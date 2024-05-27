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Авторский тур
2 дня
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
«Это путешествие для тех, кто хочет увидеть все чудеса природы Карелии – региона, знаменитого своей дикой красотой: хвойными лесами, причудливыми скалами, водопадами и реками»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 12 250₽ за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
«Что Вас ждет: Трассовые экскурсии по городам Карелии и Северного Приладожья, мастер-класс по добыче полудрагоценного камня граната, интерактивная экскурсия в «городе викингов», дегустации»
Расписание: По субботам и праздничным дням в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 6 990₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
«Программа тура позволит всего за два дня увидеть самые яркие достопримечательности региона в их летнем очаровании: музей-заповедник «Кижи», горный парк «Рускеала», Онежское озеро и столицу Карелии Петрозаводск»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 15 950₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
«Продуманная программа с посещением культовой святыни Северо-Запада России и знакомством с великолепной природой Карелии»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 17 950₽ за человека
Авторский тур
1 день 18 часов
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
«Увидеть Карелию во всей красе за два дня Мы приглашаем вас в яркий двухдневный тур, который откроет вам лучшие места Карелии»
Расписание: По ср, пт и сб
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 8 490₽ за человека
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
Отдохнуть за городом в живописном месте, побывать в парке «Рускеала», посетить топовые места Карелии
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2306114 990₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Промчать на катере по Ладожским шхерам, переночевать в уютном шатре, увидеть нетуристические локации
Начало: Санкт-Петербург, центр, 9:00
«Ещё не бывали в Карелии или хотите увидеть её с новой стороны»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Летние хиты Петербурга и Карелии
Начало: Санкт-Петербург
«Два знаменательных места за 7 дней: императорский Петербург с великолепными пригородами и край удивительной природы — Карелия»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 41 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Палитра Карелии и Петербурга
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Вы отправитесь в загадочные уголки Карелии и познакомитесь с традиционной культурой северного народа и особенностями края»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 33 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Топ-3. Санкт-Петербург, Выборг, Карелия в одном путешествии
Начало: Санкт-Петербург
«Санкт-Петербург, Выборг и Карелия в одном путешествии»
14 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 34 360₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие из Санкт-Петербурга в Карелию: от истории к природе
Начало: Санкт-Петербург
«Увлекательный тур, в котором вы погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, прикоснетесь к истории города и насладитесь красотами природы Карелии»
26 июня в 10:00
3 июля в 10:00
от 33 050₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Северная мозаика. Экскурсионный тур в Санкт-Петербург и Карелию на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
«Помимо основных достопримечательностей Северной столицы, вы посетите Горный парк «Рускеала» и познакомитесь с культурой Карелии»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 650₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Легенды Севера: Петербург и Карелия
Начало: Санкт-Петербург
«В Карелии вы увидите водопад Кивач, попробуете лечебную воду на курорте «Марциальные воды» и полюбуетесь авангардными скульптурами Онежской набережной»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 41 050₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Симфония Севера: Санкт-Петербург, Выборг и Карелия в одном путешествии
Начало: Санкт-Петербург
«Центр Северного Приладожья, один из древнейших городов Карелии»
2 янв в 10:00
от 29 730₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Заповедная Карелия: остров Кижи, деревня Киндасово и Олонец
Увидеть шедевры деревянного зодчества на острове Кижи и зайти в гости к карелам-ливвикам
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания», 07:00
«Также за доплату возможно проживание в одном из отелей категории «хит»: «13 стульев», «Фрегат», «Питер ИНН», «Онежский замок», «Саквояж», «Северная», «Спа-отель Карелия», «Космос»»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
14 795₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Карелию за впечатлениями: водопады, гранатовые прииски и Ладожское озеро
Устроить поиск драгоценностей на гранатовым прииске и исследовать финскую заброшенную ГЭС
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 05:45
1 июля в 05:45
44 990₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
Прогуляться по мосту над водопадом, полакомиться карельскими вкусностями и увидеть Мраморный каньон
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 07:30. Дополните...
«Отправляемся в небольшой, но очень насыщенный тур по Карелии»
22 июня в 08:00
26 июня в 08:00
169808 490₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Попробовать калитки и медовуху, пройтись по следам истории и полюбоваться главным каньоном Карелии
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 06:30; станция м...
«В Карелии вас ждет серпантинная дорога, заблаговременно рекомендуем запастись средствами от укачивания»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
9 900₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Попробовать карельский бальзам, познакомиться с бытом саамов, потрогать носы хаски и оленей
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, с 9:00 до 10:0...
«Мы приглашаем вас провести выходные в волшебной Карелии»
14 июня в 09:00
5 июля в 09:00
2850024 225₽ за человека
Авторский тур
1 день 18 часов
10 чудес Карелии. Лучшее за 2 дня
«Карелия прекрасна в любое время года, и вы можете убедиться в этом самостоятельно»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:30
12 950₽ за человека
Авторский тур
2 дня 17 часов
Рускеала, Валаам и Кижи: 3 сочных дня в Карелии
«Приглашаем на трехдневный тур в Карелию с включенными в стоимость экскурсиями на самые известные острова Карелии: Кижи – музей-заповедник, объект культурного наследия ЮНЕСКО, и Валаам – один из самых посещаемых монастырей России»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 07:30
36 450₽ за человека
Авторский тур
3 дня 16 часов
Вся Карелия и Валаам: гран-тур за 4 дня
«Приглашаем вас в самый популярный тур "Вся Карелия" с возможностью посетить Валаамский архипелаг и самые известные его святыни с самой подробной экскурсией от паломнической службы»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:45
31 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня 16 часов
Летние хиты Карелии за 5 дней
«Приглашаем вас в Карелию летом, чтобы увидеть лучшее – от шедевров ее талантливых мастеров до невероятной природы региона»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:45
36 450₽ за человека
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
Чары Карелии: «Рускеала», Сортавала, Старая Ладога и Петрозаводск
Погулять по Олонецким мостам, увидеть величественный Мраморный каньон и узнать историю Сортавалы
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Улица Дыбенко», 07...
«Посетим дендрарий, чтобы познакомиться с флорой Карелии, и зайдём в Музей природы, в котором представлена экспозиция, рассказывающая об обитателях карельских лесов и истории заповедника»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
1998412 990₽ за человека
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Увидеть все топовые места Карелии за три дня и насладиться шедеврами деревянного зодчества
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 8:00
«Это насыщенное осеннее путешествие, которое охватывает все лучшие места Карелии: в первый день отправимся в первую столицу Руси — Старую Ладогу»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
2921518 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина27 мая 2024Поездка понравилась. Много интересной информации.
- ССергей26 мая 2024Много чего прекрасного природа Карелии завораживает своей красотой горы,водопады. Отдельно спасибо гиду Кириллу Владимировичу замечательно провел экскурсию было весело и увлекательно 👍кто не был советую👍👍👍
- ДДарья21 мая 2024Одни самых прекрасных видов Росси! Чудесный, понимающий ГИД Оксана! Красато, чистота и море впечатлений. Белые мосты, отдельный вид искусства и восторга, водопады и
- ЕЕлена19 мая 2024Рускеальская сказка: самые живописные уголки Карелии за 3 дняПрирода исключительная, город Сортавала не впечатлил, но это уже не зависит от туроператора. Из минусов, мало информации о гостиницах, трудно ориентироваться при заказе. В целом три дня прошли замечательно!
- ННадежда18 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняДобрый день, данная оценка сделана из объема поездки 3 дня. Не понравилось: - Киндасово, Вотчина Талви Укко (данные мероприятие быстрее для детей,
- ННаталья12 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняКлассное путешествие! Тур длится три дня, программа насыщенная, сопровождающий гид всегда ответит на вопросы, поможет, также она выступает в качестве экскурсовода. Очень понравилось, буду путешествовать с данной турфирмой снова.
- ЛЛилия11 мая 2024Очень интересная экскурсия, все понравилось, спасибо экскурсоводу Светлане!!!
- ТТатьяна2 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняОчень понравился гид Надежда, была ко всем внимательна, интересно рассказывала о достопримечательностях. Интересная и насыщенная программа. Грамотно спланировано расписание передвижений.
- ААлена30 апреля 2024В целом путешествие понравилось. Экотропа с подвесными мостами, Рускеала, гостиница Белые мосты, экскурсия на Белые мосты, добывание граната. Природа красивая,
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Карелия»
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Экскурсионные туры в Карелию из Санкт-Петербурга с гидом и трансфером – вы увидите удивительно красивые карельские природные достопримечательности, познакомитесь с местной культурой, а поездка на несколько дней будет комфортной. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024