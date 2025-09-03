Индивидуальная экскурсия по Саранску предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру города. Прогулка по соборной площади и посещение одного из крупнейших соборов Поволжья позволят узнать о канонизации Ф. Ушакова. Архитектурное разнообразие города впечатляет и никого не оставляет равнодушным. Участники смогут понять, кто такие Мордва, и, возможно, найти свои мордовские корни. Эта экскурсия станет настоящим открытием для каждого гостя
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📜 Исторические факты
- ⛪ Посещение собора
- 🗺️ Открытие культуры Мордовии
- 🔍 Поиск мордовских корней
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Собор Ф. Ушакова
Описание экскурсииМы прогуляемся по современным, историческим и красивым местам города. Узнаем историю основания первой Саранской крепости. Прогуляемся по соборной площади. Поговорим об истории канонизации Ф. Ушакова на территории Республики Мордовия и посетим один из крупнейших соборов Поволжья. Попробуем разобраться в том, кто такие Мордва и обязательно найдем у Вас мордовские корни!) Увидим все разнообразие архитектуры Саранска, которое впечатляет, поражает и никого не оставляет равнодушным. До встречи!
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Большевистская 30
Завершение: Парк ИМ.А.С. Пушкина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
3 сен 2025
Были на экскурсии 28.08.2025. Очень понравился Саранск. Красивый, современный и очень просторный город. Очень понравилась экскурсия и наш гид Елена. Мы ещё больше полюбили Мордовию. Спасибо огромное. Мира и процветания Саранску и его жителям.
Т
Татьяна
3 авг 2025
Елена профессионально провела экскурсию, было интересно и легко.
Л
Леонид
20 июн 2025
Саранск-замечательный город, это мы увидели и узнали благодаря нашему экскурсоводу Елене. Теперь мы знаем, что мордовского языка не существует, а все мы потомки или эрзья, или мокша!
Л
ЛконидСоколов
20 июн 2025
Л
Людмила
2 мая 2025
Информация о истори народа интересная, многое увидели, но я была вместе с внучкой, для неё информация временами была сложной для восприятия. Хотелось бы, чтобы экскурсовод учитывала возраст аудитории.
