Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов.
Отправитесь в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининским парком — великолепным произведением русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Узнаете историю Карелии от самого возникновения к приходу славян, их влиянию на карел и вепсов, и как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры.
мая
мая
мая
мая
мая
июн
июн
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия. Петропавловская крепость
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельное размещение в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Ибис», «Порт Комфорт Лиговский», «Достоевский».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю. В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.
Внимание: на заезды апрель и октябрь замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.
18:30-19:00 Окончание программы.
Трансфер по гостиницам.
Царское село: Екатерининский дворец и парк
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Ибис», «Порт Комфорт Лиговский», «Достоевский».
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».
Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
11:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
Дополнительно:
Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1300 руб. взр., 1000 руб. шк., 1200 руб. студ., 1200 руб. пенс.).
16:30 (18:30) Возвращение в город к станции метро «Пл. Восстания».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Трансфер в Океанариум.
Дополнительно: посещение Океанариума.
Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (с 01.09-31.05/01.06-31.08 - 850/900 руб. взр., дети 5-6 лет 350 руб., дети от 7 лет 600/650 руб. шк., 600/650 руб. студ., 400 руб. пенс.).
Окончание у ст. м. «Звенигородская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья
Накануне вечером заказать в отеле ЛАНЧ-БОКС.
Освобождение номеров. Выезд с вещами.
Накануне вечером приходит sms с телефоном гида и номером автобуса.
06:30 Подача автобуса к пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.
07:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.
09:00 Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья.
Начало пути — это начало увлекательной истории, которая сложится из рассказов нашего гида. От самого возникновения Карелии к приходу славян, их влиянию на карел и вепсов, и как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры.
10:00 Комплекс “Фермерская усадьба”.
12:00 Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю.
Дополнительно:13:30 Обед (оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 500-700 руб.).
15:00 Олонец. Музей карелов-ливвиков.
Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков.
18:00 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.
Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами киндасовцы объявляют себя «суверенным государством».
21:00 Прибытие в Петрозаводск.
Заселение в отель, свободное время.
Заповедник и водопад Кивач. Экскурсия по питомнику и оленьей ферме
Во второй день Вы сможете выбрать один из вариантов программы первого дня.
Вариант 1: Основная программа.
08:00 Завтрак в отеле.
09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
11:30 Посещение древнего вулкана Гирвас.
В парке Гирвас расположен одноименный древний потухший вулкан: 2,5 млрд. лет тому назад здесь извергались лавовые потоки на поверхность земли, а в небо выбрасывались вулканические бомбы диаметром более 1 метра.
13:00 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.
Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий.
Дополнительно:15:00 Обед в туркомплексе Чална (оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 500-700 руб.).
16:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме.
Свободное время.
Посещение площадок и экскурсия в туркомплексе включено в стоимость тура (за исключением дополнительных услуг).
Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски. Это не только объект для показа туристам - здесь собраны собаки из лучших международных питомников.
18:30 Возвращение в Петрозаводск.
Свободное время.
Истинным ценителям гастротуризма мы советуем посетить музей-ресторан «ВКарелииЕсть», известный далеко за пределами региона. «Карельская горница» – это первый ресторан традиционной карельской кухни. Дизайн интерьера ресторана воссоздает дух и традиции северной культуры Карельского края. В «Ягеле» вы найдете обширное меню с карельской кухней на каждый день, а в «Йоки» вас ждут свежие экологичные продукты из Карелии и Мурманской области.
Приятным вариантом на вечер станет прогулка по городу – рекомендуем пройтись по центральным улочкам, Онежской набережной и городскому парку, расположенному неподалеку.
Вариант 2. Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура – стоимость 5900 р. /взр.; Студент 17+ лет, Пенсионеры, Льготные категории граждан - 5400 р. / чел.; 3550 р. / дети от 2 до 17 лет.)
10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.
Вас ждет увлекательная прогулка на быстроходном корабле по водным просторам Онежского озера. Для посадки на «Метеор» вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы должны получить на ресепшене вашего отеля.
Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.
На острове расположен музей под открытым небом традиционной крестьянской культуры и религии Русского Севера. В нем собраны памятники деревянного зодчества, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий. По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.
14:00 Свободное время на острове Кижи.
После экскурсии вас ждет свободное время. Вы можете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.
Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.
15:45 Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск.
17:00 Прибытие в Петрозаводск.
Свободное время.
Горный парк «Рускеала»
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.
13:00 Остановка у Рускеальских водопадов Ахвенкоски.
Дополнительно: Вход на экотропу (Взр. 400 руб., шк. до 14 лет 300 руб., ст. 300 руб. пенс. 300 руб.)
Название реки Тохмайоки, на которой находятся водопады, означает «вращение, превратность, непостоянство». Это небольшие, но живописные каскады на лесной речке в окружении гранитных уступов.
15:00 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время
Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов. Как раз этот мрамор можно заметить в отделке архитектурных шедевров Санкт-Петербурга.
Дополнительно:Дополнительные услуги парка приобретаются на месте по желанию:
«Подземная Рускеала», Тайные тропы земли Калевала, Водная прогулка по мраморному озеру, Троллей длиною 400 метров.
17:00 Выезд из горного парка “Рускеала” на ретропоезде по желанию.
Билеты на ретро-поезд не включены в стоимость тура и приобретаются по желанию в кассах/на сайте РЖД до начала тура.
Внимание! Если вы покупаете билет на ретро-поезд с более поздним отправлением, то самостоятельно добираетесь и заселяетесь в отель. Багаж необходимо забрать с собой в Горном парке.
18:00 Выезд автобуса из горного парка.
18:40 Заселение в отель в городе Сортавала.
Свободное время для ужина и отдыха.
Свободный день или дополнительные экскурсии
08:00 Завтрак в отеле.
Свободный день.
Дополнительно, оплачивается отдельно при заказе тура: Проведение программы этого дня зависит от погодных условий.
Вариант 1: Экскурсия на Остров Валаам на метеоре. (Оплачивается дополнительно при покупке тура – стоимость 5900 руб. взр. 2650 руб., дети до 12 лет.).
09:00 Отправление на остров Валаам на "Метеоре". Большинство отелей расположены в центре города. От любого из них можно будет легко дойти прогулочным шагом до причала, откуда отправляется на Валаам скоростной теплоход «Метеор».
Однако в зависимости от наполненности группы может быть организован трансфер от отеля. Более точную информацию можно будет узнать у гида в туре.
10:00 Прибытие на остров Валаам. Обзорная экскурсия. Экскурсия вцентральную усадьбу Валаамского монастыря. Также Вы сможете посетить Спасо-Преображенский собор, Успенскую трапезную церковь. Продолжительность экскурсии: 2 часа.
12:30 Обед в трапезной монастыря.
Обед включен в стоимость экскурсии. В свободное время вы можете посетить церковную и сувенирные лавки при монастыре.
13:30 Пешеходная экскурсия по острову Валаам. Вторая часть.
Продолжительность второй части экскурсии - 1,5 часа. Ваш путь идет к Никольскому скиту через цепь островов, связанных между собой деревянными мостами.
16:00 Возвращение в Сортавала.
Свободное время.
После экскурсии на Валаам самостоятельное возвращение в отель от причала. После возвращения с экскурсии у вас будет 2–2,5 часа свободного времени, когда вы сможете поужинать в кафе города и попробовать местную кухню.
Вариант 2: Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер. (Оплачивается отдельно при заказе тура-стоимость 5900 руб. взр., 2650 руб. /дети до 9 лет.)
08:30 Сбор группы на причале.
09:00 Отправление на Валаам на катере.
Дорога по Ладожскому озеру занимает около часа. В это время гид расскажет вам историю древнего Ладожского озера и интересные факты о здешних местах.
10:00 Прибытие в Центральную усадьбу.
Катер причалит в удивительные красоты месте – Монастырской бухте, которая находится в глубине острова и выглядит завораживающе, особенно величественным отсюда предстает монастырь, расположенный на высокой скале.
У вас есть время на самостоятельное изучение Валаама.
Архитектурным центром на острове является монастырское каре, которое начало формироваться еще в 18 веке. Здесь также вы увидите уникальную Успенскую трапезную церковь – старейшую на Валааме.
Обязательно посетите главную достопримечательность: Спасо-Преображенский собор, где расположены мощи святых основателей обители.
13:00 Отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам.
14:00 Ладожские шхеры.
Вы прокатитесь на скоростном катере вдоль изрезанных берегов Ладоги, которые являются одной из главных природных достопримечательностей Карелии.
15:00 Прибытие.
Свободное время.
Окончание экскурсионной программы.
После возвращения с экскурсии у вас будет 3–3,5 часа свободного времени, когда вы сможете поужинать в кафе города и попробовать местную кухню.
Свободный день или дополнительные экскурсии. Отъезд
08:00 Завтрак в отеле.
Свободный день.
Дополнительно, оплачивается отдельно при заказе тура:
Вариант 1: Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната. (Стоимость 2500 р. /взр., 2000 ребенок до 9 лет включительно)
08:45 Сбор на экскурсию от Вашего отеля.
09:00 Отправление из Сортавалы. Трассовая экскурсия.
Посещение ГЭС в Ляскеля. Посещение месторождения полудрагоценного камня граната.
Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины. Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!
Экскурсия к древним водопадам Карелии.
Посещение возможных объектов (по погодным условиям)
Посещение водопада Койриноя II (Верхний), Долина реки Янисйоки, Хямекоски ГЭС.
14:00 Возвращение в Сортавала в центр города.
Обед.
Свободное время.
Вариант 2: Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (дополнительно по желанию). (Стоимость 2500 р. /чел.)
15:00 Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере.
На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите фантастические природные красоты Ладоги: Остров Хавус и его высокий обрыв, названный «Ястребиной скалой», Остров Каарнетсаари, «Падающую скалу», а также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало. Самую высокую его вершину называли «Крышей Ладоги» и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг.
17:00 Возвращение с прогулки на катере.
Далее Вы можете прогуляться по городу, купить сувениры и познакомиться с достопримечательностями Сортавалы, о которых Вам расскажет наш гид.
Посадка на трансфер в Санкт-Петербург для вас предусмотрена в центре города Сортавала в 18:40-18:50.
18:45 Отправление на автобусе в Санкт-Петербург.
21:00 Техническая остановка в Приозерске.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
- Первая остановка: 23:00 – м. Озерки.
- Вторая остановка: 23:30 – м. Площадь Восстания.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Оптима (Вилла Айно, Заречная, Ладога, Илма, Акватика) 3* (Петрозаводск), Завтрак
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Стандартный + Стандартный
|Супериор + Стандартный
|24.04.24
|41000
|55800
|40900
|01.05-29.05.24
|42900
|58800
|42600
|05.06-03.07.24
|45400
|62600
|44700
|10.07.24
|44150
|60700
|43650
|17.07-25.09.24
|42900
|58800
|42600
|02.10-09.10.24
|41000
|55800
|40900
Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Хит (Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Саквояж) 4* (Петрозаводск), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Стандартный + Стандартный
|Супериор + Стандартный
|24.04.24
|49400
|70950
|49300
|01.05-29.05.24
|51300
|73950
|51000
|05.06-03.07.24
|53800
|77750
|53100
|10.07.24
|52550
|75850
|52050
|17.07-25.09.24
|51300
|73950
|51000
|02.10-09.10.24
|49400
|70950
|49300
Порт Комфорт Лиговский 29 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Отель категории Оптима (Вилла Айно, Заречная, Ладога, Илма, Акватика) 3* (Петрозаводск), Завтрак
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Смарт+ Стандартный
|24.04.24
|41600
|41200
|56800
|41600
|01.05-08.05.24
|43400
|42900
|59300
|43100
|15.05-22.05.24
|43000
|42600
|58600
|42700
|29.05-26.06.24
|44600
|43400
|61800
|44400
|03.07-28.08.24
|43900
|43400
|60300
|43600
|04.09-25.09.24
|43400
|42600
|59300
|43100
|02.10-09.10.24
|42700
|42600
|58100
|42500
Порт Комфорт Лиговский 29 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Отель Категории ХИТ (Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Саквояж) 4* (Петрозаводск), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Смарт + Стандартный
|24.04.24
|50000
|49600
|71950
|50000
|01.05-08.05.24
|51800
|51300
|74450
|51500
|15.05-22.05.24
|51400
|51000
|73750
|51100
|29.05-26.06.24
|53000
|51800
|76950
|52800
|03.07-28.08.24
|52300
|51800
|75450
|52000
|04.09-25.09.24
|51800
|51000
|74450
|51500
|02.10-09.10.24
|51100
|51000
|73250
|50900
Скидка детям до 14 лет: 2100 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 1200 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 950 рублей.
Скидка пенсионерам 60+ (РФ): 650 рублей.
Варианты проживания
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 16 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.
Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Саквояж 4
Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.
В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.
Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.
Онежский замок 4
В центре Петрозаводска расположен отель Онежский Замок. С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.
Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.
Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.
Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.
Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.
Питер Инн 4
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.
Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 17 километров.
Фрегат 4
Гостиница «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера (которое является вторым по величине озера Европы). Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.
К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.
Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.
Специально для деловых людей здесь оборудовано несколько конференц-залов, которые отлично подойдут для организации как небольших, так и масштабных мероприятий.
Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.
Акватика 3
Комфортабельная гостиница «Акватика» с современным аквакомплексом располагается в самом центре города, на берегу живописной Онежской набережной.
Номерной фонд располагает светлыми номерами с мягкой мебелью. Все категории подключены к системе отопления и укомплектованы необходимой техникой для комфорта гостей: холодильником, телевизором, телефоном, беспроводным доступом к Wi-Fi.
Меню бара и ресторана включает широкий ассортимент блюд европейской кухни. Неподалеку есть множество продуктовых магазинов.
Расстояние до аэропорта — 15,3 км, до железнодорожного вокзала — 3,2 км. На территории построен оздоровительный комплекс, включающий тренажерный зал, баню, бассейн. Вблизи — Онежское озеро, музей изобразительных искусств, музыкальный театр.
Илма 3
Комфортабельная гостиница «Илма» находится в городе Петрозаводск. Своим гостям она может предложить месторасположение в историческом центре города и высокий уровень обслуживания. Дополнительными достоинствами сервиса являются: трансфер, охраняемая парковка для автомобилей, факс и ксерокопирование за дополнительную плату, прачечная и гладильные услуги.
Дизайн интерьера оформлен в классическом стиле, выполнен современный ремонт. В светлых и просторных номерах есть все необходимые удобства для полноценного размещения. В распоряжении проживающих будет: удобная мебель, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната с душем. Прием и регистрация гостей происходит круглосуточно.
На территории работает уютное кафе, в котором представлен широкий ассортимент блюд на любой вкус.
Неподалеку расположены местные достопримечательности: центральная площадь, Собор Александра Невского, набережная Онежского озера. Расстояние до международного аэропорта составляет 15.8 км.
Ладога 3
Трехзведочная гостиница «Ладога» находится в Петрозаводске. Своим гостям она предлагает не только качественное обслуживание высококвалифицированным персоналом, но и широкий спектр услуг. Так Вы можете попариться в хамаме или сауне, а также поплавать в бассейне. На территории работает оздоровительный центр.
Номерной фонд представлен большим количеством категорий, которые оснащены всем необходимым, для того, чтобы даже длительное проживание было максимально комфортным. Все номера, обустроены так, что чувствуется домашний уют. В них есть качественная мебель и техника, а также собственная ванная комната.
Завтраки включены в стоимость номера, а обеды и ужины можно заказать за дополнительную плату и искусные повара с удовольствием приготовят для Вас лучшие блюда.
Поблизости расположились многие достопримечательности и известные места, магазины и сувенирные лавки, рестораны и столовые. До любой точки города возможно добраться на общественном транспорте.
Заречная 3
Гостиница располагается в центральной части города, на берегу реки Лососинка. Она прекрасно подходит экскурсантам, бизнесменам, командировочным. В шаговой доступности находится известная достопримечательность Петрозаводска — Дом Куклы, а также Губернский парк и Собор Александра Невского.
Номерной фонд
Во всех номерах современная мебель, сантехника европейского уровня, стеклопакеты с москитными сетками, ЖК телевизор, холодильник, Интернет, телефон.
Одноместный номер (стандарт)
Номер оборудован большой кроватью, холодильником, телефоном, зеркалом, ТВ, санузлом, душем и туалетом.
Двухместный номер (стандарт)
Номер оборудован двумя кроватями, прикроватными тумбочками, холодильником, телефоном, зеркалом, ТВ, санузел, душ, туалет.
Двухместный номер (семейный)
Номер оборудован двуспальной кроватью, диваном, прикроватными тумбочками, холодильником, телевизором, зеркалом, телефоном. Санузел оснащен душем и туалетом.
Номер Люкс
Двухкомнатный номер оборудован двуспальной кроватью, диваном, двумя телевизорами, DVD, телефоном, холодильником, письменным столом, журнальным столиком, санузлом, душем и туалетом.
Вилла Айно 3
Вилла Айно располагается в микрорайоне Кукковка в Петрозаводске. До центра можно доехать примерно за 10 минут. Предлагается качественный сервис, который превзойдет ожидания даже самого требовательного туриста. Из услуг есть бесплатный Wi-Fi, частная парковка, сауна, прачечная. По запросу можно заехать с домашними животными.
Номерной фонд представлен уютными и современными номерами, которые разделены на категории. Независимо от выбранной, в каждой комнате есть удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами, система кондиционирования. В ванной можно найти средства личной гигиены, халаты, тапочки и полотенца.
По утрам подают завтраки в формате «шведский стол», где можно угоститься горячими блюдами, салатами, закусками и напитками. Путь до ближайшего продуктового магазина не займет более пяти минут.
Ближайшая автобусная остановка находится в 3 минутах ходьбы, а уже оттуда уехать до аэропорта или железнодорожного вокзала.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 2 ночи в отеле Санкт-Петербурга, 2 ночи в отеле в г. Петрозаводск, 2 ночи в отеле в г. Сортавала
- Питание: завтраки
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные экскурсии
- Комплексные обеды в Карелии: (оплачивается на месте по желанию) - 500-700 руб. за 1 обед
- По постановлению правительства, обязательный платёж 100 руб. за посещение Валаама (оплата на сайте oopt-rk. ru)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Индивидуальный трансфер
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой расчетный час в гостинице?
Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Какие есть скидки в туре?
Скидка детям до 14 лет: 2100 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 1200 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 950 рублей.
Скидка пенсионерам РФ: 650 рублей
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.