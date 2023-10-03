1 день

Экскурсия «Топ-3 площади. Дворцовая. Сенатская. Исаакиевская» и Эрмитаж

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Важная информация:

туристы, проживающие в отелях «Азимут Отель», «Катарина Гранд Палас» и «Холидей Инн Московские Ворота» отправляются на экскурсии от отеля проживания;

туристы, проживающие в отеле «А-Отель Фонтанка» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель» (рядом стоящий корпус).

С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусно-пешеходная экскурсия «Топ-3 площади. Дворцовая. Сенатская. Исаакиевская».

На этой экскурсии во всем своем сиянии и блеске перед Вами предстанут знаменитые архитектурные ансамбли трёх главных парадных площадей Петербурга – Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской. Вы узнаете петербургские легенды, связанные с этими местами, полюбуетесь великолепными открыточными видами города и увидите «жемчужины» петербургской архитектуры – Зимний дворец, Александровскую колонну, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Медный всадник и многое другое.

Экскурсия в Эрмитаж.

Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

Новогоднее поздравление от Деда Мороза с угощением и подарками!

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~6 часов (окончание в ~19:30).

Предлагаем за дополнительную плату (приобретаются заранее):