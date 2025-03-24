Время начала экскурсий в программе — предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Проживание. 2-местное размещение в гостинице «Кирочная» в номерах с удобствами внутри или с удобствами на блок (вы можете выбрать подходящий вам вариант). За доплату возможно 1-местное размещение или на дополнительном месте. Также доступно размещение в гостинице «Domina Пулково» и апартаментах Moskovsky Avenir. Стоимость по запросу.

Стоимость тура указана за 1 человека при размещении в номере с удобствами в гостинице «Кирочная»

Желающие могут приобрести тур без проживания.

*Фото отеля взяты с сайта ulanaspb.ru

Питание. В стоимость входят завтраки в гостинице. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусах или больших автобусах и на метро, а также в 1-й день прокатимся на двухэтажном туристическом автобусе.

Дети. Возможно участие с детьми от 1 года.