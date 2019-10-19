Что вас ожидает

Модерн, ар-нуво, югендстиль по-саратовски

Каждое здание покажет одну из граней архитектурного стиля: и интерес к европейской готике, и поиск своих корней, и желание найти вдохновение в далеком Египте. Прогулка свяжет нас с ключевыми фигурами российского модерна — Федором Шехтелем и Саввой Мамонтовым. Параллельно вы узнаете о двух оригинальных саратовских зодчих — Семене Каллистратове и Петре Зыбине, создавших свои версии модерна. Мы поговорим об их особом видении и подходе, а также о владельцах зданий — русском купце, модном адвокате и немецком промышленнике, в жизнях которых отразилась судьба города.

Я постараюсь чередовать драматические эпизоды с тем, что может вызвать улыбку. А по окончании расскажу, в каком направлении можно продолжить прогулку по саратовскому модерну, если вы захотите погулять самостоятельно.