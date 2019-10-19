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Увидеть главные артефакты эпохи модерна, узнать больше об истории города и его жителях

Максим
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Максим – ваш гид
Саратов — одна из столиц провинциального модерна.

На прогулке вы увидите скрытые от глаз туристов реликвии прекрасной эпохи и погрузитесь в атмосферу прошлых столетий.

Мы осмотрим пять архитектурных памятников и поговорим об особенностях стиля, прежних жильцах и истории градостроения.
1380 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча — улица Волжская, 27а, около трамвайчика «Семена»
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Пять звезд саратовского модерна
Пять звезд саратовского модерна

Что вас ожидает

Модерн, ар-нуво, югендстиль по-саратовски
Каждое здание покажет одну из граней архитектурного стиля: и интерес к европейской готике, и поиск своих корней, и желание найти вдохновение в далеком Египте. Прогулка свяжет нас с ключевыми фигурами российского модерна — Федором Шехтелем и Саввой Мамонтовым. Параллельно вы узнаете о двух оригинальных саратовских зодчих — Семене Каллистратове и Петре Зыбине, создавших свои версии модерна. Мы поговорим об их особом видении и подходе, а также о владельцах зданий — русском купце, модном адвокате и немецком промышленнике, в жизнях которых отразилась судьба города.

Я постараюсь чередовать драматические эпизоды с тем, что может вызвать улыбку. А по окончании расскажу, в каком направлении можно продолжить прогулку по саратовскому модерну, если вы захотите погулять самостоятельно.

Организационные детали

  • Эта пешеходная экскурсия – отличный вариант, если у вас мало времени. Существует также расширенная версия экскурсии — на 3 часа.
  • Все достопримечательности по маршруту расположены близко, так что удобнее всего пройти этот маршрут пешком. В этом случае экскурсия не потребует дополнительных расходов.
Пять звезд саратовского модерна
Пять звезд саратовского модерна
Пять звезд саратовского модерна
Пять звезд саратовского модерна
Пять звезд саратовского модерна
Пять звезд саратовского модерна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — улица Волжская, 27а, около трамвайчика «Семена».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Максим
Максим
Привет, друзья! Буду рад познакомить вас с Саратовом — городом, куда я люблю возвращаться из путешествий по всему миру. Моя сверхзадача — чтобы после экскурсии вы считали бы Саратов не менее интересным, чем Питер, Рим или Лондон. В этом мне поможет опыт путешественника, фотографа и организатора поездок (а также кандидатская степень в филологии). Живым языком стараюсь рассказать о том, что люблю в своем городе: о его немецких колонистах и старообрядцах-миллионерах, о золотом веке города и архитектуре модерна, о граффити-спотах и кофейнях третьей волны. Когда говорим об ушедшей эпохе — пробую перенести нас в нее с помощью карманной машины времени. После экскурсии, если позволяет график, всегда рад выпить с гостями кофе и помочь спланировать самостоятельные прогулки по городу.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

19 октября 2019
Прекрасно прошла экскурсия! У Максима не получилось, и мне компанию составил замечательный рассказчик-Евгений Михайлович.. Очень эрудированный,приятный, тактичный, интеллигентный человек.. Больше трёх часов пролетели незаметно)) Саратов оказался очень увлекательным , разнообразным, эклектичным городом.. И с погодой повезло.. В общем-это был прекрасный день! Огромное спасибо за замечательную экскурсию, беседу и новые знания)) Всем рекомендую!

Максим проводит ещё 2 экскурсии

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