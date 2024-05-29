Туры в Петергоф из Санкт-Петербурга

Найдено 9 туров в категории «Петергоф» в Санкт-Петербурге, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
«Петергоф превзошёл по пышности свой прототип — французский Версаль»
15 июля в 09:00
22 июля в 09:00
28 840 за человека
Петергофские каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Петергофские каникулы
Начало: Санкт-Петербург
«Столица искрящихся фонтанов и тенистых парков – это всё Петергоф – обязательное место для посещения всеми туристами, прибывающими в Петербург»
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 12 500 за человека
История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф
Начало: Санкт-Петербург
«Посетите императорский Петергоф и раскроете некоторые секреты личной жизни царственных особ»
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 29 230 за человека
Парад шедевров Северной столицы
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Парад шедевров Северной столицы
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Вас ждет насыщенная программа с посещением самых популярных достопримечательностей города, таких как Петергоф, Эрмитаж, Кронштадт, Петропавловская крепость, Царское село, Исаакиевский собор и многих других»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 225 за человека
Летний Петербург. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летний Петербург. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Вас ждет насыщенная неделя с посещением самых популярных достопримечательностей города, таких как Петергоф, Эрмитаж, Кронштадт, Петропавловская крепость, Царское село, Исаакиевский собор и многих других»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780 за человека
Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтанов»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 680 за человека
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Вас ждет насыщенная программа с посещением самых популярных достопримечательностей города, таких как Петергоф, Эрмитаж, Кронштадт, Петропавловская крепость, Царское село, Исаакиевский собор и многих других»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780 за человека
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Загородная экскурсия в Петергоф экскурсией по Большому дворцу, уникальной сокровищнице русского и западноевропейского искусства»
6 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 21 080 за человека
Семейные каникулы в Петербурге, Петергофе и Кронштадте
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Семейные каникулы в Петербурге, Петергофе и Кронштадте
Начало: Санкт-Петербург
«Загородная экскурсия в Петергоф с экскурсией по Большому дворцу, уникальной сокровищнице русского и западноевропейского искусства»
30 окт в 10:00
от 12 545 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас
  • А
    Антонина
    21 мая 2024
    Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
    Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.
    Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал
  • М
    Максим
    24 апреля 2024
    Люблю тебя, Петра творенье… Торжок, Петербург, Петергоф и Кронштадт. Автобусный тур из Москвы
    Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне,
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    Ирине, Яне, Эльвире, Дарье, Анастасии. Спасибо Вам огромное. Это было моё первое путешествие в другой город. Мой менеджер и операторы поддерживали меня постоянно, ответив на множественные мои вопросы. При чем ответы грамотные, "развёрнутые", понятные. Помогли не только с путевкой, но и с билетами на самолёт. Отдых оказался отличным, питание, проживание, экскурсии - это большой труд команды, Вашей команды. Ведь от того, как грамотно Вы все организует, подбредёте проживание от пункта сбора группы, от билета на самолёт зависит комфорт. Для меня только в данной ситуации один минус (если я правильно понимаю), что Ваша команда организует отдых только внутри нашей страны. Я хочу пожелать вам развиваться дальше, за пределы Российской Федерации, вы конкурентоспособны, Вы способны организовать отдых не только внутри нашей страны, но и за её пределами. Я буду рекомендовать своим знакомым, коллегам Вашу команду. Остался очень доволен, спасибо, Вам, ещё раз.

  • И
    Игорь
    24 апреля 2024
    Люблю тебя, Петра творенье… Торжок, Петербург, Петергоф и Кронштадт. Автобусный тур из Москвы
    Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
    Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на
  • О
    Ольга
    24 апреля 2024
    Люблю тебя, Петра творенье… Торжок, Петербург, Петергоф и Кронштадт. Автобусный тур из Москвы
    Организация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Праздник фонтанов в Петергофе
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    История с погружением. Санкт-Петербург и Петергоф
    Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
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    между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).

  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Праздник фонтанов в Петергофе
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • А
    Анна
    19 марта 2024
    Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
    Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Петергоф»

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  1. Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
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  5. Летний Петербург. Тур на 7 дней
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  2. Петергоф
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  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Петергоф" можно забронировать 9 авторских туров от 12 500 до 29 230. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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