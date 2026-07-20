Михаил проводит ещё 1 экскурсию

📚 Узнать уникальные факты о Саратове и Остапе Бендере
🏛 Прогуляться по историческим местам города
📖 Получить стимул прочесть «Золотой теленок»
🏨 Завершить экскурсию у гостиницы «Волга»
🎭 Погрузиться в атмосферу легендарного романа
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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Лучшее время для экскурсии «Саратов глазами Остапа Бендера» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, город оживает, а зелень парков и садов создаёт особую атмосферу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулкой, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой и ранней весной, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может повлиять на комфортность пребывания на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Часовня «Утоли моя печали»
Парк «Липки»
Бывший Дом офицеров
Площадь Чернышевского
Проспект Кирова
Гостиница «Волга»
Описание экскурсии
— А можно так — утром стулья, а вечером — деньги? — Можно! Но деньги — вперёд!
Что вас ожидает
По Арбатову, то есть Саратову
Мы пройдём по известным городским локациям, которые так или иначе имеют отношение к главному герою нашей экскурсии. В каждом месте я буду делиться с вами фактами, о которых вы вряд ли догадывались! Итак, маршрут охватит: часовню «Утоли моя печали», парк «Липки», бывший Дом офицеров, площадь Чернышевского, проспект Кирова. И закончим прогулку возле гостиницы «Волга».
Саратов и Остап Бендер: 1000 и 1 увлекательный факт
Во время прогулки я расскажу, кем был саратовский Бендер и где стоял его дом. Как связаны книжный бульвар Молодых Дарований и наш сад Липки. Что роднит с Саратовом столовую «Бывший друг желудка» и посещали ли город авторы произведения — Ильф и Петров. Для поклонников персонажа эти хроники станут увлекательным и весьма любопытным знанием, а для тех, кто ещё не читал произведения, — отличным стимулом, наконец, прочесть!
Организационные детали
Дополнительных расходов не предвидится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле кафетерия №11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Саратове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2187 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Михаил, и я представляю команду гидов-единомышленников. Мы проводим экскурсии по Саратову и Саратовской области. Наш край обладает как богатой историей (тут и купеческие дома, и читать дальшеуменьшить
история поволжских немцев, и многое другое), так и прекрасной природой. И наша задача показать всё это вам, показать Саратов и наш край с разных сторон. Вы можете заказать экскурсию и в другое место — на сайте представлены не все варианты.
Уверен, что Саратов удивит вас и останется в ваших сердцах. Жду вас в гости и надеюсь, что смогу влюбить вас в Саратов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ксения
Наш экскурсовод Наталья - мега-эрудированный Специалист (именно с большой буквы). Экскурсия была крайне познавательной, и нашей группе Саратов открылся а неожиданной стороны. Спасибо!
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Александра
Наталья породила интерес к городу, теперь хочется вновь вернуться, на неделю не меньше, на обратном пути слушали аудиокнигу «Золотой теленок». интересное представление города через известное произведение, с разбором исторической подоплеки. рекомендосьён!
Михаил
Ответ организатора:
Благодарим за отзыв. Рады, что вам понравилась наша экскурсия. Приезжайте к нам ещё - у нас и в городе, и в области много чего ещё можно посмотреть)
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С
Светлана
Экскурсию с интригующим названием "Саратов глазами Остапа Бендера" провела для нас Наталья, увлеченный человек и умелый рассказчик. Казалось бы,"великий комбинатор" был в городе Арбатове не так много времени, но свидетельства читать дальшеуменьшить
его "пребывания" мы встречали почти на каждом шагу: дом Бендера (правда, не Остапа), Бульвара Молодых Дарований, Исполком, где встретились "дети лейтенанта Шмидта", базарную площадь, по которой мчался Паниковский, столовую "Бывший друг желудка" и другие. Два часа пролетели незаметно. По дороге встречались объекты, не относящиеся напрямую к теме нашей экскурсии, но не обратить на них наше внимание влюбленный в город гид, конечно, не мог."Да, это не Рио-де-Жанейро", но благодаря Наталье мы поняли, что с товарищем Бендером точно не согласимся!
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Галина
Как создать себе новогоднее настроение 31 декабря? А очень просто, пойти на экскурсию с Марией! Умница, позитивчик - человек!!!! Завораживает своей улыбкой, своим интересом к своему городу, рассказывает так позитивно, читать дальшеуменьшить
так интересно 👍 Мария очень хорошо подготовилась: и фото старого Саратова, и подкрепила все догадки цитатами из книги Ильфа и Петрова, и локации выбраны в городе просто прекрасно! Да еще, и подарила маленький подарок под ёлочку. Если ваш глаз упал на эту экскурсию, то обязательно с Марией)))) РЕКОМЕНДУЮ!!!!
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Ольга
На экскурсии нас было 5 человек, из них 2 детей 11 и 8 лет. Наша экскурсовод заботливо предупредила нас о возможном дожде и попросила взять зонтики. Зонтики наши благополучно остались читать дальшеуменьшить
в отеле, но заботливый экскурсовод под дождем выбирала укрытия под деревьями и на остановках транспорта. Дождя мы не замечали, настолько интересно и смешно рассказывали нам знакомый сюжет об Остапе в незнакомых нам саратовских декорациях. Рекомендую эту экскурсию всем!
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Татьяна
Наш экскурсовод Наталья. Получили много интересного материала о городе, экскурсия сопровождалась фотографиями и моментами из фильма. Было легко и интересно. Спасибо
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