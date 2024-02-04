Зимний образ Санкт-Петербурга

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Тур доступен к продаже только БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ. В этом туре вы успеете с головой окунуться в зимнее очарование Санкт-Петербурга. Тур идеально подходит для тех, кто хочет успеть посмотреть все и сразу. Вы посетите музеи, дворцы, Петропавловскую крепость, покатаетесь с горки на новогодней ярмарке.

У вас также будет возможность встретить Рождественскую ночь в Казанском кафедральном соборе! При бронировании тура с 05.12.23 экскурсия в Шереметьевский музей заменяется на посещение музея Фаберже без экскурсии (03.01.24).
Зимний образ Санкт-Петербурга
Зимний образ Санкт-Петербурга
Зимний образ Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

Три миллиона экспонатов в одном месте
Три миллиона экспонатов в одном месте
Посетим один из величайших музеев мира — Эрмитаж
Новогодняя ярмарка и венецианская карусель
Новогодняя ярмарка и венецианская карусель
Прокатимся на карусели, выпьем горячий глинтвейн и купим памятные сувениры в торговых рядах
Рождество Христово
Рождество Христово
Можно стать причастными к одному из самых главных праздников церковного календаря на службе в Казанском кафедральном соборе
Погуляем по Ваське
Погуляем по Ваське
Так местные жители называют Васильевский остров. А еще на нем находится самая широкая и самая узкая улицы
Крепость в форме острова
Крепость в форме острова
Исследуем место, с которого начинается Санкт-Петербург

Программа тура по дням

1 день

Свободный день. Заезд

Самостоятельный заезд.

Размещение в гостинице после 14:00.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

Свободный день. ЗаездСвободный день. ЗаездСвободный день. Заезд
2 день

Экскурсия по городу «Рождественский Петербург», Шереметьевский дворец (с 05.12 посещение музея Фаберже)

Завтрак в ресторане гостиницы.

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Рождественский Петербург».

Автобус провезёт вас по улицам и площадям в праздничном рождественском наряде с высвеченными огнями-поздравлениями с Рождеством Христовым.

Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира.

Вы узнаете, где раньше проходили гулянья, как готовились к празднику, какие дарили подарки, как и кто покупал их для царских детей в Гостином дворе, где и как проходили елки, какие храмы были наиболее почитаемы для проведения Рождественских служб.

Экскурсия в Шереметьевский дворец познакомит вас с историей семьи Шереметьевых-одной из старейших фамилий России, парадные залы дворца, воссозданные в XXI столетии такими, какими они были в 1830-е годы, поражают разнообразием своего декоративного убранства.

При бронировании тура с 05.12.23 экскурсия в Шереметьевский музей заменяется на посещение музея Фаберже без экскурсии (03.01.24).

Экскурсия погружает гостей дома в атмосферу жизни дворца.

Транспорт предоставляется на экскурсию.

Экскурсия по городу «Рождественский Петербург», Шереметьевский дворец (с 05.12 посещение музея Фаберже)Экскурсия по городу «Рождественский Петербург», Шереметьевский дворец (с 05.12 посещение музея Фаберже)Экскурсия по городу «Рождественский Петербург», Шереметьевский дворец (с 05.12 посещение музея Фаберже)Экскурсия по городу «Рождественский Петербург», Шереметьевский дворец (с 05.12 посещение музея Фаберже)
3 день

Экскурсия «Здесь зарождался Петербург», музей Фаберже, экскурсия по Петропавловской крепости

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» рассказывает о возникновении города, о первом этапе его строительства, о той роли, которую играл Санкт-Петербург в развитии экономики, политики и культуры России в первой четверти XVIII века.

Экскурсия по Петропавловской крепости познакомит вас с фортификационными сооружениями России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города — собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.

Транспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату:

Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже.

Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить.

И в завершении вы увидите великолепную коллекцию драгоценных предметов знаменитого ювелирного дома Фаберже.

Экскурсия «Здесь зарождался Петербург», музей Фаберже, экскурсия по Петропавловской крепостиЭкскурсия «Здесь зарождался Петербург», музей Фаберже, экскурсия по Петропавловской крепостиЭкскурсия «Здесь зарождался Петербург», музей Фаберже, экскурсия по Петропавловской крепостиЭкскурсия «Здесь зарождался Петербург», музей Фаберже, экскурсия по Петропавловской крепостиЭкскурсия «Здесь зарождался Петербург», музей Фаберже, экскурсия по Петропавловской крепости
4 день

Экскурсия "Нет ничего лучше Невского проспекта…", Эрмитаж, "Двор Гостинки"

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора.

Экскурсия расскажет о прошлом и настоящем главной магистрали Петербурга, об исторических памятниках и архитектурных ансамблях, расположенных здесь.

Одним из важнейших декоров Невского проспекта остается полукружие колоннады православного Казанского собора, перед которым установлены памятники полководцам М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли.

Посещение Эрмитажа — величайшего музея мира.

Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов.

Неповторимые интерьеры залов, произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.

Посещение общественного пространства под открытым небом «Двор Гостинки», с дегустацией горячего напитка.

В самом сердце города, во внутреннем дворе знаменитого Гостиного двора, располагается замечательное пространство, где в атмосфере доброжелательности вы сможете попробовать различные кухни мира, поиграть в настольные игры и послушать живую музыку, и всё это в новогоднем убранстве, с яркими огнями.

Закончится этот день посещением Рождественской ярмарки.

Транспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату:

Посещение исторического театра-макета «Петровская акватория», изображающего Петербург начала XVIII века.

Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, посмотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.

Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или изменили свой внешний облик.

Экскурсия "Нет ничего лучше Невского проспекта…", Эрмитаж, "Двор Гостинки"Экскурсия "Нет ничего лучше Невского проспекта…", Эрмитаж, "Двор Гостинки"Экскурсия "Нет ничего лучше Невского проспекта…", Эрмитаж, "Двор Гостинки"Экскурсия "Нет ничего лучше Невского проспекта…", Эрмитаж, "Двор Гостинки"Экскурсия "Нет ничего лучше Невского проспекта…", Эрмитаж, "Двор Гостинки"
5 день

Кронштадт, Рождество Христово

Завтрак в ресторане гостиницы.

Загородная экскурсия в Кронштадт.

Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

В эту ночь православная церковь отмечает Рождество Христово — один из самых главных праздников церковного календаря.

Рождественская служба пройдет во всех соборах и церквях города.

Главное богослужение состоится в Казанском кафедральном соборе.

Если Вы соберетесь посетить всенощное бдение, то лучше приходить заранее для того, чтобы занять места.

Кронштадт, Рождество ХристовоКронштадт, Рождество ХристовоКронштадт, Рождество ХристовоКронштадт, Рождество Христово
6 день

Свободный день, экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз». Отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров до 12
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату:
Загородная экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз» с посещением Большого
Петергофского дворца, уникальной сокровищницы русского и западноевропейского искусства.
Вы увидите анфиладу парадных комнат, купеческую гостиную, зал «Чесменская победа» и, конечно же, Большой тронный зал с золоченым императорским троном.
Свободный день, экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз». ОтъездСвободный день, экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз». ОтъездСвободный день, экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз». ОтъездСвободный день, экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз». Отъезд

Проживание

Тур доступен к продаже только БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ.

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения:

РАЗМЕЩЕНИЕНа 1 чел. в 2-мест.
номере		Доп.
место		1-мест.
номер		Скидка
на реб.
до 16 лет		Доп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
комфорт
Завтрак шведский стол
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский стол
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
ТЕАТРАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДЬ 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
СТАНЦИЯ S13 3*
Стандарт
Завтрак шведский стол
DOMINA ПУЛКОВО 4*
Апартаменты Стандарт
Завтрак шведский стол
Стоимость тура без проживания и питания69051000

Варианты проживания

КИРОЧНАЯ

5 ночей

Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

КИРОЧНАЯКИРОЧНАЯ

ДОСТОЕВСКИЙ 4

5 ночей

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

ДОСТОЕВСКИЙ 4ДОСТОЕВСКИЙ 4ДОСТОЕВСКИЙ 4ДОСТОЕВСКИЙ 4ДОСТОЕВСКИЙ 4ДОСТОЕВСКИЙ 4ДОСТОЕВСКИЙ 4ДОСТОЕВСКИЙ 4

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4

5 ночей

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4

МОСКВА 4

5 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4МОСКВА 4

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4

5 ночей

Отель расположен в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор.

Во всех номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi, система кондиционирования, телевизор, мини-бар, сейф.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4

DOMINA Пулково 4

5 ночей

DOMINA Пулково Отель и Апартаменты ** – это новый уникальный апарт-отель под управлением итальянской сети DOMINA.

Комплекс расположен на юге города, вблизи международного аэропорта Пулково, в шаговой доступности от станций метро «Звёздная» и «Московская». Всего 8 остановок на метро и Вы в самом сердце Петербурга на Невском проспекте. Удобная локация позволит гостям совместить спокойный отдых с насыщенной

экскурсионной программой. А наличие в апартаментах мини-кухни с холодильником, варочной поверхностью и набором посуды делает этот вариант идеальным для семейного отдыха.

DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице на 5 ночей
  • Завтрак в ресторане гостиницы (кроме первого дня)
  • Размещение, при выборе тарифа с проживанием (+завтраки)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Услуги экскурсовода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Завтрак в первый день
  • Размещение в г. Санкт-Петербург, при выборе тарифа без проживания
  • Обеды и ужины
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Страховка (по желанию)
  • Дополнительные экскурсии
  • Индивидуальный трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как я найду гида?

Гид будет встречать с табличкой «Зимний образ Петербурга» в 12:00 на Московском вокзале, у бюста Петра 1.

Во сколько будет начало экскурсий каждый день?

Старт пешеходных и автобусных экскурсий происходит из центра города. До места встречи туристы добираются самостоятельно. Уточненная программа высылается накануне заезда. В ней будет указано место, время и точное расписание экскурсий.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Могут ли меняться экскурсии?

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
4 фев 2024
Все прошло отлично, организация и сам тур на высоте!) Было очень холодно, но мы справились и удалось получить удовольствие от путешествия!) Большое спасибо 🙌
А
19 мар 2024
Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
О
15 мар 2024
Организатор принимающая сторона. Была менеджер Анастасия. Все организовано очень четко и без сбоев. Вся нужная информация и билеты были предоставлены своевременно и продублированы на все возможные каналы связи. За что очень благодарна.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Можно с детьмиВсе туры6-дневные турыНа автобусе

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
6 мая
13 мая
27 мая
3 июня
28 840 за человека
Зимние истории дворцов Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние истории дворцов Петербурга
Санкт-Петербург
31 дек
от 10 050 за человека
В сердце Санкт-Петербурга
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В сердце Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
3 янв
от 13 800 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга
All Airlines
ХорошоТам