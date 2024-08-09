1 день

Приезд. Экскурсия «К секретам Русских мастеров». Экскурсия по Летнему саду. Прогулка на двухпалубном теплоходе Парадный Петербург с выходом в Финский залив

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1900 руб. /машина).



Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.



С 13:00 до отъезда на программу в холле гостиницы «Октябрьская» Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.



Важная информация:

туристы, проживающие в отеле «Октябрьская» отправляются на экскурсии от отеля проживания;

отправляются на экскурсии от отеля проживания; туристы, проживающие в гостинице «Космос Санкт-Петербург Невский» , на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (4 мин пешком).

, на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу (4 мин пешком). туристы, проживающие в отеле «Космос Селекшн Санкт-Петербург Невский Ройал Отель» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (12 мин пешком).

13:30 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Экскурсия «К секретам Русских мастеров».

Экскурсия по Русскому музею с демонстрацией реставрации картины Карла Брюллова «Последний день Помпеи».

Русский музей – настоящая сокровищница русского искусства, собрание самых значительных его шедевров. Во время обзорной экскурсии по музею Вы познакомитесь с секретами мастерства художников первой величины – Василия Сурикова, Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Николая Рериха, Валентина Серова и многих других прославенных мастеров кисти. Но особым впечатлением станет возможность понаблюдать за процессом научной реставрации одной из самых ценных жемчужин фондов музея, его «визитной карточки» – картины Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Впервые в российской практике зрители могут соприкоснуться с закрытым и таинственным процессом восстановления живописного полотна. А комментарии экскурсовода делают этот опыт по-настоящему захватывающим.



Экскурсия по Летнему саду.

Летний сад – самый старый сад Санкт-Петербурга – возник по воле царя Петра I через год после основания города. В Летнем саду появилась первая в России коллекция мраморных скульптур. Среди них знаменитая Венера. Она стала первым в России публичным изображением обнажённого женского тела. Поэтому, по указу царя, Венеру охранял часовой.

Прогулка на двухпалубном теплоходе Парадный Петербург с выходом в Финский залив.

Вы полюбуетесь не только достопримечательностями парадной Невы, но и новыми видами города - Лахта центр, Газпром арена. Вы сможете сделать потрясающие фотографии с открытой палубы. На борту теплохода работает ресторан, где будет возможность насладиться авторскими блюдами и напитками.

Место окончания программы: центр города (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: 6 часов.