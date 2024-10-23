Хоть они географически расположены рядом, у них есть свои индивидуальные черты, которые делают их такими привлекательными для путешествий.
Прогуляетесь по праздничному Санкт-Петербургу, в Карелии вы посетите водопад Кивач, горный парк «Рускеала», окунетесь в мир карельских традиций, насладитесь красотой северных пейзажей, приготовите традиционные калитки, поиграете на старинном инструменте и разучите национальные танцы!
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Твери. Отправление в Санкт-Петербург
06:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
Автобус с табличкой на лобовом стекле "Петербург. Новогодняя феерия".
07:00 Отъезд в Тверь по трассе М 11.
- 08:00 Возможна посадка в г. Солнечногорске (кафе «Вкусно — и точка», ул. Красная, д. 118) (по предварительной договоренности).
- 08:30 Возможна посадка в г. Клину (кафе «Вкусно — и точка», ул. Первомайская, д. 2) (по предварительной договоренности).
- 10:00 Возможна посадка в г. Твери (ТЦ Лента, Московское шоссе, 16к3) (по предварительной договоренности).
Обзорная экскурсия по Твери.
Приглашаем познакомиться с главными достопримечательностями Твери!
С ее европейской планировкой, выдающимися архитектурными ансамблями, знаменитыми набережными и мостами.
На площади Михаила Тверского рассмотрим ее архитектурный ансамбль и поговорим о трехлучевой структуре города.
Далее отправимся исследовать достопримечательности исторического центра.
Вы увидите Императорский дворец, купеческие дома, старинные храмы, памятник Афанасию Никитину, Дворянское собрание и многое другое.
Погуляете по живописным набережным, полюбуетесь видами Волги и узнаете, что такое «сплошная фасада».
Обед в кафе города Твери.
Переезд в Петербург по трассе М11.
Размещение в отеле Космос Прибалтийская 4*
Свободное время для подготовки к Новому году.
По желанию: Новогодний банкет в отеле. Наличие мест, меню и стоимость будут позже.
Новогодняя автобусная экскурсия «Волшебство новогодней ночи» (доп. плата).
В комфортабельном автобусе проедем по самым красивым местам города, загадаем самые заветные желания.
Поднимем бокал шампанского за встречу Нового года.
Поучаствуем в праздничной лотерее, где никто не останется без подарка (стоимость 1500 руб. /чел. – взр., 1300 руб. /чел. – шк).
Автобусная экскурсия «Зимние праздники»
С Новым годом!
Поздний завтрак в отеле шведский стол.
Автобусная экскурсия «Зимние праздники».
Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками.
Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.
Свободное время.
Сортавала - Рускеала
Завтрак в отеле шведский стол
Переезд в Карелию.
Сегодня мы отправляемся в Приладожскую Карелию.
Экскурсия по городу Сортавале.
Карелия — край, манящий красотой северной природы, а Сортавала — уникальный город, где переплелись три эпохи и две культуры.
Только здесь колорит Русского Севера гармонично соседствует со скандинавским модерном, сливаясь в единое целое.
Вы узнаете как история трех стран — России, Швеции, Финляндии — повлияла на становление и развитие Сортавалы.
Сортавала называют столицей Северного Приладожья.
Мы увидим сохранившуюся планировку и застройку европейского города, а в центре города рассмотрим здания в стиле северного модерна, неоклассицизма и функционализма, которые спроектировали известнейшие финские архитекторы — Ульберг, Сааринен, Аренберг.
Обед в кафе.
Посещение горного парка «Рускеала».
Дюма писал: «Я был обречен увидеть карьеры Рускьялы, поскольку именно отсюда главным образом добывался камень для Исаакиевского собора».
Рускеальское мраморное месторождение зародилось в результате сложных тектонических процессов 12 тысяч лет назад.
С приходом к власти Екатерины II в России начались крупномасштабные поиски природного камня для строительства Санкт-Петербурга и его нашли именно в Рускеале.
Рускеала — туристический парк в Карелии, основанный на месте заброшенного мраморного месторождения.
Он занимает площадь в несколько десятков километров. В XVIII веке здесь добывали мрамор для Исаакиевского собора, Казанского собора, Михайловского замка, Мраморного дворца, триумфальных колонн в Царском селе и Гатчине.
Переезд в г. Сортавалу.
По окончании экскурсии переезд в г. Кондопогу.
Примерно в 23:00 прибытие в г. Кондопогу.
Размещение в отеле Карелия 3*.
Карелия - край легенд
Завтрак в отеле шведский стол.
Выезд на экскурсионную программу.
Природный заповедник и водопад «Кивач».
Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет роща карельской березы, ставшая украшением дендрария заповедника.
Это дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка.
Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении.
Возвращаемся в Кондопогу.
«Карельская горница».
На национальных мастер-классах познакомимся с традиционной культурой северного народа и особенностями края.
Сядем дружно за широкий стол и под руководством опытного мастера приготовим из ржаной муки традиционные рупиттетю (калитки).
Узнаем много интересного об истории карельской куклы и поколдуем над изготовлением сувенира из Карелии.
Результатом труда станет – кукла-оберег.
Прикоснемся к струнам старинного финно-угорского кантеле и получим первые уроки игры на инструменте.
Пусть «карельские гусли» поют о ветре, о теплом доме, в нем всегда будут счастье и достаток.
Заиграет песня – «Летка-енька» и поманит за руки взять друг друга.
Обнимем подружку за плечи, подмигнем дружку в финском танце.
Чаепитие с изделиями собственного производства – калитками.
Обед в отеле шведский стол.
Небольшая пешая обзорная экскурсия по г. Кондопога.
Город уютно расположился на берегу Онежского озера.
Познакомимся с его достопримечательностями.
«Конда» – «сосна» – «пога» – «уголок» может гордиться не только лучшими в России «корабельными» соснами, но и архитектурными шедеврами из стекла и камня.
Ледовой дворец не имеет равных по Северо-западу, Дворец искусств – каменное чудо из гранита и мрамора.
Его гордость – два органа – большой немецкий, да малый французский.
Музыкальные карильоны своими мелодичными колокольчиками неспешно отсчитывают городское время.
Сегодня знакомые мелодии только для Вас!
Праздничная программа «В гостях у Снегурочки Лумине и Деда Мороза».
Знакомимся с озорными братцами Лумине – снежными колокольчиками Lumi Kelloja.
Забираем из их волшебного мешка удачу, смекалку, море смеха и кружимся в вихре забав и развлечений.
В программе: «тропа приключений» (традиционные карельские игры и промыслы), шуточный конкурс «Ну-ка, сани, бегите сами…».
Нам не придется вылавливать щуку из холодной проруби – братцы LumiKelloja помогут превратиться в настоящих каюров, научат правильно собирать упряжку и покажут технику управления санями.
«Чумовые посиделки у жаркого костра».
У гостеприимного хозяина зимы узнаем, как карелы Новый год встречали, поиграем в веселые игры и отведаем вкуснейший чай по старинному рецепту.
Фото-стоп у жаркого костра на оленьих шкурах с героями праздника и сюрприз от Лумине с добрыми пожеланиями на год грядущий.
Посещение питомника ездовых собак.
*Ужин в кафе отеля. Стоимость 520 руб. /чел. (по желанию, оплата на месте).
Старая Ладога - древняя столица Руси. Завершение тура
Завтрак в отеле шведский стол.
Освобождение номеров.
Выезд в с. Старая Ладога.
Многие историки полагают, что именно здесь, а не в Новгороде, была первая столица Руси.
Именно в Старой Ладоге в 862 году начал править легендарный Рюрик, призванный "на княжение" славянскими и финно-угорскими племенами.
Через это поселение на реке Волхов проходили торговые пути "из варяг в греки" и "из варяг в хазары".
Считается, что город основан в 753-м, но люди жили тут с V-VI веков.
Экскурсия по Староладожской крепости.
Обед в кафе.
14:00 Отправление в Москву.
Возвращение в Москву ориентировочно 24:00-00:30.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге и Карелии
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Отели Космос Прибалтийская 4*, Карелия 3*
|2-местный стандартный
|39 600
|1-местный стандартный. Нет мест
|46 800
Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Возможно трехместное размещение в номерах повышенной комфортности с тремя полноценными спальными местами (под запрос).
Варианты проживания
Карелия
Гостиница «Карелия» находится в городе Кондопога, неподалеку от Онежского озера. Здесь гостям предоставляется широкий спектр услуг: на 1 этаже есть стоматология и работает служба такси.
На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. На всех этажах оборудованы кулеры с холодной и горячей водой, а также холодильник и места для приема пищи.
В номерном фонде гостиницы насчитывается 99 комфортных номеров. Все они поделены на такие категории как «стандарт», «люкс», а также есть семейный блок и койко-места в общих номерах. Каждый их них оборудован удобными спальными местами и качественной мебелью. В числе удобств — собственная ванная комната.
На 2 этаже здания обустроено уютное кафе, в котором можно не только вкусно и сытно покушать, но и приятно провести время. Также бесплатно можно воспользоваться чайным набором или выпить кофе со сладостями. Разогреть уже готовую пищу можно в микроволновой печи.
В 100 м от отеля, на Токарской набережной расположен питомник ездовых собак. Поблизости есть мини-зоопарк, водный вокзал, а также саамский чум с костровищем. Расстояние до аэропорта Петрозаводска составит 46 км, до железнодорожного вокзала г. Кондопога — 1,5 км.
Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel
«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.
Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.
Каждое утро приятно начинать с индивидуальной с чашечки горячего напитка из чайно-кофейной станции. В гостиничном комплексе работают рестораны и бары с широким ассортиментом блюд и напитков. Завтрак типа «шведский стол» сервируется ежедневно согласно режиму работы заведения. Также можно закупиться в ближайших продуктовых магазинах и хранить еду в индивидуальных мини-барах.
Цели поездки могут быть разными, как развлекательными, так и рабочими. Для разного рода собраний действует конференц-зона с вместимостью от 20 до 200 человек. В свободное время можно взбодриться и позаниматься в местном спортзале. На территории работает библиотека для более спокойного времяпровождения.
Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково» составляет 16 км, до Балтийского вокзала - 5,9 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле Космос Прибалтийская 4* 2 ночи, Карелия 3* г. Кондопога 2 ночи
- Питание: 4 завтрака, 4 обеда
- Экскурсионное обслуживание согласно программе тура (включая услуги гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего по маршруту
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Ужины
- Личные расходы
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Новогодний банкет и дополнительные экскурсии по желанию
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой расчетный час в гостинице?
Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.
Какая важная информация есть в туре?
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы.
Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Новогодний банкет в отеле «Космос Прибалтийская»
Приглашаем провести этот Новый год за праздничным столом вместе с рестораном «Маймун».
Стоимость Новогоднего банкета:
- Основной зал – 22 900 рублей.
- Веранда – 16 900 рублей.
- Детский билет – 11 900 рублей.
- Дети до 3 лет – бесплатно.
Приготовьтесь к танцам под зажигательные хиты от cover band, поздравлениям от Деда Мороза и специальному новогоднему меню от шеф-повара – все для вас в самую волшебную ночь в году.
Встречайте Новый год 2025 вместе с рестораном «Маймун»!
Программа мероприятия:
- праздничное меню от шеф-повара;
- трансляция поздравления Президента и Гимн;
- развлекательная программа от ведущего;
- Дед Мороз с поздравлениями;
- иллюзионист Никита Готовцев;
- электровиолончелистка Софи со светодиодным шоу с мировыми музыкальными хитами;
- Gipsy Show, цыганское вокальное шоу;
- детская анимационная программа и подарки всем детям;
- диджей, дискотека;
- фотограф.
Основной зал:
Популярные русские и зарубежные хиты от кавер-группы «Маймун band».
Перформанс от театра «МимоКрокодил», который подарит новогоднюю сказку.
Веранда:
Популярные русские и зарубежные хиты от вокалистки.