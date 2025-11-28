Описание Выбрать день Ответы на вопросы Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

Антон Ваш гид в Саратове

Описание экскурсии Я расскажу Вам о самых первых храмах Саратова и о прекрасных соборах, которые мы (увы) потеряли. Узнаете, как немцы сделали наш город центром католичества России. И как это связано с появлением в нашем городе такого чуда, как церковь «Утоли Моя Печали». На экскурсии вы услышите истории про купцов-старообрядцев и митрополитов, возглавлявших Саратовскую епархию, узнаете какую роль сыграли некоторые из них в истории всей России. И почему внутри протестантизма так много разных направлений.

