Все экскурсии в Саранске
Доступно 9 экскурсий 🚌 в Саранске на 2021 год, 88 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
3 000₽
за 1-19 чел.
Саранск - столица солнечной Мордовии
Культурная, любопытная и познавательная пешеходная прогулка по столице Мордовии во время которой мы с...
Ежедневно, время по согласованию
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 450₽
за 1-10 чел.
Саранск: город с высоты
Во время этой обзорной экскурсии мы посмотрим на город с высоты птичьего полёта - мы поднимемся на смотровую...
Ежедневно, время по согласованию
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 700₽
за 1-15 чел.
Очень популярно сейчас
Неизведанный Саранск
Старинные закоулки, дореволюционные дома, висячий мост и другие тайные места на дружеской экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 900₽
за 1-10 чел.
Саранск: по следам Чемпионата мира-2018
Мы очень ждём Вас на это пусть непродолжительное по времени, но такое увлекательное путешествие по Саранску!...
Ежедневно, время по согласованию
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 800₽
за 1-10 чел.
Добро пожаловать в Саранск!
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть городские секреты на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-20 чел.
Шумбрат, Саранск
Саранск - город, где я родилась, выросла и живу
Ежедневно с 09:00 до 22:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 250₽
за 1-15 чел.
Шумбрат, Саранск!
Нескучная прогулка по историческому центру и погружение в мордовскую культуру
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 610₽
за 1-10 чел.
Саранск, или образцовая провинция
Душевный рассказ о комфортной, чистой и красивой столице солнечной Мордовии!
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 700₽
за 1-10 чел.
Знакомство с Саранском
Узнать о прошлом и настоящем столицы Мордовии на дружеской прогулке
Последние отзывы «Экскурсии Саранска»
- ЕЕгор21 октября 2021Была цель - познакомиться с городом. С Александром это получилось наилучшим образом. Интересный рассказ об исторических событиях и людях, связанных с городом. Поездка, включающая знакомство как со старыми зданиями, знаковыми местами, новыми объектами и районами, построенными к Чемпионату 2018, так и с планом города. Очень понравилось, рекомендую!
- ЛЛюдмила12 октября 2021Александр, спасибо вам, за эту экскурсию! Она отличается от привычных, тем, что создается впечатление что ты идешь с другом и он как жемчужины на нить нанизывает достопримечательности, факты и события. Обращает внимание на мелкие детали, которые бы точно ускользнули от наших глаз. Очень удобный формат экскурсии - пешком + автомобиль, не устали и посмотрели очень много. Спасибо за рекомендованные блюда в Мордовской слободе. Все очень и очень понравилось и конечно сладкий сюрприз в конце экскурсии.
- ММарина4 октября 2021Была у нас экскурсия со Светланой по Саранску. Очень рекомендую эту милую, умную девочку. Она столько много нам рассказала. Так интересно было ее слушать. Прогулка прошла легко и не принуждённо. Маршрут составлен не знаю специально или нет, но очень удобно. Закончили мы экскурсию не далеко от нашей гостиницы. Всем рекомендую этого интересного, грамотного экскурсовода
- Отзыв на: Шумбрат, Саранск!AAleš1 октября 2021Юлия - прекрасный гид и интересный собеседник. Мы прогулялись по центру Саранска, осмотрели местные достопримечательности и послушали рассказы об истории города и народах, населяющих республику. Отдельно отмечу, что Саранск превзошёл все наши ожидания - он на сто процентов из тех мест, в которые хочется вернуться ещё раз. Спасибо!
- РРимма27 сентября 2021Спасибо Александру за знакомство с прекрасным городом Саранском. Приезжали на выходные. Александр подстроился под наши пожелания и составил маршрут. Спасибо за ваши рекомендации. Остались довольны!
- Отзыв на: Шумбрат, Саранск!ААлена27 сентября 2021Были на экскурсии у Юлии семьёй, остались ОЧЕНЬ довольны! Самые теплые и солнечные впечатления несмотря на хмурую погоду! Мы были так увлечены, что погода нам нисколько не помешала) На наш взгляд, Юлия очень удачно сочетает информацию об истории и традициях региона с информацией о современном городе! Отдельная БЛАГОДАРНОСТЬ за отзывчивость в оргвопросах, Юлия обеспечила нас всей необходимой информацией!
- ЕЕлена6 сентября 2021Если бы была возможность- то 5 с плюсом! Казалось бы город маленький, исторических мест не так уж и много (по сравнению с другими городами), но насколько интересно Светлана рассказала про историю, традиции, народности! 2 часа пролетели незаметно, насыщенно, интересно!
- Отзыв на: Саранск, или образцовая провинцияССергей27 августа 2021Наталья прекрасный профессионал своего дела. Спасибо большое за интересную экскурсию. Сказки купили)))
- ККарина19 августа 2021Выражаю огромную благодарность чудесному гиду по Саранску - Светлане. Искренний и увлеченный рассказ позволил увидеть и полюбить все достопримечательности города. Обязательно приеду ещё раз и привезу коллег. Город и его жители оставили самые теплые и положительные впечатления.
- Отзыв на: Саранск, или образцовая провинцияААлексей18 августа 2021Небольшая, но очень интересная прогулка по городу в компании с прекрасной Натальей. Вы узнаете об истории мордовского народа, его традициях, окунетесь во времена крещения Мордовии и конечно вернетесь в современность - проведение Мундиаля в Саранске. Саранск прекрасный город, во многом наше мнение об этом месте сформировалось благодаря экскурсии и самой Наталье. Это прекрасная возможность влюбиться в этот провинциальный городок