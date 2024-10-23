Новогодний роман: Петербург и Карелия. Автобусный тур из Москвы

Петербург и Карелия — два уникальных региона, богатых культурными особенностями.

Хоть они географически расположены рядом, у них есть свои индивидуальные черты, которые делают их такими привлекательными для путешествий.

Прогуляетесь по праздничному Санкт-Петербургу, в Карелии вы посетите водопад Кивач, горный парк «Рускеала», окунетесь в мир карельских традиций, насладитесь красотой северных пейзажей, приготовите традиционные калитки, поиграете на старинном инструменте и разучите национальные танцы!
5
3 отзыва
Новогодний роман: Петербург и Карелия. Автобусный тур из Москвы
Новогодний роман: Петербург и Карелия. Автобусный тур из Москвы
Новогодний роман: Петербург и Карелия. Автобусный тур из Москвы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Твери. Отправление в Санкт-Петербург

06:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

Автобус с табличкой на лобовом стекле "Петербург. Новогодняя феерия".

07:00 Отъезд в Тверь по трассе М 11.

  • 08:00 Возможна посадка в г. Солнечногорске (кафе «Вкусно — и точка», ул. Красная, д. 118) (по предварительной договоренности).
  • 08:30 Возможна посадка в г. Клину (кафе «Вкусно — и точка», ул. Первомайская, д. 2) (по предварительной договоренности).
  • 10:00 Возможна посадка в г. Твери (ТЦ Лента, Московское шоссе, 16к3) (по предварительной договоренности).

Обзорная экскурсия по Твери.

Приглашаем познакомиться с главными достопримечательностями Твери!

С ее европейской планировкой, выдающимися архитектурными ансамблями, знаменитыми набережными и мостами.

На площади Михаила Тверского рассмотрим ее архитектурный ансамбль и поговорим о трехлучевой структуре города.

Далее отправимся исследовать достопримечательности исторического центра.

Вы увидите Императорский дворец, купеческие дома, старинные храмы, памятник Афанасию Никитину, Дворянское собрание и многое другое.

Погуляете по живописным набережным, полюбуетесь видами Волги и узнаете, что такое «сплошная фасада».

Обед в кафе города Твери.

Переезд в Петербург по трассе М11.

Размещение в отеле Космос Прибалтийская 4*

Свободное время для подготовки к Новому году.

По желанию: Новогодний банкет в отеле. Наличие мест, меню и стоимость будут позже.

Новогодняя автобусная экскурсия «Волшебство новогодней ночи» (доп. плата).

В комфортабельном автобусе проедем по самым красивым местам города, загадаем самые заветные желания.

Поднимем бокал шампанского за встречу Нового года.

Поучаствуем в праздничной лотерее, где никто не останется без подарка (стоимость 1500 руб. /чел. – взр., 1300 руб. /чел. – шк).

Обзорная экскурсия по Твери. Отправление в Санкт-ПетербургОбзорная экскурсия по Твери. Отправление в Санкт-ПетербургОбзорная экскурсия по Твери. Отправление в Санкт-ПетербургОбзорная экскурсия по Твери. Отправление в Санкт-Петербург
2 день

Автобусная экскурсия «Зимние праздники»

С Новым годом!

Поздний завтрак в отеле шведский стол.

Автобусная экскурсия «Зимние праздники».

Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками.

Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.

Свободное время.

Автобусная экскурсия «Зимние праздники»Автобусная экскурсия «Зимние праздники»Автобусная экскурсия «Зимние праздники»Автобусная экскурсия «Зимние праздники»Автобусная экскурсия «Зимние праздники»
3 день

Сортавала - Рускеала

Завтрак в отеле шведский стол

Переезд в Карелию.

Сегодня мы отправляемся в Приладожскую Карелию.

Экскурсия по городу Сортавале.

Карелия — край, манящий красотой северной природы, а Сортавала — уникальный город, где переплелись три эпохи и две культуры.

Только здесь колорит Русского Севера гармонично соседствует со скандинавским модерном, сливаясь в единое целое.

Вы узнаете как история трех стран — России, Швеции, Финляндии — повлияла на становление и развитие Сортавалы.

Сортавала называют столицей Северного Приладожья.

Мы увидим сохранившуюся планировку и застройку европейского города, а в центре города рассмотрим здания в стиле северного модерна, неоклассицизма и функционализма, которые спроектировали известнейшие финские архитекторы — Ульберг, Сааринен, Аренберг.

Обед в кафе.

Посещение горного парка «Рускеала».

Дюма писал: «Я был обречен увидеть карьеры Рускьялы, поскольку именно отсюда главным образом добывался камень для Исаакиевского собора».

Рускеальское мраморное месторождение зародилось в результате сложных тектонических процессов 12 тысяч лет назад.

С приходом к власти Екатерины II в России начались крупномасштабные поиски природного камня для строительства Санкт-Петербурга и его нашли именно в Рускеале.

Рускеала — туристический парк в Карелии, основанный на месте заброшенного мраморного месторождения.

Он занимает площадь в несколько десятков километров. В XVIII веке здесь добывали мрамор для Исаакиевского собора, Казанского собора, Михайловского замка, Мраморного дворца, триумфальных колонн в Царском селе и Гатчине.

Переезд в г. Сортавалу.

По окончании экскурсии переезд в г. Кондопогу.

Примерно в 23:00 прибытие в г. Кондопогу.

Размещение в отеле Карелия 3*.

Сортавала - РускеалаСортавала - РускеалаСортавала - РускеалаСортавала - Рускеала
4 день

Карелия - край легенд

Завтрак в отеле шведский стол.

Выезд на экскурсионную программу.

Природный заповедник и водопад «Кивач».

Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет роща карельской березы, ставшая украшением дендрария заповедника.

Это дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка.

Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении.

Возвращаемся в Кондопогу.

«Карельская горница».

На национальных мастер-классах познакомимся с традиционной культурой северного народа и особенностями края.

Сядем дружно за широкий стол и под руководством опытного мастера приготовим из ржаной муки традиционные рупиттетю (калитки).

Узнаем много интересного об истории карельской куклы и поколдуем над изготовлением сувенира из Карелии.

Результатом труда станет – кукла-оберег.

Прикоснемся к струнам старинного финно-угорского кантеле и получим первые уроки игры на инструменте.

Пусть «карельские гусли» поют о ветре, о теплом доме, в нем всегда будут счастье и достаток.

Заиграет песня – «Летка-енька» и поманит за руки взять друг друга.

Обнимем подружку за плечи, подмигнем дружку в финском танце.

Чаепитие с изделиями собственного производства – калитками.

Обед в отеле шведский стол.

Небольшая пешая обзорная экскурсия по г. Кондопога.

Город уютно расположился на берегу Онежского озера.

Познакомимся с его достопримечательностями.

«Конда» – «сосна» – «пога» – «уголок» может гордиться не только лучшими в России «корабельными» соснами, но и архитектурными шедеврами из стекла и камня.

Ледовой дворец не имеет равных по Северо-западу, Дворец искусств – каменное чудо из гранита и мрамора.

Его гордость – два органа – большой немецкий, да малый французский.

Музыкальные карильоны своими мелодичными колокольчиками неспешно отсчитывают городское время.

Сегодня знакомые мелодии только для Вас!

Праздничная программа «В гостях у Снегурочки Лумине и Деда Мороза».

Знакомимся с озорными братцами Лумине – снежными колокольчиками Lumi Kelloja.

Забираем из их волшебного мешка удачу, смекалку, море смеха и кружимся в вихре забав и развлечений.

В программе: «тропа приключений» (традиционные карельские игры и промыслы), шуточный конкурс «Ну-ка, сани, бегите сами…».

Нам не придется вылавливать щуку из холодной проруби – братцы LumiKelloja помогут превратиться в настоящих каюров, научат правильно собирать упряжку и покажут технику управления санями.

«Чумовые посиделки у жаркого костра».

У гостеприимного хозяина зимы узнаем, как карелы Новый год встречали, поиграем в веселые игры и отведаем вкуснейший чай по старинному рецепту.

Фото-стоп у жаркого костра на оленьих шкурах с героями праздника и сюрприз от Лумине с добрыми пожеланиями на год грядущий.

Посещение питомника ездовых собак.

*Ужин в кафе отеля. Стоимость 520 руб. /чел. (по желанию, оплата на месте).

Карелия - край легендКарелия - край легендКарелия - край легендКарелия - край легендКарелия - край легендКарелия - край легендКарелия - край легендКарелия - край легенд
5 день

Старая Ладога - древняя столица Руси. Завершение тура

Завтрак в отеле шведский стол.

Освобождение номеров.

Выезд в с. Старая Ладога.

Многие историки полагают, что именно здесь, а не в Новгороде, была первая столица Руси.

Именно в Старой Ладоге в 862 году начал править легендарный Рюрик, призванный "на княжение" славянскими и финно-угорскими племенами.

Через это поселение на реке Волхов проходили торговые пути "из варяг в греки" и "из варяг в хазары".

Считается, что город основан в 753-м, но люди жили тут с V-VI веков.

Экскурсия по Староладожской крепости.

Обед в кафе.

14:00 Отправление в Москву.

Возвращение в Москву ориентировочно 24:00-00:30.

Старая Ладога - древняя столица Руси. Завершение тураСтарая Ладога - древняя столица Руси. Завершение тураСтарая Ладога - древняя столица Руси. Завершение тура

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге и Карелии

Стоимость тура на 1 человека, руб:
Отели Космос Прибалтийская 4*, Карелия 3*
2-местный стандартный39 600
1-местный стандартный. Нет мест46 800

Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.

Возможно трехместное размещение в номерах повышенной комфортности с тремя полноценными спальными местами (под запрос).

Варианты проживания

Карелия

2 ночи

Гостиница «Карелия» находится в городе Кондопога, неподалеку от Онежского озера. Здесь гостям предоставляется широкий спектр услуг: на 1 этаже есть стоматология и работает служба такси.

На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. На всех этажах оборудованы кулеры с холодной и горячей водой, а также холодильник и места для приема пищи.

В номерном фонде гостиницы насчитывается 99 комфортных номеров. Все они поделены на такие категории как «стандарт», «люкс», а также есть семейный блок и койко-места в общих номерах. Каждый их них оборудован удобными спальными местами и качественной мебелью. В числе удобств — собственная ванная комната.

На 2 этаже здания обустроено уютное кафе, в котором можно не только вкусно и сытно покушать, но и приятно провести время. Также бесплатно можно воспользоваться чайным набором или выпить кофе со сладостями. Разогреть уже готовую пищу можно в микроволновой печи.

В 100 м от отеля, на Токарской набережной расположен питомник ездовых собак. Поблизости есть мини-зоопарк, водный вокзал, а также саамский чум с костровищем. Расстояние до аэропорта Петрозаводска составит 46 км, до железнодорожного вокзала г. Кондопога — 1,5 км.

КарелияКарелияКарелияКарелияКарелияКарелияКарелияКарелияКарелия

Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel

2 ночи

«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.

Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.

Каждое утро приятно начинать с индивидуальной с чашечки горячего напитка из чайно-кофейной станции. В гостиничном комплексе работают рестораны и бары с широким ассортиментом блюд и напитков. Завтрак типа «шведский стол» сервируется ежедневно согласно режиму работы заведения. Также можно закупиться в ближайших продуктовых магазинах и хранить еду в индивидуальных мини-барах.

Цели поездки могут быть разными, как развлекательными, так и рабочими. Для разного рода собраний действует конференц-зона с вместимостью от 20 до 200 человек. В свободное время можно взбодриться и позаниматься в местном спортзале. На территории работает библиотека для более спокойного времяпровождения.

Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково» составляет 16 км, до Балтийского вокзала - 5,9 км.

Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya HotelCosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya HotelCosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya HotelCosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya HotelCosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya HotelCosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya HotelCosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya HotelCosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле Космос Прибалтийская 4* 2 ночи, Карелия 3* г. Кондопога 2 ночи
  • Питание: 4 завтрака, 4 обеда
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе тура (включая услуги гидов и входные билеты в музеи)
  • Услуги сопровождающего по маршруту
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Ужины
  • Личные расходы
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
  • Новогодний банкет и дополнительные экскурсии по желанию
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой расчетный час в гостинице?

Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.

Какая важная информация есть в туре?

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.

Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.

Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.

Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы.

Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.

Новогодний банкет в отеле «Космос Прибалтийская»

Приглашаем провести этот Новый год за праздничным столом вместе с рестораном «Маймун».

Стоимость Новогоднего банкета:

  • Основной зал – 22 900 рублей.
  • Веранда – 16 900 рублей.
  • Детский билет – 11 900 рублей.
  • Дети до 3 лет – бесплатно.

Приготовьтесь к танцам под зажигательные хиты от cover band, поздравлениям от Деда Мороза и специальному новогоднему меню от шеф-повара – все для вас в самую волшебную ночь в году.

Встречайте Новый год 2025 вместе с рестораном «Маймун»!

Сбор гостей: 31 декабря в 21:00.

Программа мероприятия:

  • праздничное меню от шеф-повара;
  • трансляция поздравления Президента и Гимн;
  • развлекательная программа от ведущего;
  • Дед Мороз с поздравлениями;
  • иллюзионист Никита Готовцев;
  • электровиолончелистка Софи со светодиодным шоу с мировыми музыкальными хитами;
  • Gipsy Show, цыганское вокальное шоу;
  • детская анимационная программа и подарки всем детям;
  • диджей, дискотека;
  • фотограф.

Основной зал:

Популярные русские и зарубежные хиты от кавер-группы «Маймун band».
Перформанс от театра «МимоКрокодил», который подарит новогоднюю сказку.

Веранда:

Популярные русские и зарубежные хиты от вокалистки.

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Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
23 окт 2024
Тур был просто супер, отдых блеск, гостиница тоже очень хороша. Тур покупался в подарок маме на юбилей-юбилярша очень довольна. Организация экскурсий и транспорт выше всяких похвал(имеется немалый опыт экскурсионных туров зарубежных) соседи и родственники в дикой зависти от нашего отдыха даже по фоткам.
Е
23 окт 2024
Прекрасный тур, благодаря которому за 5 дней я ознакомилась с основными достопримечательностями Санкт-Петербурга, и углубилась в историю этого прекрасного города. Предлагаемое размещение к туру в гостинице Октябрьская очень оказалось удачным, так как данная гостиница находится в самом центре исторического Петербурга и мы могли в пешей доступности насладиться его красотами. Спасибо большое организаторам тура только за положительные эмоции😊
Г
23 окт 2024
Тур организован блестяще!!!!!!!!

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