Вы отправитесь в загадочные уголки Карелии и познакомитесь с традиционной культурой северного народа
Программа тура по дням
Прибытие в Петрозаводск. Программа «Карельская горница». Мастер-класс по изготовлению калиток
Сбор группы на ж/д вокзале г. Петрозаводска в 07:50 у вагона № 10 по прибытии поезда № 018А.
Гид с табличкой "Карелия".
Выезд на экскурсионную программу В «культурную столицу» Карелии - г. Кондопога.
Транзитная остановка в кафе г. Кондопога.
Завтрак «шведский стол».
Программа «Мелодии Карелии». В исполнении ансамбля раскроем архаичность и современность края с его напевами, поэзией, ритмами, культурой.
Программа «Карельская горница». На национальных мастер-классах познакомимся с традиционной культурой северного народа и особенностями края. Сядем дружно за широкий стол и под руководством опытного мастера приготовим из ржаной муки традиционные рупиттетю (калитки).
Узнаем много интересного об истории карельской куклы и поколдуем над изготовлением сувенира из Карелии. Результатом труда станет - кукла-оберег. Прикоснемся к струнамстаринного финно-угорского кантеле и получим первые уроки игры на инструменте. Пусть «карельские гусли» поют о ветре, о теплом доме, в нем всегда будут счастье и достаток. Заиграет песня - «Летка-енька» и поманит за руки взять друг друга. Обнимем подружку за плечи, подмигнем дружку в финском танце.
Чаепитие с изделиями собственного производства - калитками.
Размещение в номерах отеля «Карелия» 3*.
Дополнительно: (бронируется при покупке тура)
Отдых в сосновом бору на реке Шуя с пикником или сплав на надувных плотах - рафтах по реке:
Безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация национальных напитков для взрослых.
Длительность сплава вместе с трансфером: около 6 часов.
- Стоимость, включая пикник с дегустацией алкоголя для взрослых: 2750 руб. /взрослый, 2300 руб. /ребенок.
- Стоимость пикника (без сплава) взрослый (с дегустацией):1750 рублей/чел., 1300 руб. /ребенок.
Для выезжающих на пикник - отдых в сосновом бору, прогулки по лесу, купание в реке, сбор ягод и грибов (по сезону).
Общий пикник у костра.
В меню: карельская уха из форели, греча с тушенкой, салат из свежих овощей, горячий чай с лимоном и печеньем. И, конечно же «победные» 150 г карельских алкогольных напитков для взрослых.
Возвращение в отель.
Для не выезжающих на сплав: обед, ужин в отеле (шведский стол/накрытие, оплачивается на месте, стоимость 480 руб. /чел.).
Дополнительно: Концерт органной музыки. (бронируется при покупке тура)
«Главный король Кондопоги» приглашает во Дворец Искусствс мраморными статуями, расписными потолками и светящимися лестничными маршами.
- Стоимость 550 рублей/взрослый, 350 рублей/ребенок.
Свободный день. Экскурсии на выбор
Завтрак в кафе отеля.
Свободный день.
Можно воспользоваться услугами проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля): лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски, посетить сувенирную лавку и кафе карельской кухни.
Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 480 руб. /чел.
Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 480 рублей/чел.
Дополнительно на выбор:
ВАРИАНТ № 1. Экскурсия на остров Соловки. (БРОНИРУЕТСЯ СТРОГО ПРИ ПОКУПКЕ ТУРА).
Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 24 часа.
- Стоимость экскурсии: 10 500 рублей/человек, ребенок до 10 лет (НЕ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 7500 рублей. /человек.
Внимание! На маршруте из-за плотного графика движения не предусмотрена остановка на ужин, заранее приобретите перекус в дорогу. На о. Соловки возможно отсутствие терминала в точках питания и сувенирных лавках, запаситесь наличными деньгами.
02:30Выезд в порт Рабочеостровск.
Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).
Настраивайтесь на то, что путь длиной в 390 км займет 5 - 6 часов.
08:00 Мы отправляемся в морское путешествие (2 часа по Белому морю). Держим фотоаппарат наготове - возможна встреча с кольчатой нерпой или морским зайцем, а с конца июня и с китом-белухой.
10:00 Прибытие на остров Соловки - уникальный памятник архитектуры и место паломничества верующих со всего мира.
Большая обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю. Посещение территории центрального комплекса монастыря, памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объектов хозяйственной деятельности, Соловецкой крепости и экспозиции «Монастырская тюрьма», интересные факты о житие монахов и уникальной системе отопления стен монастыря.
Свободное время на самостоятельный обед.
Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова. Посещение крупнейшего языческого святилища II–I тысячелетий до нашей эры. Вы увидите каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Продолжительность экскурсии с учетом трансфера: 3 часа.
19:00 отправление на большую землю в порт Рабочеостровск.
Прибытие в отель после экскурсии ориентировочно в 02:30.
ВАРИАНТ № 2. Экскурсия «Кемска волость» и Архипелаг Кузова. (БРОНИРУЕТСЯ СТРОГО ПРИ ПОКУПКЕ ТУРА).
Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 24 часа.
- Стоимость экскурсии: 6850 рублей/человек.
02:30 Выезд в порт Рабочеостровск.
Завтрак ланч-бокс(вместо завтрака шв. стол).
Настраивайтесь на то, что путь длиной в 390 км займет 5 - 6 часов.
08:00 Мы отправляемся в морское путешествие (30 минут по Белому морю).
Архипелаг Кузова - группа из 16-ти островов между Кемью и Соловками. Комплексный и ландшафтный заказник Республики Карелия, водно-болотные угодья международного значения, место гнездования птиц, весенних лёжек ластоногих.
12:30 Возвращение в порт Рабочеостровск.
Свободное время на обед за дополнительную плату в ресторане «Кемская Волость».
14:30 Выезд в г. Кемь (10 км.).
На маршруте Вы увидите: Благовещенский собор в городе Кемь первый и последний из каменных соборов, был построен в начале 1903 года, а его возведение началось еще в середине XIX века. Дом помора-последний сохранившийся в Кеми купеческий дом. Собор Успения Пресвятой Богородицы – православный храм в городе Кемь.
Кемский историко-краеведческий музей поморской культуры «Поморье» находится в исторической части старого города.
В составе коллекций - предметы быта, труда, народного декоративно-прикладного искусства, отображающие жизнь поморов - особой ветви русского народа.
18:30 Возвращение в порт Рабочеостровск.
Свободное время до 21.00, рекомендуем: поужинать в ресторане «Кемская Волость», самостоятельно посетить место съемок фильма «Остров».
Прибытие в отель после экскурсии ориентировочно в 02:30.
Свободный день. Экскурсии на выбор
Завтрак в отеле. Свободный день.
Можно воспользоваться услугами проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля): лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски, посетить сувенирную лавку и кафе карельской кухни.
Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 480 руб. /чел.
Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 480 рублей/чел.
Дополнительно на выбор:
Вариант № 1. Экскурсия «Любовь и голуби» и Беломорско-Балтийский канал имени И. В Сталина. (БРОНИРУЕТСЯ СТРОГО ПРИ ПОКУПКЕ ТУРА).
- Стоимость экскурсии: 2200 руб. /взрослый, 1750 руб. /ребенок.
Продолжительность экскурсии: ~ 7 часов.
08:00Выезд на экскурсионную программу, на маршруте:
«Замок» Кархумяки - представлял собой систему круговой обороны финской армии 1942-1944 гг. к западу от Медвежьегорска, которую называли «Второй линией Маннергейма».
Город Медвежьегорск. В пути познакомимся с городом в губе Повенецкого залива стоящем в окружении живописных скал и холмов. В этих местах снимались популярные фильмы: «Любовь и голуби», «И на камнях растут деревья», «Платина 2»
Беломорско - Балтийский канал им. Сталина.
Самый прославленный из всех каналов России, благодаря бессмертным одноименным папиросам и первый, где использовался труд заключенных. Канал, соединяющий Белое море с Онежским озером и имеющий выход в Балтийское море.
Церковь Николая Чудотворца. Построена в память о погибших на строительстве ББК узниках ГУЛАГа.
Гора Лысуха. Эта скалистая сопка - памятник военной истории. Подъем на гору и фото с "высоты птичьего полета" на фоне Онежского озера и г. Медвежьегорска.
Возвращение с экскурсии в отель ~в 15:00.
Вариант № 2. Водная экскурсия на остров Кижи из г. Петрозаводска. (БРОНИРУЕТСЯ СТРОГО ПРИ ПОКУПКЕ ТУРА).
Продолжительность: ~ 9 часов. Время нахождения на острове Кижи:3 часа 30 минут.
- Стоимость водного трансфера на комете: 5350 руб. взр., 3600 руб. реб. до 12 лет вкл.
- Экскурсионное обслуживание на острове Кижи оплачивается дополнительно (900 руб. взр, 400 руб. пенс., шк., студ.)
Путешествие по воде 1 час 30 минут из порта г. Петрозаводск на метеорах.
Узнаем обо всех его секретах при осмотре ансамбля Кижского погоста, посетим усадьбу заонежского крестьянина иодну из самых старых деревянных церквей России - церковь Воскрешения Лазаря, по слухам, обладающую способностью исцелять все недуги. А также у вас будет уникальная возможность посетить Церковь Преображения Господня, открытую после долгих реставрационных работ (вход в церковь оплачивается дополнительно на острове по желанию).
Во вторую половину дня предлагаем:
18:00 Водная прогулка с осмотром форелевого хозяйства и пикником с дегустацией карельских настоек по Онежскому озеру из г. Кондопога. (БРОНИРУЕТСЯ СТРОГО ПРИ ПОКУПКЕ ТУРА). Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 3,5 часа.
- Стоимость экскурсии: 2950 руб. /взрослый, 2550 руб. /ребенок.
Прогулка на набережную отеля «Карелия».
Вас ожидает мастер-класс по увлекательной игре северного народа «КЮЮККЯ». Карельский боулинг - станет годовым зарядом энергии и позитива, а также хорошим упражнением для глазомера и ловкости.
Посещение питомника ездовых собак и контактного мини-зоопарка. Опытный каюр познакомит со своими питомцами, милые хаски, северный олень и другие животные всегда готовы позировать для фото в приятной компании.
Продолжаем наше путешествие на лицензионных крытых катерах по Онежскому озеру.
Поделиться впечатлениями от познавательной части экскурсии можно на пикнике с рыбой, овощами, горячим чаем и карельскими настойками (150 гр.).
Свободный день. Экскурсии на выбор
Завтрак в отеле. Свободный день.
Можно воспользоваться услугами проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля): лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски, посетить сувенирную лавку и кафе карельской кухни.
Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 480 руб. /чел.
Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 480 рублей/чел.
Для желающих посетить юго-западную Карелию 2 варианта экскурсий за доп. плату:
ВАРИАНТ № 1. Горный парк "Рускеала" и остров Валаам. (БРОНИРУЕТСЯ СТРОГО ПРИ ПОКУПКЕ ТУРА).
Продолжительность экскурсии: ~ 18 часов.
- Стоимость экскурсии: 8350 руб. /взрослый, 6150 руб. /ребенок до 12 лет вкл.
04:00 Отправление в «Старую Финляндию» (290 км).
Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).
08:30 Отправление на остров Валаам. Время водного путешествия на метеоре - 45 минут в одну сторону.
В ходе основной экскурсии: знакомство с центральной усадьбой монастыря и посещение величественного памятника архитектуры - действующего Спаса - Преображенского собора, где покоятся мощи основателей монастыря Германа и Сергия Валаамских. Время нахождения на острове Валаам ~ 2 часа.
13:00 Возвращение в город.
Переезд в горный парк Рускеала, в пути остановка на фотосессию на водопаде Ахвенкоски (место съемок фильма "А зори здесь тихие…").
Горный парк «Рускеала» - живописнейший памятник природы и горного дела. Грунтовые воды изумрудного цвета, причудливые очертания отвесных скал, таинственные штольни и гроты. Именно здесь, долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга. По пути в парк гид расскажет о появлении Мраморного озера, а по приезду у вас будет возможность самостоятельно осмотреть наземную часть парка.
Общее время нахождения в парке – 2,5 часа.
Возвращение в отель ориентировочно в21:30
ВАРИАНТ № 2. Горный парк "Рускеала" и город Сортавала. (БРОНИРУЕТСЯ СТРОГО ПРИ ПОКУПКЕ ТУРА).
Продолжительность экскурсии: ~ 18 часов.
- Стоимость экскурсии: 3500 руб. /взрослый, 2850 руб. /ребенок до 17 лет.
04:00 Отправление в «Старую Финляндию» (290 км).
Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).
08:30 Обзорная экскурсия по г. Сортавала (Сердоболь), который по праву называют «архитектурной энциклопедией европейского зодчества». В ходе экскурсии прогуляемся по старинным улочкам города, осмотрим Певческое Поле, Церковь Николая Чудотворца, построенную на средства петербургских купцов Елисеевых в русском стиле по проекту арх. Н. П. Гребёнка и поднимемся на смотровую площадку - гору Кухавуори.
Свободное время в городе Сортавала для самостоятельного обеда. (2,5 часа).
Переезд в горный парк Рускеала, в пути остановка на фотосессию на водопаде Ахвенкоски (место съемок фильма "А зори здесь тихие…")
Горный парк «Рускеала» - живописнейший памятник природы и горного дела. Грунтовые воды изумрудного цвета, причудливые очертания отвесных скал, таинственные штольни и гроты. Именно здесь, долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга. По пути в парк гид расскажет о появлении Мраморного озера, а по приезду у вас будет возможность самостоятельно осмотреть наземную часть парка.
Общее время нахождения в парке – 2,5 часа.
Возвращение в отель ориентировочно в 21:30.
Вулкан Гирвас. Природный заповедник и водопад «Кивач»
Завтрак в отеле - шведский стол.
08:00Освобождение номеров, вещи в камеру хранения отеля.
Выезд на экскурсионную программу, на маршруте:
Вулкан Гирвас - уникальный геологический объект, самый древний (около 2 млрд. лет) кратер в Карелии. Вашему взору откроется вид на разрез более 20 потоков лавы и окаменевшие вулканические «бомбы», включающие в себя газовые пустоты.
Природный заповедник и водопад «Кивач». «Алмазна сыплется гора с уступа четырьмя скалами…» - восхищенно писал о нем Гаврила Романович Державин, первый поэт-лирик России. Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет роща карельской березы, ставшая украшением дендрария заповедника. Это дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении. Полюбоваться на сувениры из «карелки» - можно в Музее Природы.
Остановка на отдых на озере Пальеозеро. Оно впечатляет туристов чистой водой, широкими песчаными пляжами и обилием хвойных деревьев, которые наполняют воздух удивительными ароматами.
Дополнительно: Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 480 руб. /чел.
Первый русский курорт "Марциальные воды". Здравница, которую рекламировал по всей Европе сам Петр Великий. Император несколько раз отдыхал и лечился на курорте, а также любил со своей свитой играть в «Бирюльки». Забыть про хвори и болезни поможет дегустация живительной минеральной воды из трех источников.
17:00 Приезд на ж/д вокзал г. Петрозаводска.
18:00 Отправление в Санкт-Петербург на поезде № 805 Ч "ЛАСТОЧКА". (Билеты входят в стоимость тура).
22:59 Прибытие в Санкт-Петербург на Ладожский вокзал.
Самостоятельное размещение в отеле.
(За доп. плату индивидуальный трансфер ж/д вокзал-отель - 2400 руб. за машину).
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в музей Фаберже в Шуваловском дворце
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
12:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отеля «Ярд Резиденс Апарт».
13:15 Отъезд от гостиницы «Достоевский».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
17:30 Экскурсия в музей Фаберже в Шуваловском дворце. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
18:30-19:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам.
Дополнительно: (бронируется на месте)
15:30Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами.
- Стоимость 700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов»
- Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:00-10:00 Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».
Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
Посещение Екатерининского дворца, Янтарной комнатой и Екатерининского парка.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
Дополнительно: (бронируется на месте)
Автобусная экскурсия в Павловск.
Посещение выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII –начала XIX вв.
- Стоимость 1300 взр., 1000 реб., 1300 студ., 1300 пенс.
16:00-18:00. Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: (бронируется на месте)
Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей
- Стоимость 1200 взр., 1000 шк., 1000 студ., 1000 пенс.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергоф
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд с вещами. Встреча с гидом в холле гостиницы.
08:30-09:00Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия«По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка с фонтанами.
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут знаменитые фонтаны-шутихи и местные жители – белки.
16:00 Окончание в центре города у метро «Площадь Восстания»/ Московский вокзал.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице 4 ночи в Карелии и 3 ночи в Санкт-Петербурге.
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Карелия 3* (Кондопога), завтрак "шведский стол" + Москва 4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|Стандартный + Комфорт
|01.07-19.08.24
|33850
|33250
|49750
|35650
|34450
|53200
Карелия 3* (Кондопога), завтрак "шведский стол" + Достоевский 4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Стандартный + Стандартный
|Стандартный + Супериор.
|08.07-19.08.24
|33850
|48700
|34150
Карелия 3* (Кондопога), завтрак "шведский стол" + Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), континентальный завтрак
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями + Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный + Смарт
|Стандартный + Студия
|15.07-19.08.24
|35500
|53500
|35800
|34450
|54250
Скидка детям до 14 лет: 1700 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 800 руб.
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения): 500 руб.
Варианты проживания
Карелия
Гостиница Карелия находится в городе Кондопога, неподалеку от Онежского озера. Здесь гостям предоставляется широкий спектр услуг: на 1-ом этаже есть стоматология и работает служба такси. На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. На всех этажах оборудованы кулеры с холодной и горячей водой, а также холодильник и места для приема пищи.
В номерном фонде гостиницы насчитывается 99 комфортных номеров. Все они они поделены на такие категории как "стандарт","люкс", а также есть семейный блок и койко-места в общих номерах. Каждый их них оборудован удобными спальными местами и качественной мебелью. В числе удобств - собственная ванная комната.
На 2 этаже здания обустроено уютное кафе, в котором можно не только вкусно и сытно покушать, но и приятно провести время. Также бесплатно можно воспользоваться чайным набором или выпить кофе со сладостями. Разогреть уже готовую пищу можно в микроволновой печи.
В 100 м от отеля, на Токарской набережной расположен питомник ездовых собак. Поблизости есть мини-зоопарк, водный вокзал, а также саамский чум с костровищем. Расстояние до аэропорта Петрозаводска составит 46 км, до железнодорожного вокзала г. Кондопога — 1,5 км.
Москва
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Достоевский
Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.
Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Ярд Резиденс Апарт Отель
Апарт-отель "YARD Residence" - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. Альтернативой станет посещение кафе, столовой и пекарни поблизости. В шаговой доступности пиццерия и ресторан японской кухни.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки после первого ночлега
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи
- Сопровождение гида
- Билеты на Ласточку Петрозаводск-Санкт-Петербург
- Транспортное обслуживание в Карелии
- 5 завтраков
- Чаепитие с калитками, экскурсионное обслуживание по программе
- Анимационная программа
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из Санкт-Петербурга
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные экскурсии
- Обеды, ужины в Карелии: (оплачивается на месте по желанию) - 480 руб. за 1 обед/ужин
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Индивидуальный трансфер
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой расчетный час в гостинице?
Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.
Какие есть скидки в туре?
Скидка детям до 14 лет: 1700 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 800 руб.
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения): 500 руб.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Есть ли скидки в туре?
Скидка детям до 14 лет: 1700 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 800 руб.
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения): 500 руб.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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