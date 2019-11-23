21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Мордовская столица вчера и сегодня

Чтобы рассмотреть самые яркие грани города, мы прогуляемся по центральным улочкам Саранска и его старинным районам. Вы увидите знаковую площадь Тысячелетия, Кафедральный собор и старейшее здание города, Иоанно-Богословскую церковь, которую спасли сами жители. Побываете в сердце футбольных баталий нашумевшего Чемпионата мира. Я тем временем буду знакомить вас с самобытной историей города: вы узнаете, как адмирал Федор Ушаков стал Святым покровителем земли, на которой нет ни одной крупной реки, и почему в городе так много лис. А еще поймете, как тесно в культуре и быте Саранска переплетено русское и финно-угорское.

Колоритный Саранск глазами местного жителя

Немного мы поговорим и о местных жителях — многие из них говорят на национальном мокшанском и эрьзянском языках, и я обязательно научу вас нескольким мордовским фразам. А еще расскажу, что стоит попробовать в ресторане с аутентичной кухней у центрального парка, куда стоит отправиться для самостоятельных прогулок и как еще интересно провести время в Саранске.