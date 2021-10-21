Экскурсии Саранска

Все экскурсии в Саранске

Доступно 9 экскурсий 🚌 в Саранске на 2021 год, 88 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Саранск - столица солнечной Мордовии
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
3 000
за 1-19 чел.
Саранск - столица солнечной Мордовии
Культурная, любопытная и познавательная пешеходная прогулка по столице Мордовии во время которой мы с...
Ежедневно, время по согласованию
Саранск: город с высоты
Индивидуальная экскурсия
4 450
за 1-10 чел.
Саранск: город с высоты
Во время этой обзорной экскурсии мы посмотрим на город с высоты птичьего полёта - мы поднимемся на смотровую...
Ежедневно, время по согласованию
Неизведанный Саранск
Индивидуальная экскурсия
4.5
8
1ч 30м
2 700
за 1-15 чел.
Очень популярно сейчас
Неизведанный Саранск
Старинные закоулки, дореволюционные дома, висячий мост и другие тайные места на дружеской экскурсии
Саранск: по следам Чемпионата мира-2018
Индивидуальная экскурсия
5 900
за 1-10 чел.
Саранск: по следам Чемпионата мира-2018
Мы очень ждём Вас на это пусть непродолжительное по времени, но такое увлекательное путешествие по Саранску!...
Ежедневно, время по согласованию
Добро пожаловать в Саранск!
Индивидуальная экскурсия
5
19
2 800
за 1-10 чел.
Добро пожаловать в Саранск!
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть городские секреты на обзорной экскурсии
Шумбрат, Саранск
Индивидуальная экскурсия
2 500
за 1-20 чел.
Шумбрат, Саранск
Саранск - город, где я родилась, выросла и живу
Ежедневно с 09:00 до 22:00
Шумбрат, Саранск!
Индивидуальная экскурсия
4.9
36
3 250
за 1-15 чел.
Шумбрат, Саранск!
Нескучная прогулка по историческому центру и погружение в мордовскую культуру
Саранск, или образцовая провинция
Индивидуальная экскурсия
5
7
1ч 30м
2 610
за 1-10 чел.
Саранск, или образцовая провинция
Душевный рассказ о комфортной, чистой и красивой столице солнечной Мордовии!
Знакомство с Саранском
Индивидуальная экскурсия
4.9
18
1ч 30м
2 700
за 1-10 чел.
Знакомство с Саранском
Узнать о прошлом и настоящем столицы Мордовии на дружеской прогулке

Последние отзывы «Экскурсии Саранска»

  • Отзыв на: Неизведанный Саранск
    Е
    Егор
    21 октября 2021
    5
    Была цель - познакомиться с городом. С Александром это получилось наилучшим образом. Интересный рассказ об исторических событиях и людях, связанных с городом. Поездка, включающая знакомство как со старыми зданиями, знаковыми местами, новыми объектами и районами, построенными к Чемпионату 2018, так и с планом города. Очень понравилось, рекомендую!
  • Отзыв на: Неизведанный Саранск
    Л
    Людмила
    12 октября 2021
    5
    Александр, спасибо вам, за эту экскурсию! Она отличается от привычных, тем, что создается впечатление что ты идешь с другом и он как жемчужины на нить нанизывает достопримечательности, факты и события. Обращает внимание на мелкие детали, которые бы точно ускользнули от наших глаз. Очень удобный формат экскурсии - пешком + автомобиль, не устали и посмотрели очень много. Спасибо за рекомендованные блюда в Мордовской слободе. Все очень и очень понравилось и конечно сладкий сюрприз в конце экскурсии.
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Саранск!
    М
    Марина
    4 октября 2021
    5
    Была у нас экскурсия со Светланой по Саранску. Очень рекомендую эту милую, умную девочку. Она столько много нам рассказала. Так интересно было ее слушать. Прогулка прошла легко и не принуждённо. Маршрут составлен не знаю специально или нет, но очень удобно. Закончили мы экскурсию не далеко от нашей гостиницы. Всем рекомендую этого интересного, грамотного экскурсовода
  • Отзыв на: Шумбрат, Саранск!
    A
    Aleš
    1 октября 2021
    5
    Юлия - прекрасный гид и интересный собеседник. Мы прогулялись по центру Саранска, осмотрели местные достопримечательности и послушали рассказы об истории города и народах, населяющих республику. Отдельно отмечу, что Саранск превзошёл все наши ожидания - он на сто процентов из тех мест, в которые хочется вернуться ещё раз. Спасибо!
  • Отзыв на: Неизведанный Саранск
    Р
    Римма
    27 сентября 2021
    5
    Спасибо Александру за знакомство с прекрасным городом Саранском. Приезжали на выходные. Александр подстроился под наши пожелания и составил маршрут. Спасибо за ваши рекомендации. Остались довольны!
  • Отзыв на: Шумбрат, Саранск!
    А
    Алена
    27 сентября 2021
    5
    Были на экскурсии у Юлии семьёй, остались ОЧЕНЬ довольны! Самые теплые и солнечные впечатления несмотря на хмурую погоду! Мы были так увлечены, что погода нам нисколько не помешала) На наш взгляд, Юлия очень удачно сочетает информацию об истории и традициях региона с информацией о современном городе! Отдельная БЛАГОДАРНОСТЬ за отзывчивость в оргвопросах, Юлия обеспечила нас всей необходимой информацией!
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Саранск!
    Е
    Елена
    6 сентября 2021
    5
    Если бы была возможность- то 5 с плюсом! Казалось бы город маленький, исторических мест не так уж и много (по сравнению с другими городами), но насколько интересно Светлана рассказала про историю, традиции, народности! 2 часа пролетели незаметно, насыщенно, интересно!
  • Отзыв на: Саранск, или образцовая провинция
    С
    Сергей
    27 августа 2021
    5
    Наталья прекрасный профессионал своего дела. Спасибо большое за интересную экскурсию. Сказки купили)))
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Саранск!
    К
    Карина
    19 августа 2021
    5
    Выражаю огромную благодарность чудесному гиду по Саранску - Светлане. Искренний и увлеченный рассказ позволил увидеть и полюбить все достопримечательности города. Обязательно приеду ещё раз и привезу коллег. Город и его жители оставили самые теплые и положительные впечатления.
  • Отзыв на: Саранск, или образцовая провинция
    А
    Алексей
    18 августа 2021
    5
    Небольшая, но очень интересная прогулка по городу в компании с прекрасной Натальей. Вы узнаете об истории мордовского народа, его традициях, окунетесь во времена крещения Мордовии и конечно вернетесь в современность - проведение Мундиаля в Саранске. Саранск прекрасный город, во многом наше мнение об этом месте сформировалось благодаря экскурсии и самой Наталье. Это прекрасная возможность влюбиться в этот провинциальный городок
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