Что вас ожидает

Приметы золотой эпохи

Благодаря обновленной пешеходной зоне наш маршрут объединит четыре старинных площади: Музейную, Театральную, площади Кирова и Чернышевского. Я покажу особняк, построенный прапрадедом дважды оскароносного британского артиста, и самый большой на начало XX века крытый рынок. А еще собор в стиле «нарышкинского» барокко и парк, по которому гулял юный Гагарин. Кроме того, вас ждет рассказ о судьбах людей, чьими стараниями Саратов долго сохранял репутацию «столицы Поволжья».

От Золотой Орды до Газпрома

Вы узнаете, почему Саратов, в отличие от своих соседей, «закладывался» трижды и как он превратился в город «золотых огней» и университетских кампусов. Говоря о Саратове рубежа XIX-XX веков, мы будем часто использовать слово «первый». Первый в России стационарный цирк, общедоступный художественный музей, детский драматический театр и даже первая ветка газопровода — все это появилось здесь совсем не случайно. Я расскажу, как город веками оттачивал навыки копить и пускать в оборот, искать новое и беречь старое. И как ему удалось соединить в причудливый, но очень полезный сплав культурные коды Азии и Европы.