Вы прокатитесь по историческому центру на двухэтажном автобусе, пройдётесь по местам, где традиционно загадывают желания, и полюбуетесь
Описание тура
Организационные детали
Время начала экскурсий в программе — предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Проживание. 2-местное размещение в гостинице «Кирочная» в номерах с удобствами внутри или с удобствами на блок (вы можете выбрать подходящий вам вариант). За доплату возможно 1-местное размещение или на дополнительном месте. Также доступно размещение в гостинице «Domina Пулково» и апартаментах Moskovsky Avenir. Стоимость по запросу.
Стоимость тура указана за 1 человека при размещении в номере с удобствами в гостинице «Кирочная»
Желающие могут приобрести тур без проживания.
*Фото отеля взяты с сайта ulanaspb.ru
Питание. В стоимость входят завтраки в гостинице. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусах или больших автобусах и на метро, а также в 1-й день прокатимся на двухэтажном туристическом автобусе.
Дети. Возможно участие с детьми от 1 года.
Программа тура по дням
Экскурсия на двухэтажном автобусе и посещение театра-макета «Петровская акватория»
Размещение в гостинице самостоятельно после 15:00. Сегодня вас ждёт экскурсия на двухэтажном автобусе по центру. Билет на него действителен 24 часа — на любой остановке можно выйти и прогуляться, а затем сесть на следующий автобус.
А ещё посетим исторический театр-макет «Петровская акватория», где понаблюдаем за ходом маленьких судов и увидим, как жил город в 18 веке.
Места, чтобы загадывать желания, и посещение Эрмитажа
После завтрака встретимся у Казанского собора в 11:00. Мы проведём для вас экскурсию «Загадай желание»: покажем места, где можно помечтать о самом сокровенном. Увидим Чижика-Пыжика, атлантов, фонтан-каскад «Вращающийся шар», памятник коту Елисею и кошке Василисе.
Посетим храм Спаса на крови, а затем отправимся в Эрмитаж.
Длительность пешеходной экскурсии 3–3,5 часа.
Петергоф
В 13:30 встречаемся у станции метро «Гостиный двор» и едем в Петергоф. Осмотрим роскошный Большой дворец, восстановленный после Великой Отечественной. Вы увидите Дубовую лестницу и Дубовый кабинет самого Петра, парадные залы Растрелли, Столовый, Тронный и Чесменский залы Фельтена.
Длительность экскурсии 4,5–5 часов.
Программа на выбор
Экскурсия на выбор.
Вариант 1. Посетим Центральный музей железнодорожного транспорта с тренажёром «Кабина машиниста». Увидим старинные паровозы, а затем дети смогут попробовать управлять поездом.
Вариант 2. Побываем в крупнейшем в России океанариуме с 7 климатическими зонами.
Царское Село и Екатерининский дворец
После завтрака встретимся у станции метро «Гостиный двор» в 12:10 и поедем в Царское Село. Вас ждёт экскурсия по Екатерининскому дворцу с посещением Большого тронного зала и легендарной Янтарной комнаты. А ещё здесь есть незамерзающий пруд, где можно покормить уток.
Продолжительность экскурсии 5-5,5 часов.
Программа на выбор
Активность на выбор.
Вариант 1. Посетим аквапарк «Питерлэнд», где есть множество горок, джакузи, детская зона и даже копия корабля «Чёрная жемчужина».
Вариант 2. Заглянем в Музей советских игровых автоматов. Здесь можно поиграть в «Морской бой», «Городки», «Сафари».
Вариант 3. Побываем в Музее Гарри Поттера, где вас ждут интерактивные экскурсии, мастер-классы, фотозоны и аттракционы.
Экскурсия по Кронштадту
После завтрака встретимся у станции метро «Гостиный двор» в 11:45 и отправимся в Кронштадт. Сегодня увидим дамбу, которая соединяет остров Котлин с материком, полюбуемся гаванью Петровского порта с кораблями, осмотрим здание Адмиралтейства, Итальянский дворец, Кронштадтский футшток, уникальные гидротехнические сооружения. Ещё покажем вам комплекс губернских домов 18 века, металлическую мостовую, Якорную площадь, Морской собор, Гостиный двор, Морское собрание и Морскую библиотеку, Петровский парк и пруды. В завершение экскурсии посетим Музей военно-морской славы.
Продолжительность экскурсии 5–6 часов, в Санкт-Петербург вернёмся к 18:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 402 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Услуги экскурсовода
- Транспортная карта «Подорожник»
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Обеды и ужины
- Трансфер из/до аэропорта или ж/д вокзала
- Курортный сбор в размере 100 ₽ за сутки, оплачивается гостями непосредственно в гостинице
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 47 502 ₽
- Стоимость тура без проживания - 26 561 ₽
- Скидка на ребёнка до 14 лет - 3800 ₽
- Возможен заезд в любой день недели на любое количество дней от 3 до 7. В случае сокращения длительности программы стоимость тура будет пересчитана