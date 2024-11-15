Программа тура по дням
Торжок. Мастер-класс по приготовлению пожарских котлет
06:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:00 Отъезд в Торжок по скоростной трассе М-11 Нева.
08:00 Возможна посадка в г. Солнечногорске (кафе «Вкусно — и точка», ул. Красная, д. 118) по предварительной договоренности.
08:30 Возможна посадка в г. Клину (кафе «Вкусно — и точка», ул. Первомайская, д. 2)по предварительной договоренности.
10:00 Возможна посадка в г. Твери (ТЦ Лента, Московское шоссе, 16к3)по предварительной договоренности.
Старинный город Торжок — это уютный уголок Тверской области, сохранивший атмосферу провинции дореволюционного времени. Городок прославился одним из древнейших монастырей и пожарскими котлетами, которые воспевал в своих стихах Александр Сергеевич Пушкин. На обзорной экскурсии мы познакомимся с главными достопримечательностями Торжка.
Немного городов в мире могут похвастаться тем, что они являются родиной именного гастрономического бренда, которое приобрело всемирную известность. А вот небольшой русский городок Торжок, расположенный в Тверской области, славен не только тем, что это один из древнейших и красивейших городов России, но и тем, что именно здесь, в гостинице Пожарских, в первой половине XIX века придумали рецепт котлет, которые получили название пожарских.
Кафе «Лира» выбрало для своих гостей оригинальный рецепт 1853 года, который напечатал в «Альманахе гастрономов» профессиональный повар Игнат Радецкий.
Это единственный рецепт, который был опубликован при жизни Дарьи Пожарской. Именно она готовила для постояльцев свое коронное блюдо.
Обед со знаменитыми пожарскими котлетами в ресторане города.
Ценитель хорошей кухни Александр Сергеевич Пушкин рекомендовал своему другу Соболевскому попробовать в Торжке жареных котлет в гостинице Пожарских.
После обеда по скоростной трассе М11 выезжаем в Санкт-Петербург.
Прибытие в Петербург.
Размещение в отеле «Космос Пулковская» 4*.
Свободное время.
Петергоф. Кронштадт
Завтрак в отеле "шведский стол".
Переезд в Петергоф.
Автобусная загородная экскурсия "Имперский блеск, имперское величие….". Путевая экскурсия "Старая Петергофская дорога".
Экскурсия по Нижнему парку – знакомство с историей создания "столицы фонтанов мира". Нижний парк создавался по образцу регулярных садов и сохранил все особенности своих французских оригиналов. Планировку Нижнего парка определяют две системы аллей, расходящихся веером от Большого дворца и дворца Марли.
Свободное время в Нижнем парке.
Обед в кафе.
Далее мы отправимся в город Кронштадт по подводному тоннелю.
Экскурсия «Русская цитадель на Балтике» позволит Вам совершить увлекательное путешествие на остров Котлин, где в начале XVIII века возник город-крепость Кронштадт («коронный город»).
Возвращение в Петербург.
Дополнительно:
- Экскурсия на катере по рекам и каналам "Северная Венеция": 1000 руб. /взр.; 800 руб. /шк.
- Ночная экскурсия с разведением мостов: 1000 руб. /взр.; 800 руб. /шк.
Экскурсия на катере и ночная с разведением мостов оплачиваются на месте и обязательно состоятся при наборе минимально необходимой группы.
Свободный день. Экскурсии за доп. плату на выбор
Завтрак в отеле "шведский стол".
Свободный день.
Дополнительно можно приобрести экскурсии: информация позже.
Экскурсия в Строгановский дворец. Казанский собор
Завтрак в отеле "шведский стол".
Выезд с вещами.
Тематическая автобусная экскурсия "Отечеству принесу богатство, себе оставлю имя": великие русские предприниматели и меценаты Строгановы".
Строгановы – одна из самых знаменитых фамилий в России. Исключительная по масштабам деятельности и неслыханному богатству соляная династия не сходила с политической и экономической арены России на протяжении пяти веков.
Ее представители осваивали новые территории на Урале, полностью на свои деньги организовали знаменитый поход покорителя Сибири Ермака, помогали ополчению Минина и Пожарского, Петру I в его войне со шведами, а также были знаменитыми меценатами. И даже появлению бефстроганов – одного из популярнейших блюд русской кухни - мир обязан Строгановым.
Экскурсия в Строгановский дворец.
Строгановский дворец создан величайшим архитектором XVIII века Франческо Растрелли, который никогда не занимался строительством частных домов, потому что был придворным архитектором. Но для Строганова было сделано исключение.
Здание расположено в самом центре Санкт-Петербурга — на пересечении набережной Мойки с Невским проспектом. Здание является образцом русского барокко, достигшего своего расцвета в период правления Елизаветы Петровны.
Посещение кафедрального Казанского собора, построенного по проекту А. Воронихина, крепостного графа Строганова.
14:00 Обед в кафе города.
15:00 Отъезд в Москву по скоростной трассе М-11 Нева.
Ориентировочное время прибытия в Москву к станции метро ВДНХ 24:00.
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Космос Пулковская 4* 3 ночи (Санкт-Петербург):
|Отель «Космос Пулковская» 4*
|2-местный стандартный
|28200
|1-местный стандартный
|34400
|Третий в 2-местном стандартном номере (на доп. месте)
|26400
Скидка на ребенка до 16 лет – 350 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Космос Пулковская» 4
«Cosmos Saint-Petersburg Pulkovskaya Hotel» предоставляет своим гостям размещение в северной столице. К достоинствам сервиса относятся: скоростной интернет, парковка, трансфер, круглосуточная стойка регистрации, прачечная, ежедневная уборка, массаж, бассейн, сауна, вечерняя программа, экскурсионное обслуживание.
Просторные номера, оформленные в лаконичном стиле, оснащены всеми удобствами для проживания с комфортом. В распоряжении постояльцев будут: телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, собственная ванная, средства личной гигиены, тапочки, фен.
На территории отеля работает баварский ресторан-пивоварня Paulaner, который понравится ценителям немецкой культуры питания. А уютный ресторан KamInn с камином поможет насладиться вкусными завтраками, подающимися по системе «Шведский стол».
В организации корпоративных мероприятий поможет 21 современный зал и современный конгресс-холл, который вмещает до 600 человек.
Удобное расположение отеля на Московском проспекте обеспечивает лёгкий доступ ко многим достопримечательностям в округе. Например, к площади Победы, Парку городов-героев и архитектурным памятникам города. Расстояние до аэропорта Пулково - 5,7 км, до Балтийского ж/д вокзала - 7,3 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле «Космос Пулковская» 4* 3 ночи
- Питание - 3 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание согласно программе тура (включая услуги гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего по маршруту
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Проезд до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Важная информация
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
1. Уже на этапе оформления договора вы подходили индивидуально к пожеланиям Заказчика, а не настаивали на подписании типового договора. Все правки со стороны Заказчика были