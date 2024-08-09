Вы посетите Русский музей с демонстрацией реставрации картины Карла Брюллова «Последний день Помпеи», Летний сад, полюбуетесь нескончаемой красотой Петергофа, прогуляетесь на двухпалубном теплоходе по Неве с выходом в Финский залив, а также посетите эксклюзивную экскурсию по Михайловскому театру.
Программа тура по дням
Приезд. Экскурсия «К секретам Русских мастеров». Экскурсия по Летнему саду. Прогулка на двухпалубном теплоходе Парадный Петербург с выходом в Финский залив
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1900 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
С 13:00 до отъезда на программу в холле гостиницы «Октябрьская» Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отеле «Октябрьская» отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в гостинице «Космос Санкт-Петербург Невский», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (4 мин пешком).
- туристы, проживающие в отеле «Космос Селекшн Санкт-Петербург Невский Ройал Отель» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (12 мин пешком).
13:30 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Экскурсия «К секретам Русских мастеров».
Экскурсия по Русскому музею с демонстрацией реставрации картины Карла Брюллова «Последний день Помпеи».
Русский музей – настоящая сокровищница русского искусства, собрание самых значительных его шедевров. Во время обзорной экскурсии по музею Вы познакомитесь с секретами мастерства художников первой величины – Василия Сурикова, Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Николая Рериха, Валентина Серова и многих других прославенных мастеров кисти. Но особым впечатлением станет возможность понаблюдать за процессом научной реставрации одной из самых ценных жемчужин фондов музея, его «визитной карточки» – картины Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Впервые в российской практике зрители могут соприкоснуться с закрытым и таинственным процессом восстановления живописного полотна. А комментарии экскурсовода делают этот опыт по-настоящему захватывающим.
Экскурсия по Летнему саду.
Летний сад – самый старый сад Санкт-Петербурга – возник по воле царя Петра I через год после основания города. В Летнем саду появилась первая в России коллекция мраморных скульптур. Среди них знаменитая Венера. Она стала первым в России публичным изображением обнажённого женского тела. Поэтому, по указу царя, Венеру охранял часовой.
Прогулка на двухпалубном теплоходе Парадный Петербург с выходом в Финский залив.
Вы полюбуетесь не только достопримечательностями парадной Невы, но и новыми видами города - Лахта центр, Газпром арена. Вы сможете сделать потрясающие фотографии с открытой палубы. На борту теплохода работает ресторан, где будет возможность насладиться авторскими блюдами и напитками.
Место окончания программы: центр города (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: 6 часов.
Автобусная экскурсия «Неизведанный Петергоф»
Завтрак в гостинице.
09:30Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Неизведанный Петергоф».
Этот день тура мы посвятим семье императора Николая I, которого по праву считают после Петра Великого «вторым отцом» Петергофа. При Николае Павловиче расширилось количество парков петергофской загородной резиденции, были возведены Коттедж и Фермерский дворец, использовавшиеся для частной жизни императорской семьи, появились великолепные парковые Царицын и Ольгин павильоны.
Экскурсия в Фермерский дворец в парке Александрия.
Очаровательная летняя дача императорской семьи на территории парка Александрия, единственный в России дворец, который построили специально для Александра II. Первоначально он представлял собой скромный павильон с фермой, но постепенно превратился в обширный двухэтажный дворец. На первом этаже здания восстановлены императорские покои, рассказывающие о частной дачной жизни семьи Романовых. Второй этаж дворца отдан под историко-культурный проект «Петергофские дачники», где более 300 музейных предметов дают представление о характере дачной культуры этих мест на рубеже XIX и XX веков.
Обед в кафе.
Экскурсия в Царицын и Ольгин павильоны.
Павильоны расположены на живописных островах Ольгина пруда и предназначались для приятного времяпрепровождения супруги и дочери Николая I. Изысканный ансамбль, созданный в античных традициях, включает в себя два небольших уютных дворца, сады в помпейском стиле и роскошные цветники.
*В связи с погодными условиями возможна замена на экскурсию во дворец «Коттедж» и Готическую капеллу.
Место окончания программы: гост. Октябрьская, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~ 8 часов.
Автобусная экскурсия «Театральный Петербург»
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.
09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Театральный Петербург».
Экскурсия пройдет по самым красивым кварталам «парадного» Петербурга, история которого неразрывно связана с русской театральной жизнью, ведь главным развлечением аристократической столицы в XIX веке был именно театр. Вас ждет рассказ об императорах и знаменитых артистах, о том, как рождались «звезды», как развивался театр на протяжении трех столетий и почему театры в Петербурге напоминают собой дворцы.
Эксклюзивная экскурсия по Михайловскому театру.
Это уникальная возможность заглянуть за кулисы и прикоснуться к магии самого обаятельного императорского театра Петербурга. Вы услышите рассказ об этом роскошном историческом здании и его посетителях, увидите оригинальные сценические костюмы, исторические афиши и узнаете все секреты театрального грима в реконструированной гримерной комнате, где сможете подержать в руках пуанты и парики балетных и оперных знаменитостей. Вы увидите театр изнутри от вестибюля до колосников, окажитесь в роскошной царской ложе, поймете, как работает машинерия классического театра, как режиссер управляет постановкой, как выставляются свет и декорации. Вас ждет самое эксклюзивное знакомство со сложным, но захватывающим миром оперы и балета в театре мирового уровня.
Место окончания программы: Михайловский театр (ближайшая ст. метро «Гостиный двор», «Невский пр.»).
Продолжительность программы: ~ 3 часа.
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга на выбор:
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Космос Санкт-Петербург Невский Отель****
|стандартный
|13.07.2024
|26.08.2024
|22430
|22430
|17360
|17360
|29890
|Октябрьская****
|стандартный (туркласс)/
стандартный (туркласс) DBL
|13.07.2024
|26.08.2024
|20490
|20490
|-
|-
|25990
|комфорт/
комфорт DBL
|13.07.2024
|26.08.2024
|21290
|21290
|17990
|17990
|27490
|джуниор сьют
|13.07.2024
|26.08.2024
|22830
|22830
|17990
|17990
|30690
|Космос Селекшн Санкт-Петербург Невский Ройал Отель*****
|стандартный
|27.07.2024
|26.08.2024
|25990
|25990
|24830
|24830
|36830
Доплата за иностранного туриста составит 2530 руб.
Варианты проживания
Cosmos Selection Saint-Petersburg Nevsky Royal Hotel
«Cosmos Selection Saint-Petersburg Nevsky Royal Hotel» выполнен в классическом стиле и расположен на главной улице города - Невском проспекте. Здесь гостей ждут современные удобства и высокий уровень сервиса. До станции метро «Маяковская» - 400 м, а до станции «Достоевская» - 550 м.
Роскошные номера оснащены качественной мебелью с отделкой из дерева, современной техникой, системой кондиционирования, а также кроватями с ортопедическими матрасами и ванными комнатами с косметическими средствами.
В стильном и уютном ресторане на территории отеля гостей порадуют изысканными блюдами интернациональной кухни, а также напитками на любой вкус.
Также есть специально оборудованный конференц-зал, предназначенный для проведения семинаров, деловых встреч и лекций.
Удобное расположение отеля позволяет быстро добраться до главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Недалеко располагается «Музей Фаберже» - 500 м и «Александринский театр» - 940 м.
Гостиница Октябрьская
Гостиница «Октябрьская» находится в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Cosmos Saint-Petersburg Nevsky Hotel
«Cosmos Saint-Petersburg Nevsky Hotel» расположен в самом сердце Санкт-Петербурга, благодаря такому выгодному расположению постояльцы могут добраться до основных достопримечательностей, затратив при этом минимум времени. Отель отвечает всем требованиям современной гостиничной индустрии и станет прекрасным выбором для гостей, которые ценят уют и качество. К услугам клиентам отеля круглосуточная стойка регистрации с приветливым персоналом, готовым проконсультировать и оказать помощь по любому вопросу.
Обширный номерной фонд представлен светлыми и комфортными двухместными номерами в числе удобств которых: кровати с мягкими ортопедическими матрасами, мебель из натурального дерева, кондиционер и собственная ванная комната с современной душевой кабиной и туалетно-косметическими принадлежностями, которые предоставляются бесплатно. Стильный интерьер выдержан в приятных пастельных тонах и помогает гостям отеля окунуться в домашнюю атмосферу.
Питание организовано на высшем уровне. На территории гостиницы работает отличный ресторан, где можно заказать изысканные блюда по доступным ценам, а в баре представлен огромный ассортимент напитков на любой вкус.
Для проведения деловых встреч, конференций, переговоров, можно воспользоваться одним из двух современных конференц-залов.
Поблизости от отеля есть остановки общественного транспорта и станции метро «Площадь Восстания» и «Маяковская». В нескольких метрах находится Московский железнодорожный вокзал. В шаговой доступности от отеля также расположены такие достопримечательности, как Государственный Эрмитаж, Исаакиевский собор и торговый центр «Стокманн». Расстояние до аэропорта Пулково - 15,7 км, до ж/д вокзала - 222 м.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 2 завтрака в гостинице, 1 обед
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Микроавтобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Доплата за иностранного туриста
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.