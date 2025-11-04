Эта индивидуальная экскурсия по Саранску приглашает вас окунуться в атмосферу прошлого и настоящего столицы Мордовии.
Гуляя по историческим улицам, вы увидите первую дорогу города, посетите молодую площадь Тысячелетия и прикоснетесь к
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺 Уникальные исторические маршруты
- 🌉 Волшебные достопримечательности
- 📸 Незабываемые виды со смотровой площадки
- 🕰 Погружение в историю города
- 🎨 Искусство и культура Саранска
Что можно увидеть
- Первая дорога
- Площадь Тысячелетия
- Лисий мостик
- Дерево желаний
- Памятник Пушкину
Описание экскурсии
Вместе мы прогуляемся по дороге, которая существует с момента основания города.
Заглянем на молодую площадь Тысячелетия, где можно почувствовать холод ледникового периода, прикоснувшись к особому камню.
Я покажу волшебные достопримечательности — Лисий мостик, дерево желаний и памятник Пушкину, которому нужно пожать руку.
В хорошую погоду проведу на самую высокую — 85 метров — смотровую площадку города, куда может попасть далеко не каждый. Вы дотянетесь до неба и сделаете атмосферные фотографии под небесами.
Ещё я расскажу:
- Какой подвиг совершил лётчик Михаил Девятаев
- Почему Саранск — город ненайденных кладов
- Чего не смог сделать Криштиану Роналду на стадионе «Мордовия-арена»
- Как город избежал разгрома во время восстания Пугачёва
- Где в Саранске искать работы русского Родена
Организационные детали
- Дополнительные расходы — подъём на смотровую площадку (пн-сб, по предварительной записи): взрослый — 150 ₽, детский — 100 ₽
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
- Продолжительность экскурсии — 2,5–3 ч
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Парка им. Пушкина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Саранске
Провела экскурсии для 84 туристов
Всем привет! Давайте знакомиться — меня зовут Марина, я аккредитованный гид, влюблённый в свой город. Саранск, как и все его жители, очень гостеприимный городок, и я с удовольствием распахну перед вами его двери. Неспешная жизнь, тихие улочки, ухоженные парки и скверы приятно удивят каждого путешественника, заглянувшего к нам. Жду всех в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Фотографии от путешественников
V
Vladimir
4 ноя 2025
Великолепная экскурсия с Мариной!
Очень интересная, позитивная, яркая прогулка … и совершенно не скучная.
Марина замечательный рассказчик и собеседник, кроме основного рассказать по теме экскурсии мы получили рассказы и рекомендации про вкусные
Владимир
28 авг 2025
Большое спасибо Марине за такую замечательную экскурсию. Очень интересно и познавательно. Всем рекомендую экскурсию с Мариной. Так же советую начинать экскурсию со смотровой площадки университета.
Е
Екатерина
21 авг 2025
Мы первый раз были в Саранске и благодаря Марине влюбились в этот небольшой, но очаровательный город. Интересные не банальные истории, грамотный маршрут, эмоционально окрашенный рассказ - это несомненно одна из лучших экскурсий, на которых мы были. Однозначно рекомендую гида Марину как первоклассного специалиста с бесконечными познаниями о своём любимом крае!
Н
Наталья
17 авг 2025
Экскурсия очень понравилась! Интересный маршрут, интересный рассказ,получили представление не только о городе, но и о Республике Мордовия в целом. Марина- супер рассказчик! Экскурсия прошла легко, приятно и в непринужденной обстановке! Очень рекомендую эту экскурсию для знакомства с городом!
И
Ирина
14 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Рассказали и исторические события и факты, и современные… Понравилось и ребенку. Всё доступным языком. Очень интересно. Были в Саранске проездом, но после экскурсии решили, что здесь надо пожить недельку это точно. Очень много всего интересного.
О
Ольга
4 авг 2025
Спасибо большое Марине за проведенную экскурсию. Замечательный экскурсовод, узнали много интересного. Сумела заинтересовать не только взрослых, но самое главное и наших внуков. Обстоятельно отвечала на наши все вопросы. Очень рекомендую
А
Андрей
22 июл 2025
Марина - очень увлечённый своим городом гид. Время экскурсии пролетело незаметно. Приезжали в Саранск, думая, что сможем всё важное посмотреть за 1 день. А после экскурсии поняли, как же здесь много ещё интересного. Если сомневаетесь и выбираете гида с учётом стоимости экскурсии - у Марины, возможно, немного дороже, чем у других, но это точно того стоит.
Е
Елена
18 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия. Марина относится к своей работе творчески! Она очень увлекательно рассказала об истории и выдающихся деятелях Саранска, национальных особенностях эрзя и мокша, порекомендовала куда ещё сходить и съездить в Саранске и в области. Очень впечатлил подъем на смотровую площадку.
Нам захотелось вернуться снова!
Н
Наталья
14 июл 2025
Замечательно прогулялись
Проактивность - прекрасное предложение подняться на высоту
Подарочки) 🎁
И город заиграл красками.
Рекомендую!
Ф
Филичева
24 июн 2025
Марина отлично владеет информацией о городе и его истории,,о традициях народа и национальных блюдах, и очень интересно рассказывает. Мы с мужем так заслушались, что даже не заметили, как прошло время. Мы просто зарядились её позитивом. Экскурсия отличная, Марина нам даже рассказала, где и какие сувениры приобрести, и даже подарила приятные презенты) рекомендую и гида и интересную экскурсию!
Аллка
17 июн 2025
Очень понравилась и экскурсия, и сама Марина. Провела нас по Огарев арене и далее по городу. Очень было приятно, что Марина не пытается просто отработать свое время, а готова и дальше вести туристов, рассказывая про город, пока её не остановишь из-за собственных временных лимитов. Было интересно. Спасибо Вам, Марина)
Т
Татьяна
14 июн 2025
Обязательно съездите в Саранск. Это удивительный город, особенно когда про него, историю Мордовии и ее выдающихся людей, рассказывает Марина. Неспешная прогулка по центру города, увлекательный рассказ Марины- время пролетело незаметно.
Виталий
11 июн 2025
Я восхищён! Город, история, памятники…
Супер экскурсия, сразу видно профи в своем деле.
Николай
25 мая 2025
Всем привет. Хочу искренне поблагодарить Марину и порекомендовать ее как гида по Саранску! Смотровая площадка просто вау! Это задало тон дальнейшей экскурсии) Не уставал удивляться. Отлично подготовленный материал, дополнительные иллюстрации прекрасно дополняли рассказ Марины. Она даёт много рекомендаций: что и где поесть, что купить, куда сходить. Смотреть Саранск только с Мариной!))
Светлана
8 мая 2025
Экскурсия с Мариной очень понравилась,было и интересно,и познавательно,три часа прогулки пролетели как один миг) Отдельное спасибо за отличные рекомендации магазинов,где удалось приобрести много вкусностей.
Изюминкой экскурсии была возможность подняться на смотровую площадку МГУ,где на заказе о открываются волшебные виды на Саранск. Очень понравилась интеллигентная и интересная подача материала,на все вопросы Марина отвечала очень подробно,чувствуется глубокое знание своего родного города. Спасибо!
