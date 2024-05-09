Встречаемся и отправляемся в Тверь. Проедем Вышний Волочёк, который из-за его системы каналов именуют «Северной» или «Тверской Венецией». Гид расскажет о происхождении необычного названия поселения и о строительстве здесь первого в России судоходного канала. Остановимся в музее художественного стекла завода «Красный Май», где когда-то были изготовлены рубиновые звёзды для башен Московского Кремля. Вы полюбуетесь стеклянными изделиями разных цветов и форм.

После обеда, по приезде в Тверь, прогуляемся по городу и его историческому центру. На Соборной площади увидим Путевой дворец, где останавливались на отдых знатные путешественники — в 18-м веке через Тверь проходил Петербургский тракт, связывающий северную столицу с Москвой. Дорогой пользовались Екатерина II и высшие чиновники. Посмотрим на Староволжский мост и памятники выдающимся личностям, пройдёмся по старейшей пешеходной улице и с живописной набережной Степана Разина насладимся панорамой Волги и Твери.

В 19:00 — ужин, в 20:00 — размещение в гостинице.