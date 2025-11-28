Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииЯ расскажу Вам о самых первых храмах Саратова и о прекрасных соборах, которые мы (увы) потеряли. Узнаете, как немцы сделали наш город центром католичества России. И как это связано с появлением в нашем городе такого чуда, как церковь «Утоли Моя Печали». На экскурсии вы услышите истории про купцов-старообрядцев и митрополитов, возглавлявших Саратовскую епархию, узнаете какую роль сыграли некоторые из них в истории всей России. И почему внутри протестантизма так много разных направлений.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы начнем от древнего Троицкого собора
- Вокруг которого строился город
- Затем во дворе очень странного дома найдем старообрядческий храм. Рассмотрим армянский Хачкар
- Заглянем в католический собор Петра и Павла
- Полюбуемся сказочной церковью «Утоли моя печали» и узнаем истории старых католических и протестантских церквей. А в финале заглянем в подземную лютеранскую часовню
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Московская, д. 9
Завершение: Пр. им. Петра Столыпина, д. 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
