.
Обычно время в пути составляет порядка 2 часов 30 минут. На месте, близ точки старта, есть охраняемая парковка (около 200 рублей в сутки на лето 2023 года);
- на электричке «Ласточка» с Финляндского вокзала.
Поезд отправляется в 08:05 из Питера и уже в 09:20 она уже прибывает в Выборг. В расписании могут быть изменения! Актуальная информация доступна здесь. Выйдя из здания вокзала нужно заказать такси (1000 рублей в одну сторону на лето 2023 года) до города Высоцк и следовать инструкция из абзаца выше.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.