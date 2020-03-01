Михаил проводит ещё 1 экскурсию

— А можно так — утром стулья, а вечером — деньги?

— Можно! Но деньги — вперёд!

Что вас ожидает

По Арбатову, то есть Саратову

Мы пройдём по известным городским локациям, которые так или иначе имеют отношение к главному герою нашей экскурсии. В каждом месте я буду делиться с вами фактами, о которых вы вряд ли догадывались! Итак, маршрут охватит: часовню «Утоли моя печали», парк «Липки», бывший Дом офицеров, площадь Чернышевского, проспект Кирова. И закончим прогулку возле гостиницы «Волга».

Саратов и Остап Бендер: 1000 и 1 увлекательный факт

Во время прогулки я расскажу, кем был саратовский Бендер и где стоял его дом. Как связаны книжный бульвар Молодых Дарований и наш сад Липки. Что роднит с Саратовом столовую «Бывший друг желудка» и посещали ли город авторы произведения — Ильф и Петров. Для поклонников персонажа эти хроники станут увлекательным и весьма любопытным знанием, а для тех, кто ещё не читал произведения, — отличным стимулом, наконец, прочесть!