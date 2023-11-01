Петербургская коллекция весна-лето
Экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста — Вы можете выбрать, с какого дня недели начать тур.
На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 5 дней в период с 22 апреля 2024 г. по 13 октября 2024 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
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Программа тура по дням
Понедельник. Петергоф: парк и фонтаны
Прибытие в Санкт-Петербург.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30). Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.
17:30 Возвращение на автобусе в центр города к ст. метро «Пл. Восстания» на Московский вокзал.
Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт- Петербурга на Адмиралтейскую набережную (Места по тарифу стандарт: 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.)
Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.
Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Свободное время в музейно-историческом парке «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
Дополнительно: 15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.).
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 900 шк.,1000 студ.,1000 пенс.).
Среда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
13:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
12:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю. В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многи известных людей.
Внимание: на заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.
18:30-19:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам.
Четверг. Царское село: Екатерининский дворец и парк
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
10:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
09:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
09:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
10:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
11:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1150 взр., 900 шк., 1150 пенс., ст.)
16:30 (18:30) Возвращение в город к станции метро «Пл. Восстания». Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (с 01.04-31.05- 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06-31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.).
Окончание у ст. м. «Звенигородская». Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Пятница. Летний сад - Эрмитаж
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, марсово поле, Михайловский сад, Летний сад. Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.
16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
14:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.)
18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.)
23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 900 шк., 1000 студ., 1000 пенс.)
Суббота. Гатчина: Дворец Павла I и парк
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский»
11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
11:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.
Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование. И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором. Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру. А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция». Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
11:00 Отъезд от гостиницы «Россия».
11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице г. Санкт-Петербурга.
Экскурсионный пакет без проживания: 5 дней – 10400 с человека.
Стоимость тура указана за 1 человека в рублях:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
Арт Нуво Палас 4*. Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Улучшенный
|22.04-26.04
|15400
|19400
|16400
|16600
|20400
|27.04.24
|16400
|21150
|17500
|17300
|22400
|28.04.24
|17400
|22900
|18600
|18000
|24400
|29.04.24
|18400
|24650
|19700
|18700
|26400
|30.04-01.05
|19400
|26400
|20800
|19400
|28400
|02.05.24
|19000
|25550
|20550
|19250
|27900
|03.05.24
|18600
|24700
|20300
|19100
|27400
|04.05.24
|18200
|23850
|20050
|18950
|26900
|05.05-11.05
|17800
|23000
|19800
|18800
|26400
|12.05.24
|18400
|24250
|20050
|18950
|27150
|13.05.24
|19000
|25500
|20300
|19100
|27900
|14.05.24
|19600
|26750
|20550
|19250
|28650
|15.05-27.05
|20200
|28000
|20800
|19400
|29400
|28.05.24
|20600
|28500
|21350
|19800
|30300
|29.05.24
|21000
|29000
|21900
|20200
|31200
|30.05.24
|21400
|29500
|22450
|20600
|32100
|31.05-29.06
|21800
|30000
|23000
|21000
|33000
|30.06.24
|21200
|29100
|22350
|20550
|31850
|01.07.24
|20600
|28200
|21700
|20100
|30700
|02.07.24
|20000
|27300
|21050
|19650
|29550
|03.07-27.07
|19400
|26400
|20400
|19200
|28400
|28.07.24
|19300
|25900
|20400
|19200
|28000
|29.07.24
|19200
|25400
|20400
|19200
|28000
|30.07.24
|19100
|24900
|20400
|19200
|28000
|31.07-24.08
|19000
|24400
|20400
|19200
|28000
|25.08.24
|18750
|24050
|20100
|19000
|27350
|26.08.24
|18500
|23700
|19800
|18800
|26700
|27.08.24
|18250
|23350
|19500
|18600
|26050
|28.08-21.09
|18000
|23000
|19200
|18400
|25400
|22.09.24
|17600
|22350
|18850
|18150
|24800
|23.09.24
|17200
|21700
|18500
|17900
|24200
|24.09.24
|16800
|21050
|18150
|17650
|23600
|25.09-09.10
|16400
|20400
|17800
|17400
|23000
Россия 3*. Завтрак «шведский стол».
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандарт
|Комфорт
|Бизнес
|Бизнес с конд.
|22.04-23.04
|16200
|22000
|18400
|18000
|26400
|17200
|16400
|21800
|17600
|16800
|22200
|24.04.24
|17000
|23600
|19300
|18400
|28150
|17900
|16900
|22950
|18400
|17300
|23500
|25.04.24
|17800
|25200
|20200
|18800
|29900
|18600
|17400
|24100
|19200
|17800
|24800
|26.04.24
|18600
|26800
|21100
|19200
|31650
|19300
|17900
|25250
|20000
|18300
|26100
|27.04.24
|19400
|28400
|22000
|19600
|33400
|20000
|18400
|26400
|20800
|18800
|27400
|28.04.24
|18900
|27400
|21350
|19200
|32150
|19450
|18050
|25300
|20350
|18500
|26150
|29.04.24
|18400
|26400
|20700
|18800
|30900
|18900
|17700
|24200
|19900
|18200
|24900
|30.04.24
|17900
|25400
|20050
|18400
|29650
|18350
|17350
|23100
|19450
|17900
|23650
|01.05-04.05
|17400
|24400
|19400
|18000
|28400
|17800
|17000
|22000
|19000
|17600
|22400
|05.05.24
|17900
|25400
|20050
|18400
|29650
|18350
|17350
|23100
|19450
|17900
|23650
|06.05.24
|18400
|26400
|20700
|18800
|30900
|18900
|17700
|24200
|19900
|18200
|24900
|07.05.24
|18900
|27400
|21350
|19200
|32150
|19450
|18050
|25300
|20350
|18500
|26150
|08.05.24
|19400
|28400
|22000
|19600
|33400
|20000
|18400
|26400
|20800
|18800
|27400
|09.05.24
|18900
|27400
|21350
|19200
|32150
|19450
|18050
|25300
|20350
|18500
|26150
|10.05.24
|18400
|26400
|20700
|18800
|30900
|18900
|17700
|24200
|19900
|18200
|24900
|11.05.24
|17900
|25400
|20050
|18400
|29650
|18350
|17350
|23100
|19450
|17900
|23650
|12.05-29.05
|17400
|24400
|19400
|18000
|28400
|17800
|17000
|22000
|19000
|17600
|22400
|30.05.24
|18350
|26300
|20650
|18850
|30900
|18850
|17650
|24250
|20050
|18300
|24850
|31.05.24
|19300
|28200
|21900
|19700
|33400
|19900
|18300
|26500
|21100
|19000
|27300
|01.06.24
|24450
|38500
|28800
|25100
|47200
|26100
|23200
|35000
|27550
|24100
|36850
|02.06.24
|29600
|48800
|35700
|30500
|61000
|32300
|28100
|43500
|34000
|29200
|46400
|03.06.24
|33800
|57200
|41350
|35050
|72300
|37450
|32350
|49750
|39400
|33600
|53500
|04.06.24
|38000
|65600
|47000
|39600
|83600
|42600
|36600
|56000
|44800
|38000
|60600
|05.06.24
|33800
|57200
|41350
|35050
|72300
|37450
|32350
|49750
|39400
|33600
|53500
|06.06.24
|29600
|48800
|35700
|30500
|61000
|32300
|28100
|43500
|34000
|29200
|46400
|07.06.24
|25400
|40400
|30050
|25950
|49700
|27150
|23850
|37250
|28600
|24800
|39300
|08.06-11.07
|21200
|32000
|24400
|21400
|38400
|22000
|19600
|31000
|23200
|20400
|32200
|12.07.24
|20750
|31100
|23800
|20950
|37150
|21500
|19300
|29850
|22600
|20000
|31000
|13.07.24
|20300
|30200
|23200
|20500
|35900
|21000
|19000
|28700
|22000
|19600
|29800
|14.07.24
|19850
|29300
|22600
|20050
|34650
|20500
|18700
|27550
|21400
|19200
|28600
|15.07-27.08
|19400
|28400
|22000
|19600
|33400
|20000
|18400
|26400
|20800
|18800
|27400
|28.08.24
|18900
|27400
|21350
|19200
|32150
|19450
|18050
|25300
|20350
|18500
|26150
|29.08.24
|18400
|26400
|20700
|18800
|30900
|18900
|17700
|24200
|19900
|18200
|24900
|30.08.24
|17900
|25400
|20050
|18400
|29650
|18350
|17350
|23100
|19450
|17900
|23650
|31.08-01.10
|17400
|24400
|19400
|18000
|28400
|17800
|17000
|22000
|19000
|17600
|22400
|02.10.24
|17100
|23800
|19150
|17850
|27900
|17650
|16850
|21950
|18650
|17400
|22350
|03.10.24
|16800
|23200
|18900
|17700
|27400
|17500
|16700
|21900
|18300
|17200
|22300
|04.10.24
|16500
|22600
|18650
|17550
|26900
|17350
|16550
|21850
|17950
|17000
|22250
|05.10-09.10
|16200
|22000
|18400
|17400
|26400
|17200
|16400
|21800
|17600
|16800
|22200
Космос Прибалтийская 4*. Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор.
|22.04.24
|18200
|17600
|16400
|17000
|22000
|20800
|19400
|18000
|18600
|27000
|24.04.24
|19100
|18300
|17100
|17700
|23750
|21650
|20100
|18700
|19300
|28750
|25.04.24
|20000
|19000
|17800
|18400
|25500
|22500
|20800
|19400
|20000
|30500
|26.04.24
|20900
|19700
|18500
|19100
|27250
|23350
|21500
|20100
|20700
|32250
|27.04-08.05
|21800
|20400
|19200
|19800
|29000
|24200
|22200
|20800
|21400
|34000
|09.05.24
|21550
|20250
|19000
|19650
|28500
|23950
|22000
|20650
|21250
|33500
|10.05.24
|21300
|20100
|18800
|19500
|28000
|23700
|21800
|20500
|21100
|33000
|11.05.24
|21050
|19950
|18600
|19350
|27500
|23450
|21600
|20350
|20950
|32500
|12.05-31.05
|20800
|19800
|18400
|19200
|27000
|23200
|21400
|20200
|20800
|32000
|01.06.24
|22350
|20850
|19450
|20250
|30100
|24750
|22450
|21250
|21850
|35100
|02.06.24
|23900
|21900
|20500
|21300
|33200
|26300
|23500
|22300
|22900
|38200
|03.06.24
|25450
|22950
|21550
|22350
|36300
|27850
|24550
|23350
|23950
|41300
|04.06.24
|27000
|24000
|22600
|23400
|39400
|29400
|25600
|24400
|25000
|44400
|05.06.24
|26200
|23450
|22050
|22850
|37800
|28600
|25050
|23850
|24450
|42800
|06.06.24
|25400
|22900
|21500
|22300
|36200
|27800
|24500
|23300
|23900
|41200
|07.06.24
|24600
|22350
|20950
|21750
|34600
|27000
|23950
|22750
|23350
|39600
|08.06-27.06
|23800
|21800
|20400
|21200
|33000
|26200
|23400
|22200
|22800
|38000
|28.06.24
|23350
|21500
|20150
|20900
|32100
|25750
|23150
|21900
|22500
|37100
|29.06.24
|22900
|21200
|19900
|20600
|31200
|25300
|22900
|21600
|22200
|36200
|30.06.24
|22450
|20900
|19650
|20300
|30300
|24850
|22650
|21300
|21900
|35300
|01.07-28.08
|22000
|20600
|19400
|20000
|29400
|24400
|22400
|21000
|21600
|34400
|29.08.24
|21450
|20100
|18900
|19500
|28300
|23850
|21900
|20500
|21100
|33300
|30.08.24
|20900
|19600
|18400
|19000
|27200
|23300
|21400
|20000
|20600
|32200
|31.08.24
|20350
|19100
|17900
|18500
|26100
|22750
|20900
|19500
|20100
|31100
|01.09-09.10
|19800
|18600
|17400
|18000
|25000
|22200
|20400
|19000
|19600
|30000
Москва 4*. Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Стандартный
|Комфорт
|22.04.24
|18000
|18200
|24000
|19400
|27400
|19800
|23.04.24
|18950
|18900
|25950
|20200
|29650
|20900
|24.04.24
|19900
|19600
|27900
|21000
|31900
|22000
|25.04.24
|20850
|20300
|29850
|21800
|34150
|23100
|26.04-08.05
|21800
|21000
|31800
|22600
|36400
|24200
|09.05.24
|21550
|20850
|31200
|22500
|36050
|24000
|10.05.24
|21300
|20700
|30600
|22400
|35700
|23800
|11.05.24
|21050
|20550
|30000
|22300
|35350
|23600
|12.05-27.05
|20800
|20400
|29400
|22200
|35000
|23400
|28.05.24
|21800
|21050
|31400
|23100
|37750
|24800
|29.05.24
|22800
|21700
|33400
|24000
|40500
|26200
|30.05.24
|23800
|22350
|35400
|24900
|43250
|27600
|31.05-27.06
|24800
|23000
|37400
|25800
|46000
|29000
|28.06.24
|24050
|22500
|36000
|25000
|43600
|27800
|29.06.24
|23300
|22000
|34600
|24200
|41200
|26600
|30.06.24
|22550
|21500
|33200
|23400
|38800
|25400
|01.07-28.08
|21800
|21000
|31800
|22600
|36400
|24200
|29.08.24
|21550
|20850
|31200
|22500
|36050
|24000
|30.08.24
|21300
|20700
|30600
|22400
|35700
|23800
|31.08.24
|21050
|20550
|30000
|22300
|35350
|23600
|01.09-27.09
|20800
|20400
|29400
|22200
|35000
|23400
|28.09.24
|20100
|19850
|28050
|21500
|33100
|22500
|29.09.24
|19400
|19300
|26700
|20800
|31200
|21600
|30.09.24
|18700
|18750
|25350
|20100
|29300
|20700
|01.10-09.10
|18000
|18200
|24000
|19400
|27400
|19800
Ривер Палас Отель 4*. Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)
|Одноместный
|Стандартный с видом на Город
|Стандартный с видом на Неву
|22.04.24
|23900
|22700
|21900
|34700
|25700
|23900
|23100
|38400
|23.04.24
|25350
|23650
|22850
|36350
|26850
|24650
|23850
|39400
|24.04-12.05
|26800
|24600
|23800
|38000
|28000
|25400
|24600
|40400
|13.05.24
|27400
|25050
|24200
|39850
|28950
|26050
|25250
|42900
|14.05.24
|28000
|25500
|24600
|41700
|29900
|26700
|25900
|45400
|15.05.24
|28600
|25950
|25000
|43550
|30850
|27350
|26550
|47900
|16.05-01.06
|29200
|26400
|25400
|45400
|31800
|28000
|27200
|50400
|02.06.24
|38600
|32650
|31650
|62900
|41150
|34250
|33450
|67900
|03.06.24
|48000
|38900
|37900
|80400
|50500
|40500
|39700
|85400
|04.06.24
|57400
|45150
|44150
|97900
|59850
|46750
|45950
|102900
|05.06.24
|66800
|51400
|50400
|115400
|69200
|53000
|52200
|120400
|06.06.24
|57400
|45150
|44150
|97900
|59850
|46750
|45950
|102900
|07.06.24
|48000
|38900
|37900
|80400
|50500
|40500
|39700
|85400
|08.06.24
|38600
|32650
|31650
|62900
|41150
|34250
|33450
|67900
|09.06-07.07
|29200
|26400
|25400
|45400
|31800
|28000
|27200
|50400
|08.07.24
|29350
|26450
|25500
|45050
|31600
|27850
|27050
|49400
|09.07.24
|29500
|26500
|25600
|44700
|31400
|27700
|26900
|48400
|10.07.24
|29650
|26550
|25700
|44350
|31200
|27550
|26750
|47400
|11.07-28.08
|29800
|26600
|25800
|44000
|31000
|27400
|26600
|46400
|29.08.24
|28650
|25850
|25050
|41750
|29850
|26650
|25850
|44150
|30.08.24
|27500
|25100
|24300
|39500
|28700
|25900
|25100
|41900
|31.08.24
|26350
|24350
|23550
|37250
|27550
|25150
|24350
|39650
|01.09-27.09
|25200
|23600
|22800
|35000
|26400
|24400
|23600
|37400
|28.09.24
|24450
|23100
|22300
|34100
|26000
|24150
|23300
|37150
|29.09.24
|23700
|22600
|21800
|33200
|25600
|23900
|23000
|36900
|30.09.24
|22950
|22100
|21300
|32300
|25200
|23650
|22700
|36650
|01.10-09.10
|22200
|21600
|20800
|31400
|24800
|23400
|22400
|36400
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Арт Деко Невский 4*. Завтрак "шведский стол". В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Мансарда
|Улучшенный
|22.04-26.04
|16800
|20400
|16800
|20400
|19200
|18400
|25400
|27.04.24
|17450
|22050
|17450
|22050
|19600
|18650
|26400
|28.04.24
|18100
|23700
|18100
|23700
|20000
|18900
|27400
|29.04.24
|18750
|25350
|18750
|25350
|20400
|19150
|28400
|30.04-01.05
|19400
|27000
|19400
|27000
|20800
|19400
|29400
|02.05.24
|19250
|26600
|19250
|26600
|20600
|19300
|29050
|03.05.24
|19100
|26200
|19100
|26200
|20400
|19200
|28700
|04.05.24
|18950
|25800
|18950
|25800
|20200
|19100
|28350
|05.05-11.05
|18800
|25400
|18800
|25400
|20000
|19000
|28000
|12.05.24
|18950
|25800
|18950
|25800
|20200
|19100
|28350
|13.05.24
|19100
|26200
|19100
|26200
|20400
|19200
|28700
|14.05.24
|19250
|26600
|19250
|26600
|20600
|19300
|29050
|15.05-27.05
|19400
|27000
|19400
|27000
|20800
|19400
|29400
|28.05.24
|20050
|27850
|20050
|27850
|21400
|19800
|30300
|29.05.24
|20700
|28700
|20700
|28700
|22000
|20200
|31200
|30.05.24
|21350
|29550
|21350
|29550
|22600
|20600
|32100
|31.05-29.06
|22000
|30400
|22000
|30400
|23200
|21000
|33000
|30.06.24
|21350
|29550
|21350
|29550
|22600
|20600
|32100
|01.07.24
|20700
|28700
|20700
|28700
|22000
|20200
|31200
|02.07.24
|20050
|27850
|20050
|27850
|21400
|19800
|30300
|03.07-27.07
|19400
|27000
|19400
|27000
|20800
|19400
|29400
|28.07.24
|19100
|26350
|19100
|26350
|20450
|19200
|28800
|29.07.24
|18800
|25700
|18800
|25700
|20100
|19000
|28200
|30.07.24
|18500
|25050
|18500
|25050
|19750
|18800
|27600
|31.07-21.09
|18200
|24400
|18200
|24400
|19400
|18600
|27000
|22.09.24
|17850
|23550
|17850
|23550
|19100
|18400
|26100
|23.09.24
|17500
|22700
|17500
|22700
|18800
|18200
|25200
|24.09.24
|17150
|21850
|17150
|21850
|18500
|18000
|24300
|25.09-09.10
|16800
|21000
|16800
|21000
|18200
|17800
|23400
Атриум 3*. Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Москва 4*
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|22.04.24-24.04.24
|17400
|17000
|23000
|25.04.24
|18400
|17850
|25000
|26.04.24
|19400
|18700
|27000
|27.04.24
|20400
|19550
|29000
|28.04.24-09.05.24
|21400
|20400
|31000
|10.05.24
|21150
|20200
|30500
|11.05.24
|20900
|20000
|30000
|12.05.24
|20650
|19800
|29500
|13.05.24-28.05.24
|20400
|19600
|29000
|29.05.24
|21500
|20450
|31100
|30.05.24
|22600
|21300
|33200
|31.05.24
|23700
|22150
|35300
|01.06.24-27.06.24
|24800
|23000
|37400
|28.06.24
|23950
|22350
|35800
|29.06.24
|23100
|21700
|34200
|30.06.24
|22250
|21050
|32600
|01.07.24-28.08.24
|21400
|20400
|31000
|29.08.24
|21150
|20200
|30500
|30.08.24
|20900
|20000
|30000
|31.08.24
|20650
|19800
|29500
|01.09.24-27.09.24
|20400
|19600
|29000
|28.09.24
|19650
|18950
|27500
|29.09.24
|18900
|18300
|26000
|30.09.24
|18150
|17650
|24500
|01.10.24-09.10.24
|17400
|17000
|23000
Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". 20 минут пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|22.04-27.04
|18000
|24400
|19400
|18800
|25400
|28.04.24
|18950
|25900
|20300
|19650
|27300
|29.04.24
|19900
|27400
|21200
|20500
|29200
|30.04.24
|20850
|28900
|22100
|21350
|31100
|01.05-28.05
|21800
|30400
|23000
|22200
|33000
|29.05.24
|23050
|32300
|24850
|23250
|36100
|30.05.24
|24300
|34200
|26700
|24300
|39200
|31.05.24
|25550
|36100
|28550
|25350
|42300
|01.06-07.07
|26800
|38000
|30400
|26400
|45400
|08.07.24
|25550
|36100
|28550
|25350
|42300
|09.07.24
|24300
|34200
|26700
|24300
|39200
|10.07.24
|23050
|32300
|24850
|23250
|36100
|11.07-27.09
|21800
|30400
|23000
|22200
|33000
|28.09.24
|20850
|28900
|22100
|21350
|31100
|29.09.24
|19900
|27400
|21200
|20500
|29200
|30.09.24
|18950
|25900
|20300
|19650
|27300
|01.10-09.10
|18000
|24400
|19400
|18800
|25400
Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт (быв. Cмарт Плюс)
|Супериор
|22.04-24.04
|19200
|19400
|26400
|19200
|26800
|22200
|40400
|25.04.24
|20100
|20250
|27650
|19950
|28300
|23200
|43400
|26.04.24
|21000
|21100
|28900
|20700
|29800
|24200
|46400
|27.04.24
|21900
|21950
|30150
|21450
|31300
|25200
|49400
|28.04-06.05
|22800
|22800
|31400
|22200
|32800
|26200
|52400
|07.05.24
|22650
|22700
|31150
|22100
|32650
|26100
|52150
|08.05.24
|22500
|22600
|30900
|22000
|32500
|26000
|51900
|09.05.24
|22300
|22450
|30550
|21800
|32300
|25850
|51550
|10.05.24
|22100
|22300
|30200
|21600
|32100
|25700
|51200
|11.05.24
|22050
|22250
|30100
|21500
|32050
|25650
|51100
|12.05-13.05
|22000
|22200
|30000
|21400
|32000
|25600
|51000
|14.05.24
|22050
|22250
|30100
|21500
|32050
|25650
|51100
|15.05-17.05
|22100
|22300
|30200
|21600
|32100
|25700
|51200
|18.05.24
|22050
|22250
|30100
|21500
|32050
|25650
|51100
|19.05-20.05
|22000
|22200
|30000
|21400
|32000
|25600
|51000
|21.05.24
|22050
|22250
|30100
|21500
|32050
|25650
|51100
|22.05.24
|23000
|22800
|31950
|22450
|32850
|26200
|52700
|23.05.24
|23800
|23200
|33550
|23300
|33400
|26600
|53800
|24.05.24
|24600
|23600
|35150
|24150
|33950
|27000
|54900
|25.05.24
|25350
|23950
|36650
|24900
|34450
|27350
|55900
|26.05-27.05
|25200
|23800
|36400
|24800
|34200
|27200
|55400
|28.05.24
|25350
|23950
|36650
|24900
|34450
|27350
|55900
|29.05-31.05
|25500
|24100
|36900
|25000
|34700
|27500
|56400
|01.06.24
|25350
|23950
|36650
|24900
|34450
|27350
|55900
|02.06-03.06
|25200
|23800
|36400
|24800
|34200
|27200
|55400
|04.06.24
|25350
|23950
|36650
|24900
|34450
|27350
|55900
|05.06-07.06
|25500
|24100
|36900
|25000
|34700
|27500
|56400
|08.06.24
|25350
|23950
|36650
|24900
|34450
|27350
|55900
|09.06-10.06
|25200
|23800
|36400
|24800
|34200
|27200
|55400
|11.06.24
|25350
|23950
|36650
|24900
|34450
|27350
|55900
|12.06-14.06
|25500
|24100
|36900
|25000
|34700
|27500
|56400
|15.06.24
|25350
|23950
|36650
|24900
|34450
|27350
|55900
|16.06-17.06
|25200
|23800
|36400
|24800
|34200
|27200
|55400
|18.06.24
|25350
|23950
|36650
|24900
|34450
|27350
|55900
|19.06-21.06
|25500
|24100
|36900
|25000
|34700
|27500
|56400
|22.06.24
|25350
|23950
|36650
|24900
|34450
|27350
|55900
|23.06-24.06
|25200
|23800
|36400
|24800
|34200
|27200
|55400
|25.06.24
|25350
|23950
|36650
|24900
|34450
|27350
|55900
|26.06-27.06
|25500
|24100
|36900
|25000
|34700
|27500
|56400
|28.06.24
|25150
|24100
|36150
|24600
|34700
|27500
|56400
|29.06.24
|24650
|23950
|35150
|24100
|34450
|27350
|55900
|30.06.24
|24150
|23800
|34150
|23600
|34200
|27200
|55400
|01.07.24
|23800
|23800
|33400
|23200
|34200
|27200
|55400
|02.07.24
|23850
|23950
|33550
|23250
|34450
|27350
|55900
|03.07-05.07
|23900
|24100
|33700
|23300
|34700
|27500
|56400
|06.07.24
|23850
|23950
|33550
|23250
|34450
|27350
|55900
|07.07-08.07
|23800
|23800
|33400
|23200
|34200
|27200
|55400
|09.07.24
|23850
|23950
|33550
|23250
|34450
|27350
|55900
|10.07-12.07
|23900
|24100
|33700
|23300
|34700
|27500
|56400
|13.07.24
|23850
|23950
|33550
|23250
|34450
|27350
|55900
|14.07-15.07
|23800
|23800
|33400
|23200
|34200
|27200
|55400
|16.07.24
|23850
|23950
|33550
|23250
|34450
|27350
|55900
|17.07-19.07
|23900
|24100
|33700
|23300
|34700
|27500
|56400
|20.07.24
|23850
|23950
|33550
|23250
|34450
|27350
|55900
|21.07-22.07
|23800
|23800
|33400
|23200
|34200
|27200
|55400
|23.07.24
|23850
|23950
|33550
|23250
|34450
|27350
|55900
|24.07-26.07
|23900
|24100
|33700
|23300
|34700
|27500
|56400
|27.07.24
|23850
|23950
|33550
|23250
|34450
|27350
|55900
|28.07-29.07
|23800
|23800
|33400
|23200
|34200
|27200
|55400
|30.07.24
|23850
|23950
|33550
|23250
|34450
|27350
|55900
|31.07-02.08
|23900
|24100
|33700
|23300
|34700
|27500
|56400
|03.08.24
|23850
|23950
|33550
|23250
|34450
|27350
|55900
|04.08-05.08
|23800
|23800
|33400
|23200
|34200
|27200
|55400
|06.08.24
|23850
|23950
|33550
|23250
|34450
|27350
|55900
|07.08-09.08
|23900
|24100
|33700
|23300
|34700
|27500
|56400
|10.08.24
|23850
|23950
|33550
|23250
|34450
|27350
|55900
|11.08-12.08
|23800
|23800
|33400
|23200
|34200
|27200
|55400
|13.08.24
|23850
|23950
|33550
|23250
|34450
|27350
|55900
|14.08-16.08
|23900
|24100
|33700
|23300
|34700
|27500
|56400
|17.08.24
|23850
|23950
|33550
|23250
|34450
|27350
|55900
|18.08-19.08
|23800
|23800
|33400
|23200
|34200
|27200
|55400
|20.08.24
|23850
|23950
|33550
|23250
|34450
|27350
|55900
|21.08-23.08
|23900
|24100
|33700
|23300
|34700
|27500
|56400
|24.08.24
|23850
|23950
|33550
|23250
|34450
|27350
|55900
|25.08-26.08
|23800
|23800
|33400
|23200
|34200
|27200
|55400
|27.08.24
|23850
|23950
|33550
|23250
|34450
|27350
|55900
|28.08.24
|23900
|24100
|33700
|23300
|34700
|27500
|56400
|29.08.24
|23650
|23700
|33200
|23050
|34100
|27050
|55150
|30.08.24
|23400
|23300
|32700
|22800
|33500
|26600
|53900
|31.08.24
|23100
|22750
|32050
|22500
|32650
|26000
|52150
|01.09-27.09
|22800
|22200
|31400
|22200
|31800
|25400
|50400
|28.09.24
|22450
|22200
|30800
|21900
|31800
|25400
|50400
|29.09.24
|22100
|22200
|30200
|21600
|31800
|25400
|50400
|30.09.24
|21750
|22200
|29600
|21300
|31800
|25400
|50400
|01.10-09.10
|21400
|22200
|29000
|21000
|31800
|25400
|50400
Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 20-24 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Классик (стандарт)
|Джуниор Сюит
|22.04-26.04
|19200
|22000
|20800
|19800
|27400
|27.04.24
|20250
|23600
|22150
|20950
|30300
|28.04.24
|21300
|25200
|23500
|22100
|33200
|29.04.24
|22350
|26800
|24850
|23250
|36100
|30.04-20.05
|23400
|28400
|26200
|24400
|39000
|21.05.24
|24500
|29550
|27200
|25250
|40850
|22.05.24
|25600
|30700
|28200
|26100
|42700
|23.05.24
|26700
|31850
|29200
|26950
|44550
|24.05-10.07
|27800
|33000
|30200
|27800
|46400
|11.07.24
|26700
|31850
|29200
|26950
|44550
|12.07.24
|25600
|30700
|28200
|26100
|42700
|13.07.24
|24500
|29550
|27200
|25250
|40850
|14.07-18.09
|23400
|28400
|26200
|24400
|39000
|19.09.24
|22350
|26800
|24850
|23250
|36100
|20.09.24
|21300
|25200
|23500
|22100
|33200
|21.09.24
|20250
|23600
|22150
|20950
|30300
|22.09-09.10
|19200
|22000
|20800
|19800
|27400
Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол». В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|22.04-24.04
|20200
|30000
|21200
|21000
|32000
|25.04.24
|20700
|31000
|21700
|21350
|33000
|26.04.24
|21200
|32000
|22200
|21700
|34000
|27.04.24
|21700
|33000
|22700
|22050
|35000
|28.04-22.05
|22200
|34000
|23200
|22400
|36000
|23.05.24
|23100
|35750
|24100
|22950
|37750
|24.05.24
|24000
|37500
|25000
|23500
|39500
|25.05.24
|24900
|39250
|25900
|24050
|41250
|26.05-06.07
|25800
|41000
|26800
|24600
|43000
|07.07.24
|25150
|39750
|26150
|24200
|41750
|08.07.24
|24500
|38500
|25500
|23800
|40500
|09.07.24
|23850
|37250
|24850
|23400
|39250
|10.07-18.08
|23200
|36000
|24200
|23000
|38000
|19.08.24
|22750
|35100
|23750
|22700
|37100
|20.08.24
|22300
|34200
|23300
|22400
|36200
|21.08.24
|21850
|33300
|22850
|22100
|35300
|22.08-27.09
|21400
|32400
|22400
|21800
|34400
|28.09.24
|21100
|31800
|22100
|21600
|33800
|29.09.24
|20800
|31200
|21800
|21400
|33200
|30.09.24
|20500
|30600
|21500
|21200
|32600
|01.10-09.10
|20200
|30000
|21200
|21000
|32000
Ярд Резиденс Апарт Отель 4*. Континентальный завтрак. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт без кухни
|Смарт
|Студия
|22.04-25.04
|21000
|30800
|32200
|21800
|22400
|21400
|33800
|26.04.24
|21100
|31050
|32450
|21900
|22550
|21450
|34050
|27.04.24
|21200
|31300
|32700
|22000
|22700
|21500
|34300
|28.04.24
|21300
|31550
|32950
|22100
|22850
|21550
|34550
|29.04-23.05
|21400
|31800
|33200
|22200
|23000
|21600
|34800
|24.05.24
|22100
|33150
|34850
|23000
|23800
|22150
|36400
|25.05.24
|22800
|34500
|36500
|23800
|24600
|22700
|38000
|26.05.24
|23500
|35850
|38150
|24600
|25400
|23250
|39600
|27.05-30.05
|24200
|37200
|39800
|25400
|26200
|23800
|41200
|31.05.24
|24500
|37850
|40400
|25750
|26650
|24100
|42100
|01.06.24
|24800
|38500
|41000
|26100
|27100
|24400
|43000
|02.06.24
|25100
|39150
|41600
|26450
|27550
|24700
|43900
|03.06-06.06
|25400
|39800
|42200
|26800
|28000
|25000
|44800
|07.06.24
|25100
|39150
|41600
|26450
|27550
|24700
|43900
|08.06.24
|24800
|38500
|41000
|26100
|27100
|24400
|43000
|09.06.24
|24500
|37850
|40400
|25750
|26650
|24100
|42100
|10.06-11.07
|24200
|37200
|39800
|25400
|26200
|23800
|41200
|12.07.24
|23900
|36600
|39050
|25050
|25750
|23500
|40350
|13.07.24
|23600
|36000
|38300
|24700
|25300
|23200
|39500
|14.07.24
|23300
|35400
|37550
|24350
|24850
|22900
|38650
|15.07-22.08
|23000
|34800
|36800
|24000
|24400
|22600
|37800
|23.08.24
|22350
|33550
|35550
|23350
|23850
|22250
|36650
|24.08.24
|21700
|32300
|34300
|22700
|23300
|21900
|35500
|25.08.24
|21050
|31050
|33050
|22050
|22750
|21550
|34350
|26.08-12.09
|20400
|29800
|31800
|21400
|22200
|21200
|33200
|13.09.24
|20400
|29800
|31650
|21350
|22100
|21100
|32950
|14.09.24
|20400
|29800
|31500
|21300
|22000
|21000
|32700
|15.09.24
|20400
|29800
|31350
|21250
|21900
|20900
|32450
|16.09-03.10
|20400
|29800
|31200
|21200
|21800
|20800
|32200
|04.10.24
|20300
|29550
|30950
|21100
|21700
|20750
|32100
|05.10.24
|20200
|29300
|30700
|21000
|21600
|20700
|32000
|06.10.24
|20100
|29050
|30450
|20900
|21500
|20650
|31900
|07.10-09.10
|20000
|28800
|30200
|20800
|21400
|20600
|31800
Невский берег (122) 3*и Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандарт
|Комфорт
|22.04-23.04
|21000
|28200
|24200
|22200
|34800
|24.04.24
|21450
|29100
|24750
|22750
|35900
|25.04.24
|21900
|30000
|25300
|23300
|37000
|26.04.24
|22350
|30900
|25850
|23850
|38100
|27.04-31.05
|22800
|31800
|26400
|24400
|39200
|01.06.24
|25600
|37400
|29250
|26500
|44850
|02.06.24
|28400
|43000
|32100
|28600
|50500
|03.06.24
|31200
|48600
|34950
|30700
|56150
|04.06.24
|34000
|54200
|37800
|32800
|61800
|05.06.24
|32450
|51100
|36200
|31550
|58650
|06.06.24
|30900
|48000
|34600
|30300
|55500
|07.06.24
|29350
|44900
|33000
|29050
|52350
|08.06-28.07
|27800
|41800
|31400
|27800
|49200
|29.07.24
|26950
|40150
|30600
|27250
|47600
|30.07.24
|26100
|38500
|29800
|26700
|46000
|31.07.24
|25250
|36850
|29000
|26150
|44400
|01.08-28.08
|24400
|35200
|28200
|25600
|42800
|29.08.24
|23550
|33450
|27200
|24750
|40800
|30.08.24
|22700
|31700
|26200
|23900
|38800
|31.08.24
|21850
|29950
|25200
|23050
|36800
|01.09-09.10
|21000
|28200
|24200
|22200
|34800
Ибис 3*. Завтрак "шведский стол». В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Стандарт
|22.04-10.05
|22200
|31200
|11.05.24
|22950
|32750
|12.05.24
|23700
|34300
|13.05.24
|24450
|35850
|14.05-26.06
|25200
|37400
|27.06.24
|24800
|36500
|28.06.24
|24400
|35600
|29.06.24
|24000
|34700
|30.06-28.08
|23600
|33800
|29.08.24
|23250
|33200
|30.08.24
|22900
|32600
|31.08.24
|22550
|32000
|01.09-25.09
|22200
|31400
|26.09.24
|21550
|30100
|27.09.24
|20900
|28800
|28.09.24
|20250
|27500
|29.09-09.10
|19600
|26200
Багратион 4*, Завтрак "шведский стол". 20 минут пешком от гостиницы Москва 4*
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Стандартный
|22.04.24-23.04.24
|23400
|32000
|24.04.24
|24250
|34000
|25.04.24
|25100
|36000
|26.04.24
|25950
|38000
|27.04.24-08.05.24
|26800
|40000
|09.05.24
|26450
|39000
|10.05.24
|26100
|38000
|11.05.24
|25750
|37000
|12.05.24-28.05.24
|25400
|36000
|29.05.24
|26300
|37850
|30.05.24
|27200
|39700
|31.05.24
|28100
|41550
|01.06.24
|30750
|46900
|02.06.24
|32500
|50400
|03.06.24
|34250
|53900
|04.06.24-06.06.24
|36000
|57400
|07.06.24
|34250
|53900
|08.06.24
|32500
|50400
|09.06.24
|30750
|46900
|10.06.24-28.07.24
|29000
|43400
|29.07.24
|28450
|42550
|30.07.24
|27900
|41700
|31.07.24
|27350
|40850
|01.08.24-28.08.24
|26800
|40000
|29.08.24
|26450
|39000
|30.08.24
|26100
|38000
|31.08.24
|25750
|37000
|01.09.24-27.09.24
|25400
|36000
|28.09.24
|24900
|35000
|29.09.24
|24400
|34000
|30.09.24
|23900
|33000
|01.10.24-09.10.24
|23400
|32000
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Стандартный
|Премиум
|Люкс
|22.04-09.05
|24800
|34000
|41400
|28400
|27400
|44000
|29800
|10.05.24
|25550
|35500
|43550
|29500
|28350
|46750
|31150
|11.05.24
|26300
|37000
|45700
|30600
|29300
|49500
|32500
|12.05.24
|27050
|38500
|47850
|31700
|30250
|52250
|33850
|13.05-21.08
|27800
|40000
|50000
|32800
|31200
|55000
|35200
|22.08.24
|27150
|38750
|48100
|31850
|30350
|52500
|33950
|23.08.24
|26500
|37500
|46200
|30900
|29500
|50000
|32700
|24.08.24
|25850
|36250
|44300
|29950
|28650
|47500
|31450
|25.08-09.10
|25200
|35000
|42400
|29000
|27800
|45000
|30200
Скидка детям до 14 лет: 5 дней 1800 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 5 дней 1050 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 450 рублей.
Доплата иностранным гражданам (кроме Республики Беларусь): любое количество дней 1000 рублей.
Варианты проживания
Ярд Резиденс Апарт Отель 4
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.
Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Арт Деко Невский 4
Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.
Ежедневно в отеле «Арт Деко Невский» сервируется континентальный завтрак.
В 4,5 км находятся музей Фаберже и музей Анны Ахматовой. Расстояние от отеля «Арт-деко Невский» до международного аэропорта Пулково составляет 25 км.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Ибис 3
Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.
Стойка регистрации открыта круглосуточно. Для гостей также предоставляется крытая охраняемая парковка.
Октябрьская 4
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.
Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.
Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.
Best Western Plus Center Hotel 4
Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы. Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала, что даёт прекрасную возможность для изучения центра города, организации деловых встреч и шопинга, знакомства с музеями, театрами, ресторанами.
Двухместный номер: современный и комфортный номер с двумя односпальными кроватями или одной большой для размещения одного или трех человек. Площадь – 25 м. кв.
В номере:
- Две односпальные кровати, или одна большая кровать.
- Возможность дополнительного спального места.
- ЖК телевизор 32 дюйма.
- Бесплатный доступ в Интернет.
- Чайник, чайная пара, кофе, чёрный чай, сахар, сливки.
- Завтрак a la carte в ресторане французской кухни «Du Nord 1834 кондитерская» на 1-м этаже Отеля.
Novotel St. Petersburg Centre 4
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.
Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.
После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.
Ривер Палас Отель 4
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
В числе удобств отеля River Palace терраса.
В бизнес-центре отеля River Palace гости могут воспользоваться факсом и копировальными услугами.
Расстояние до станции метро «Спортивная» составляет 400 метров. Отель находится в непосредственной близости от современных общественных и культурных мест — в 4 км от порта Севкабель и в 3 км от музея современного искусства Эрарта.
Расстояние до часовни Святой Ксении Блаженной составляет 1,6 км, а до Зимнего дворца — 2,1 км. Расстояние от отеля River Palace до аэропорта Пулково составляет 16 км.
Арт Нуво Палас 4
Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Четырехзвездочный отель занимает здание 1910 года постройки. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Сотрудники стойки регистрации готовы оказать гостям необходимую помощь и ответить на интересующие их вопросы.
Мариинский театр находится в 3,1 км от отеля.
Гранд Отель Эмеральд 5
Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.
Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi.
Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату). Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.
В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.
Отель Багратион
Отель «Багратион» располагается в Санкт-Петербурге. На территории имеется круглосуточная стойка регистрация и камера хранения багажа, автостоянка для личного транспорта. Трансфер оплачивается отдельно.
Просторные номера предлагают гостям комфортное размещение в семейных апартаментах с удобствами, имеется кондиционер и телевизор, спальный гарнитур и мягкая мебель, гардеробная. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть фен и набор полотенец. Доступен Wi-Fi.
Питание постояльцев организовано в ресторане, где стоит попробовать изысканные блюда от шеф-повара, богатый выбор угощений и напитков. Различными коктейлями и вкусным кофе можно угоститься в баре.
В пешей доступности находятся достопримечательности города и станции метро. Расстояние до ближайшего международного аэропорта Пулково-1 составит 17 км.
Cosmos Pribaltiyskaya Hotel
«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.
Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.
Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково-2» составляет 15,7 км.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Невский берег 3
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.
Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Кронвелл Инн 4
Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.
В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.
Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.
Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.
Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.
Атриум 3
Отель «Атриум» находится в центре Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.
Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.
На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.
Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Русь 4
«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) - 1000 руб
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Индивидуальный трансфер
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован тур?
Данный тур организован таким образом, что Вы можете заехать в любой день недели.
В первый день тура самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. – аэропорт-отель, 1650 руб. – вокзал-отель за машину).
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Внимание! Билеты следует приобретать с учетом Вашего последнего дня тура.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Всего доброго.
Людмила.