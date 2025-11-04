V Vladimir

Очень интересная, позитивная, яркая прогулка … и совершенно не скучная.

Марина замечательный рассказчик и собеседник, кроме основного рассказать по теме экскурсии мы получили рассказы и рекомендации про вкусные бутики с местными специалитетами, ресторанчики и другие "тайные жемчужины", не только в Саранске, но и во всей республике. Рекомендации мы потом с успехом использовали:)

Владимир Большое спасибо Марине за такую замечательную экскурсию. Очень интересно и познавательно. Всем рекомендую экскурсию с Мариной. Так же советую начинать экскурсию со смотровой площадки университета.

Е Екатерина Мы первый раз были в Саранске и благодаря Марине влюбились в этот небольшой, но очаровательный город. Интересные не банальные истории, грамотный маршрут, эмоционально окрашенный рассказ - это несомненно одна из лучших экскурсий, на которых мы были. Однозначно рекомендую гида Марину как первоклассного специалиста с бесконечными познаниями о своём любимом крае!

Н Наталья Экскурсия очень понравилась! Интересный маршрут, интересный рассказ,получили представление не только о городе, но и о Республике Мордовия в целом. Марина- супер рассказчик! Экскурсия прошла легко, приятно и в непринужденной обстановке! Очень рекомендую эту экскурсию для знакомства с городом!

И Ирина Экскурсия очень понравилась. Рассказали и исторические события и факты, и современные… Понравилось и ребенку. Всё доступным языком. Очень интересно. Были в Саранске проездом, но после экскурсии решили, что здесь надо пожить недельку это точно. Очень много всего интересного.

О Ольга Спасибо большое Марине за проведенную экскурсию. Замечательный экскурсовод, узнали много интересного. Сумела заинтересовать не только взрослых, но самое главное и наших внуков. Обстоятельно отвечала на наши все вопросы. Очень рекомендую

А Андрей Марина - очень увлечённый своим городом гид. Время экскурсии пролетело незаметно. Приезжали в Саранск, думая, что сможем всё важное посмотреть за 1 день. А после экскурсии поняли, как же здесь много ещё интересного. Если сомневаетесь и выбираете гида с учётом стоимости экскурсии - у Марины, возможно, немного дороже, чем у других, но это точно того стоит.

Е Елена Нам очень понравилась экскурсия. Марина относится к своей работе творчески! Она очень увлекательно рассказала об истории и выдающихся деятелях Саранска, национальных особенностях эрзя и мокша, порекомендовала куда ещё сходить и съездить в Саранске и в области. Очень впечатлил подъем на смотровую площадку.

Нам захотелось вернуться снова!

Н Наталья Замечательно прогулялись

Проактивность - прекрасное предложение подняться на высоту

Подарочки) 🎁

И город заиграл красками.

Рекомендую!

Ф Филичева Марина отлично владеет информацией о городе и его истории,,о традициях народа и национальных блюдах, и очень интересно рассказывает. Мы с мужем так заслушались, что даже не заметили, как прошло время. Мы просто зарядились её позитивом. Экскурсия отличная, Марина нам даже рассказала, где и какие сувениры приобрести, и даже подарила приятные презенты) рекомендую и гида и интересную экскурсию!

Аллка Очень понравилась и экскурсия, и сама Марина. Провела нас по Огарев арене и далее по городу. Очень было приятно, что Марина не пытается просто отработать свое время, а готова и дальше вести туристов, рассказывая про город, пока её не остановишь из-за собственных временных лимитов. Было интересно. Спасибо Вам, Марина)

Мы бесконечно благодарны за уделенное сверх оговоренного нам время и милые сувениры в подарок. Экскурсия длилась более 3 часов! Благодаря Марине мы вернемся обязательно в Саранск и будем рекомендовать всем своим друзьям:) Обязательно съездите в Саранск. Это удивительный город, особенно когда про него, историю Мордовии и ее выдающихся людей, рассказывает Марина. Неспешная прогулка по центру города, увлекательный рассказ Марины- время пролетело незаметно.

Виталий Я восхищён! Город, история, памятники…

Супер экскурсия, сразу видно профи в своем деле.

Николай Всем привет. Хочу искренне поблагодарить Марину и порекомендовать ее как гида по Саранску! Смотровая площадка просто вау! Это задало тон дальнейшей экскурсии) Не уставал удивляться. Отлично подготовленный материал, дополнительные иллюстрации прекрасно дополняли рассказ Марины. Она даёт много рекомендаций: что и где поесть, что купить, куда сходить. Смотреть Саранск только с Мариной!))