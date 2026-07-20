Михаил проводит ещё 1 экскурсию

Лучшее время для экскурсии «Саратов глазами Остапа Бендера» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, город оживает, а зелень парков и садов создаёт особую атмосферу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулкой, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой и ранней весной, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может повлиять на комфортность пребывания на улице.

Саратов - город с богатой историей и уникальными историями, многие из которых связаны с легендарным произведением Ильфа и Петрова "Золотой теленок".Но знали ли вы, что Саратов и Арбатов из книги

- это один и тот же город? Во время экскурсии "Саратов глазами Остапа Бендера" вы сможете увидеть город под совершенно другим углом. Мы пройдем по знаковым местам, связанным с главным героем романа, включая часовню "Утоли моя печали", парк "Липки", бывший Дом офицеров и многие другие. Вы узнаете, где стоял дом саратовского Бендера, как связаны книжный бульвар Молодых Дарований и сад Липки, а также множество других увлекательных фактов о связи города с произведением. Эта прогулка станет отличным способом глубже познакомиться с культурой и историей Саратова, а также получить незабываемые впечатления от встречи с легендарными местами. Приглашаем вас на уникальное путешествие, которое раскроет Саратов с неожиданной стороны и позволит взглянуть на известные сюжеты под новым углом

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

— А можно так — утром стулья, а вечером — деньги?

— Можно! Но деньги — вперёд!

Что вас ожидает

По Арбатову, то есть Саратову

Мы пройдём по известным городским локациям, которые так или иначе имеют отношение к главному герою нашей экскурсии. В каждом месте я буду делиться с вами фактами, о которых вы вряд ли догадывались! Итак, маршрут охватит: часовню «Утоли моя печали», парк «Липки», бывший Дом офицеров, площадь Чернышевского, проспект Кирова. И закончим прогулку возле гостиницы «Волга».

Саратов и Остап Бендер: 1000 и 1 увлекательный факт

Во время прогулки я расскажу, кем был саратовский Бендер и где стоял его дом. Как связаны книжный бульвар Молодых Дарований и наш сад Липки. Что роднит с Саратовом столовую «Бывший друг желудка» и посещали ли город авторы произведения — Ильф и Петров. Для поклонников персонажа эти хроники станут увлекательным и весьма любопытным знанием, а для тех, кто ещё не читал произведения, — отличным стимулом, наконец, прочесть!

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится