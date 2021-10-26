М Марина 5

Экскурсия очень понравилась. Михаил знает историю города, интересно рассказывает и показывает. Увидели Саратов со всех сторон: роскошный и приходящие в упадок здания, красивые парки и заброшенные улицы. Трёх часовая экскурсия пролетела незаметно, но запомнится навсегда. Очень здорово, когда знакомство с городом происходит посредством общения с увлечённым историей местным жителем. Экскурсию рекомендую всем путешественникам.