Мои заказы

Экскурсии в Саранске

Найдено 16 экскурсий в Саранске, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Загадочная мордва - кто они?
Пешая
1.5 часа
180 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадочная мордва - кто они?
Узнайте о колоритном этносе Мордовии, его культуре и традициях. Погрузитесь в историю эрзя и мокша, посетите центральные достопримечательности Саранска
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 3950 ₽ за всё до 6 чел.
Саранск: в поисках утраченного времени
Пешая
2.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Саранск: в поисках утраченного времени
Совершить путешествие из 21 века в 17 и обратно
Начало: У Парка им. Пушкина
11 авг в 17:00
12 авг в 17:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Саранск
Пешая
1.5 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Саранск
Погуляйте по колоритным улочкам Саранска, узнайте его историю и культуру, выучите несколько слов на местных языках и откройте для себя город студентов
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 12:00
10 авг в 18:00
от 4400 ₽ за всё до 6 чел.
Знакомство с Саранском
Пешая
1.5 часа
81 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Саранском
Узнайте о легендах и исторических сюжетах Саранска, посетите знаковые достопримечательности и погрузитесь в современную жизнь столицы Мордовии
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 3750 ₽ за всё до 10 чел.
Саранск: влюбиться за один день
Пешая
1.5 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 13 чел.
Саранск: влюбиться за один день
Как почувствовать ритм Саранска? Прогуляйтесь с местным гидом, узнайте историю города и его традиции. Идеально для знакомства с культурой Мордовии
Начало: На площади Тысячелетия
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 13 чел.
Шумбрат, Саранск
Пешая
2 часа
98 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Шумбрат, Саранск
Добро пожаловать в Саранск! Узнайте историю, культуру и традиции столицы Мордовии на индивидуальной экскурсии по городу
Начало: В центральной точке города или у вашего отеля, есл...
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Шумбрат, Саранск
Пешая
1.5 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шумбрат, Саранск
Начало: Ул. Льва Толстого, 26, Саранск
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 21:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Приятно познакомиться, Саранск
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Приятно познакомиться, Саранск
Познакомьтесь с Саранском через его площади, театры и соборы. Интерактивные задания и сувениры для самых внимательных участников
Начало: На площади Тысячелетия
15 авг в 16:00
16 авг в 09:00
от 3600 ₽ за всё до 10 чел.
Старый Саранск: история и крепкие напитки
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Старый Саранск: история и крепкие напитки
Погрузитесь в атмосферу старого Саранска, прогуливаясь по историческому кварталу. Узнайте о столетней архитектуре, легендах и знаменитых жителях города
2 сен в 10:00
3 сен в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 3 чел.
Квест-экскурсия «Пешеходные истории Саранска»
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Квест
до 12 чел.
Квест-экскурсия «Пешеходные истории Саранска»
Загадки, игры, ребусы и тайны
Начало: Площадь 1000 летия (Большевистская д. 68/2)
Завтра в 10:30
12 авг в 10:30
от 6500 ₽ за всё до 12 чел.
Саранск - столица солнечной Мордовии
Пешая
1.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Саранск - столица солнечной Мордовии
Начало: Г. Саранск, пр. Ленина, д. 16
Расписание: Ежедневно, время по согласованию
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Прогулка по Саранску
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Саранску
Начало: Большевистская улица, д. 68 (Площадь 1000-летия)
Расписание: Будни с 09:30 до 16:00суббота и воскресенье с 10:00 до 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Саранску
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Саранску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Увидеть Саранск и заново родиться
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Увидеть Саранск и заново родиться
Прогулка по Саранску откроет вам его исторические и современные грани. Узнайте о Ф. Ушакове и найдите свои мордовские корни
Начало: Ул. Большевистская 30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Саранск: вчера, сегодня, завтра
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Саранск: вчера, сегодня, завтра
Начало: Площадь Тысячелетия
Сегодня в 12:00
15 авг в 12:00
1300 ₽ за человека
Городские истории одной улицы
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 7 чел.
Городские истории одной улицы
Начало: Посопский мост
Расписание: По вторникам в 13:30
11 авг в 13:30
18 авг в 13:30
3000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Л
Шумбрат, Саранск
Дата посещения: 18 апр 2026
Шумбрат!!! Огромное спасибо Юлии за интереснейшую экскурсию!! Мы из Пензы, активные пенсионерки, неоднократно бывали в Саранске! Но Юлия открыла нам
читать дальшеуменьшить

много новых исторических событий! За внешней легкостью повествования скрывается огромная работа по всестороннему изучению родного края! Несмотря на моросящий дождь два часа пролетели как один миг!!! Было очень приятно не только слушать, но и любоваться образованной, красивой девушкой!!!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Шумбрат, Саранск
Дата посещения: 6 апр 2026
Отлично
Вам был полезен этот отзыв?
А
Добро пожаловать в Саранск
Дата посещения: 13 янв 2026
Светлана приятная в общении, эрудированная девушка. С первых минут возникло чувство,что нас сопровождает хорошая подруга, которая хочет показать нам все
читать дальшеуменьшить

самое лучшее в любимом городе.Светлана рассказала о культуре, традициях и языке мордовского народа (эрзя и мокша), что для нас, приезжих, особенно ценно и интересно. В рассказе чувствуется любовь к Саранску и Мордовии. Благодаря Светлане Саранск открылся для нас как гостеприимный и интересный город с богатой культурой. Ещё хочу отметить,что очень приятно было слушать Светлану -чистая,грамотная речь. Рекомендую Светлану как гида♥️

Светлана приятная в общении, эрудированная девушка. С первых минут возникло чувство,что нас сопровождает хорошая подруга, которая
Светлана приятная в общении, эрудированная девушка. С первых минут возникло чувство,что нас сопровождает хорошая подруга, которая
Светлана приятная в общении, эрудированная девушка. С первых минут возникло чувство,что нас сопровождает хорошая подруга, которая
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Загадочная мордва - кто они?
Дата посещения: 3 янв 2026
Очень увлекательно, познавательно и захватывающе. Несмотря на погоду, почти в метель)), время пролетело на одном дыхании. Однозначно всем рекомендую посетить
читать дальшеуменьшить

Саранск и эту экскурсию! Зимой вечером здесь просто сказка! Люди добродушные и интереснейшие. Необычайно ярко украшенный роскошный центр города был заполнен даже в непогоду семьями с детьми, молодёжью, прогуливающимися парами и фотографирующимися приезжими! Мест для посещения и в дневное время тоже море, спасибо Елене за рекомендации и обзор. Экскурсия шикарная как и сам гид! Мы в восторге и под огромным впечатлением. Великолепной и восхитительной Елене низкий поклон за вклад и труд!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Добро пожаловать в Саранск
Дата посещения: 3 ноя 2025
Искали экскурсию и экскурсовода для первого знакомства с Саранском и определенно нашли и то и другое. Комфортный экскурсионный план, интересный
читать дальшеуменьшить

рассказ, на возникшие вопросы получили развернутые ответы. Явно Светлана владеет темой сильно шире рассказанного на экскурсии. Как человек приятный и достаточно комфортный. Нам очень понравилось. Для первого знакомства более чем. Спасибо большое!

Вам был полезен этот отзыв?
О
Саранск: в поисках утраченного времени
Марина реально любит то, что делает! А настоящее всегда взаимно!
Мы тоже нежно прониклись к Саранску! Уютный, милый, интересный город глазами Марины!
Рекомендуем от всей души
Вам был полезен этот отзыв?
О
Саранск: в поисках утраченного времени
Спасибо, прекрасная экскурсия, очень понравилась смотровая площадка!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Загадочная мордва - кто они?
Нам понравилось, было увлекательно.
Вам был полезен этот отзыв?
Евгения
Знакомство с Саранском
Отлично провели время на обзорной экскурсии по Саранску!
Город открылся с неожиданной стороны, но главное — это наш экскурсовод Татьяна. Очень
читать дальшеуменьшить

милая, обаятельная и искренне влюблённая в свой город женщина. Слушать её было одно удовольствие: информация подаётся легко, с душой и без лишней заумности. Спасибо за тёплую атмосферу и приятное знакомство с Саранском! Рекомендуем.

Отлично провели время на обзорной экскурсии по Саранску!
Отлично провели время на обзорной экскурсии по Саранску!
Отлично провели время на обзорной экскурсии по Саранску!
Отлично провели время на обзорной экскурсии по Саранску!+4
Отлично провели время на обзорной экскурсии по Саранску!
Отлично провели время на обзорной экскурсии по Саранску!
Отлично провели время на обзорной экскурсии по Саранску!
Отлично провели время на обзорной экскурсии по Саранску!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Шумбрат, Саранск
Экскурсия замечательная, экскурсовод Юлия молодец. Нам очень понравилось, все легко, понятно, интересно. Спасибо большое!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 661 отзыв в Саранске

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Саранску

Самые популярные экскурсии в Саранске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16:
  1. Загадочная мордва - кто они?;
  2. Саранск: в поисках утраченного времени;
  3. Добро пожаловать в Саранск;
  4. Знакомство с Саранском;
  5. Саранск: влюбиться за один день.
Что посмотреть в Саранске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Памятник Пушкину;
  2. Кафедральный собор Феодора Ушакова;
  3. Советская площадь;
  4. Соборная площадь;
  5. Площадь тысячелетия;
  6. Церковь Иоанна Богослова.
Сколько стоит экскурсия по Саранску в августе 2026
Сейчас в Саранске можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 1300 до 6500. Туристы уже оставили гидам 661 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Планируете поездку в Саранск в 2026 году? Наш сайт предлагает актуальную информацию о самых интересных экскурсиях в Саранске. Откройте для себя удивительные уголки города, изучите стоимость экскурсий и выберите идеальный вариант для себя. Не упустите шанс заказать экскурсию по Саранску и создать незабываемые воспоминания!