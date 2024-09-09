Невская коллекция с понедельника. Тур на 5 дней

Невская коллекция с понедельника
Проведите отдых в прекрасном городе на Неве – Санкт-Петербурге! За 5 дней вы увидите все главные достопримечательности Петербурга, включая Павловск и Петергоф.

Путешествие начнется с большой обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу с
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профессиональным гидом, который расскажет вам о богатой истории города.

Ваш маршрут также включает посещение летней императорской резиденции в Павловске – одного из самых красивых и романтичных дворцов России, а также знаменитого Петергофа, где вы сможете насладиться прекрасными фонтанами и парком.

4.67
3 отзыва
Невская коллекция с понедельника. Тур на 5 дней
Невская коллекция с понедельника. Тур на 5 дней
Невская коллекция с понедельника. Тур на 5 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Большая обзорная экскурсия по Петербургу. Театр-макет «Петровская Акватория»

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

  • 10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.
  • 11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.

Самостоятельное размещение.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».

  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Вало», в том числе для гостей из отелей «Вало Бизнес», «Вало Нетворк», «Рамада Плаза».
  • 13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Русь», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
  • 13:45 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).

Отъезд на программу.

Автобусная «Большая обзорная экскурсия по Петербургу».

Экскурсия по одному из красивейших городов мира, где каждый район и остров не похож на другие. Мы посетим Васильевский остров с его знаменитой стрелкой и прямыми как стрела линиями – именно здесь, по мысли Петра I, должен был быть культурный и политический центр столицы.

Проедем по Петроградской стороне и увидим Заячий остров – место, где зародился наш город. Посетим парадный центр современного Петербурга – Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевский площади, где соединились блеск императорского двора и величие церквей.

Проследим развитие города от строгих линий петровского барокко до изысканного северного модерна и новаторской архитектуры современности. Побываем в Коломне – тихом жилом районе Петербурга, где ещё ощущается атмосфера XVIII-XIX вв. Здесь гуляли герои Н. Гоголя и Ф. Достоевского, сохранился один из красивейших действующих храмов города – Никольский – и, конечно, знаменитый Мариинский театр.

18:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией, где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.

19:00 Окончание программы в центре города у ст. м. «Адмиралтейская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Понедельник. Большая обзорная экскурсия по Петербургу. Театр-макет «Петровская Акватория»Понедельник. Большая обзорная экскурсия по Петербургу. Театр-макет «Петровская Акватория»Понедельник. Большая обзорная экскурсия по Петербургу. Театр-макет «Петровская Акватория»Понедельник. Большая обзорная экскурсия по Петербургу. Театр-макет «Петровская Акватория»Понедельник. Большая обзорная экскурсия по Петербургу. Театр-макет «Петровская Акватория»
2 день

Вторник. Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый»

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».

  • 10:00 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).
  • 10:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Русь», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Вало», в том числе для гостей из отелей «Вало Бизнес», «Вало Нетворк», «Рамада Плаза».

Отъезд на программу.

Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый» с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля – летней резиденции великокняжеской четы будущего императора Павла I и его супруги.

13:00 Экскурсия по дворцу и парку – одному из красивейших английских ландшафтных парков мира.

Вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны интерьеры дворца, бережно восстановленные реставраторами после войны, обширный пейзажный парк создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.

16:00-16:30 Возвращение в гостиницы.

Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/гостиница Октябрьская.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Вторник. Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый»Вторник. Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый»Вторник. Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый»Вторник. Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый»
3 день

Среда. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».

  • 12:30 Отъезд от гостиницы «Вало», в том числе для гостей из отелей «Вало Бизнес», «Вало Нетворк», «Рамада Плаза».
  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Русь», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
  • 13:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).

Отъезд на программу.

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.

Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

16:30 Экскурсия во Дворец великого князя Владимира Александровича. Уникальное по сохранности здание занимает особое место среди самых известных петербургских дворцов и особняков. Его роскошные интерьеры являются замечательным памятником архитектуры и искусства второй половины XIX – начала XX вв.

18:30-19:00 Возвращение в гостиницы «Октябрьская» и «Вало».

Среда. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
4 день

Четверг. Петергоф: парк и фонтаны

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».

  • 10:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Русь», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
  • 11:15 Отъезд от гостиницы «Вало», в том числе для гостей из отелей «Вало Бизнес», «Вало Нетворк», «Рамада Плаза».

Отъезд на программу.

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа. Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского
залива.

12:30 Экскурсия по Нижнему парку Петергофа с фонтанами, где вы увидите знаменитые каскады и фонтаны, полюбуетесь панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут фонтаны-шутихи и местные жители – белки.

16:30-17:00 Возвращение в гостиницы «Вало» и «Октябрьская». Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания/ гостиница Октябрьская.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (Места по тарифу стандарт: 1400 взр., 750 реб. 3-12 лет, 1200 руб. 12-16 лет, 1200 студ., 1200 пенс.).

Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть развод мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1200 взр., 1000 шк., 1000 студ., 1000 пенс.).

Четверг. Петергоф: парк и фонтаныЧетверг. Петергоф: парк и фонтаныЧетверг. Петергоф: парк и фонтаныЧетверг. Петергоф: парк и фонтаны
5 день

Пятница. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Завершение программы

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Невская коллекция».

  • 12:15 Отъезд от гостиницы «Вало», в том числе для гостей из отелей «Вало Бизнес», «Вало Нетворк», «Рамада Плаза».
  • 12:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Русь», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марата», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
  • 13:10 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).

Отъезд на программу.

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».

Мы встретимся с Петербургом, который на протяжении трех столетий был имперской столицей и сохранил пышные и торжественные государственные постройки, монументальные площади и строгие проспекты.

Экскурсия в Исаакиевский собор – одно из самых красивых и значительных купольных сооружений в мире, бывший главный кафедральный собор России.

Дополнительно: Подъем на колоннаду Исаакиевского собора (400 руб.).

18:00-19:30 Окончание программы в центре города у ст. м. Площадь Восстания на Московском вокзале.

*Внимание: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.

Пятница. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Завершение программыПятница. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Завершение программыПятница. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Завершение программыПятница. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Завершение программы

Проживание

Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:

Экскурсионный пакет без проживания — 10 450 руб. (встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» или на пл. Искусств).

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Вало Нетворк 4*. Завтрак "шведский стол". Отъезд от главного корпуса отеля «Вало»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный
Студия Стандарт
17.06-22.07.242185029050
29.07.242175028900
05.08.24-19.08.242145028450

Вало Бизнес 4*. Завтрак "шведский стол". Отъезд от главного корпуса отеля «Вало»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный
Комфорт
17.06-22.07.242325031850
29.07.242305031500
05.08.24-19.08.242245030450

Рамада Плаза 4*. Завтрак "шведский стол". Отъезд от главного корпуса отеля «Вало»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный
Комфорт
03.06-22.07.242545036450
29.07.242510035700
05.08-19.08.242405033450

Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом там) выход через Итальянскую улицу.

Даты заездов

Двухместный с раздельными / двуспальной кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными / двуспальной кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными / двуспальной кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СмартСтандартныйКомфорт
08.07.24 - 19.08.2424250370502545039450300502625047450

Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол".

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Одноместный
Стандартный МТК (18м)Комфорт МК
08.07.24-19.08.24252503585026650244502405038450

Даты заездов

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Полулюкс
08.07.24-19.08.2426650244502405038450

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Ибис 3*, завтрак “шведский стол”. В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный
Стандарт
01.07.24-19.08.242365033850

Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В 3-х пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
Смарт (быв. Смарт Плюс)Супериор
01.07.24 - 19.08.2423850238503345023250342502725055450

Кронвелл Инн 4* / Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак “шведский стол”. В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйКомфорт
08.07.242455038550255502385040550
15.07.24-12.08.242325036050242502305038050
19.08.242280035150238002275037150

Апарт-отель "Йес Марата" 3*. Континентальный завтрак. 30 минут пешком до гостиницы «Октябрьская» или на общественном транспорте.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Стандартный
10.06.24 - 08.07.24260502405039050
15.07.24 - 19.08.24248502325036450

Изззи 3* / Izzzi у Гостиного Двора 3*. Завтрак "шведский стол". 10 минут пешком до пл. Искусств

Даты заездовДвухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СмартКомфорт
01.07.24 -19.08.242445035250252502285036850

Русь 4* Завтрак "шведский стол». В 20-ти минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
Классик (стандарт)Джуниор Сюит
03.06-08.072785033050302502785046450
15.07-19.08.242345028450262502445039050

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7-х минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюОдноместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
СтандартныйПремиумЛюкс (быв. Полулюкс)
03.06.24-19.08.2427850400505005032850312505505035250

Бест Вестерн 4*/ Best Western Plus Center Hotel 4*. Континентальный завтрак. В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)Одноместный
Комфорт
08.07-19.08.2426050240502345037250

Невский берег 3* (корпус на Невском 93 и корпус на Невском 122). Завтрак “шведский стол”. В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйКомфорт
10.06.24-22.07.242785041850314502785049250
29.07.242700040200306502730047650
05.08.24-19.08.242445035250282502565042850

Скидка детям до 14 лет — 1800 руб. ;

Скидка детям 14-16 лет — 1250 руб. ;

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) — 700 руб. ;

Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения в туре)— 700 руб.;

Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) — 600 руб.

Варианты проживания

Ибис 3

4 ночи

Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.

Стойка регистрации открыта круглосуточно. Для гостей также предоставляется крытая охраняемая парковка.

Ибис 3Ибис 3Ибис 3Ибис 3Ибис 3Ибис 3Ибис 3Ибис 3

Октябрьская 4

4 ночи

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.

Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.

Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.

Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4

Best Western Plus Center Hotel 4

4 ночи

Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы. Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала, что даёт прекрасную возможность для изучения центра города, организации деловых встреч и шопинга, знакомства с музеями, театрами, ресторанами.

Двухместный номер: современный и комфортный номер с двумя односпальными кроватями или одной большой для размещения одного или трех человек. Площадь – 25 м. кв.

В номере:

  • Две односпальные кровати, или одна большая кровать.
  • Возможность дополнительного спального места.
  • ЖК телевизор 32 дюйма.
  • Бесплатный доступ в Интернет.
  • Чайник, чайная пара, кофе, чёрный чай, сахар, сливки.
  • Завтрак a la carte в ресторане французской кухни «Du Nord 1834 кондитерская» на 1-м этаже Отеля.
Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4

Novotel St. Petersburg Centre 4

4 ночи

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.

Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.

После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.

Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4

Катарина Арт Отель 4

4 ночи

Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа.

В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.

По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».

Также гостям предлагаются гладильные услуги и бизнес-услуги, включая факс и ксерокопирование.

Рядом с арт-отелем Catherine гости могут посетить такие достопримечательности, как Дворцовая площадь, Государственный Эрмитаж и храм Спаса на Крови. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 23 км.

Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4

Порт Комфорт Лиговский 29 4

4 ночи

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

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Кронвелл Инн 4

4 ночи

Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.

В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.

Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.

Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.

Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.

Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4

Апарт-отель Йес Марата 3

4 ночи

Апарт-отели «Ye's» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «Марата» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.

Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.

В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.

В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.

Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.

Апарт-отель Йес Марата 3Апарт-отель Йес Марата 3Апарт-отель Йес Марата 3Апарт-отель Йес Марата 3Апарт-отель Йес Марата 3Апарт-отель Йес Марата 3Апарт-отель Йес Марата 3

Izzzi у Гостиного Двора 3

4 ночи

Отель «IZZZI у Гостиного двора» расположен рядом с «Александринским театром», в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».

К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.

Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, для гостей отеля предусмотрена скидка.

В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается «Екатерининский Сад» - 180 м, «Аничков дворец» - 600 м и «Казанский кафедральный собор» - 1 км. До «Московского» железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.

Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3

Невский берег 3

4 ночи

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.

Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3

Отель Valo Network

4 ночи

Отель «Valo Network» — яркое и динамичное пространство для активной молодой аудитории. Он расположился напротив станции метро Бухарестская в Санкт-Петербурге.

Небольшие современные номера оборудованы всем для комфортного отдыха. Имеется мягкая двуспальная кровать, установленная рядом с окном, телевизор, собственная ванная комната, оснащенная душевой кабиной. Отдыхающим предоставляется комплект полотенец.

Самостоятельно приготовить еду можно на мини-кухне, где размещена бытовая техника, чайные наборы, посуда и бутилированная вода. В отеле работает ресторан. Вблизи также находится пиццерия и несколько кафе.

Гостям доступны услуги факса, ксерокопирования и аренды конференц-зала.

На территории отеля имеется бассейн и тренажерный зал, а также сауна и салон красоты. В пешей доступности располагаются скалодромы, картинг, зоопарк, дельфинарий и развлекательный центр. Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала Витебский — 4,3 км, до аэропорта Пулково — 11,2 км.

Отель Valo NetworkОтель Valo NetworkОтель Valo NetworkОтель Valo NetworkОтель Valo NetworkОтель Valo NetworkОтель Valo Network

Апарт-отель Valo Business

4 ночи

Апарт-отель «Valo Business / Вало Бизнес» в Санкт-Петербурге — современный объект размещения с очень удачным расположением. В шаговой доступности находятся станция метро, кафе и парк аттракционов.

Гостей заселяют в комфортабельные номера, где есть удобные кровати, телевизор и собственные ванные комнаты.

Каждая кухня в апарт-отеле оборудована всей необходимой техникой и кухонными принадлежностями. Также доступна услуга доставки завтрака в номер. В 0,2 км расположился ресторан «Маленькая Грузия».

На досуге можно прогуляться в Вавиловском сквере в 1 км или в саду Бенуа в 0,6 км. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 9,5 км. До Витебского железнодорожного вокзала — 4,3 км.

Апарт-отель Valo BusinessАпарт-отель Valo BusinessАпарт-отель Valo BusinessАпарт-отель Valo BusinessАпарт-отель Valo BusinessАпарт-отель Valo Business

Гостиница Ramada Plaza

4 ночи

Гостиница «Valo Ramada Plaza» расположена в городе Санкт-Петербург. К услугам гостей крытый бассейн, тренажерный зал и спа-центр. Для детей работает парк развлечений с множеством аттракционов. На территории размещена автопарковка за дополнительную оплату. Допускается проживание с животными.

Номерной фонд представлен апартаментами с собственной кухней. В распоряжении постояльцев следующие удобства в номере: розетки рядом с кроватью, фен, гладильные и косметические принадлежности.

На территории отеля есть бар, несколько ресторанов и кондитерских. В ресторане «Palma» для туристов организован завтрак по системе питания «шведский стол».

Для деловых путешественников в гостиничном комплексе функционируют несколько конференц-залов различной вместимости.

В шаговой доступности есть кафе «Ленинградский Экспресс», торговый центр «Континент» и станция метро «Бухарестская». Центр города расположен в 6 км от объекта размещения. Ближайший аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 18 км.

Гостиница Ramada PlazaГостиница Ramada PlazaГостиница Ramada PlazaГостиница Ramada PlazaГостиница Ramada Plaza

Русь

4 ночи

«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе + завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) - 600 руб
  • Индивидуальный трансфер
  • Дополнительные экскурсии (оплачиваются на месте)
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Есть ли скидки в туре?

Скидка детям до 14 лет (0-13 лет): 1800 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 1250 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 5 дней 700 руб.

Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 5 дней 700 руб.

Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 5 дней 600 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
2
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Л
9 сен 2024
Мы посетили тур в сентябре 2024 года "Классический Петербург". Остались очень довольны организацией тура. Нас сопровождал гид Пристенская Галина Николаевна, которая очень интересно рассказывала об истории Петербурга. Автобусы всегда были комфортабельные, все экскурсии четко по времени без опозданий. Благодарим организаторов тура за отлично проведенное время в Петербурге!!!
Мы посетили тур в сентябре 2024 года &quot;Классический Петербург&quot;. Остались очень довольны организацией тура. Нас сопровождалМы посетили тур в сентябре 2024 года &quot;Классический Петербург&quot;. Остались очень довольны организацией тура. Нас сопровождал
Ф
8 сен 2024
Очень мало времени уделяется экскурсии по городу
Очень поздно начинаются экскурсии
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Флора!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Е
7 сен 2024
Спасибо за организацию тура!
Спасибо за организацию тура!Спасибо за организацию тура!Спасибо за организацию тура!

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