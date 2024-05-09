3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Полюбоваться водными каналами Вышнего Волочка, прогуляться по древним городам и заглянуть в музеи

Стартовав в Санкт-Петербурге, мы проедем по маршруту российских государей, путешествовавших из одной столицы в другую.

Побываем в музее самого крупного в стране стекольного завода, пройдёмся по красавице-Твери, которую любили великие писатели и Екатерина II.

Вы узнаете секреты уникального золотного шитья, вековые традиции которого процветают в Торжке по сей день.

А в Лихославле попробуете натуральный мармелад, желающие поучаствуют в мастер-классе по декорированию десерта сахарной глазурью. Вы отдохнёте от суеты мегаполиса и откроете для себя очарование русской глубинки.
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
Ближайшие даты:
9
мая
10
мая
25
мая
12
июн
22
июн
6
июл
20
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8 450 ₽
Пенсионеры8 350 ₽
Школьники8 350 ₽
Студенты8 344 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.

Проживание. В гостинице в Твери, 2-местное размещение.

Питание. В стоимость входит завтрак в гостинице. Остальное питание — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Стекольный музей, обзорная экскурсия по Твери

Встречаемся и отправляемся в Тверь. Проедем Вышний Волочёк, который из-за его системы каналов именуют «Северной» или «Тверской Венецией». Гид расскажет о происхождении необычного названия поселения и о строительстве здесь первого в России судоходного канала. Остановимся в музее художественного стекла завода «Красный Май», где когда-то были изготовлены рубиновые звёзды для башен Московского Кремля. Вы полюбуетесь стеклянными изделиями разных цветов и форм.

После обеда, по приезде в Тверь, прогуляемся по городу и его историческому центру. На Соборной площади увидим Путевой дворец, где останавливались на отдых знатные путешественники — в 18-м веке через Тверь проходил Петербургский тракт, связывающий северную столицу с Москвой. Дорогой пользовались Екатерина II и высшие чиновники. Посмотрим на Староволжский мост и памятники выдающимся личностям, пройдёмся по старейшей пешеходной улице и с живописной набережной Степана Разина насладимся панорамой Волги и Твери.

В 19:00 — ужин, в 20:00 — размещение в гостинице.

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2 день

Музей мармелада, Музей золотного шитья, прогулка по Торжку

Позавтракав, сначала отправляемся в Лихославль, где посетим музей «Мармеладная сказка», созданный на базе производства мармелада. Вы услышите секреты приготовления этого лакомства, а во время чаепития продегустируете разные виды желейного десерта. Желающие поучаствуют в мастер-классе по декорированию мармелада сахарной глазурью.

Затем едем в Торжок. После обеда, на котором можно попробовать знаменитые пожарские котлеты, любимые А. С. Пушкиным, побываем в Музее золотного шитья. Вы рассмотрите работы местных мастериц и узнаете о технике стежка, которая сделала работы рукодельниц известными всему миру, полюбуетесь вышитыми картинами и панно, иконами и расшитыми золотом сумками и тюбетейками.

Прогуляемся по старинному Торжку, видевшему Ивана Грозного, а при Петре I ставшему важным торговым пунктом. Посетим Борисоглебский монастырь, основанный в начале 11-го века. Вы познакомитесь с его историей и сможете подняться на смотровую площадку и посмотреть на город с высоты. Пройдёмся по Торговой площади, где вы увидите часовню-ротонду, построенную по проекту Н. А. Львова, которого современники называли «Русским Леонардо».

В 22:30-23:00 вернёмся в Санкт-Петербург.

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Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса
  • Обслуживание профессиональным гидом на протяжении всего маршрута
  • Проживание
  • Завтрак в гостинице
  • Экскурсии и посещение музеев по программе
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины - 550-600 руб. за 1 приём
  • Доплата за одноместное размещение (при необходимости) - 1500 руб
  • Экскурсионная программа с дегустацией в музее «Мармеладная сказка» - 700 руб
  • Мастер-класс по декорированию мармелада - 200 руб
  • Обратите внимание, что стоимость тура на январь: для взрослых составляет 7 450 руб., для студентов, пенсионеров и школьников составляет 7 350 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
Завершение: Санкт-Петербург, 22:30-23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхВыездныеПерезагрузкаВодные развлеченияМузеи

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