Семейный тур-знакомство с Петербургом: Петергоф, Царское Село, Кронштадт и увлекательные музеи

Побывать в роскошных дворцах, загадать желание у Чижика-Пыжика и поиграть в советские автоматы
Приглашаем в тур, где мы собрали все самые интересные локации северной столицы и пригородов.

Вы прокатитесь по историческому центру на двухэтажном автобусе, пройдётесь по местам, где традиционно загадывают желания, и полюбуетесь
читать дальше

сокровищами Эрмитажа. Посетим роскошный Петергоф — здесь есть чем полюбоваться даже зимой, когда фонтаны уже не действуют.

Мы заглянем в Большой дворец и увидим Дубовый кабинет самого Петра! В Царском селе пройдёмся по богатым парадным залам, чувствуя себя королевскими особами. Маленькие путешественники тоже не успеют соскучиться.

Предлагаем развлечения на выбор: посещение океанариума, аквапарка, Музея советских игровых автоматов, экскурсию по Центральному музею железнодорожного транспорта с тренажёром «Кабина машиниста».

Семейный тур-знакомство с Петербургом: Петергоф, Царское Село, Кронштадт и увлекательные музеи
Семейный тур-знакомство с Петербургом: Петергоф, Царское Село, Кронштадт и увлекательные музеи
Семейный тур-знакомство с Петербургом: Петергоф, Царское Село, Кронштадт и увлекательные музеи

Описание тура

Организационные детали

Время начала экскурсий в программе — предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Проживание. 2-местное размещение в гостинице «Кирочная» в номерах с удобствами внутри или с удобствами на блок (вы можете выбрать подходящий вам вариант). За доплату возможно 1-местное размещение или на дополнительном месте. Также доступно размещение в гостинице «Domina Пулково» и апартаментах Moskovsky Avenir. Стоимость по запросу.

Стоимость тура указана за 1 человека при размещении в номере с удобствами в гостинице «Кирочная»

Желающие могут приобрести тур без проживания.

*Фото отеля взяты с сайта ulanaspb.ru

Питание. В стоимость входят завтраки в гостинице. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусах или больших автобусах и на метро, а также в 1-й день прокатимся на двухэтажном туристическом автобусе.

Дети. Возможно участие с детьми от 1 года.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия на двухэтажном автобусе и посещение театра-макета «Петровская акватория»

Размещение в гостинице самостоятельно после 15:00. Сегодня вас ждёт экскурсия на двухэтажном автобусе по центру. Билет на него действителен 24 часа — на любой остановке можно выйти и прогуляться, а затем сесть на следующий автобус.

А ещё посетим исторический театр-макет «Петровская акватория», где понаблюдаем за ходом маленьких судов и увидим, как жил город в 18 веке.

Экскурсия на двухэтажном автобусе и посещение театра-макета «Петровская акватория»Экскурсия на двухэтажном автобусе и посещение театра-макета «Петровская акватория»Экскурсия на двухэтажном автобусе и посещение театра-макета «Петровская акватория»Экскурсия на двухэтажном автобусе и посещение театра-макета «Петровская акватория»Экскурсия на двухэтажном автобусе и посещение театра-макета «Петровская акватория»Экскурсия на двухэтажном автобусе и посещение театра-макета «Петровская акватория»
2 день

Места, чтобы загадывать желания, и посещение Эрмитажа

После завтрака встретимся у Казанского собора в 11:00. Мы проведём для вас экскурсию «Загадай желание»: покажем места, где можно помечтать о самом сокровенном. Увидим Чижика-Пыжика, атлантов, фонтан-каскад «Вращающийся шар», памятник коту Елисею и кошке Василисе.

Посетим храм Спаса на крови, а затем отправимся в Эрмитаж.

Длительность пешеходной экскурсии 3–3,5 часа.

Места, чтобы загадывать желания, и посещение ЭрмитажаМеста, чтобы загадывать желания, и посещение ЭрмитажаМеста, чтобы загадывать желания, и посещение ЭрмитажаМеста, чтобы загадывать желания, и посещение ЭрмитажаМеста, чтобы загадывать желания, и посещение ЭрмитажаМеста, чтобы загадывать желания, и посещение Эрмитажа
3 день

Петергоф

В 13:30 встречаемся у станции метро «Гостиный двор» и едем в Петергоф. Осмотрим роскошный Большой дворец, восстановленный после Великой Отечественной. Вы увидите Дубовую лестницу и Дубовый кабинет самого Петра, парадные залы Растрелли, Столовый, Тронный и Чесменский залы Фельтена.

Длительность экскурсии 4,5–5 часов.

ПетергофПетергофПетергоф
4 день

Программа на выбор

Экскурсия на выбор.

Вариант 1. Посетим Центральный музей железнодорожного транспорта с тренажёром «Кабина машиниста». Увидим старинные паровозы, а затем дети смогут попробовать управлять поездом.

Вариант 2. Побываем в крупнейшем в России океанариуме с 7 климатическими зонами.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
5 день

Царское Село и Екатерининский дворец

После завтрака встретимся у станции метро «Гостиный двор» в 12:10 и поедем в Царское Село. Вас ждёт экскурсия по Екатерининскому дворцу с посещением Большого тронного зала и легендарной Янтарной комнаты. А ещё здесь есть незамерзающий пруд, где можно покормить уток.

Продолжительность экскурсии 5-5,5 часов.

Царское Село и Екатерининский дворецЦарское Село и Екатерининский дворецЦарское Село и Екатерининский дворецЦарское Село и Екатерининский дворец
6 день

Программа на выбор

Активность на выбор.

Вариант 1. Посетим аквапарк «Питерлэнд», где есть множество горок, джакузи, детская зона и даже копия корабля «Чёрная жемчужина».

Вариант 2. Заглянем в Музей советских игровых автоматов. Здесь можно поиграть в «Морской бой», «Городки», «Сафари».

Вариант 3. Побываем в Музее Гарри Поттера, где вас ждут интерактивные экскурсии, мастер-классы, фотозоны и аттракционы.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
7 день

Экскурсия по Кронштадту

После завтрака встретимся у станции метро «Гостиный двор» в 11:45 и отправимся в Кронштадт. Сегодня увидим дамбу, которая соединяет остров Котлин с материком, полюбуемся гаванью Петровского порта с кораблями, осмотрим здание Адмиралтейства, Итальянский дворец, Кронштадтский футшток, уникальные гидротехнические сооружения. Ещё покажем вам комплекс губернских домов 18 века, металлическую мостовую, Якорную площадь, Морской собор, Гостиный двор, Морское собрание и Морскую библиотеку, Петровский парк и пруды. В завершение экскурсии посетим Музей военно-морской славы.

Продолжительность экскурсии 5–6 часов, в Санкт-Петербург вернёмся к 18:00.

Экскурсия по КронштадтуЭкскурсия по КронштадтуЭкскурсия по КронштадтуЭкскурсия по Кронштадту

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 402 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортная карта «Подорожник»
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Обеды и ужины
  • Трансфер из/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Курортный сбор в размере 100 ₽ за сутки, оплачивается гостями непосредственно в гостинице
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 47 502 ₽
  • Стоимость тура без проживания - 26 561 ₽
  • Скидка на ребёнка до 14 лет - 3800 ₽
  • Возможен заезд в любой день недели на любое количество дней от 3 до 7. В случае сокращения длительности программы стоимость тура будет пересчитана
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Гостиный двор», 12:30
Завершение: Санкт-Петербург, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Семейные каникулы в Петербурге. Весенний тур на 7 дней
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Семейные каникулы в Петербурге. Весенний тур на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
24 мар в 10:00
от 19 495 ₽ за человека
Люблю тебя, Петра творенье… Торжок, Петербург, Петергоф и Кронштадт. Автобусный тур из Москвы
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Люблю тебя, Петра творенье… Торжок, Петербург, Петергоф и Кронштадт. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
1 мая в 10:00
28 200 ₽ за человека
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
10 июн в 10:00
17 июн в 10:00
от 12 300 ₽ за человека