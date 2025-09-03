Мои заказы

Увидеть Саранск и заново родиться

Прогулка по Саранску откроет вам его исторические и современные грани. Узнайте о Ф. Ушакове и найдите свои мордовские корни
Индивидуальная экскурсия по Саранску предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру города. Прогулка по соборной площади и посещение одного из крупнейших соборов Поволжья позволят узнать о канонизации Ф. Ушакова. Архитектурное разнообразие города впечатляет и никого не оставляет равнодушным. Участники смогут понять, кто такие Мордва, и, возможно, найти свои мордовские корни. Эта экскурсия станет настоящим открытием для каждого гостя
4.8
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📜 Исторические факты
  • ⛪ Посещение собора
  • 🗺️ Открытие культуры Мордовии
  • 🔍 Поиск мордовских корней
Увидеть Саранск и заново родиться

Что можно увидеть

  • Соборная площадь
  • Собор Ф. Ушакова

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по современным, историческим и красивым местам города. Узнаем историю основания первой Саранской крепости. Прогуляемся по соборной площади. Поговорим об истории канонизации Ф. Ушакова на территории Республики Мордовия и посетим один из крупнейших соборов Поволжья. Попробуем разобраться в том, кто такие Мордва и обязательно найдем у Вас мордовские корни!) Увидим все разнообразие архитектуры Саранска, которое впечатляет, поражает и никого не оставляет равнодушным. До встречи!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Большевистская 30
Завершение: Парк ИМ.А.С. Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
1
Е
Елена
3 сен 2025
Были на экскурсии 28.08.2025. Очень понравился Саранск. Красивый, современный и очень просторный город. Очень понравилась экскурсия и наш гид Елена. Мы ещё больше полюбили Мордовию. Спасибо огромное. Мира и процветания Саранску и его жителям.
Т
Татьяна
3 авг 2025
Елена профессионально провела экскурсию, было интересно и легко.
Л
Леонид
20 июн 2025
Саранск-замечательный город, это мы увидели и узнали благодаря нашему экскурсоводу Елене. Теперь мы знаем, что мордовского языка не существует, а все мы потомки или эрзья, или мокша!
Л
ЛконидСоколов
20 июн 2025
Л
Людмила
2 мая 2025
Информация о истори народа интересная, многое увидели, но я была вместе с внучкой, для неё информация временами была сложной для восприятия. Хотелось бы, чтобы экскурсовод учитывала возраст аудитории.

