Индивидуальная
до 6 чел.
Загадочная мордва - кто они?
Узнайте о колоритном этносе Мордовии, его культуре и традициях. Погрузитесь в историю эрзя и мокша, посетите центральные достопримечательности Саранска
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 3950 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Саранск: в поисках утраченного времени
Совершить путешествие из 21 века в 17 и обратно
Начало: У Парка им. Пушкина
11 авг в 17:00
12 авг в 17:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Саранск
Погуляйте по колоритным улочкам Саранска, узнайте его историю и культуру, выучите несколько слов на местных языках и откройте для себя город студентов
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 12:00
10 авг в 18:00
от 4400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Саранском
Узнайте о легендах и исторических сюжетах Саранска, посетите знаковые достопримечательности и погрузитесь в современную жизнь столицы Мордовии
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 3750 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Саранск: влюбиться за один день
Как почувствовать ритм Саранска? Прогуляйтесь с местным гидом, узнайте историю города и его традиции. Идеально для знакомства с культурой Мордовии
Начало: На площади Тысячелетия
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Шумбрат, Саранск
Добро пожаловать в Саранск! Узнайте историю, культуру и традиции столицы Мордовии на индивидуальной экскурсии по городу
Начало: В центральной точке города или у вашего отеля, есл...
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Шумбрат, Саранск
Начало: Ул. Льва Толстого, 26, Саранск
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 21:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Приятно познакомиться, Саранск
Познакомьтесь с Саранском через его площади, театры и соборы. Интерактивные задания и сувениры для самых внимательных участников
Начало: На площади Тысячелетия
15 авг в 16:00
16 авг в 09:00
от 3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Старый Саранск: история и крепкие напитки
Погрузитесь в атмосферу старого Саранска, прогуливаясь по историческому кварталу. Узнайте о столетней архитектуре, легендах и знаменитых жителях города
2 сен в 10:00
3 сен в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 3 чел.
Квест
до 12 чел.
Квест-экскурсия «Пешеходные истории Саранска»
Загадки, игры, ребусы и тайны
Начало: Площадь 1000 летия (Большевистская д. 68/2)
Завтра в 10:30
12 авг в 10:30
от 6500 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Саранск - столица солнечной Мордовии
Начало: Г. Саранск, пр. Ленина, д. 16
Расписание: Ежедневно, время по согласованию
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Саранску
Начало: Большевистская улица, д. 68 (Площадь 1000-летия)
Расписание: Будни с 09:30 до 16:00суббота и воскресенье с 10:00 до 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Саранску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Увидеть Саранск и заново родиться
Прогулка по Саранску откроет вам его исторические и современные грани. Узнайте о Ф. Ушакове и найдите свои мордовские корни
Начало: Ул. Большевистская 30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Саранск: вчера, сегодня, завтра
Начало: Площадь Тысячелетия
Сегодня в 12:00
15 авг в 12:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Городские истории одной улицы
Начало: Посопский мост
Расписание: По вторникам в 13:30
11 авг в 13:30
18 авг в 13:30
3000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Л
Дата посещения: 18 апр 2026
Шумбрат!!! Огромное спасибо Юлии за интереснейшую экскурсию!! Мы из Пензы, активные пенсионерки, неоднократно бывали в Саранске! Но Юлия открыла нам
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А
Дата посещения: 6 апр 2026
Отлично
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А
Дата посещения: 13 янв 2026
Светлана приятная в общении, эрудированная девушка. С первых минут возникло чувство,что нас сопровождает хорошая подруга, которая хочет показать нам все
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Г
Дата посещения: 3 янв 2026
Очень увлекательно, познавательно и захватывающе. Несмотря на погоду, почти в метель)), время пролетело на одном дыхании. Однозначно всем рекомендую посетить
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А
Дата посещения: 3 ноя 2025
Искали экскурсию и экскурсовода для первого знакомства с Саранском и определенно нашли и то и другое. Комфортный экскурсионный план, интересный
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О
Марина реально любит то, что делает! А настоящее всегда взаимно!
Мы тоже нежно прониклись к Саранску! Уютный, милый, интересный город глазами Марины!
Рекомендуем от всей души
Мы тоже нежно прониклись к Саранску! Уютный, милый, интересный город глазами Марины!
Рекомендуем от всей души
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О
Спасибо, прекрасная экскурсия, очень понравилась смотровая площадка!
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И
Нам понравилось, было увлекательно.
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Отлично провели время на обзорной экскурсии по Саранску!
Город открылся с неожиданной стороны, но главное — это наш экскурсовод Татьяна. Очень
Город открылся с неожиданной стороны, но главное — это наш экскурсовод Татьяна. Очень
+4
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Е
Экскурсия замечательная, экскурсовод Юлия молодец. Нам очень понравилось, все легко, понятно, интересно. Спасибо большое!!!
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Всего 661 отзыв в Саранске
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Ответы на вопросы от путешественников по Саранску
Самые популярные экскурсии в Саранске
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Сколько стоит экскурсия по Саранску в августе 2026
Сейчас в Саранске можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 1300 до 6500. Туристы уже оставили гидам 661 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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