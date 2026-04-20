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Саранск и эту экскурсию! Зимой вечером здесь просто сказка! Люди добродушные и интереснейшие. Необычайно ярко украшенный роскошный центр города был заполнен даже в непогоду семьями с детьми, молодёжью, прогуливающимися парами и фотографирующимися приезжими! Мест для посещения и в дневное время тоже море, спасибо Елене за рекомендации и обзор. Экскурсия шикарная как и сам гид! Мы в восторге и под огромным впечатлением. Великолепной и восхитительной Елене низкий поклон за вклад и труд!