1 день

Торжок. Мастер-класс по приготовлению пожарских котлет

06:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:00 Отъезд в Торжок по скоростной трассе М-11 Нева.

08:00 Возможна посадка в г. Солнечногорске (кафе «Вкусно — и точка», ул. Красная, д. 118) по предварительной договоренности.

08:30 Возможна посадка в г. Клину (кафе «Вкусно — и точка», ул. Первомайская, д. 2)по предварительной договоренности.

10:00 Возможна посадка в г. Твери (ТЦ Лента, Московское шоссе, 16к3)по предварительной договоренности.

Старинный город Торжок — это уютный уголок Тверской области, сохранивший атмосферу провинции дореволюционного времени. Городок прославился одним из древнейших монастырей и пожарскими котлетами, которые воспевал в своих стихах Александр Сергеевич Пушкин. На обзорной экскурсии мы познакомимся с главными достопримечательностями Торжка.

Немного городов в мире могут похвастаться тем, что они являются родиной именного гастрономического бренда, которое приобрело всемирную известность. А вот небольшой русский городок Торжок, расположенный в Тверской области, славен не только тем, что это один из древнейших и красивейших городов России, но и тем, что именно здесь, в гостинице Пожарских, в первой половине XIX века придумали рецепт котлет, которые получили название пожарских.

Кафе «Лира» выбрало для своих гостей оригинальный рецепт 1853 года, который напечатал в «Альманахе гастрономов» профессиональный повар Игнат Радецкий.

Это единственный рецепт, который был опубликован при жизни Дарьи Пожарской. Именно она готовила для постояльцев свое коронное блюдо.

Обед со знаменитыми пожарскими котлетами в ресторане города.

Ценитель хорошей кухни Александр Сергеевич Пушкин рекомендовал своему другу Соболевскому попробовать в Торжке жареных котлет в гостинице Пожарских.

После обеда по скоростной трассе М11 выезжаем в Санкт-Петербург.

Прибытие в Петербург.

Размещение в отеле «Космос Пулковская» 4*.

Свободное время.