Путешествие начнется с большой обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу с
Программа тура по дням
Понедельник. Большая обзорная экскурсия по Петербургу. Театр-макет «Петровская Акватория»
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
- 10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.
- 11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.
Самостоятельное размещение.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Вало», в том числе для гостей из отелей «Вало Бизнес», «Вало Нетворк», «Рамада Плаза».
- 13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Русь», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
- 13:45 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).
Отъезд на программу.
Автобусная «Большая обзорная экскурсия по Петербургу».
Экскурсия по одному из красивейших городов мира, где каждый район и остров не похож на другие. Мы посетим Васильевский остров с его знаменитой стрелкой и прямыми как стрела линиями – именно здесь, по мысли Петра I, должен был быть культурный и политический центр столицы.
Проедем по Петроградской стороне и увидим Заячий остров – место, где зародился наш город. Посетим парадный центр современного Петербурга – Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевский площади, где соединились блеск императорского двора и величие церквей.
Проследим развитие города от строгих линий петровского барокко до изысканного северного модерна и новаторской архитектуры современности. Побываем в Коломне – тихом жилом районе Петербурга, где ещё ощущается атмосфера XVIII-XIX вв. Здесь гуляли герои Н. Гоголя и Ф. Достоевского, сохранился один из красивейших действующих храмов города – Никольский – и, конечно, знаменитый Мариинский театр.
18:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией, где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.
19:00 Окончание программы в центре города у ст. м. «Адмиралтейская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Вторник. Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый»
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».
- 10:00 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).
- 10:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Русь», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Вало», в том числе для гостей из отелей «Вало Бизнес», «Вало Нетворк», «Рамада Плаза».
Отъезд на программу.
Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый» с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля – летней резиденции великокняжеской четы будущего императора Павла I и его супруги.
13:00 Экскурсия по дворцу и парку – одному из красивейших английских ландшафтных парков мира.
Вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны интерьеры дворца, бережно восстановленные реставраторами после войны, обширный пейзажный парк создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.
16:00-16:30 Возвращение в гостиницы.
Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/гостиница Октябрьская.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Среда. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».
- 12:30 Отъезд от гостиницы «Вало», в том числе для гостей из отелей «Вало Бизнес», «Вало Нетворк», «Рамада Плаза».
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Русь», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
- 13:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).
Отъезд на программу.
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.
Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
16:30 Экскурсия во Дворец великого князя Владимира Александровича. Уникальное по сохранности здание занимает особое место среди самых известных петербургских дворцов и особняков. Его роскошные интерьеры являются замечательным памятником архитектуры и искусства второй половины XIX – начала XX вв.
18:30-19:00 Возвращение в гостиницы «Октябрьская» и «Вало».
Четверг. Петергоф: парк и фонтаны
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».
- 10:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Русь», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
- 11:15 Отъезд от гостиницы «Вало», в том числе для гостей из отелей «Вало Бизнес», «Вало Нетворк», «Рамада Плаза».
Отъезд на программу.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа. Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского
залива.
12:30 Экскурсия по Нижнему парку Петергофа с фонтанами, где вы увидите знаменитые каскады и фонтаны, полюбуетесь панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут фонтаны-шутихи и местные жители – белки.
16:30-17:00 Возвращение в гостиницы «Вало» и «Октябрьская». Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/ гостиница Октябрьская.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (Места по тарифу стандарт: 1400 взр., 750 реб. 3-12 лет, 1200 руб. 12-16 лет, 1200 студ., 1200 пенс.).
Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть развод мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1200 взр., 1000 шк., 1000 студ., 1000 пенс.).
Пятница. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Завершение программы
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».
- 12:15 Отъезд от гостиницы «Вало», в том числе для гостей из отелей «Вало Бизнес», «Вало Нетворк», «Рамада Плаза».
- 12:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Русь», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
- 13:10 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).
Отъезд на программу.
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».
Мы встретимся с Петербургом, который на протяжении трех столетий был имперской столицей и сохранил пышные и торжественные государственные постройки, монументальные площади и строгие проспекты.
Экскурсия в Исаакиевский собор – одно из самых красивых и значительных купольных сооружений в мире, бывший главный кафедральный собор России.
Дополнительно: Подъем на колоннаду Исаакиевского собора (400 руб.).
18:00-19:30 Окончание программы в центре города у ст. м. Площадь Восстания на Московском вокзале.
*Внимание: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Проживание
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Экскурсионный пакет без проживания — 10 450 руб. (встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» или на пл. Искусств).
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
Вало Нетворк 4*. Завтрак "шведский стол". Отъезд от главного корпуса отеля «Вало»
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Студия Стандарт
|17.06-22.07.24
|21850
|29050
|29.07.24
|21750
|28900
|05.08.24-19.08.24
|21450
|28450
Вало Бизнес 4*. Завтрак "шведский стол". Отъезд от главного корпуса отеля «Вало»
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Комфорт
|17.06-22.07.24
|23250
|31850
|29.07.24
|23050
|31500
|05.08.24-19.08.24
|22450
|30450
Рамада Плаза 4*. Завтрак "шведский стол". Отъезд от главного корпуса отеля «Вало»
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Комфорт
|03.06-22.07.24
|25450
|36450
|29.07.24
|25100
|35700
|05.08-19.08.24
|24050
|33450
Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом там) выход через Итальянскую улицу.
Даты заездов
|Двухместный с раздельными / двуспальной кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными / двуспальной кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными / двуспальной кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт
|Стандартный
|Комфорт
|08.07.24 - 19.08.24
|24250
|37050
|25450
|39450
|30050
|26250
|47450
Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол".
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Стандартный МТК (18м)
|Комфорт МК
|08.07.24-19.08.24
|25250
|35850
|26650
|24450
|24050
|38450
Даты заездов
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
|Полулюкс
|08.07.24-19.08.24
|26650
|24450
|24050
|38450
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Ибис 3*, завтрак “шведский стол”. В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Стандарт
|01.07.24-19.08.24
|23650
|33850
Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В 3-х пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт (быв. Смарт Плюс)
|Супериор
|01.07.24 - 19.08.24
|23850
|23850
|33450
|23250
|34250
|27250
|55450
Кронвелл Инн 4* / Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак “шведский стол”. В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|08.07.24
|24550
|38550
|25550
|23850
|40550
|15.07.24-12.08.24
|23250
|36050
|24250
|23050
|38050
|19.08.24
|22800
|35150
|23800
|22750
|37150
Апарт-отель "Йес Марата" 3*. Континентальный завтрак. 30 минут пешком до гостиницы «Октябрьская» или на общественном транспорте.
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|10.06.24 - 08.07.24
|26050
|24050
|39050
|15.07.24 - 19.08.24
|24850
|23250
|36450
Изззи 3* / Izzzi у Гостиного Двора 3*. Завтрак "шведский стол". 10 минут пешком до пл. Искусств
|Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт
|Комфорт
|01.07.24 -19.08.24
|24450
|35250
|25250
|22850
|36850
Русь 4* Завтрак "шведский стол». В 20-ти минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Классик (стандарт)
|Джуниор Сюит
|03.06-08.07
|27850
|33050
|30250
|27850
|46450
|15.07-19.08.24
|23450
|28450
|26250
|24450
|39050
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7-х минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Стандартный
|Премиум
|Люкс (быв. Полулюкс)
|03.06.24-19.08.24
|27850
|40050
|50050
|32850
|31250
|55050
|35250
Бест Вестерн 4*/ Best Western Plus Center Hotel 4*. Континентальный завтрак. В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Комфорт
|08.07-19.08.24
|26050
|24050
|23450
|37250
Невский берег 3* (корпус на Невском 93 и корпус на Невском 122). Завтрак “шведский стол”. В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|10.06.24-22.07.24
|27850
|41850
|31450
|27850
|49250
|29.07.24
|27000
|40200
|30650
|27300
|47650
|05.08.24-19.08.24
|24450
|35250
|28250
|25650
|42850
Скидка детям до 14 лет — 1800 руб. ;
Скидка детям 14-16 лет — 1250 руб. ;
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) — 700 руб. ;
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения в туре)— 700 руб.;
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) — 600 руб.
Варианты проживания
Ибис 3
Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.
Стойка регистрации открыта круглосуточно. Для гостей также предоставляется крытая охраняемая парковка.
Октябрьская 4
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.
Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.
Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.
Best Western Plus Center Hotel 4
Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы. Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала, что даёт прекрасную возможность для изучения центра города, организации деловых встреч и шопинга, знакомства с музеями, театрами, ресторанами.
Двухместный номер: современный и комфортный номер с двумя односпальными кроватями или одной большой для размещения одного или трех человек. Площадь – 25 м. кв.
В номере:
- Две односпальные кровати, или одна большая кровать.
- Возможность дополнительного спального места.
- ЖК телевизор 32 дюйма.
- Бесплатный доступ в Интернет.
- Чайник, чайная пара, кофе, чёрный чай, сахар, сливки.
- Завтрак a la carte в ресторане французской кухни «Du Nord 1834 кондитерская» на 1-м этаже Отеля.
Novotel St. Petersburg Centre 4
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.
Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.
После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.
Катарина Арт Отель 4
Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа.
В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.
По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».
Также гостям предлагаются гладильные услуги и бизнес-услуги, включая факс и ксерокопирование.
Рядом с арт-отелем Catherine гости могут посетить такие достопримечательности, как Дворцовая площадь, Государственный Эрмитаж и храм Спаса на Крови. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 23 км.
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Кронвелл Инн 4
Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.
В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.
Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.
Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.
Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.
Апарт-отель Йес Марата 3
Апарт-отели «Ye's» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «Марата» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.
Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.
В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.
В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.
Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.
Izzzi у Гостиного Двора 3
Отель «IZZZI у Гостиного двора» расположен рядом с «Александринским театром», в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».
К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.
Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, для гостей отеля предусмотрена скидка.
В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается «Екатерининский Сад» - 180 м, «Аничков дворец» - 600 м и «Казанский кафедральный собор» - 1 км. До «Московского» железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.
Невский берег 3
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.
Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Отель Valo Network
Отель «Valo Network» — яркое и динамичное пространство для активной молодой аудитории. Он расположился напротив станции метро Бухарестская в Санкт-Петербурге.
Небольшие современные номера оборудованы всем для комфортного отдыха. Имеется мягкая двуспальная кровать, установленная рядом с окном, телевизор, собственная ванная комната, оснащенная душевой кабиной. Отдыхающим предоставляется комплект полотенец.
Самостоятельно приготовить еду можно на мини-кухне, где размещена бытовая техника, чайные наборы, посуда и бутилированная вода. В отеле работает ресторан. Вблизи также находится пиццерия и несколько кафе.
Гостям доступны услуги факса, ксерокопирования и аренды конференц-зала.
На территории отеля имеется бассейн и тренажерный зал, а также сауна и салон красоты. В пешей доступности располагаются скалодромы, картинг, зоопарк, дельфинарий и развлекательный центр. Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала Витебский — 4,3 км, до аэропорта Пулково — 11,2 км.
Апарт-отель Valo Business
Апарт-отель «Valo Business / Вало Бизнес» в Санкт-Петербурге — современный объект размещения с очень удачным расположением. В шаговой доступности находятся станция метро, кафе и парк аттракционов.
Гостей заселяют в комфортабельные номера, где есть удобные кровати, телевизор и собственные ванные комнаты.
Каждая кухня в апарт-отеле оборудована всей необходимой техникой и кухонными принадлежностями. Также доступна услуга доставки завтрака в номер. В 0,2 км расположился ресторан «Маленькая Грузия».
На досуге можно прогуляться в Вавиловском сквере в 1 км или в саду Бенуа в 0,6 км. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 9,5 км. До Витебского железнодорожного вокзала — 4,3 км.
Гостиница Ramada Plaza
Гостиница «Valo Ramada Plaza» расположена в городе Санкт-Петербург. К услугам гостей крытый бассейн, тренажерный зал и спа-центр. Для детей работает парк развлечений с множеством аттракционов. На территории размещена автопарковка за дополнительную оплату. Допускается проживание с животными.
Номерной фонд представлен апартаментами с собственной кухней. В распоряжении постояльцев следующие удобства в номере: розетки рядом с кроватью, фен, гладильные и косметические принадлежности.
На территории отеля есть бар, несколько ресторанов и кондитерских. В ресторане «Palma» для туристов организован завтрак по системе питания «шведский стол».
Для деловых путешественников в гостиничном комплексе функционируют несколько конференц-залов различной вместимости.
В шаговой доступности есть кафе «Ленинградский Экспресс», торговый центр «Континент» и станция метро «Бухарестская». Центр города расположен в 6 км от объекта размещения. Ближайший аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 18 км.
Русь
«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе + завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) - 600 руб
- Индивидуальный трансфер
- Дополнительные экскурсии (оплачиваются на месте)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Есть ли скидки в туре?
Скидка детям до 14 лет (0-13 лет): 1800 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 1250 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 5 дней 700 руб.
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 5 дней 700 руб.
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 5 дней 600 руб.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
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