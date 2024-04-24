Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Групповой тур в Санкт-Петербурге

Невская коллекция с понедельника

5
3 отзыва
Классический тур в Санкт-Петербург на 7 дней идеально подойдет для знакомства с городом.

Вы посетите сказочный Павловск, Дворец великого князя Владимира Александровича, Нижний парк Петергофа с фонтанами, Исаакиевский собор, Кронштадт (Морской собор и парк «Остров фортов»), Летний сад и Эрмитаж.
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Ближайшие даты:
3
июн
10
июн
17
июн
24
июн
1
июл
8
июл
15
июл
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Экскурсия с дополненной реальностью
Экскурсия с дополненной реальностью
Сможем виртуально заглянуть во дворцы и музеи: высокоточная графика нового поколения обеспечивают эффект полного погружения
По следам русских писателей
По следам русских писателей
Побываем в Коломне - жилом районе, где гуляли герои Н. Гоголя и Ф. Достоевского, и ещё ощущается атмосфера XVIII-XIX вв.
Волшебство Петергофа
Волшебство Петергофа
Увидим знаменитые каскады и фонтаны, полюбуемся панорамой Финского залива и прогуляемся по тенистым аллеям

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Автобусная обзорная экскурсия - Васильевский остров

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

  • 10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.
  • 11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.

Самостоятельное размещение.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».

13:00 Отъезд от гостиницы «Вало», в том числе для гостей из отелей «Вало Бизнес», «Рамада Плаза»

13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Русь», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марта», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».

13:45 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).

Отъезд на программу.

Автобусная «Большая обзорная экскурсия по Петербургу» с дополненной реальностью. Экскурсия по одному из красивейших городов мира, где каждый район и остров не похож на другие. Мы посетим Васильевский остров с его знаменитой стрелкой и прямыми как стрела линиями – именно здесь, по мысли Петра I, должен был быть культурный и политический центр столицы. Проедем по Петроградской стороне и увидим Заячий остров – место, где зародился наш город. Посетим парадный центр современного Петербурга – Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевский площади, где соединились блеск императорского двора и величие церквей. Проследим развитие города от строгих линий петровского барокко до изысканного северного модерна и новаторской архитектуры современности. Побываем в Коломне – тихом жилом районе Петербурга, где ещё ощущается атмосфера XVIII-XIX вв. Здесь гуляли герои Н. Гоголя и Ф. Достоевского, сохранился один из красивейших действующих храмов города – Никольский – и, конечно, знаменитый Мариинский театр.

18:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией, где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.

19:00 Окончание программы в центре города у ст. м. «Адмиралтейская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Понедельник. Автобусная обзорная экскурсия - Васильевский островПонедельник. Автобусная обзорная экскурсия - Васильевский островПонедельник. Автобусная обзорная экскурсия - Васильевский островПонедельник. Автобусная обзорная экскурсия - Васильевский остров
2 день

Вторник. Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый»

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».

10:00 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).

10:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Русь», «Невский Берег»,«Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марта», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».

10:30 Отъезд от гостиницы «Вало», в том числе для гостей из отелей «Вало Бизнес», «Рамада Плаза»

Отъезд на программу.

Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый» с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля – летней резиденции великокняжеской четы будущего императора Павла I и его супруги.

13:00 Экскурсия по дворцу и парку – одному из красивейших английских ландшафтных парков мира. Вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны интерьеры дворца, бережно восстановленные реставраторами после войны, обширный пейзажный парк создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.

16:00-16:30 Возвращение в гостиницы.

Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/гостиница Октябрьская.

Самостоятельное возвращение в гостиницу

Вторник. Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый»Вторник. Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый»Вторник. Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый»Вторник. Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый»
3 день

Среда. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».

12:30 Отъезд от гостиницы «Вало», в том числе для гостей из отелей «Вало Бизнес», «Рамада Плаза»

13:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Русь», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марта», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».

13:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).

Отъезд на программу.

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.

Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

16:30 Экскурсия во Дворец великого князя Владимира Александровича. Уникальное по сохранности здание занимает особое место среди самых известных петербургских дворцов и особняков. Его роскошные интерьеры являются замечательным памятником архитектуры и искусства второй половины XIX – начала XX вв.

18:30-19:00 Возвращение в гостиницы «Октябрьская» и «Вало».

Среда. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
4 день

Четверг. Петергоф: парк и фонтаны

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».

10:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).

10:45 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Русь», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марта», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».

11:15 Отъезд от гостиницы «Вало», в том числе для гостей из отелей «Вало Бизнес», «Рамада Плаза»

Отъезд на программу.

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа. Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского
залива.

12:30 Экскурсия по Нижнему парку Петергофа с фонтанами, где вы увидите знаменитые каскады и фонтаны, полюбуетесь панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут фонтаны-шутихи и местные жители – белки.

16:30-17:00 Возвращение в гостиницы «Вало» и «Октябрьская». Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/ гостиница Октябрьская.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (доп. плата).

Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть развод мостов и художественную подсветку набережных и площадей (доп. плата).

Четверг. Петергоф: парк и фонтаныЧетверг. Петергоф: парк и фонтаныЧетверг. Петергоф: парк и фонтаныЧетверг. Петергоф: парк и фонтаны
5 день

Пятница. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».

12:15 Отъезд от гостиницы «Вало», в том числе для гостей из отелей «Вало Бизнес», «Рамада Плаза»

12:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Русь», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марта», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».

13:10 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).

Отъезд на программу.

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».

Мы встретимся с Петербургом, который на протяжении трех столетий был имперской столицей и сохранил пышные и торжественные государственные постройки, монументальные площади и строгие проспекты.

Экскурсия в Исаакиевский собор – одно из самых красивых и значительных купольных сооружений в мире, бывший главный кафедральный собор России.

Дополнительно: Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора (доп. плата)

18:00-19:30 Окончание программы, трансфер в гостиницы «Октябрьская» и «Вало».

Пятница. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»Пятница. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»Пятница. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»Пятница. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»
6 день

Суббота. Обзорная экскурсия по Кронштадту

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

09:00 Отъезд от гостиницы «Вало», в том числе для гостей из отелей «Вало Бизнес», «Рамада Плаза»

09:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Русь», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марта», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».

09:45 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»)

Автобусная экскурсия «Новый Петербург». Вас ждёт город, бережно хранящий свои традиции и наследие, но всегда стремящийся в будущее. Идеи,

заложенные ещё основателями Петербурга, творчески переосмысляют гениальные архитекторы современности. Мы проедем по Западному скоростному диаметру – самой современной городской магистрали, соединившей огромными вантовыми мостами северный и южный берега дельты

Невы. Увидим символы современного Петербурга: огромную башню Газпрома (Лахта-центр), парк 300-летия Петербурга, морские порты (грузовой и пассажирский) и намывные территории Васильевского острова – Морской фасад Петербурга. Рядом с ними – стадион «Газпром Арена», построенный к ЧМ 2018.

Продолжим наше путешествие, проехав по Комплексу защитных сооружений, бережно хранящему город от наводнений. Дамба приведёт нас в Кронштадт – уникальный военно-морской малый город, входящий в состав Санкт-Петербурга.

Обзорная экскурсия по Кронштадту – городу-крепости, расположенному на небольшом острове, где вы хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

12:00 Экскурсия в Музей военно-морской славы – инновационный музейный комплекс, открытый в 2023 году. Здесь вы пролистаете страницы истории военно-морского флота России, узнаете о людях и тех идеях, силах и технологиях, которые способствовали его развитию на протяжении столетий.

Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов». Парк посвящён истории и славе военно-морского флота, основателем которого в нашей стране стал Пётр I.

Дополнительно: 15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия (доп. плата).

Возвращение в центр города к 18:00-18:30.

Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/гостиница Октябрьская.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Суббота. Обзорная экскурсия по КронштадтуСуббота. Обзорная экскурсия по КронштадтуСуббота. Обзорная экскурсия по КронштадтуСуббота. Обзорная экскурсия по Кронштадту
7 день

Воскресенье. Летний сад - Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров и выезд с вещами.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».

09:00 Отъезд от гостиницы «Вало», в том числе для гостей из отелей «Вало Бизнес», «Рамада Плаза»
Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет).

09:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Русь», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марта», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».

09:45 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).

Гости из гостиниц, расположенных рядом с Московским вокзалом, могут оставить вещи в багажной комнате гостиниц.

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками.

Вы увидите Михайловский сад, марсово поле, Летний сад, Александровский парк с его уникальным памятником – мини-городом, где представлены бронзовые копии главных архитектурных ансамблей Петербурга.

Прогулка в Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.

14:30 Эрмитаж – крупнейший музей страны, в своей коллекции насчитывающий около трех миллионов экспонатов. Здесь представлена вся история мировой культуры – от Древнего Египта до живописных шедевров ХХ века.

Дополнительно: Теплоходная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (доп. плата).

Окончание программы не позднее 17:00 в центре города (ближайшие ст. м. Адмиралтейская, Гостиный двор/Невский проспект).

Самостоятельное возвращение на вокзал.

Воскресенье. Летний сад - ЭрмитажВоскресенье. Летний сад - ЭрмитажВоскресенье. Летний сад - ЭрмитажВоскресенье. Летний сад - Эрмитаж

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:

Экскурсионный пакет без проживания — 15150 руб. (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или на пл. Искусств).

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Вало Нетворк 4*. Завтрак "шведский стол". Отъезд от главного корпуса отеля «Вало»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный
Студия Стандарт
03.06.243255043750
10.063270043400
17.06-22.07.243255043050
29.07.243215042900
05.08.24-19.08.243185042450

Вало Бизнес 4*. Завтрак "шведский стол". Отъезд от главного корпуса отеля «Вало»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный
Комфорт
03.06.243445047550
10.063450047700
17.06-22.07.243445047550
29.07.243395046500
05.08.24-19.08.243335045450

Рамада Плаза 4*. Завтрак "шведский стол". Отъезд от главного корпуса отеля «Вало»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный
Комфорт
03.06-22.07.243765054150
29.07.243660051900
05.08-19.08.243555049650

Катарина Арт Отель 4*. Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом там) выход через Итальянскую улицу.

Даты заездов

Двухместный с раздельными / двуспальной кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными / двуспальной кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными / двуспальной кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СмартСтандартныйКомфорт
03.06.24 - 01.07.2439150616504305069150451503915073650
08.07.24 - 19.08.2435250535503705057150430503765069150

Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол".

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Одноместный
Стандартный МТК (18м)Комфорт МК
03.06.24420506295044550393503865067750
10.06.24406506075043350385503765065550
17.06-24.06.24413506185043950389503815066650
01.07.24406506075043350385503765065550
08.07.24-19.08.24373505325039450361503555057150

Даты заездов

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Полулюкс
03.06.2442850421507835049750
10.06.2441850409507575048150
17.06-24.06.2442350415507705048950
01.07.2441850409507575048150
08.07.24-19.08.2439150382506585043650

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Ибис 3*Завтрак "шведский стол». В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный
Стандарт
03.06.24 - 24.06.243735055650
01.07.24-19.08.243495050250

Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В 3-х пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
Смарт (быв. Смарт Плюс)Супериор
03.06.24 - 24.06.2436950355505465037650513504065083650
01.07.24 - 19.08.2434450355504995035350513504065083650

Кронвелл Инн 4* / Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол». В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйКомфорт
10.06.24 - 01.07.243825061050397503645064050
08.07.243565056050371503485059050
15.07.24-12.08.243435053550358503405056550
19.08.243300050850345003315053850

Апарт-отель "Йес Марата" 3*. Континентальный завтрак. 30 минут пешком до гостиницы «Октябрьская» или на общественном транспорте.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Стандартный
10.06.24 - 08.07.24385503555058050
15.07.24 - 19.08.24367503435054150

Изззи 3* / Izzzi у Гостиного Двора 3*. Завтрак "шведский стол". 10 минут пешком до пл. Искусств

Даты заездовДвухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СмартКомфорт
03.06.244035060950427503735065650
10.06.244185064050442503825068550
17.06.243885057850412503645062750
24.06.243810056300405003600061300
01.07.24 -19.08.243615052350373503375054750

Русь 4* Завтрак "шведский стол». В 20-ти минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
Классик (стандарт)Джуниор Сюит
03.06-08.074125049050448504125069150
15.07-19.08.243465042150388503615058050

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7-х минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюОдноместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
СтандартныйПремиумЛюкс (быв. Полулюкс)
03.06.24-19.08.2441250595504875074550463508205052350

Бест Вестерн 4*/ Best Western Plus Center Hotel 4*. Континентальный завтрак. В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)Одноместный
Комфорт
03.06.2443050386503785065550
10.06.2441850376503705063150
17.06-24.06.2442450381503745064350
01.07.2441850376503705063150
08.07-19.08.2438550355503465055350

Невский берег 3* (корпус на Невском 93 и корпус на Невском 122). Завтрак "шведский стол». В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйКомфорт
03.06.244620072150518004540083450
10.06.24-22.07.244125062250466504125073350
29.07.243870057300442503960068550
05.08.24-19.08.243615052350418503795063750
  • Скидка детям до 16 лет — 1900 руб.;
  • Скидка детям до 14 лет (0-13) — 2500 руб.
  • Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) — 950 руб.;
  • Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения в туре)— 950 руб.;
  • Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) — 600 руб.

Варианты проживания

Ибис 3

6 ночей

Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.

Стойка регистрации открыта круглосуточно. Для гостей также предоставляется крытая охраняемая парковка.

Ибис 3Ибис 3Ибис 3Ибис 3Ибис 3Ибис 3Ибис 3Ибис 3

Октябрьская 4

6 ночей

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.

Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.

Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.

Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4

Best Western Plus Center Hotel 4

6 ночей

Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы. Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала, что даёт прекрасную возможность для изучения центра города, организации деловых встреч и шопинга, знакомства с музеями, театрами, ресторанами.

Двухместный номер: современный и комфортный номер с двумя односпальными кроватями или одной большой для размещения одного или трех человек. Площадь – 25 м. кв.

В номере:

  • Две односпальные кровати, или одна большая кровать.
  • Возможность дополнительного спального места.
  • ЖК телевизор 32 дюйма.
  • Бесплатный доступ в Интернет.
  • Чайник, чайная пара, кофе, чёрный чай, сахар, сливки.
  • Завтрак a la carte в ресторане французской кухни «Du Nord 1834 кондитерская» на 1-м этаже Отеля.
Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4

Novotel St. Petersburg Centre 4

6 ночей

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.

Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.

После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.

Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4

Катарина Арт Отель 4

6 ночей

Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа.

В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.

По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».

Также гостям предлагаются гладильные услуги и бизнес-услуги, включая факс и ксерокопирование.

Рядом с арт-отелем Catherine гости могут посетить такие достопримечательности, как Дворцовая площадь, Государственный Эрмитаж и храм Спаса на Крови. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 23 км.

Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4

Вало 4

6 ночей

Апарт-отель «ВАЛО» располагается в деловом районе Санкт-Петербурга, всего в 320 метрах от станции метро Бухарестская. Добраться до такой достопримечательности, как Дворцовая площадь, можно за 15 минут. В шаговой доступности работают разнообразные точки общественного питания, супермаркеты, аптеки и салоны красоты. Расстояние до аэропорта составляет 18 километров, до железнодорожного вокзала – 7 километров.

Номерной фонд разного уровня комфорта расположился в современном 18-этажном здании с лифтом. В комнатах установлены кровати с ортопедическими матрасами, есть место для хранения одежды, большой телевизор со спутниковыми каналами, кондиционер, сейф, чайный и кофейный наборы. Санузел оснащен душем или ванной. Гостям предоставляются тапочки, халаты, косметические принадлежности и мягкие полотенца. В некоторых номерах обустроена кухонная зона, оснащенная современной техникой.

Вало 4Вало 4Вало 4Вало 4Вало 4

Порт Комфорт Лиговский 29 4

6 ночей

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4

Кронвелл Инн 4

6 ночей

Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.

В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.

Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.

Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.

Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.

Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4

Апарт-отель Йес Марата 3

6 ночей

Апарт-отели «Ye's» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «Марата» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.

Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.

В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.

В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.

Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.

Апарт-отель Йес Марата 3Апарт-отель Йес Марата 3Апарт-отель Йес Марата 3Апарт-отель Йес Марата 3Апарт-отель Йес Марата 3Апарт-отель Йес Марата 3Апарт-отель Йес Марата 3

Izzzi у Гостиного Двора 3

6 ночей

Отель «IZZZI у Гостиного двора» расположен рядом с «Александринским театром», в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».

К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.

Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, для гостей отеля предусмотрена скидка.

В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается «Екатерининский Сад» - 180 м, «Аничков дворец» - 600 м и «Казанский кафедральный собор» - 1 км. До «Московского» железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.

Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3

Невский берег 3

6 ночей

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.

Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием: завтраки
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе + завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) - 600 руб
  • Индивидуальный трансфер
  • Дополнительные экскурсии (оплачиваются на месте)
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
24 апр 2024
Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне, Ирине, Яне, Эльвире, Дарье, Анастасии. Спасибо Вам огромное. Это было моё первое путешествие в другой город. Мой менеджер и операторы поддерживали меня постоянно, ответив на множественные мои вопросы. При чем ответы грамотные, "развёрнутые", понятные. Помогли не только с путевкой, но и с билетами на самолёт. Отдых оказался отличным, питание, проживание, экскурсии - это большой труд команды, Вашей команды. Ведь от того, как грамотно Вы все организует, подбредёте проживание от пункта сбора группы, от билета на самолёт зависит комфорт. Для меня только в данной ситуации один минус (если я правильно понимаю), что Ваша команда организует отдых только внутри нашей страны. Я хочу пожелать вам развиваться дальше, за пределы Российской Федерации, вы конкурентоспособны, Вы способны организовать отдых не только внутри нашей страны, но и за её пределами. Я буду рекомендовать своим знакомым, коллегам Вашу команду. Остался очень доволен, спасибо, Вам, ещё раз.
И
24 апр 2024
Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на
О
24 апр 2024
Организация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Можно с детьмиВсе туры7-дневные турыНа автобусе

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Россия, Санкт-Петербург
12 янв
17 янв
20 янв
25 янв
от 8 000 за человека
Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
Россия, Санкт-Петербург
12 янв
19 янв
23 янв
27 янв
от 12 550 за человека
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
Россия, Санкт-Петербург
13 янв
17 янв
23 янв
27 янв
от 10 250 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга
All Airlines
ХорошоТам