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Авторский тур
5 дней
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
«Петергоф превзошёл по пышности свой прототип — французский Версаль»
15 июля в 09:00
22 июля в 09:00
28 840₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Петергофские каникулы
Начало: Санкт-Петербург
«Столица искрящихся фонтанов и тенистых парков – это всё Петергоф – обязательное место для посещения всеми туристами, прибывающими в Петербург»
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 12 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф
Начало: Санкт-Петербург
«Посетите императорский Петергоф и раскроете некоторые секреты личной жизни царственных особ»
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 29 230₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Парад шедевров Северной столицы
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Вас ждет насыщенная программа с посещением самых популярных достопримечательностей города, таких как Петергоф, Эрмитаж, Кронштадт, Петропавловская крепость, Царское село, Исаакиевский собор и многих других»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 225₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Летний Петербург. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Вас ждет насыщенная неделя с посещением самых популярных достопримечательностей города, таких как Петергоф, Эрмитаж, Кронштадт, Петропавловская крепость, Царское село, Исаакиевский собор и многих других»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтанов»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 680₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Вас ждет насыщенная программа с посещением самых популярных достопримечательностей города, таких как Петергоф, Эрмитаж, Кронштадт, Петропавловская крепость, Царское село, Исаакиевский собор и многих других»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Загородная экскурсия в Петергоф экскурсией по Большому дворцу, уникальной сокровищнице русского и западноевропейского искусства»
6 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 21 080₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Семейные каникулы в Петербурге, Петергофе и Кронштадте
Начало: Санкт-Петербург
«Загородная экскурсия в Петергоф с экскурсией по Большому дворцу, уникальной сокровищнице русского и западноевропейского искусства»
30 окт в 10:00
от 12 545₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена29 мая 2024Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
- ААнтонина21 мая 2024Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.
- ММаксим24 апреля 2024Люблю тебя, Петра творенье… Торжок, Петербург, Петергоф и Кронштадт. Автобусный тур из МосквыДобрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне,
- ИИгорь24 апреля 2024Люблю тебя, Петра творенье… Торжок, Петербург, Петергоф и Кронштадт. Автобусный тур из МосквыВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
- ООльга24 апреля 2024Люблю тебя, Петра творенье… Торжок, Петербург, Петергоф и Кронштадт. Автобусный тур из МосквыОрганизация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.
- ООлеся16 апреля 2024Праздник фонтанов в ПетергофеОрганизация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ООльга1 апреля 2024Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
- ЕЕлена1 апреля 2024Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
- ССергей28 марта 2024Праздник фонтанов в ПетергофеОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ААнна19 марта 2024Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Петергоф»
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