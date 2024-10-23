3 день

Сортавала - Рускеала

Завтрак в отеле шведский стол

Переезд в Карелию.

Сегодня мы отправляемся в Приладожскую Карелию.

Экскурсия по городу Сортавале.

Карелия — край, манящий красотой северной природы, а Сортавала — уникальный город, где переплелись три эпохи и две культуры.

Только здесь колорит Русского Севера гармонично соседствует со скандинавским модерном, сливаясь в единое целое.

Вы узнаете как история трех стран — России, Швеции, Финляндии — повлияла на становление и развитие Сортавалы.

Сортавала называют столицей Северного Приладожья.

Мы увидим сохранившуюся планировку и застройку европейского города, а в центре города рассмотрим здания в стиле северного модерна, неоклассицизма и функционализма, которые спроектировали известнейшие финские архитекторы — Ульберг, Сааринен, Аренберг.

Обед в кафе.

Посещение горного парка «Рускеала».

Дюма писал: «Я был обречен увидеть карьеры Рускьялы, поскольку именно отсюда главным образом добывался камень для Исаакиевского собора».

Рускеальское мраморное месторождение зародилось в результате сложных тектонических процессов 12 тысяч лет назад.

С приходом к власти Екатерины II в России начались крупномасштабные поиски природного камня для строительства Санкт-Петербурга и его нашли именно в Рускеале.

Рускеала — туристический парк в Карелии, основанный на месте заброшенного мраморного месторождения.

Он занимает площадь в несколько десятков километров. В XVIII веке здесь добывали мрамор для Исаакиевского собора, Казанского собора, Михайловского замка, Мраморного дворца, триумфальных колонн в Царском селе и Гатчине.

Переезд в г. Сортавалу.

По окончании экскурсии переезд в г. Кондопогу.

Примерно в 23:00 прибытие в г. Кондопогу.

Размещение в отеле Карелия 3*.