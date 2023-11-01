Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Групповой тур в Санкт-Петербурге

Петербургская коллекция весна-лето

5
3 отзыва
Классический тур в Санкт-Петербург «Петербургская коллекция» на 5 дней подойдет для знакомства с городом.

Экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста — Вы можете выбрать, с какого дня недели начать тур.

На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 5 дней в период с 22 апреля 2024 г. по 13 октября 2024 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Ближайшие даты:
6
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даты

Что вас ожидает:

Архитектура Петербурга
Архитектура Петербурга
Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти
Восхитительные интерьеры
Восхитительные интерьеры
Увидим украшенные интерьеры, наполненные многочисленными произведениями искусства
Гибкая программа
Гибкая программа
Решайте сами, в какой день вы хотите начать тур, и что вы мечтаете посетить в этом туре по Санкт-Петербургу

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Петергоф: парк и фонтаны

Прибытие в Санкт-Петербург.

Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30). Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.

17:30 Возвращение на автобусе в центр города к ст. метро «Пл. Восстания» на Московский вокзал.

Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт- Петербурга на Адмиралтейскую набережную (Места по тарифу стандарт: 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.)

Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.

Понедельник. Петергоф: парк и фонтаныПонедельник. Петергоф: парк и фонтаныПонедельник. Петергоф: парк и фонтаныПонедельник. Петергоф: парк и фонтаны
2 день

Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время в музейно-историческом парке «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Дополнительно: 15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.).

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 900 шк.,1000 студ.,1000 пенс.).

Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»
3 день

Среда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

13:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

12:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю. В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многи известных людей.

Внимание: на заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.

18:30-19:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам.

Среда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьСреда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьСреда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьСреда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость
4 день

Четверг. Царское село: Екатерининский дворец и парк

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

10:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

09:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

09:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

10:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

11:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1150 взр., 900 шк., 1150 пенс., ст.)

16:30 (18:30) Возвращение в город к станции метро «Пл. Восстания». Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (с 01.04-31.05- 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06-31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.).

Окончание у ст. м. «Звенигородская». Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Четверг. Царское село: Екатерининский дворец и паркЧетверг. Царское село: Екатерининский дворец и паркЧетверг. Царское село: Екатерининский дворец и паркЧетверг. Царское село: Екатерининский дворец и парк
5 день

Пятница. Летний сад - Эрмитаж

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, марсово поле, Михайловский сад, Летний сад. Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.

16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

14:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.)

18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.)

23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 900 шк., 1000 студ., 1000 пенс.)

Пятница. Летний сад - ЭрмитажПятница. Летний сад - ЭрмитажПятница. Летний сад - Эрмитаж
6 день

Суббота. Гатчина: Дворец Павла I и парк

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский»

11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

11:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.

Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование. И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором. Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру. А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

Суббота. Гатчина: Дворец Павла I и паркСуббота. Гатчина: Дворец Павла I и паркСуббота. Гатчина: Дворец Павла I и паркСуббота. Гатчина: Дворец Павла I и парк
7 день

Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже

Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция». Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

11:00 Отъезд от гостиницы «Россия».

11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:30 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.

Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей ФабержеВоскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей ФабержеВоскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей ФабержеВоскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице г. Санкт-Петербурга.

Экскурсионный пакет без проживания: 5 дней – 10400 с человека.

Стоимость тура указана за 1 человека в рублях:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Арт Нуво Палас 4*. Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйУлучшенный
22.04-26.041540019400164001660020400
27.04.241640021150175001730022400
28.04.241740022900186001800024400
29.04.241840024650197001870026400
30.04-01.051940026400208001940028400
02.05.241900025550205501925027900
03.05.241860024700203001910027400
04.05.241820023850200501895026900
05.05-11.051780023000198001880026400
12.05.241840024250200501895027150
13.05.241900025500203001910027900
14.05.241960026750205501925028650
15.05-27.052020028000208001940029400
28.05.242060028500213501980030300
29.05.242100029000219002020031200
30.05.242140029500224502060032100
31.05-29.062180030000230002100033000
30.06.242120029100223502055031850
01.07.242060028200217002010030700
02.07.242000027300210501965029550
03.07-27.071940026400204001920028400
28.07.241930025900204001920028000
29.07.241920025400204001920028000
30.07.241910024900204001920028000
31.07-24.081900024400204001920028000
25.08.241875024050201001900027350
26.08.241850023700198001880026700
27.08.241825023350195001860026050
28.08-21.091800023000192001840025400
22.09.241760022350188501815024800
23.09.241720021700185001790024200
24.09.241680021050181501765023600
25.09-09.101640020400178001740023000

Россия 3*. Завтрак «шведский стол».

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартКомфортБизнесБизнес с конд.
22.04-23.041620022000184001800026400172001640021800176001680022200
24.04.241700023600193001840028150179001690022950184001730023500
25.04.241780025200202001880029900186001740024100192001780024800
26.04.241860026800211001920031650193001790025250200001830026100
27.04.241940028400220001960033400200001840026400208001880027400
28.04.241890027400213501920032150194501805025300203501850026150
29.04.241840026400207001880030900189001770024200199001820024900
30.04.241790025400200501840029650183501735023100194501790023650
01.05-04.051740024400194001800028400178001700022000190001760022400
05.05.241790025400200501840029650183501735023100194501790023650
06.05.241840026400207001880030900189001770024200199001820024900
07.05.241890027400213501920032150194501805025300203501850026150
08.05.241940028400220001960033400200001840026400208001880027400
09.05.241890027400213501920032150194501805025300203501850026150
10.05.241840026400207001880030900189001770024200199001820024900
11.05.241790025400200501840029650183501735023100194501790023650
12.05-29.051740024400194001800028400178001700022000190001760022400
30.05.241835026300206501885030900188501765024250200501830024850
31.05.241930028200219001970033400199001830026500211001900027300
01.06.242445038500288002510047200261002320035000275502410036850
02.06.242960048800357003050061000323002810043500340002920046400
03.06.243380057200413503505072300374503235049750394003360053500
04.06.243800065600470003960083600426003660056000448003800060600
05.06.243380057200413503505072300374503235049750394003360053500
06.06.242960048800357003050061000323002810043500340002920046400
07.06.242540040400300502595049700271502385037250286002480039300
08.06-11.072120032000244002140038400220001960031000232002040032200
12.07.242075031100238002095037150215001930029850226002000031000
13.07.242030030200232002050035900210001900028700220001960029800
14.07.241985029300226002005034650205001870027550214001920028600
15.07-27.081940028400220001960033400200001840026400208001880027400
28.08.241890027400213501920032150194501805025300203501850026150
29.08.241840026400207001880030900189001770024200199001820024900
30.08.241790025400200501840029650183501735023100194501790023650
31.08-01.101740024400194001800028400178001700022000190001760022400
02.10.241710023800191501785027900176501685021950186501740022350
03.10.241680023200189001770027400175001670021900183001720022300
04.10.241650022600186501755026900173501655021850179501700022250
05.10-09.101620022000184001740026400172001640021800176001680022200

Космос Прибалтийская 4*. Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)Одноместный
СтандартныйСупериор.
22.04.2418200176001640017000220002080019400180001860027000
24.04.2419100183001710017700237502165020100187001930028750
25.04.2420000190001780018400255002250020800194002000030500
26.04.2420900197001850019100272502335021500201002070032250
27.04-08.0521800204001920019800290002420022200208002140034000
09.05.2421550202501900019650285002395022000206502125033500
10.05.2421300201001880019500280002370021800205002110033000
11.05.2421050199501860019350275002345021600203502095032500
12.05-31.0520800198001840019200270002320021400202002080032000
01.06.2422350208501945020250301002475022450212502185035100
02.06.2423900219002050021300332002630023500223002290038200
03.06.2425450229502155022350363002785024550233502395041300
04.06.2427000240002260023400394002940025600244002500044400
05.06.2426200234502205022850378002860025050238502445042800
06.06.2425400229002150022300362002780024500233002390041200
07.06.2424600223502095021750346002700023950227502335039600
08.06-27.0623800218002040021200330002620023400222002280038000
28.06.2423350215002015020900321002575023150219002250037100
29.06.2422900212001990020600312002530022900216002220036200
30.06.2422450209001965020300303002485022650213002190035300
01.07-28.0822000206001940020000294002440022400210002160034400
29.08.2421450201001890019500283002385021900205002110033300
30.08.2420900196001840019000272002330021400200002060032200
31.08.2420350191001790018500261002275020900195002010031100
01.09-09.1019800186001740018000250002220020400190001960030000

Москва 4*. Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
СтандартныйКомфорт
22.04.24180001820024000194002740019800
23.04.24189501890025950202002965020900
24.04.24199001960027900210003190022000
25.04.24208502030029850218003415023100
26.04-08.05218002100031800226003640024200
09.05.24215502085031200225003605024000
10.05.24213002070030600224003570023800
11.05.24210502055030000223003535023600
12.05-27.05208002040029400222003500023400
28.05.24218002105031400231003775024800
29.05.24228002170033400240004050026200
30.05.24238002235035400249004325027600
31.05-27.06248002300037400258004600029000
28.06.24240502250036000250004360027800
29.06.24233002200034600242004120026600
30.06.24225502150033200234003880025400
01.07-28.08218002100031800226003640024200
29.08.24215502085031200225003605024000
30.08.24213002070030600224003570023800
31.08.24210502055030000223003535023600
01.09-27.09208002040029400222003500023400
28.09.24201001985028050215003310022500
29.09.24194001930026700208003120021600
30.09.24187001875025350201002930020700
01.10-09.10180001820024000194002740019800

Ривер Палас Отель 4*. Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)Одноместный
Стандартный с видом на ГородСтандартный с видом на Неву
22.04.242390022700219003470025700239002310038400
23.04.242535023650228503635026850246502385039400
24.04-12.052680024600238003800028000254002460040400
13.05.242740025050242003985028950260502525042900
14.05.242800025500246004170029900267002590045400
15.05.242860025950250004355030850273502655047900
16.05-01.062920026400254004540031800280002720050400
02.06.243860032650316506290041150342503345067900
03.06.244800038900379008040050500405003970085400
04.06.2457400451504415097900598504675045950102900
05.06.24668005140050400115400692005300052200120400
06.06.2457400451504415097900598504675045950102900
07.06.244800038900379008040050500405003970085400
08.06.243860032650316506290041150342503345067900
09.06-07.072920026400254004540031800280002720050400
08.07.242935026450255004505031600278502705049400
09.07.242950026500256004470031400277002690048400
10.07.242965026550257004435031200275502675047400
11.07-28.082980026600258004400031000274002660046400
29.08.242865025850250504175029850266502585044150
30.08.242750025100243003950028700259002510041900
31.08.242635024350235503725027550251502435039650
01.09-27.092520023600228003500026400244002360037400
28.09.242445023100223003410026000241502330037150
29.09.242370022600218003320025600239002300036900
30.09.242295022100213003230025200236502270036650
01.10-09.102220021600208003140024800234002240036400

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Арт Деко Невский 4*. Завтрак "шведский стол". В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместный

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйМансардаУлучшенный
22.04-26.0416800204001680020400192001840025400
27.04.2417450220501745022050196001865026400
28.04.2418100237001810023700200001890027400
29.04.2418750253501875025350204001915028400
30.04-01.0519400270001940027000208001940029400
02.05.2419250266001925026600206001930029050
03.05.2419100262001910026200204001920028700
04.05.2418950258001895025800202001910028350
05.05-11.0518800254001880025400200001900028000
12.05.2418950258001895025800202001910028350
13.05.2419100262001910026200204001920028700
14.05.2419250266001925026600206001930029050
15.05-27.0519400270001940027000208001940029400
28.05.2420050278502005027850214001980030300
29.05.2420700287002070028700220002020031200
30.05.2421350295502135029550226002060032100
31.05-29.0622000304002200030400232002100033000
30.06.2421350295502135029550226002060032100
01.07.2420700287002070028700220002020031200
02.07.2420050278502005027850214001980030300
03.07-27.0719400270001940027000208001940029400
28.07.2419100263501910026350204501920028800
29.07.2418800257001880025700201001900028200
30.07.2418500250501850025050197501880027600
31.07-21.0918200244001820024400194001860027000
22.09.2417850235501785023550191001840026100
23.09.2417500227001750022700188001820025200
24.09.2417150218501715021850185001800024300
25.09-09.1016800210001680021000182001780023400

Атриум 3*. Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Москва 4*

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Стандартный
22.04.24-24.04.24174001700023000
25.04.24184001785025000
26.04.24194001870027000
27.04.24204001955029000
28.04.24-09.05.24214002040031000
10.05.24211502020030500
11.05.24209002000030000
12.05.24206501980029500
13.05.24-28.05.24204001960029000
29.05.24215002045031100
30.05.24226002130033200
31.05.24237002215035300
01.06.24-27.06.24248002300037400
28.06.24239502235035800
29.06.24231002170034200
30.06.24222502105032600
01.07.24-28.08.24214002040031000
29.08.24211502020030500
30.08.24209002000030000
31.08.24206501980029500
01.09.24-27.09.24204001960029000
28.09.24196501895027500
29.09.24189001830026000
30.09.24181501765024500
01.10.24-09.10.24174001700023000

Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". 20 минут пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйСупериор
22.04-27.041800024400194001880025400
28.04.241895025900203001965027300
29.04.241990027400212002050029200
30.04.242085028900221002135031100
01.05-28.052180030400230002220033000
29.05.242305032300248502325036100
30.05.242430034200267002430039200
31.05.242555036100285502535042300
01.06-07.072680038000304002640045400
08.07.242555036100285502535042300
09.07.242430034200267002430039200
10.07.242305032300248502325036100
11.07-27.092180030400230002220033000
28.09.242085028900221002135031100
29.09.241990027400212002050029200
30.09.241895025900203001965027300
01.10-09.101800024400194001880025400

Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Смарт (быв. Cмарт Плюс)Супериор
22.04-24.0419200194002640019200268002220040400
25.04.2420100202502765019950283002320043400
26.04.2421000211002890020700298002420046400
27.04.2421900219503015021450313002520049400
28.04-06.0522800228003140022200328002620052400
07.05.2422650227003115022100326502610052150
08.05.2422500226003090022000325002600051900
09.05.2422300224503055021800323002585051550
10.05.2422100223003020021600321002570051200
11.05.2422050222503010021500320502565051100
12.05-13.0522000222003000021400320002560051000
14.05.2422050222503010021500320502565051100
15.05-17.0522100223003020021600321002570051200
18.05.2422050222503010021500320502565051100
19.05-20.0522000222003000021400320002560051000
21.05.2422050222503010021500320502565051100
22.05.2423000228003195022450328502620052700
23.05.2423800232003355023300334002660053800
24.05.2424600236003515024150339502700054900
25.05.2425350239503665024900344502735055900
26.05-27.0525200238003640024800342002720055400
28.05.2425350239503665024900344502735055900
29.05-31.0525500241003690025000347002750056400
01.06.2425350239503665024900344502735055900
02.06-03.0625200238003640024800342002720055400
04.06.2425350239503665024900344502735055900
05.06-07.0625500241003690025000347002750056400
08.06.2425350239503665024900344502735055900
09.06-10.0625200238003640024800342002720055400
11.06.2425350239503665024900344502735055900
12.06-14.0625500241003690025000347002750056400
15.06.2425350239503665024900344502735055900
16.06-17.0625200238003640024800342002720055400
18.06.2425350239503665024900344502735055900
19.06-21.0625500241003690025000347002750056400
22.06.2425350239503665024900344502735055900
23.06-24.0625200238003640024800342002720055400
25.06.2425350239503665024900344502735055900
26.06-27.0625500241003690025000347002750056400
28.06.2425150241003615024600347002750056400
29.06.2424650239503515024100344502735055900
30.06.2424150238003415023600342002720055400
01.07.2423800238003340023200342002720055400
02.07.2423850239503355023250344502735055900
03.07-05.0723900241003370023300347002750056400
06.07.2423850239503355023250344502735055900
07.07-08.0723800238003340023200342002720055400
09.07.2423850239503355023250344502735055900
10.07-12.0723900241003370023300347002750056400
13.07.2423850239503355023250344502735055900
14.07-15.0723800238003340023200342002720055400
16.07.2423850239503355023250344502735055900
17.07-19.0723900241003370023300347002750056400
20.07.2423850239503355023250344502735055900
21.07-22.0723800238003340023200342002720055400
23.07.2423850239503355023250344502735055900
24.07-26.0723900241003370023300347002750056400
27.07.2423850239503355023250344502735055900
28.07-29.0723800238003340023200342002720055400
30.07.2423850239503355023250344502735055900
31.07-02.0823900241003370023300347002750056400
03.08.2423850239503355023250344502735055900
04.08-05.0823800238003340023200342002720055400
06.08.2423850239503355023250344502735055900
07.08-09.0823900241003370023300347002750056400
10.08.2423850239503355023250344502735055900
11.08-12.0823800238003340023200342002720055400
13.08.2423850239503355023250344502735055900
14.08-16.0823900241003370023300347002750056400
17.08.2423850239503355023250344502735055900
18.08-19.0823800238003340023200342002720055400
20.08.2423850239503355023250344502735055900
21.08-23.0823900241003370023300347002750056400
24.08.2423850239503355023250344502735055900
25.08-26.0823800238003340023200342002720055400
27.08.2423850239503355023250344502735055900
28.08.2423900241003370023300347002750056400
29.08.2423650237003320023050341002705055150
30.08.2423400233003270022800335002660053900
31.08.2423100227503205022500326502600052150
01.09-27.0922800222003140022200318002540050400
28.09.2422450222003080021900318002540050400
29.09.2422100222003020021600318002540050400
30.09.2421750222002960021300318002540050400
01.10-09.1021400222002900021000318002540050400

Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 20-24 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
Классик (стандарт)Джуниор Сюит
22.04-26.041920022000208001980027400
27.04.242025023600221502095030300
28.04.242130025200235002210033200
29.04.242235026800248502325036100
30.04-20.052340028400262002440039000
21.05.242450029550272002525040850
22.05.242560030700282002610042700
23.05.242670031850292002695044550
24.05-10.072780033000302002780046400
11.07.242670031850292002695044550
12.07.242560030700282002610042700
13.07.242450029550272002525040850
14.07-18.092340028400262002440039000
19.09.242235026800248502325036100
20.09.242130025200235002210033200
21.09.242025023600221502095030300
22.09-09.101920022000208001980027400

Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол». В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйКомфорт
22.04-24.042020030000212002100032000
25.04.242070031000217002135033000
26.04.242120032000222002170034000
27.04.242170033000227002205035000
28.04-22.052220034000232002240036000
23.05.242310035750241002295037750
24.05.242400037500250002350039500
25.05.242490039250259002405041250
26.05-06.072580041000268002460043000
07.07.242515039750261502420041750
08.07.242450038500255002380040500
09.07.242385037250248502340039250
10.07-18.082320036000242002300038000
19.08.242275035100237502270037100
20.08.242230034200233002240036200
21.08.242185033300228502210035300
22.08-27.092140032400224002180034400
28.09.242110031800221002160033800
29.09.242080031200218002140033200
30.09.242050030600215002120032600
01.10-09.102020030000212002100032000

Ярд Резиденс Апарт Отель 4*. Континентальный завтрак. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
Смарт без кухниСмартСтудия
22.04-25.0421000308003220021800224002140033800
26.04.2421100310503245021900225502145034050
27.04.2421200313003270022000227002150034300
28.04.2421300315503295022100228502155034550
29.04-23.0521400318003320022200230002160034800
24.05.2422100331503485023000238002215036400
25.05.2422800345003650023800246002270038000
26.05.2423500358503815024600254002325039600
27.05-30.0524200372003980025400262002380041200
31.05.2424500378504040025750266502410042100
01.06.2424800385004100026100271002440043000
02.06.2425100391504160026450275502470043900
03.06-06.0625400398004220026800280002500044800
07.06.2425100391504160026450275502470043900
08.06.2424800385004100026100271002440043000
09.06.2424500378504040025750266502410042100
10.06-11.0724200372003980025400262002380041200
12.07.2423900366003905025050257502350040350
13.07.2423600360003830024700253002320039500
14.07.2423300354003755024350248502290038650
15.07-22.0823000348003680024000244002260037800
23.08.2422350335503555023350238502225036650
24.08.2421700323003430022700233002190035500
25.08.2421050310503305022050227502155034350
26.08-12.0920400298003180021400222002120033200
13.09.2420400298003165021350221002110032950
14.09.2420400298003150021300220002100032700
15.09.2420400298003135021250219002090032450
16.09-03.1020400298003120021200218002080032200
04.10.2420300295503095021100217002075032100
05.10.2420200293003070021000216002070032000
06.10.2420100290503045020900215002065031900
07.10-09.1020000288003020020800214002060031800

Невский берег (122) 3*и Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартКомфорт
22.04-23.042100028200242002220034800
24.04.242145029100247502275035900
25.04.242190030000253002330037000
26.04.242235030900258502385038100
27.04-31.052280031800264002440039200
01.06.242560037400292502650044850
02.06.242840043000321002860050500
03.06.243120048600349503070056150
04.06.243400054200378003280061800
05.06.243245051100362003155058650
06.06.243090048000346003030055500
07.06.242935044900330002905052350
08.06-28.072780041800314002780049200
29.07.242695040150306002725047600
30.07.242610038500298002670046000
31.07.242525036850290002615044400
01.08-28.082440035200282002560042800
29.08.242355033450272002475040800
30.08.242270031700262002390038800
31.08.242185029950252002305036800
01.09-09.102100028200242002220034800

Ибис 3*. Завтрак "шведский стол». В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный
Стандарт
22.04-10.052220031200
11.05.242295032750
12.05.242370034300
13.05.242445035850
14.05-26.062520037400
27.06.242480036500
28.06.242440035600
29.06.242400034700
30.06-28.082360033800
29.08.242325033200
30.08.242290032600
31.08.242255032000
01.09-25.092220031400
26.09.242155030100
27.09.242090028800
28.09.242025027500
29.09-09.101960026200

Багратион 4*, Завтрак "шведский стол". 20 минут пешком от гостиницы Москва 4*

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями Одноместный
Стандартный
22.04.24-23.04.242340032000
24.04.242425034000
25.04.242510036000
26.04.242595038000
27.04.24-08.05.242680040000
09.05.242645039000
10.05.242610038000
11.05.242575037000
12.05.24-28.05.242540036000
29.05.242630037850
30.05.242720039700
31.05.242810041550
01.06.243075046900
02.06.243250050400
03.06.243425053900
04.06.24-06.06.243600057400
07.06.243425053900
08.06.243250050400
09.06.243075046900
10.06.24-28.07.242900043400
29.07.242845042550
30.07.242790041700
31.07.242735040850
01.08.24-28.08.242680040000
29.08.242645039000
30.08.242610038000
31.08.242575037000
01.09.24-27.09.242540036000
28.09.242490035000
29.09.242440034000
30.09.242390033000
01.10.24-09.10.242340032000

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместный

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
СтандартныйПремиумЛюкс
22.04-09.0524800340004140028400274004400029800
10.05.2425550355004355029500283504675031150
11.05.2426300370004570030600293004950032500
12.05.2427050385004785031700302505225033850
13.05-21.0827800400005000032800312005500035200
22.08.2427150387504810031850303505250033950
23.08.2426500375004620030900295005000032700
24.08.2425850362504430029950286504750031450
25.08-09.1025200350004240029000278004500030200

Скидка детям до 14 лет: 5 дней 1800 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 5 дней 1050 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 450 рублей.

Доплата иностранным гражданам (кроме Республики Беларусь): любое количество дней 1000 рублей.

Варианты проживания

Ярд Резиденс Апарт Отель 4

4 ночи

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.

Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4

Арт Деко Невский 4

4 ночи

Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.

Ежедневно в отеле «Арт Деко Невский» сервируется континентальный завтрак.

В 4,5 км находятся музей Фаберже и музей Анны Ахматовой. Расстояние от отеля «Арт-деко Невский» до международного аэропорта Пулково составляет 25 км.

Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4

Достоевский 4

4 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Москва 4

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Ибис 3

4 ночи

Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.

Стойка регистрации открыта круглосуточно. Для гостей также предоставляется крытая охраняемая парковка.

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Октябрьская 4

4 ночи

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.

Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.

Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.

Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4

Best Western Plus Center Hotel 4

4 ночи

Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы. Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала, что даёт прекрасную возможность для изучения центра города, организации деловых встреч и шопинга, знакомства с музеями, театрами, ресторанами.

Двухместный номер: современный и комфортный номер с двумя односпальными кроватями или одной большой для размещения одного или трех человек. Площадь – 25 м. кв.

В номере:

  • Две односпальные кровати, или одна большая кровать.
  • Возможность дополнительного спального места.
  • ЖК телевизор 32 дюйма.
  • Бесплатный доступ в Интернет.
  • Чайник, чайная пара, кофе, чёрный чай, сахар, сливки.
  • Завтрак a la carte в ресторане французской кухни «Du Nord 1834 кондитерская» на 1-м этаже Отеля.
Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4

Novotel St. Petersburg Centre 4

4 ночи

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.

Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.

После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.

Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4

Ривер Палас Отель 4

4 ночи

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

В числе удобств отеля River Palace терраса.

В бизнес-центре отеля River Palace гости могут воспользоваться факсом и копировальными услугами.

Расстояние до станции метро «Спортивная» составляет 400 метров. Отель находится в непосредственной близости от современных общественных и культурных мест — в 4 км от порта Севкабель и в 3 км от музея современного искусства Эрарта.

Расстояние до часовни Святой Ксении Блаженной составляет 1,6 км, а до Зимнего дворца — 2,1 км. Расстояние от отеля River Palace до аэропорта Пулково составляет 16 км.

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Арт Нуво Палас 4

4 ночи

Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Четырехзвездочный отель занимает здание 1910 года постройки. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.

В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город.

По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Сотрудники стойки регистрации готовы оказать гостям необходимую помощь и ответить на интересующие их вопросы.

Мариинский театр находится в 3,1 км от отеля.

Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4Арт Нуво Палас 4

Гранд Отель Эмеральд 5

4 ночи

Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.

Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi.

Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату). Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.

В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.

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Отель Багратион

4 ночи

Отель «Багратион» располагается в Санкт-Петербурге. На территории имеется круглосуточная стойка регистрация и камера хранения багажа, автостоянка для личного транспорта. Трансфер оплачивается отдельно.

Просторные номера предлагают гостям комфортное размещение в семейных апартаментах с удобствами, имеется кондиционер и телевизор, спальный гарнитур и мягкая мебель, гардеробная. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть фен и набор полотенец. Доступен Wi-Fi.

Питание постояльцев организовано в ресторане, где стоит попробовать изысканные блюда от шеф-повара, богатый выбор угощений и напитков. Различными коктейлями и вкусным кофе можно угоститься в баре.

В пешей доступности находятся достопримечательности города и станции метро. Расстояние до ближайшего международного аэропорта Пулково-1 составит 17 км.

Отель БагратионОтель БагратионОтель БагратионОтель БагратионОтель Багратион

Cosmos Pribaltiyskaya Hotel

4 ночи

«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.

Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.

Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково-2» составляет 15,7 км.

Cosmos Pribaltiyskaya HotelCosmos Pribaltiyskaya HotelCosmos Pribaltiyskaya HotelCosmos Pribaltiyskaya HotelCosmos Pribaltiyskaya Hotel

Россия 3

4 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3

Невский берег 3

4 ночи

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.

Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

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Кронвелл Инн 4

4 ночи

Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.

В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.

Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.

Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.

Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.

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Атриум 3

4 ночи

Отель «Атриум» находится в центре Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.

Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.

На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.

Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.

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Порт Комфорт Лиговский 29 4

4 ночи

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

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Русь 4

4 ночи

«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) - 1000 руб
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Индивидуальный трансфер
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован тур?

Данный тур организован таким образом, что Вы можете заехать в любой день недели.

В первый день тура самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. – аэропорт-отель, 1650 руб. – вокзал-отель за машину).

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Внимание! Билеты следует приобретать с учетом Вашего последнего дня тура.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
1 ноя 2023
Организацией поездки довольны. Обслуживание в отеле хорошее. Хочу сказать, что в душевой кабине была повреждена стена. Попадание воды может способствовать образованию плесени. Воздух в номере 226 требовал проветривания. Я обнаружила повреждение в день отъезда и забыла сказать об этом персоналу.
Всего доброго.
Людмила.
А
23 июля 2023
Тур очень понравился, я увидел все достопримечательности.
В
21 июня 2023
Очень понравился тур в Санкт-Петербург! Программа интересная, насыщенная. К сожалению, в последний день на экскурсию не попали, т. к. рано нужно было уезжать на вокзал, надеемся вернуться еще, так много не успели увидеть. Город нас просто покорил, и с погодой повезло!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыВесенниеНа автобусе

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