Туры по воде в Санкт-Петербурге

Найдено 9 туров в категории «Водные развлечения» в Санкт-Петербурге, цены от 7 000 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
2 дня
49 отзывов
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 17 950 за человека
Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
Начало: г. Санкт-Петербург
28 апр в 10:00
8 мая в 10:00
15 800 за человека
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Промчать на катере по Ладожским шхерам, переночевать в уютном шатре, увидеть нетуристические локации
Начало: Санкт-Петербург, центр, 9:00
«Сегодня после завтрака вас ждёт водная прогулка — прокатимся на катере по Ладожским шхерам»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
44 900 за человека
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Начало: Россия, Санкт-Петербург
31 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 53 500 за человека
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
🚌 На автобусе
скидка
50%
Индивидуальная
2 дня
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
Полюбоваться водными каналами Вышнего Волочка, прогуляться по древним городам и заглянуть в музеи
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
169008 450 за человека
В Санкт-Петербург на дворянский бал
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
5 дней
В Санкт-Петербург на дворянский бал
Увидеть роскошные дворцы, побывать в гостях у императрицы и на чайной церемонии высшего общества
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Азимут Санкт-Петербур...
«Отправимся в круиз по Неве на теплоходе с живой музыкой»
17 июня в 12:00
1 июля в 12:00
33 420 за человека
Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
Перезагрузиться на природе и прокатиться на катере до Ладожских шхер
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 9:00
«Отправимся на водную прогулку по озеру»
28 июня в 08:00
2 авг в 08:00
17 900 за человека
На сапбордах по реке Оредеж
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
2 дня
На сапбордах по реке Оредеж
Пройти около 30 км на сапах и насладиться живописными видами природы и Сиверской и Вырицкой ГЭС
Начало: Сиверская ГЭС, 11:00 (можно добраться от станции С...
7 сен в 08:00
7 000 за человека
Морская экспедиция на паруснике: из Санкт-Петербурга в Калининград
🛥 На яхте
Авторский тур
7 дней
Морская экспедиция на паруснике: из Санкт-Петербурга в Калининград
Стать членом экипажа корабля, подняться на мачту, научиться вязать узлы и управлять парусами
Начало: Г. Санкт-Петербург или г. Кронштадт, точно место и...
«Большая часть практикантов — новички, впервые отправившиеся в море на корабле»
22 июня в 10:00
15 июля в 10:00
136 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Олег
    4 мая 2024
    Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
    Очень живописные места, сложность преувеличена.
  • О
    Олег
    4 мая 2024
    Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
    Отличная поездка
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Москва - Санкт-Петербург на теплоходе И. Стравинский
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек
  • А
    Альфия
    2 апреля 2024
    Москва - Санкт-Петербург на теплоходе И. Стравинский
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку
  • А
    Андрей
    28 марта 2024
    Москва - Санкт-Петербург на теплоходе И. Стравинский
    Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
  • Т
    Теплова
    14 января 2024
    В Петербург на «Алые паруса»
    Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.
    Все гиды молодцы. Любят своё дело и городВсе гиды молодцы. Любят своё дело и городВсе гиды молодцы. Любят своё дело и городВсе гиды молодцы. Любят своё дело и городВсе гиды молодцы. Любят своё дело и городВсе гиды молодцы. Любят своё дело и городВсе гиды молодцы. Любят своё дело и городВсе гиды молодцы. Любят своё дело и городВсе гиды молодцы. Любят своё дело и городВсе гиды молодцы. Любят своё дело и город
  • А
    Анна
    14 января 2024
    В Петербург на «Алые паруса»
    Организация нашего тура в г. Санкт-Петербург была на высочайшем уровне, операторы всегда были на связи и отвечали без задержек на все вопросы.
  • В
    Виктория
    11 января 2024
    В Петербург на «Алые паруса»
    Всё отлично!!!
  • А
    Анастасия
    14 декабря 2023
    Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
    Эта поездка была настоящим глотком свежего воздуха для четверых жителей мегаполиса! Для всех нас это было первое знакомство с Карелией и
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    мы пропитались умиротворяющей атмосферой самых разных уголков региона, смогли замедлиться в наслаждение местной жизнью и природой, прочувствовать по настоящему захватывающие дух виды и посмотреть на необычные для туризма места. Огромное спасибо Александру и Наталье за отличную организацию, комфортное и безопасное передвижение; все было предусмотрено и продумано за нас в этой поездке, мы наслаждались вкусной едой и могли не думать о всех бытовых заботах. Эта поездка подарила нам яркие впечатления от Карелии и мы остаемся на связи с Александром для будущих приключений!

  • К
    Кристина
    9 июля 2023
    Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Водные развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
  2. Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
  3. Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
  4. Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
  5. 3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Водные развлечения" можно забронировать 9 авторских туров от 7 000 до 136 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Водные туры в Санкт-Петербурге на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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