Групповая
до 15 чел.
История Саратова в лицах, зданиях и газетных заметках
Вдумчивая прогулка с журналисткой - без шаблонов, фейков и туристических клише
Начало: На Театральной площади
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 17:30
11 авг в 17:30
13 авг в 17:30
700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов сквозь столетия
Погрузитесь в атмосферу Саратова на рубеже XIX и XX веков, исследуйте культурное наследие и исторические достопримечательности
Начало: На ул. Лермонтова
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с древним Саратовом
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 4900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов от основания до наших дней
Погрузитесь в историю Саратова, исследуя его архитектуру и культурное наследие. Узнайте о знаменитых жителях и купеческой жизни
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 4950 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Саратов
Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц...
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 7800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов легендарный и мистический
Погрузитесь в атмосферу загадочного Саратова, где каждый уголок хранит свою тайну. Вас ждет встреча с историей и мистикой
Сегодня в 20:30
Завтра в 09:00
от 4900 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Закат в Энгельсе - на сапбордах по Волге за острова
Сфотографировать заходящее солнце и порелаксировать на воде
Начало: В Энгельсе
Расписание: во вторник, субботу и воскресенье в 19:30, в среду, четверг и пятницу в 17:15 и 19:30
Сегодня в 19:30
11 авг в 19:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Саратов, история, тропики: экскурсия по городу с посещением лимонария
Познакомьтесь с Саратовом через его историю и архитектуру. Посетите лимонарий, чтобы ощутить атмосферу тропиков и аромат цитрусовых
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 7500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Энгельс, который вас удивит
Погрузитесь в уникальную атмосферу Энгельса, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от дореволюционных времен до наших дней
Начало: Возле здания школы искусств по адресу Площадь Лени...
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Саратовские мельницы
Изучить дореволюционные памятники и открыть историю мукомольной столицы Российской империи
Начало: На пересечении 2-го Мельничного проезда и улицы Че...
10 авг в 13:00
20 авг в 13:00
от 4950 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
Окунитесь в уникальную историю немцев Поволжья, исследуя готические церкви и аутентичные дома в Шефере, Баронске и Цюрихе
Начало: Волжская, 27а
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от 15 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Булгаковский Саратов
Погрузитесь в атмосферу Саратова начала XX века, исследуя места, связанные с жизнью и творчеством Михаила Булгакова
Начало: На ул. Волжская
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 5600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Космический Саратов: по следам Гагарина (+ экскурсия по Энгельсу)
Побывать в местах, связанных с космонавтом, и отделить правду от вымысла о первом полёте в космос
Начало: На проспекте Столыпина
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборПрогулка по немецкому Саратову
Культура немцев Поволжья и их роль в истории и архитектуре города
Начало: На ул. Волжская
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
Путешествие из Саратова в Энгельс и Парк покорителей космоса подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя космическую историю и красоту природы
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 14 100 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Саратову: от фактов до городских легенд
Узнайте, как прошлое и настоящее Саратова переплетаются в каждом здании и на каждой улице. История, архитектура и городские байки ждут вас
Начало: Рядом с улицами Московская и Лермонтова
Расписание: в субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
15 авг в 16:00
1200 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Саратов, или Прогулка по старому городу
Для любителей нестандартных маршрутов, кто может разглядеть красоту в скрытых двориках
Начало: Музейная площадь
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 4655 ₽
4900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с древним Саратовом
Начало: Уточним по телефону
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Два города, две судьбы
Погрузитесь в атмосферу Саратова и Энгельса, открывая для себя уникальные памятники и живописные виды. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления
12 авг в 11:00
13 авг в 11:00
от 9900 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «В поисках саратовских монстров»
Станьте охотником на монстров в Саратове! Решайте загадки, гуляя по историческим улицам, и узнайте больше о городе. Увлекательное приключение для всех
Начало: На улице Горького
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 1100 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Речное путешествие в «Чёрные воды»
Проплыть на скоростном катере километры проток и десятки островов с гидом-предпринимателем
Начало: На лодочной базе «Лодка Хаус»
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов глазами Остапа Бендера
Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя
Начало: Возле кафетерия №11
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 4800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Саратовом
Начало: Ул. Лермонтова, 30
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
7400 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
Погрузитесь в мир архитектуры модерна Саратова, открывая тайны Федора Шехтеля и уникальные особняки города
Начало: На Музейной площади
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 8 чел.
«Тайна саратовского фараона» - квест-прогулка для всей семьи
Отправляйтесь в увлекательное семейное приключение по Саратову! Разгадывайте загадки, изучайте город и проводите время весело и познавательно
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
от 5500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по немецкому Саратову
Начало: Пр. Столыпина, 1
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказки и мистика старого города
Погрузитесь в атмосферу загадок и легенд Саратова. Узнайте о привидениях и местах, исполняющих желания, в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: Трамвай "Семён" у входа в парк "Липки"
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Саратовский модерн: красота и функциональность
Прогулка по центральной части Саратова с посещением уникальных зданий в стиле модерн. Узнайте о функциях и инновациях архитектуры начала 20 века
Начало: На проспекте Столыпина
10 авг в 13:00
20 авг в 13:00
от 4000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
История и вкусы Саратова
Узнать, что и как ели саратовцы раньше - и сейчас
Начало: У художественного музея
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Главная площадь Саратова глазами исследователя
Погрузитесь в историю Саратова через его сердце - Театральную площадь. От дореволюционных времен до современности - каждый уголок расскажет свою историю
Начало: У музея Радищева
21 авг в 11:00
22 авг в 11:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 21 июл 2026
Огромная благодарность Маргарите за интересную, познавательную и увлекательную экскурсию по Саратову! Полтора часа прогулки с интересным человеком это важно и ценно в наше время. Прекрасная, грамотная, четкая речь и яркий рассказ о Саратове. Рекомендуем!🥰❤️
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Г
Дата посещения: 16 июн 2026
Отличная экскурсия, нам очень понравилось. Галина очень интересно рассказала об истории Саратова. Показала знаковые места города. Три часа прошли незаметно. Спасибо большое!
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Ж
Дата посещения: 16 июн 2026
Экскурсия очень понравилась, за короткое время узнали много фактов возникновения исторических зданий, увлекательный рассказ Маргариты отправил нас в прошлое.
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К
Дата посещения: 11 апр 2026
Спасибо большое за интересную экскурсию! Нам очень понравилось, обязательно придём ещё!
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А
Дата посещения: 29 мар 2026
Чудесный, квест. Всегда радует встреча с профессионалом, знающим и любящим свое дело, таким, как Юлия. Спасибо за открытие для нас прекрасной архитектуры Саратова
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Т
Дата посещения: 22 мар 2026
Отличная экскурсия, гид молодец, рекомендую, даже для коренных саратовцев. Прекрасный вариант для выходного дня для небольшой компании. Гиду Руслану отдельное
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К
Дата посещения: 8 янв 2026
Всё чётко и по теме. Даже холод и мерзкий ветер не испортил нам экскурсию . Экскурсовод знает свое дело на отлично. Спасибо.
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Е
Дата посещения: 18 окт 2025
Прогулка очень понравилась! Спасибо Михаилу!
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Л
Дата посещения: 20 авг 2025
Экскурсия состоялась, экскурсовод Наталья заинтересовала так, что нам захотелось приехать в Саратов снова!
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М
Дата посещения: 5 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Евгений очень приятный, знающий человек. Рассказывал внятно, ёмко и интересно. Узнали очень много про Саратов- историю, архитектуру.
Однозначно рекомендуем.
Однозначно рекомендуем.
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Всего 1432 отзыва в Саратове
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Ответы на вопросы от путешественников по Саратову
Самые популярные экскурсии в Саратове
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Сейчас в Саратове можно забронировать 62 экскурсии от 700 до 25 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1432 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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