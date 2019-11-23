21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Нескучная прогулка по историческому центру и погружение в мордовскую культуру

Юлия
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Юлия – ваш гид
Добро пожаловать в Саранск — или, как говорят у нас, «Шумбратадо»! Моя прогулка познакомит вас с небольшой, но амбициозной, солнечной и уютной столицей Мордовии.

Мы прогуляемся по колоритным историческим районам и главным достопримечательностям, осмотрим Саранск с панорамной площадки и взглянем на наследие Чемпионата мира по футболу.

Приготовьтесь прикоснуться к истории и традициям города, узнать о фирменных мордовских блюдах и немного поговорить на национальных языках — мокшанском и эрьзянском.
3250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии21 отзыв
4.9
Шумбрат, Саранск!
Шумбрат, Саранск!

Что вас ожидает

Мордовская столица вчера и сегодня
Чтобы рассмотреть самые яркие грани города, мы прогуляемся по центральным улочкам Саранска и его старинным районам. Вы увидите знаковую площадь Тысячелетия, Кафедральный собор и старейшее здание города, Иоанно-Богословскую церковь, которую спасли сами жители. Побываете в сердце футбольных баталий нашумевшего Чемпионата мира. Я тем временем буду знакомить вас с самобытной историей города: вы узнаете, как адмирал Федор Ушаков стал Святым покровителем земли, на которой нет ни одной крупной реки, и почему в городе так много лис. А еще поймете, как тесно в культуре и быте Саранска переплетено русское и финно-угорское.

Колоритный Саранск глазами местного жителя
Немного мы поговорим и о местных жителях — многие из них говорят на национальном мокшанском и эрьзянском языках, и я обязательно научу вас нескольким мордовским фразам. А еще расскажу, что стоит попробовать в ресторане с аутентичной кухней у центрального парка, куда стоит отправиться для самостоятельных прогулок и как еще интересно провести время в Саранске.

Организационные детали

  • Начать прогулку сможем из любой удобной вам точки или в центре — на площади Тысячелетия
  • По пути предусмотрены остановки и фотопаузы у достопримечательностей
  • Если вы на своем транспорте — мы сможем объехать и другие интересные районы города
  • Посещение платных объектов не предусмотрено, но карманные деньги на чашечку кофе, подъем на смотровую площадку или сувенир всегда пригодятся
  • В конце прогулки я с удовольствием отвечу на любые вопросы о городе, посоветую хорошие места для обеда и шопинга
Шумбрат, Саранск!
Шумбрат, Саранск!
Шумбрат, Саранск!
Шумбрат, Саранск!
Шумбрат, Саранск!
Шумбрат, Саранск!
Шумбрат, Саранск!
Шумбрат, Саранск!
Шумбрат, Саранск!
Шумбрат, Саранск!
Шумбрат, Саранск!
Шумбрат, Саранск!
Шумбрат, Саранск!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Добрый день! Меня зовут Юля, и у меня очень интересная профессия – влюблять в свой город людей, приезжающих к нам в Мордовию. Вот уже много лет я работаю на положительный имидж своего региона и рассказываю о маленьком Саранске гостям со всего мира. Я люблю показывать то, что зачастую скрыто от глаз многих туристов, но в чем таится многовековая история. Смогу выехать с вами и за пределы города, чтобы показать прекрасную многоликую Мордовию, если вы на своем автомобиле или автобусе. Плюс ко всему - я неплохо фотографирую, поэтому красивые картинки из поездки вам точно обеспечены. Ну что, добро пожаловать — или, как говорят у нас, «Шумбратадо»!
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

23 ноября 2019
Большое спасибо Юлии, экскурсия очень понравилась! Интересно, познавательно. Учитывались все наши пожелания при организации экскурсии. Замечательный город, обязательно вернёмся. Рекомендуем гида и экскурсию, просто великолепно!
21 ноября 2019
Отличная экскурсия! Юля - это не только прекрасный гид и интересный рассказчик, но и море позитива)) Рекомендую!
Leonid
16 августа 2019
Очень понравилась экскурсия. Юля - очень позитивный экскурсовод, знающий прекрасно свой город, его историю и современную жизнь. Очень рекомендую!
12 августа 2019
Отличная экскурсия по красивому городу. С большой любовью. Очень содержательно, нам было интересно и полезно. Юле спасибо большое. В немалой степени ее заслуга в том, что Саранск нам необыкновенно понравился. Непременно вернёмся.
9 августа 2019
Большое спасибо Юлии за содержательную экскурсию.
Юлия так рассказывает о своём городе, что турист в в него сразу влюбляетя, появляется желание вернуться сюда ещё. Всем рекомендую Юлию в качестве гида в Саранске.
9 августа 2019
Хочется выразить огромную благодарность Юлие за проведенную экскурсию. Удивительно, какой большой объем увлекательной информации удалось услышать за какие-то 2 часа экскурсии. Здорово, что также проводился и диалог, в котором экскурсовод дала ответы на интересующие нас вопросы относительно Мордовии и Саранска. Обязательно рекомендуем посетить данную экскурсию, когда решитесь посетить Мордовию.
P. S. так же можно заказать автомобилную экскурсию, если не хотите много ходить)))
15 июля 2019
Очень понравилось. Информативно. Доходчиво. Лаконично.
Рекомендую всем воспользоваться услугами гида Юлии.
Станислав
21 июня 2019
Отличная получилась у нашей семьи прогулка в компании с Юлией. Город очень понравился, стал более понятным, и мы спланировали самостоятельное путешествие на следующий день. Спасибо Юлии и привет из Нижнего Новгорода от Станислава, Натальи и Киры Б.
16 июня 2019
С удовольствием провели время в компании Юлии перед футбольным матчем в Саранске. Юлия познакомила нас с городом, его основными достопримечательностями, традициями, ответила на миллион наших вопросов до, во время и после экскурсии. Юлия очень лёгкий и позитивный человек. Мы прекрасно совпали по темпу рассказа и восприятия и отлично погуляли. Спасибо большое!
12 июня 2019
Юлия очень отзывчивая, ещё до приезда в город ответила на все наши вопросы.
Экскурсия прошла на одном дыхании.
Осталось ощущение, что чего-то не хватило, но совсем не понятно чего...а значит всё прошло отлично)
Ещё 11 отзывов

Юлия проводит ещё 2 экскурсии

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