Отзыв на: Неизведанный Саранск Е Егор 5 Была цель - познакомиться с городом. С Александром это получилось наилучшим образом. Интересный рассказ об исторических событиях и людях, связанных с городом. Поездка, включающая знакомство как со старыми зданиями, знаковыми местами, новыми объектами и районами, построенными к Чемпионату 2018, так и с планом города. Очень понравилось, рекомендую!

Отзыв на: Неизведанный Саранск Л Людмила 5 Александр, спасибо вам, за эту экскурсию! Она отличается от привычных, тем, что создается впечатление что ты идешь с другом и он как жемчужины на нить нанизывает достопримечательности, факты и события. Обращает внимание на мелкие детали, которые бы точно ускользнули от наших глаз. Очень удобный формат экскурсии - пешком + автомобиль, не устали и посмотрели очень много. Спасибо за рекомендованные блюда в Мордовской слободе. Все очень и очень понравилось и конечно сладкий сюрприз в конце экскурсии.

Отзыв на: Добро пожаловать в Саранск! М Марина 5 Была у нас экскурсия со Светланой по Саранску. Очень рекомендую эту милую, умную девочку. Она столько много нам рассказала. Так интересно было ее слушать. Прогулка прошла легко и не принуждённо. Маршрут составлен не знаю специально или нет, но очень удобно. Закончили мы экскурсию не далеко от нашей гостиницы. Всем рекомендую этого интересного, грамотного экскурсовода

Отзыв на: Шумбрат, Саранск! A Aleš 5 Юлия - прекрасный гид и интересный собеседник. Мы прогулялись по центру Саранска, осмотрели местные достопримечательности и послушали рассказы об истории города и народах, населяющих республику. Отдельно отмечу, что Саранск превзошёл все наши ожидания - он на сто процентов из тех мест, в которые хочется вернуться ещё раз. Спасибо!

Отзыв на: Неизведанный Саранск Р Римма 5 Спасибо Александру за знакомство с прекрасным городом Саранском. Приезжали на выходные. Александр подстроился под наши пожелания и составил маршрут. Спасибо за ваши рекомендации. Остались довольны!

Отзыв на: Шумбрат, Саранск! А Алена 5 Были на экскурсии у Юлии семьёй, остались ОЧЕНЬ довольны! Самые теплые и солнечные впечатления несмотря на хмурую погоду! Мы были так увлечены, что погода нам нисколько не помешала) На наш взгляд, Юлия очень удачно сочетает информацию об истории и традициях региона с информацией о современном городе! Отдельная БЛАГОДАРНОСТЬ за отзывчивость в оргвопросах, Юлия обеспечила нас всей необходимой информацией!

Отзыв на: Добро пожаловать в Саранск! Е Елена 5 Если бы была возможность- то 5 с плюсом! Казалось бы город маленький, исторических мест не так уж и много (по сравнению с другими городами), но насколько интересно Светлана рассказала про историю, традиции, народности! 2 часа пролетели незаметно, насыщенно, интересно!

Отзыв на: Саранск, или образцовая провинция С Сергей 5 Наталья прекрасный профессионал своего дела. Спасибо большое за интересную экскурсию. Сказки купили)))

Отзыв на: Добро пожаловать в Саранск! К Карина 5 Выражаю огромную благодарность чудесному гиду по Саранску - Светлане. Искренний и увлеченный рассказ позволил увидеть и полюбить все достопримечательности города. Обязательно приеду ещё раз и привезу коллег. Город и его жители оставили самые теплые и положительные впечатления.