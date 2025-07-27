1 день

Встреча. Музейный комплекс в Разливе, музей шалаш В.И. Ленина. Выборг. Мастер-класс

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург, табличка «Встречает Петербург».

Переезд в Курортный район.

11:30 Экскурсия по музейному комплексу в Разливе, музей шалаш В. И. Ленина.

В музейном комплексе представлена современная экспозиция, посвящённая революционным событиям.

Выставка в Музее-шалаше В. И. Ленина не оставит вас равнодушными: она яркая, захватывающая и интересная.

Особое внимание привлекает выставка о строительстве мавзолеев на Красной площади.

Экспозиция позволяет погрузиться в атмосферу предреволюционных и последующих событий.

Здесь можно насладиться природой и выйти к воде, что создаёт особую атмосферу и дарит возможность отдохнуть от городской суеты.

По дороге из Разлива в Выборг мы заедем в один из самых красивых парков Карельского перешейка.

13:00 Прогулка по парку музея-усадьбы И. Е. Репина «Пенаты», где художник прожил более 30 лет.

Его дом с обширной мастерской всегда был открыт для гостей: писатели и поэты приходили на дружеские встречи, обсуждали современное искусство, читали свои новые произведения.

Сохранившиеся интерьеры помогут вам ощутить творческую атмосферу начала XX века. Илья Репин уделял оформлению усадебного парка не меньше внимания, чем строительству дома.

Едва оформив сделку, он сразу же приступил к благоустройству территории. Нередко Репин сам брался за работу лопатой.

13:30 Переезд в Выборг.

14:45 Прибытие в Выборг.

15:00 Обед за доп. плату (950 руб.).

16:00-17:00 Размещение.

Свободное время.

18:00 Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя на Фабрике Кренделей в Домусе Поссо на перекрестке «5 балконов».

Вы узнаете об истории выборгского кренделя, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления.

Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.

19:00 Свободное время.

