15 отзывов оставили туристы

услышите имена известных гостей города и прогуляетесь к стадиону «Мордовия Арена» по мосту, построенному более 100 лет назад и отреставрированному к чемпионату мира по футболу. Экскурсия включает посещение музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи и других значимых мест

Описание экскурсии

Знаковые места в истории города

Экскурсия начнётся на площади Тысячелетия, где вы узнаете, почему так много зданий в Саранске было построено к 2012 году. Увидите МГУ — самое высокое здание Саранска и один из крупнейших университетов Поволжья — и решите, похож ли он на МГУ им. Ломоносова в Москве. Мы прогуляемся до нарядного храма, одного из самых больших в Поволжье: здесь я расскажу, почему адмирал Фёдор Ушаков так почитаем в Мордовии. Гуляя по улицам Саранска, вы услышите историю его основания и развития, увидите самое старое городское здание.

Сплетение историй и судеб

Саранск не может похвастаться домом-музеем кого-либо из великих писателей. Зато вы увидите музей изобразительных искусств имени «русского Родена» — Степана Эрьзи, имя которого известно далеко за пределами Республики Мордовия. Узнаете о национальных мотивах в творчестве этого художника и скульптора и интересных фактах его биографии. Я расскажу о том, что Лев Толстой и Михаил Салтыков-Щедрин делали в нашем городе. О том, как предок Михаила Лермонтова связан с Саранском (нет, это не мордовские корни). А также вы поймёте, почему именно в Саранске прописан Жерар Депардье и узнаете, правда ли, что здесь много дворцов.

Организационные детали

По желанию (только в будние дни) можно подняться на смотровую площадку в МГУ им. Огарева (150 руб.)