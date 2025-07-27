Увидим Выборг – самый средневековый город России и
Программа тура по дням
Встреча. Музейный комплекс в Разливе, музей шалаш В.И. Ленина. Выборг. Мастер-класс
Прибытие в Санкт-Петербург.
09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург, табличка «Встречает Петербург».
Переезд в Курортный район.
11:30 Экскурсия по музейному комплексу в Разливе, музей шалаш В. И. Ленина.
В музейном комплексе представлена современная экспозиция, посвящённая революционным событиям.
Выставка в Музее-шалаше В. И. Ленина не оставит вас равнодушными: она яркая, захватывающая и интересная.
Особое внимание привлекает выставка о строительстве мавзолеев на Красной площади.
Экспозиция позволяет погрузиться в атмосферу предреволюционных и последующих событий.
Здесь можно насладиться природой и выйти к воде, что создаёт особую атмосферу и дарит возможность отдохнуть от городской суеты.
По дороге из Разлива в Выборг мы заедем в один из самых красивых парков Карельского перешейка.
13:00 Прогулка по парку музея-усадьбы И. Е. Репина «Пенаты», где художник прожил более 30 лет.
Его дом с обширной мастерской всегда был открыт для гостей: писатели и поэты приходили на дружеские встречи, обсуждали современное искусство, читали свои новые произведения.
Сохранившиеся интерьеры помогут вам ощутить творческую атмосферу начала XX века. Илья Репин уделял оформлению усадебного парка не меньше внимания, чем строительству дома.
Едва оформив сделку, он сразу же приступил к благоустройству территории. Нередко Репин сам брался за работу лопатой.
13:30 Переезд в Выборг.
14:45 Прибытие в Выборг.
15:00 Обед за доп. плату (950 руб.).
16:00-17:00 Размещение.
Свободное время.
18:00 Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя на Фабрике Кренделей в Домусе Поссо на перекрестке «5 балконов».
Вы узнаете об истории выборгского кренделя, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления.
Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.
19:00 Свободное время.
Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Библиотека Алвара Аалто. Выборгский пивоваренный завод
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходный день.
09:20 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Дружба».
09:30 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Выборг».
09:30 Пешеходная экскурсия по центру Выборга.
Каждая эпоха и культура оставила в облике города свои яркие отпечатки.
На узких, мощеных брусчаткой улицах соседствуют: самый старый в России каменный дом, в котором вот уже 400 лет живут обычные горожане; ведьмин дом; разнообразные башни: Часовая, Круглая, Ратуши; дома бюргерские, рыцарский, купеческие; школы: русские, финские, шведские.
Каскадом три площади, каждая со своим храмом: Соборная с православным, Театральная с лютеранским и Рыночная с "храмами" торговли и банков; и посередине выборгский трамвай.
Площади Красная и Сиговая, хоть и не соседи, но два русских правителя там «живут».
Медведи, белки, козлиные, бараньи головы и богатый растительный орнамент – все эти и другие жители северного края на порталах и фасадах творений эпохи модерна мы увидим на улицах Выборга.
Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок.
Выборгский замок – символ города, его сердце и ядро.
Именно с него началась непростая история города, людей, а все дороги в Выборге ведут к Замку. А все ли? А был ли потайной ход? Где находится Матвеева дыра? За что шута Петра 1 прозвали "Выборгской бородой"? Кто жил в замке? И короли, и слуги, и военные, и даже заключённые. В 2025 году Выборгскому замку исполняется 732 года.
Свидетелями преданья старины глубокой нас встречают: замковые башни: самая высокая в Южной Карелии-башня Святого Олафа, самая необычная с Райским названием; настоящие средневековые стены в уютном внутреннем дворике.
И каждый из нас может стать свидетелем уже другой, музейной и культурно-исторической жизни старинного замка.
12:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.
Библиотека – это неповторимая «шкатулка» в сокровищнице финского модернизма Выборга, «белый цветок», выросший 90 лет назад в городском парке Ленина (Эспланада).
А «посадил» его гений архитектора Алваро Аалто.
Заглянем и мы в эту «шкатулку « и прочувствуем уют и тепло всех её удобных ценностей: в лекционном зале услышим безупречную акустику; в самом необычном читальном зале увидим рассеянный свет без теней и бликов; сориентируемся на четыре стороны света; посидим на знаменитом табурете-60; увидим оригинальные перила и лоток для оберточной бумаги; а на самом дне шкатулки подышим вместе со старыми книгами хранилища.
14:00 Обед за доп. плату (950 руб.).
15:30 Экскурсия с дегустацией пива «Подземный город».
После обеда отправимся по каменному лабиринту в Выборгский пивоваренный завод.
Главный Пивовар будет вашим гидом в мире пивоварения.
Он расскажет вам об особенностях процесса производства пива и поделится вкусовыми тонкостями различных сортов напитка.
Вы узнаете какие секреты скрываются за каждым шагом производства. Попробуете разные сорта пива.
19:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу.
Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный.
Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе.
Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн.
На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.
Свободный день
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день.
Рекомендуем посетить:
Выставку «Выборг космический» ежедневно с 10:00 до 18:00, наб. 40 –летия ВЛКСМ д. 1, отель «Виктория», первый этаж, вход со стороны Рыночной площади. Вы увидите уникальную коллекцию раритетных книг о космосе и космонавтах с автографами советских и зарубежных покорителей вселенной, космическую пищу, значки, марки и нумизматику.
Выставочный центр Эрмитаж-Выборг, ежедневно с 10:00 до 18:00, ул. Ладанова, 1 Центр является одним из пяти в мире художественных центров-спутников Эрмитажа, где вы познакомитесь с произведениями из обширного собрания этого музея. Выборгский центр расположился в историческом здании бывшего музея изящных искусств и школы живописи – творении финского архитектора Уно Ульберга.
Выставочные залы в Цейхгаузе и Доме наместника, вт. -вс. - с 10:00 до 18:00, Замковый остров д. 1 В пространстве временных выставок вы увидите предметы из музейных фондов, художественную выставку, посвященную Выборгскому замку в изобразительном искусстве, и узнаете о тайнах затонувших кораблей.
Дом-музей Ленина в Выборге, вт. -вс. с 10:00 до 18:00, Рубежная ул., 15 Музей расположен в деревянном финском доме конца XIX века, в нём в течение 2 недель скрывался Ленин накануне Октябрьской революции 1917 г. Вы узнаете о жизни «красных финнов» в Советской России, революционных событиях и гражданской войне в Выборге.
Музей Шоколада, ежедневно с 11:00 до 19:00, ул. Штурма, 1А. В бывшем пороховом погребе вы увидите выборгские достопримечательности из настоящего бельгийского шоколада, сможете купить сувениры, изготовленные музеем на собственном производстве, и выпить чашечку горячего шоколада в уютном кафе.
Городской рынок.
Ремесленный город, где вы можете познакомиться с выборгскими мастерами и приобрести их необычные сувениры.
Рускеалу в Сортавальском районе Карелии (на Ласточке).
Парк Монрепо. Усадьба Киискиля
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
10:45 Встреча с экскурсоводом.
11:00 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».
Редкой по красоте скальный пейзажистый парк Монрепо был создан в период с 18 по 19 века на землях исторического частного поместья.
На протяжении 150-летнего периода его владельцами были бароны семьи Николаи – представители российской элиты, посвятившие свою жизнь просвещению и дипломатическим поручениям.
Монрепо пропитан романтическим духом своего создателя и привлекает посетителей своей невероятной атмосферой.
Прогулявшись по парку, останавливаясь возле искрящихся вод Выборгского залива и слушая пение птиц и шорох камней, можно насладиться отдыхом на скамейке, где растет столетняя береза.
На территории парка находятся более 30 достопримечательностей, среди которых самая знаменитая – скульптура Вяйнямёйнена, главного героя карело-финского эпоса «Калевала».
Благодаря масштабному проекту реставрации в 21 веке был отреставрирован Главный усадебный дом парка – памятник эпохи классицизма.
В настоящее время музейная экспозиция готовится, что не помешает насладиться его изысканном фасадом.
13:00-13:45 Обед за доп. плату (950 руб.).
13:45-15:20 Свободное время для покупки сувениров в центре города.
15:20-16:00 Переезд в поселок Подберезье.
16:00-18:00 Экскурсия в усадьбу Киискиля, принадлежавшей семье Крон и основанной в 1562 году.
Главное здание построено в 1816 году.
Вам представится уникальная возможность посетить усадьбу, в которой еще продолжается процесс реставрации и восстановления и прикоснуться к истории одной из старейших усадеб Ленинградской области.
История усадьбы тесно связана с историей российского пивоварения.
Абрахам Крон, первый российский фабричный пивовар, является отцом Леопольда Крона — одного из владельцев усадьбы.
Поэтому в завершении экскурсии вас ожидает посещение дегустации усадебного пива.
Часть из производимых сортов проходит выдержку в старинном гранитном погребе усадьбы, где вы побываете – в частности, именно там зреет русский имперский стаут, один из самых плотных и насыщенных сортов тёмного пива, разливающийся в шампанские бутылки.
18:00 Выезд из Выборга.
Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно в 21:00.
Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Эконом
|Стандарт
|Двухместное
|21 850
|22 900
|Одноместное
|27 400
|29 050
Взрослый на доп.
кровати (3-й в 2-м номере)
|-
|16 300
Дружба 3* (завтрак «шведский стол». Адрес: Железнодорожная ул., 5. Гостиница расположена в центральной части города на живописном берегу залива. К услугам гостей: конференц-зал, сауна с бассейном, 2 ресторана в стоимость входит утренняя сауна)
|Размещение
|Стандарт
|Улучшенный
|Двухместное
|23 200
|24 550
|Одноместное
|30 100
|32 650
Взрослый на доп.
кровати (3-й в 2-м номере)
|-
|19 900
Варианты проживания
Гостиница «Выборг» 3
Гостиница «Выборг» названа в честь города, в котором находится. На территории есть сувенирный магазин, ночной клуб, бесплатная парковка, хранение багажа.
Для гостей предусмотрены комфортабельные и уютные номера с классическими интерьерами. В каждом есть телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната.
Вкусно и сытно поесть можно в ресторане, где представлены с блюда европейской кухни. Также работает лобби-бар и летнее кафе. По желанию можно заказать доставку еды.
Гостиница «Дружба» 3
Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.
Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.
На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание: завтрак в отеле
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживаниепо программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Питание: 3 обеда по 950 руб. (2850 руб.)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.