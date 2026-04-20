21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Шумбрат, Саранск

Добро пожаловать в Саранск! Узнайте историю, культуру и традиции столицы Мордовии на индивидуальной экскурсии по городу
Добро пожаловать в Саранск - или, как говорят у нас, «Шумбратадо»! Эта прогулка познакомит вас с небольшой, но амбициозной, солнечной и уютной столицей Мордовии.

Прогулка по колоритным историческим районам и главным
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достопримечательностям, осмотр Саранска с панорамной площадки и взгляд на наследие Чемпионата мира по футболу.

Приготовьтесь прикоснуться к истории и традициям города, узнать о фирменных мордовских блюдах и немного поговорить на национальных языках - мокшанском и эрьзянском

5
98 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Прогулка по центральным улицам и старинным районам
  • 🏛️ Визит к знаковым достопримечательностям: площадь Тысячелетия, Кафедральный собор, Иоанно-Богословская церковь
  • ⚽ Погружение в атмосферу Чемпионата мира
  • 📜 Интересные истории о городе и его жителях
  • 🗣️ Обучение мордовским фразам
  • 🍽️ Рекомендации по аутентичной кухне и местам для прогулок
  • 📸 Остановки и фотопаузы у достопримечательностей
Шумбрат, Саранск
Шумбрат, Саранск
Шумбрат, Саранск

Что можно увидеть

  • Площадь Тысячелетия
  • Кафедральный собор
  • Иоанно-Богословская церковь
  • Стадион Чемпионата мира

Описание экскурсии

Мордовская столица вчера и сегодня

Чтобы рассмотреть самые яркие грани города, мы прогуляемся по центральным улочкам Саранска и его старинным районам. Вы увидите знаковую площадь Тысячелетия, Кафедральный собор и старейшее здание города, Иоанно-Богословскую церковь, которую спасли сами жители. Побываете в сердце футбольных баталий нашумевшего Чемпионата мира. Я тем временем буду знакомить вас с самобытной историей города: вы узнаете, как адмирал Федор Ушаков стал Святым покровителем земли, на которой нет ни одной крупной реки, и почему в городе так много лис. А еще поймете, как тесно в культуре и быте Саранска переплетено русское и финно-угорское.

Колоритный Саранск глазами местного жителя

Немного мы поговорим и о местных жителях — многие из них говорят на национальном мокшанском и эрьзянском языках, и я обязательно научу вас нескольким мордовским фразам. А еще расскажу, что стоит попробовать в ресторане с аутентичной кухней у центрального парка, куда стоит отправиться для самостоятельных прогулок и как еще интересно провести время в Саранске.

Организационные детали

  • Начать прогулку сможем из любой удобной вам точки в центре города или на площади Тысячелетия
  • По пути предусмотрены остановки и фотопаузы у достопримечательностей
  • Если вы на своем транспорте — мы сможем объехать и другие интересные районы города, а также, выехать за пределы Саранска
  • Посещение платных объектов не предусмотрено, но карманные деньги на чашечку кофе, подъем на смотровую площадку или сувенир всегда пригодятся
  • По вашему запросу могу помочь с бронированием других туристских услуг в городе
  • В конце прогулки я с удовольствием отвечу на любые вопросы о городе, посоветую хорошие места для обеда и шопинга

Если дата вашей поездки дальше, чем через две недели, возможность экскурсии необходимо согласовать предварительно со мной в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центральной точке города или у вашего отеля, если он находится в пределах нашего маршрута
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Саранске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 961 туриста
Добрый день! Меня зовут Юля, и у меня очень интересная профессия – влюблять в свой город людей, приезжающих к нам в Мордовию. Вот уже много лет я работаю на положительный
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имидж своего региона и рассказываю о маленьком Саранске гостям со всего мира. Я люблю показывать то, что зачастую скрыто от глаз многих туристов, но в чем таится многовековая история. Смогу выехать с вами и за пределы города, чтобы показать прекрасную многоликую Мордовию, если вы на своем автомобиле или автобусе. Плюс ко всему - я неплохо фотографирую, поэтому красивые картинки из поездки вам точно обеспечены. Ну что, добро пожаловать — или, как говорят у нас, «Шумбратадо»!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 98 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
95
4
3
3
2
1
Л
Дата посещения: 18 апр 2026
Шумбрат!!! Огромное спасибо Юлии за интереснейшую экскурсию!! Мы из Пензы, активные пенсионерки, неоднократно бывали в Саранске! Но Юлия открыла нам много новых исторических событий! За внешней легкостью повествования скрывается огромная работа по всестороннему изучению родного края! Несмотря на моросящий дождь два часа пролетели как один миг!!! Было очень приятно не только слушать, но и любоваться образованной, красивой девушкой!!!
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А
Дата посещения: 6 апр 2026
Отлично
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А
Великолепная, насыщенная, интересная экскурсия! Юлия очень яркая, общительная, умная, интеллигентная девушка. Не могу передать, насколько чувствуется в ней любовь к своему городу, региону ❤️ Экскурсия насыщена не только фактами, а
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живым, человеческим, добрым общением, рассказом не только об истории, а о жизни. Впечатлила экскурсия и меня, и мужа, и нашего десятилетнего сына, для всех нашёлся от Юлии подход и умение заинтересовать.
Юлия, от всей души желаем Вам творческих успехов, умных экскурсантов и всего самого наилучшего!

Великолепная, насыщенная, интересная экскурсия! Юлия очень яркая, общительная, умная, интеллигентная девушка. Не могу передать, насколько чувствуется
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Т
Благодарим Юлию за прекрасную экскурсию по замечательному городу Саранск. Рекомендуем всем для знакомства с городом. Очень интересно было слушать и смотреть. Всей нашей группе из 14 человек чень понравилась экскурсия и прекрасный гид Юлия ❤.
Благодарим Юлию за прекрасную экскурсию по замечательному городу Саранск. Рекомендуем всем для знакомства с городом. Очень
Благодарим Юлию за прекрасную экскурсию по замечательному городу Саранск. Рекомендуем всем для знакомства с городом. Очень
Благодарим Юлию за прекрасную экскурсию по замечательному городу Саранск. Рекомендуем всем для знакомства с городом. Очень
Благодарим Юлию за прекрасную экскурсию по замечательному городу Саранск. Рекомендуем всем для знакомства с городом. Очень
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Алексей
Великолепная экскурсия, очень интересная и понятная подача материала. Юлия максимально понятно, интересно и доступно рассказала нам историю Саранска, указывая на интересные мелочи и исторические факты.
Кроме этого, у нас остались замечательные фотографии, всей семьи, что особенно ценно!
Однозначно рекомендуем!
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Е
Экскурсия замечательная, экскурсовод Юлия молодец. Нам очень понравилось, все легко, понятно, интересно. Спасибо большое!!!
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