15 отзывов оставили туристы

Музей изобразительных искусств имени Степана Эрьзи
Самое старое здание города
Описание экскурсии
Знаковые места в истории города
Экскурсия начнётся на площади Тысячелетия, где вы узнаете, почему так много зданий в Саранске было построено к 2012 году. Увидите МГУ — самое высокое здание Саранска и один из крупнейших университетов Поволжья — и решите, похож ли он на МГУ им. Ломоносова в Москве. Мы прогуляемся до нарядного храма, одного из самых больших в Поволжье: здесь я расскажу, почему адмирал Фёдор Ушаков так почитаем в Мордовии. Гуляя по улицам Саранска, вы услышите историю его основания и развития, увидите самое старое городское здание.
Сплетение историй и судеб
Саранск не может похвастаться домом-музеем кого-либо из великих писателей. Зато вы увидите музей изобразительных искусств имени «русского Родена» — Степана Эрьзи, имя которого известно далеко за пределами Республики Мордовия. Узнаете о национальных мотивах в творчестве этого художника и скульптора и интересных фактах его биографии. Я расскажу о том, что Лев Толстой и Михаил Салтыков-Щедрин делали в нашем городе. О том, как предок Михаила Лермонтова связан с Саранском (нет, это не мордовские корни). А также вы поймёте, почему именно в Саранске прописан Жерар Депардье и узнаете, правда ли, что здесь много дворцов.
Организационные детали
По желанию (только в будние дни) можно подняться на смотровую площадку в МГУ им. Огарева (150 руб.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня — ваш гид в Саранске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 795 туристов
В каждом городе важен друг, к которому приятно приехать в гости. Для меня каждый турист — дорогой гость, которому хочется показать «свой» Саранск.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Евгения
Отлично провели время на обзорной экскурсии по Саранску! Город открылся с неожиданной стороны, но главное — это наш экскурсовод Татьяна. Очень милая, обаятельная и искренне влюблённая в свой город женщина. Слушать её было одно удовольствие: информация подаётся легко, с душой и без лишней заумности. Спасибо за тёплую атмосферу и приятное знакомство с Саранском! Рекомендуем.
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З
Золотухина
Остались под большим впечатлением от экскурсии! Спасибо за гостеприимство.
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Радик
Мы часто бываем в Саранске, но совершенно не знали его историю и историю республики. Но в этот раз решили исправить этот недочёт. Экскурсия была проведена отлично. Мы прошлись по основным местам в центре Саранска, узнали историю образования города и историю его развития, информацию о знаменитых людях, которые связаны с Саранском. Большое спасибо за интересный рассказ о городе.
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Шабалина
Прекрасная экскурсия, наполненная историческими сведениями про возникновение и развитие города Саранск и Мордовской республики. Осмотрели все самые значимые места города, услышали о людях, которые были связаны с историей края. Были получены ответы на все наши многочисленные вопросы, чувствовалось, с какой любовью и теплотой экскурсовод относится к своему краю. Мы влюбились в Саранск!
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Елена
Отличная экскурсия! Гид на встречу пришел вовремя, безропотно ждал пока мы все соберемся. Сама Татьяна в тот день приболела, и с нами гулял ее муж, отличный экскурсовод, как видно с читать дальшеуменьшить
большим опытом. Много знает и умеет интересно рассказывать. Экскурсия прошла на одном дыхании, можно сказать даже интерактивно 👍 в беседу были вовлечены все. Мы задавали много вопросов, перебивали, шутили, и ни разу наши вопросы не остались без ответов. Очень информативная и познавательная экскурсия. Огромное Вам спасибо, у нас остались только хорошие впечатления о вашем городе.
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О
Ольга
Очень довольна экскурсией. Гид Татьяна рассказывает интересно,знает истоические факты. Неутомительно.1.5 часа экскурсии пролетели незаметно. Спасибо!