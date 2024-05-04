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Авторский тур
2 дня
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 17 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
Начало: г. Санкт-Петербург
28 апр в 10:00
8 мая в 10:00
15 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Промчать на катере по Ладожским шхерам, переночевать в уютном шатре, увидеть нетуристические локации
Начало: Санкт-Петербург, центр, 9:00
«Сегодня после завтрака вас ждёт водная прогулка — прокатимся на катере по Ладожским шхерам»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Начало: Россия, Санкт-Петербург
31 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 53 500₽ за человека
скидка
50%
Индивидуальная
2 дня
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
Полюбоваться водными каналами Вышнего Волочка, прогуляться по древним городам и заглянуть в музеи
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
169008 450₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Санкт-Петербург на дворянский бал
Увидеть роскошные дворцы, побывать в гостях у императрицы и на чайной церемонии высшего общества
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Азимут Санкт-Петербур...
«Отправимся в круиз по Неве на теплоходе с живой музыкой»
17 июня в 12:00
1 июля в 12:00
33 420₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
Перезагрузиться на природе и прокатиться на катере до Ладожских шхер
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 9:00
«Отправимся на водную прогулку по озеру»
28 июня в 08:00
2 авг в 08:00
17 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
На сапбордах по реке Оредеж
Пройти около 30 км на сапах и насладиться живописными видами природы и Сиверской и Вырицкой ГЭС
Начало: Сиверская ГЭС, 11:00 (можно добраться от станции С...
7 сен в 08:00
7 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Морская экспедиция на паруснике: из Санкт-Петербурга в Калининград
Стать членом экипажа корабля, подняться на мачту, научиться вязать узлы и управлять парусами
Начало: Г. Санкт-Петербург или г. Кронштадт, точно место и...
«Большая часть практикантов — новички, впервые отправившиеся в море на корабле»
22 июня в 10:00
15 июля в 10:00
136 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлег4 мая 2024Очень живописные места, сложность преувеличена.
- ООлег4 мая 2024Отличная поездка
- ООльга8 апреля 2024Москва - Санкт-Петербург на теплоходе И. СтравинскийОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
- ААльфия2 апреля 2024Москва - Санкт-Петербург на теплоходе И. СтравинскийОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
- ААндрей28 марта 2024Москва - Санкт-Петербург на теплоходе И. СтравинскийВсе очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
- ТТеплова14 января 2024В Петербург на «Алые паруса»Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.
- ААнна14 января 2024В Петербург на «Алые паруса»Организация нашего тура в г. Санкт-Петербург была на высочайшем уровне, операторы всегда были на связи и отвечали без задержек на все вопросы.
- ВВиктория11 января 2024В Петербург на «Алые паруса»Всё отлично!!!
- ААнастасия14 декабря 2023Эта поездка была настоящим глотком свежего воздуха для четверых жителей мегаполиса! Для всех нас это было первое знакомство с Карелией и
- ККристина9 июля 2023Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Водные развлечения»
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- Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
- Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
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Водные туры в Санкт-Петербурге на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024