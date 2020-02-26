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Пройти по следам золотой эпохи «столицы Поволжья» и услышать о судьбах людей, строивших город

Евгений
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Евгений – ваш гид
На рубеже XIX и XX веков Саратов сумел достичь пика своего расцвета.

Я покажу связанные с этим временем места и расскажу об экономических толчках и людях, которые помогли бывшей пограничной заставе превратиться в интенсивно развивающийся промышленный, торговый и культурный центр.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на ул. Лермонтова
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Саратов сквозь столетия
Саратов сквозь столетия

Что вас ожидает

Приметы золотой эпохи
Благодаря обновленной пешеходной зоне наш маршрут объединит четыре старинных площади: Музейную, Театральную, площади Кирова и Чернышевского. Я покажу особняк, построенный прапрадедом дважды оскароносного британского артиста, и самый большой на начало XX века крытый рынок. А еще собор в стиле «нарышкинского» барокко и парк, по которому гулял юный Гагарин. Кроме того, вас ждет рассказ о судьбах людей, чьими стараниями Саратов долго сохранял репутацию «столицы Поволжья».

От Золотой Орды до Газпрома
Вы узнаете, почему Саратов, в отличие от своих соседей, «закладывался» трижды и как он превратился в город «золотых огней» и университетских кампусов. Говоря о Саратове рубежа XIX-XX веков, мы будем часто использовать слово «первый». Первый в России стационарный цирк, общедоступный художественный музей, детский драматический театр и даже первая ветка газопровода — все это появилось здесь совсем не случайно. Я расскажу, как город веками оттачивал навыки копить и пускать в оборот, искать новое и беречь старое. И как ему удалось соединить в причудливый, но очень полезный сплав культурные коды Азии и Европы.

Организационные детали

  • Практически в любой точке маршрута есть возможность взять кофе-паузу
  • По вашему желанию можно также сделать акцент на темах «Саратов театральный» или «Саратов литературный», осмотреть кампус пятого Императорского университета или же посетить парк Победы и Национальную деревню на Соколовой горе
Саратов сквозь столетия
Саратов сквозь столетия
Саратов сквозь столетия
Саратов сквозь столетия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на ул. Лермонтова.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Дорогие друзья! Я готов стать вашим гидом по одному из самых интересных городов Среднего Поволжья. В его истории причудливым образом переплелись природа и рукотворные эксперименты людей, нации и конфессии, амбиции купцов и политиков, надежды исследователей и творческие замыслы художников. Я расскажу о Саратове все, что смог узнать о нем за почти полвека жизни здесь, работая журналистом и преподавателем местного университета. С удовольствием отвечу на ваши вопросы — до, во время и после экскурсии — и непременно учту возможные предварительные пожелания.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

26 февраля 2020
Огромное спасибо Евгению Михайловичу за классную инструкцию. Отличный вариант познакомиться с городом за 3 часа. А ещё бонусом мне досталась экскурсия по университету, так как Евгений Михайлович там преподаёт.

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