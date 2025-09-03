Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Индивидуальная экскурсия по Саранску предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру города. Прогулка по соборной площади и посещение одного из крупнейших соборов Поволжья позволят узнать о канонизации Ф. Ушакова. Архитектурное разнообразие города впечатляет и никого не оставляет равнодушным. Участники смогут понять, кто такие Мордва, и, возможно, найти свои мордовские корни. Эта экскурсия станет настоящим открытием для каждого гостя 4.8 5 отзывов 5 причин купить эту экскурсию 🏛️ Уникальная архитектура

Елена Ваш гид в Саранске
Индивидуальная экскурсия
Длитель­ность 1.5 часа
Размер группы 1-10 человек
Как проходит Пешком

Что можно увидеть Соборная площадь

Собор Ф. Ушакова

Описание экскурсии Мы прогуляемся по современным, историческим и красивым местам города. Узнаем историю основания первой Саранской крепости. Прогуляемся по соборной площади. Поговорим об истории канонизации Ф. Ушакова на территории Республики Мордовия и посетим один из крупнейших соборов Поволжья. Попробуем разобраться в том, кто такие Мордва и обязательно найдем у Вас мордовские корни!) Увидим все разнообразие архитектуры Саранска, которое впечатляет, поражает и никого не оставляет равнодушным. До встречи!

