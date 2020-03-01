Михаил проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Саратов глазами Остапа Бендера

Пройти по следам главного героя романов Ильфа и Петрова и открыть много интересных фактов о городе

Михаил
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Михаил – ваш гид
А знаете ли вы, что Саратов тесно связан с легендарным произведением Ильфа и Петрова «Золотой теленок»? А что Саратов и Арбатов из книги — это один и тот же город? На этой прогулке вы откроете с десяток увлекательных историй, после которых мой город предстанет в совсем ином свете! Я проведу вас по центру Саратова и покажу неочевидные отсылки к легендарному роману.
От 2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча возле главного корпуса Радищевского музея
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Саратов глазами Остапа Бендера
Саратов глазами Остапа Бендера

— А можно так — утром стулья, а вечером — деньги?
— Можно! Но деньги — вперёд!

Что вас ожидает

По Арбатову, то есть Саратову
Мы пройдём по известным городским локациям, которые так или иначе имеют отношение к главному герою нашей экскурсии. В каждом месте я буду делиться с вами фактами, о которых вы вряд ли догадывались! Итак, маршрут охватит: часовню «Утоли моя печали», парк «Липки», бывший Дом офицеров, площадь Чернышевского, проспект Кирова. И закончим прогулку возле гостиницы «Волга».

Саратов и Остап Бендер: 1000 и 1 увлекательный факт
Во время прогулки я расскажу, кем был саратовский Бендер и где стоял его дом. Как связаны книжный бульвар Молодых Дарований и наш сад Липки. Что роднит с Саратовом столовую «Бывший друг желудка» и посещали ли город авторы произведения — Ильф и Петров. Для поклонников персонажа эти хроники станут увлекательным и весьма любопытным знанием, а для тех, кто ещё не читал произведения, — отличным стимулом, наконец, прочесть!

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится

Саратов глазами Остапа Бендера
Саратов глазами Остапа Бендера
Саратов глазами Остапа Бендера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле главного корпуса Радищевского музея.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Здравствуйте, друзья! Я непрофессиональный гид, хотя часто провожу экскурсии. Считаю свой город действительно интересным и пытаюсь донести это чувство до путешественников, показывая самые необычные и красивые места. Моя цель — удивить и даже поразить вас. Чтобы после нашей встречи вы перестали считать Саратов «серым» городом и путать его с Самарой!)
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Михаил проводит ещё 1 экскурсию

Добро пожаловать в Саратов!Добро пожаловать в Саратов!Добро пожаловать в Саратов!
3000 за экскурсию
3 часа
6 отзывов
Главные достопримечательности и необычные места города на авто-пешеходной экскурсии
Вы увидите не только «визитные карточки», но и тайные уголки Саратова. Посмотрите на город глазами местного жителя и услышите легенды, байки и предания нашего края. Поймете, чем отличается Саратов от Самары и других русских городов, и раскроете его красоту и доброжелательный нрав.

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