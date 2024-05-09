Полюбоваться водными каналами Вышнего Волочка, прогуляться по древним городам и заглянуть в музеи
Побываем в музее самого крупного в стране стекольного завода, пройдёмся по красавице-Твери, которую любили великие писатели и Екатерина II.
Вы узнаете секреты уникального золотного шитья, вековые традиции которого процветают в Торжке по сей день.
А в Лихославле попробуете натуральный мармелад, желающие поучаствуют в мастер-классе по декорированию десерта сахарной глазурью. Вы отдохнёте от суеты мегаполиса и откроете для себя очарование русской глубинки.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8 450 ₽
|Пенсионеры
|8 350 ₽
|Школьники
|8 350 ₽
|Студенты
|8 344 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Проживание. В гостинице в Твери, 2-местное размещение.
Питание. В стоимость входит завтрак в гостинице. Остальное питание — за доплату.
Программа тура по дням
Стекольный музей, обзорная экскурсия по Твери
Встречаемся и отправляемся в Тверь. Проедем Вышний Волочёк, который из-за его системы каналов именуют «Северной» или «Тверской Венецией». Гид расскажет о происхождении необычного названия поселения и о строительстве здесь первого в России судоходного канала. Остановимся в музее художественного стекла завода «Красный Май», где когда-то были изготовлены рубиновые звёзды для башен Московского Кремля. Вы полюбуетесь стеклянными изделиями разных цветов и форм.
После обеда, по приезде в Тверь, прогуляемся по городу и его историческому центру. На Соборной площади увидим Путевой дворец, где останавливались на отдых знатные путешественники — в 18-м веке через Тверь проходил Петербургский тракт, связывающий северную столицу с Москвой. Дорогой пользовались Екатерина II и высшие чиновники. Посмотрим на Староволжский мост и памятники выдающимся личностям, пройдёмся по старейшей пешеходной улице и с живописной набережной Степана Разина насладимся панорамой Волги и Твери.
В 19:00 — ужин, в 20:00 — размещение в гостинице.
Музей мармелада, Музей золотного шитья, прогулка по Торжку
Позавтракав, сначала отправляемся в Лихославль, где посетим музей «Мармеладная сказка», созданный на базе производства мармелада. Вы услышите секреты приготовления этого лакомства, а во время чаепития продегустируете разные виды желейного десерта. Желающие поучаствуют в мастер-классе по декорированию мармелада сахарной глазурью.
Затем едем в Торжок. После обеда, на котором можно попробовать знаменитые пожарские котлеты, любимые А. С. Пушкиным, побываем в Музее золотного шитья. Вы рассмотрите работы местных мастериц и узнаете о технике стежка, которая сделала работы рукодельниц известными всему миру, полюбуетесь вышитыми картинами и панно, иконами и расшитыми золотом сумками и тюбетейками.
Прогуляемся по старинному Торжку, видевшему Ивана Грозного, а при Петре I ставшему важным торговым пунктом. Посетим Борисоглебский монастырь, основанный в начале 11-го века. Вы познакомитесь с его историей и сможете подняться на смотровую площадку и посмотреть на город с высоты. Пройдёмся по Торговой площади, где вы увидите часовню-ротонду, построенную по проекту Н. А. Львова, которого современники называли «Русским Леонардо».
В 22:30-23:00 вернёмся в Санкт-Петербург.
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Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса
- Обслуживание профессиональным гидом на протяжении всего маршрута
- Проживание
- Завтрак в гостинице
- Экскурсии и посещение музеев по программе
Что не входит в цену
- Обеды и ужины - 550-600 руб. за 1 приём
- Доплата за одноместное размещение (при необходимости) - 1500 руб
- Экскурсионная программа с дегустацией в музее «Мармеладная сказка» - 700 руб
- Мастер-класс по декорированию мармелада - 200 руб
- Обратите внимание, что стоимость тура на январь: для взрослых составляет 7 450 руб., для студентов, пенсионеров и школьников составляет 7 350 руб