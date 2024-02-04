У вас также будет возможность встретить Рождественскую ночь в Казанском кафедральном соборе! При бронировании тура с 05.12.23 экскурсия в Шереметьевский музей заменяется на посещение музея Фаберже без экскурсии (03.01.24).
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Свободный день. Заезд
Самостоятельный заезд.
Размещение в гостинице после 14:00.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
Экскурсия по городу «Рождественский Петербург», Шереметьевский дворец (с 05.12 посещение музея Фаберже)
Завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная автобусная экскурсия по городу «Рождественский Петербург».
Автобус провезёт вас по улицам и площадям в праздничном рождественском наряде с высвеченными огнями-поздравлениями с Рождеством Христовым.
Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира.
Вы узнаете, где раньше проходили гулянья, как готовились к празднику, какие дарили подарки, как и кто покупал их для царских детей в Гостином дворе, где и как проходили елки, какие храмы были наиболее почитаемы для проведения Рождественских служб.
Экскурсия в Шереметьевский дворец познакомит вас с историей семьи Шереметьевых-одной из старейших фамилий России, парадные залы дворца, воссозданные в XXI столетии такими, какими они были в 1830-е годы, поражают разнообразием своего декоративного убранства.
При бронировании тура с 05.12.23 экскурсия в Шереметьевский музей заменяется на посещение музея Фаберже без экскурсии (03.01.24).
Экскурсия погружает гостей дома в атмосферу жизни дворца.
Транспорт предоставляется на экскурсию.
Экскурсия «Здесь зарождался Петербург», музей Фаберже, экскурсия по Петропавловской крепости
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» рассказывает о возникновении города, о первом этапе его строительства, о той роли, которую играл Санкт-Петербург в развитии экономики, политики и культуры России в первой четверти XVIII века.
Экскурсия по Петропавловской крепости познакомит вас с фортификационными сооружениями России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города — собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.
Транспорт не предоставляется.
За дополнительную оплату:
Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже.
Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить.
И в завершении вы увидите великолепную коллекцию драгоценных предметов знаменитого ювелирного дома Фаберже.
Экскурсия "Нет ничего лучше Невского проспекта…", Эрмитаж, "Двор Гостинки"
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора.
Экскурсия расскажет о прошлом и настоящем главной магистрали Петербурга, об исторических памятниках и архитектурных ансамблях, расположенных здесь.
Одним из важнейших декоров Невского проспекта остается полукружие колоннады православного Казанского собора, перед которым установлены памятники полководцам М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли.
Посещение Эрмитажа — величайшего музея мира.
Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов.
Неповторимые интерьеры залов, произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.
Посещение общественного пространства под открытым небом «Двор Гостинки», с дегустацией горячего напитка.
В самом сердце города, во внутреннем дворе знаменитого Гостиного двора, располагается замечательное пространство, где в атмосфере доброжелательности вы сможете попробовать различные кухни мира, поиграть в настольные игры и послушать живую музыку, и всё это в новогоднем убранстве, с яркими огнями.
Закончится этот день посещением Рождественской ярмарки.
Транспорт не предоставляется.
За дополнительную оплату:
Посещение исторического театра-макета «Петровская акватория», изображающего Петербург начала XVIII века.
Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, посмотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.
Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или изменили свой внешний облик.
Кронштадт, Рождество Христово
Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в Кронштадт.
Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
В эту ночь православная церковь отмечает Рождество Христово — один из самых главных праздников церковного календаря.
Рождественская служба пройдет во всех соборах и церквях города.
Главное богослужение состоится в Казанском кафедральном соборе.
Если Вы соберетесь посетить всенощное бдение, то лучше приходить заранее для того, чтобы занять места.
Свободный день, экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз». Отъезд
Проживание
Тур доступен к продаже только БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ.
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения:
|РАЗМЕЩЕНИЕ
|На 1 чел. в 2-мест.
номере
|Доп.
место
|1-мест.
номер
|Скидка
на реб.
до 16 лет
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
|КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|ДОСТОЕВСКИЙ 4*
комфорт
Завтрак шведский стол
|САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
|САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский стол
|МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
ТЕАТРАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДЬ 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
СТАНЦИЯ S13 3*
Стандарт
Завтрак шведский стол
DOMINA ПУЛКОВО 4*
Апартаменты Стандарт
Завтрак шведский стол
|Стоимость тура без проживания и питания
|6905
|1000
Варианты проживания
КИРОЧНАЯ
Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
ДОСТОЕВСКИЙ 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
МОСКВА 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4
Отель расположен в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор.
Во всех номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi, система кондиционирования, телевизор, мини-бар, сейф.
DOMINA Пулково 4
DOMINA Пулково Отель и Апартаменты ** – это новый уникальный апарт-отель под управлением итальянской сети DOMINA.
Комплекс расположен на юге города, вблизи международного аэропорта Пулково, в шаговой доступности от станций метро «Звёздная» и «Московская». Всего 8 остановок на метро и Вы в самом сердце Петербурга на Невском проспекте. Удобная локация позволит гостям совместить спокойный отдых с насыщенной
экскурсионной программой. А наличие в апартаментах мини-кухни с холодильником, варочной поверхностью и набором посуды делает этот вариант идеальным для семейного отдыха.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице на 5 ночей
- Завтрак в ресторане гостиницы (кроме первого дня)
- Размещение, при выборе тарифа с проживанием (+завтраки)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Услуги экскурсовода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Завтрак в первый день
- Размещение в г. Санкт-Петербург, при выборе тарифа без проживания
- Обеды и ужины
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Страховка (по желанию)
- Дополнительные экскурсии
- Индивидуальный трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как я найду гида?
Гид будет встречать с табличкой «Зимний образ Петербурга» в 12:00 на Московском вокзале, у бюста Петра 1.
Во сколько будет начало экскурсий каждый день?
Старт пешеходных и автобусных экскурсий происходит из центра города. До места встречи туристы добираются самостоятельно. Уточненная программа высылается накануне заезда. В ней будет указано место, время и точное расписание экскурсий.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Могут ли меняться экскурсии?
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.