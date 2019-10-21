15 отзывов оставили туристы

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Знакомство с Саранском

Узнать о прошлом и настоящем столицы Мордовии на дружеской прогулке

4.9
15 отзывов
Таня
Таня – Гид из Саранска
Небольшому Саранску есть чем удивить путешественников: со столицей ⭐️ Мордовии связано много легенд и исторических сюжетов.

Вы увидите знаковые достопримечательности 🏛️ — Университет МГУ, Собор Святого Феодора Ушакова, самое старое здание.

Познакомитесь с современной жизнью Саранска, услышите имена известных гостей города и узнаете о его прошлом.

А также пройдёте к стадиону «Мордовия Арена» по мосту, построенному больше 100 лет назад и отреставрированному к чемпионату мира по футболу.
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Знакомство с Саранском
Знакомство с Саранском

Что вас ожидает

Знаковые места в истории 📖 города
Экскурсия ⛳ начнётся на площади Тысячелетия, где вы узнаете, почему так много зданий в Саранске было построено к 2012 году. Увидите МГУ — самое высокое здание Саранска и один из крупнейших университетов Поволжья — и решите, похож ли он на МГУ им. Ломоносова в Москве. Мы прогуляемся до нарядного храма, одного из самых больших в Поволжье: здесь я расскажу, почему адмирал Фёдор Ушаков так почитаем в Мордовии. Гуляя по улицам Саранска, вы услышите историю его основания и развития, увидите самое старое городское здание. И современный стадион 🏟️ «Мордовия Арена», построенный к Чемпионату мира по Футболу 2018. Кроме того, в программе здание тюремного замка, в котором какое-то время жил учёный-исследователь Михаил Бахтин (тот, что писал о хронотопе).

Сплетение историй и судеб
Саранск не может похвастаться домом-музеем кого-либо из великих писателей. Зато вы увидите музей 🖼 изобразительных искусств имени «русского Родена» — Степана Эрьзи, имя которого известно далеко за пределами Республики Мордовия. Узнаете о национальных мотивах в творчестве этого художника и скульптора и интересных фактах его биографии. Я расскажу о том, что Лев Толстой и Михаил Салтыков-Щедрин делали в нашем городе. О том, как предок Михаила Лермонтова связан с Саранском (нет, это не мордовские корни). И о том, почему на месте Лицея для одарённых детей Емельян Пугачёв раскидывал серебряные ложки. А также вы поймёте, почему именно в Саранске прописан Жерар Депардье и узнаете, правда ли, что здесь много дворцов.

Организационные детали

По желанию можно подняться на смотровую площадку в МГУ им. Огарева (100 руб. ).

Знакомство с Саранском
Знакомство с Саранском
Знакомство с Саранском
Знакомство с Саранском
Знакомство с Саранском

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Таня
Таня
В каждом городе важен друг, к которому приятно приехать в гости. Для меня каждый турист — дорогой гость, которому хочется показать «свой» Саранск.
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15 отзывов оставили туристы

21 октября 2019
Экскурсия прошла в форме прогулки и свободного общения. Заказывая, мы на это очень расчитывали. Татьяна очень приятная, доброжелательная, улыбчивая!!!!
26 сентября 2019
Добрый день! Ездила с друзьями в Саранск: погулять и познакомиться с городом. Экскурсию мне и моим друзьям проводила Татьяна. Благодаря ей нам полюбился этот город: тихий, уютный, опрятный. Отдельная благодарность Татьяне за ее творческий и ответственный подход к проведению экскурсии. После бронирования мы с ней неоднократно списывались. Татьяна быстро и подробно отвечала на все мои вопросы. А самое главное - по нашей просьбе построила свой маршрут так, как нам было бы удобно. Отдельная ей благодарность за организацию посещения смотровой площадки в здании МГУ. Два часа экскурсионного времени пролетели незаметно, было очень интересно и познавательно. У нас было ощущение, что мы приехали в гости к Татьяне как старые ее знакомые. Рекомендую эту экскурсию и Татьяну как экскурсовода, точно не пожалеете. Узнаете и полюбите этот город, как это получилось у нас.
25 августа 2019
Спасибо за интересную экскурсию. Нам очень понравился Саранск. Во время экскурсии мы узнали многое об истории города и республики. Мы готовились к поездке, но во время прогулки нам удалось почувствовать местный колорит, чего не дает никакой путеволитель. Узнали об интересных судьбах жителей Мордовии. Особое впечатление произвел рассказ о подвиге Михаила Девятаева, совершившего побег из немецкого конлагеря на самолете. Отдельное спасибо за совет по покупкам. Конфеты и колбаса очень понравились.
9 июня 2019
Спасибо Татьяне за очень содержательную и интересную экскурсию. Общение было непринуждённым, познавательным. Мы другими глазами увидели город Саранск и полюбили его. Много удивительных фактов услышали об истории города и жителях Мордовии, кроме того, Татьяна порекомендовала нам, куда можно сходить самостоятельно. Посетили музей Степана Эрьзя, очень понравилось, отведали национальную кухню, ели "Медвежью лапу" и запивали позой, отчего пришли в прекрасное расположение духа, ну и матч Россия -Сан-Марино был результативным, 9 мячей пропустили итальянцы, пусть команда была слабой, но от этого эмоций не было меньше, 42 000 зрителей ревели как львы и мы тоже. Спасибо Саранск за прекрасные выходные! До новых встреч!
11 мая 2019
Отличный гид, экскурсия была очень интересной
6 мая 2019
Как улучшить экскурсию? По поговорке: "Хорошее улучшать - только портить!" Всё было так хорошо, что лучше не улучшать. Мы готовились к поездке, поэтому экскурсия была в форме: "Слушаем, уточняем, задаем вопросы, сами делимся своими знаниями по теме... " Город великолепный, погода была солнечно теплая, настроение отличное. Спасибо за предложенного экскурсовода.
18 марта 2019
Замечательная экскурсия! В силу определенных обстоятельств получилось, что экскурсию по городу нам проводил муж Татьяны, также экскурсовод с многолетним опытом работы. Он сумел с одной стороны создать атмосферу легкой прогулки по центру города, с другой стороны ознакомил нас с историей города и республики Мордовая в целом, поделился интереснейшими историями об исторических личностях связанных с Саранском. Особенно хочется отметить превосходное чувство юмора и интеллигентность гида, благодаря которым беседа шла очень легко, а содержание экскурсии надолго сохранилось в памяти. Огромное Вам спасибо!
5 января 2019
Огромное спасибо гиду Татьяне за знакомство с Саранском. Экскурсия содержательная и интересная, мы были рады общению.
25 декабря 2018
Передайте, пожалуйста, Тане, мы ей говорили, конечно, о том, что нам всё понравилось. Но картины известных мастеров в музее выставлены - Айвазовский, Шишкин, Коровин, Саврасов и многие другие в музее представлены ( о чём Таня не могла нам рассказать). И это единственная неточность. Всё остальное очень хорошо. Спасибо!!!
23 декабря 2018
Очень милая девушка. И город очень красивый. И маршрут удачный.
29 октября 2018
Общение с гидом Татьяной оказалось очень позитивным. Она смогла заинтересовать и взрослых, и детей. Выбрала весьма удобны маршрут, была отзывчива, приветлива. Было отлично её слышно. Речь спокойная, грамотная, доходчивая. Спасибо Вам, Татьяна, и всей команде Tripster.
24 августа 2018
Спасибо. Большое. Татьяне!! Все очень здорово!!
14 июля 2018
В Саранске была по работе, город очень понравился, но вот с какой стороны мне его показала Татьяна, это совсем другое дело! Экскурсия была похожа на дружескую прогулку, Таня очень хорошо знает город и его историю, а самое главное любит свое дело! От этого экскурсия была еще интересней! Спасибо большое! Очень понравилось!
8 июля 2018
Экскурсия понравилась, компактно все, ничего лишнего. У гида много в запасе исторических знаний, а объектов где бы о них можно было рассказать практически нет. Город современный. Из-за этого получились минусы: идёшь до объекта, которого уже нет, и смотреть, соответственно нечего. В остальном экскурсия была хорошо построена. Спасибо гиду Татьяне.
30 июня 2018
В Саранск мы приехали на ЧМ-2018 и чтобы хоть немного познакомиться с городом заказали экскурсию, о чем ни капельки не пожалели. Татьяна рассказала о истории города, показала самые красивые его места. Большое спасибо за такую экскурсию, Саранск оказался очень красивым и гостеприимным городом.

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