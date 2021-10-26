Все экскурсии в Саратове
Доступно 32 экскурсии 🚌 в Саратове на 2021 год, 241 ⭐ отзыв, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1 чел.
Мир лошадей
Увлекательная экскурсия по конюшне
Ежедневно с 10:00–12:00 и с 16:00–18:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 500₽
за 1-10 чел.
Немецкий Саратов
Начиная с 1763 года, судьба Саратова тесно связана с судьбами немцев Поволжья
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 100₽
за 1-10 чел.
Знакомство с древним Саратовом
Обзорная экскурсия с увлеченным краеведом по главным вехам и достопримечательностям города
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 500₽
за 1-10 чел.
О приключениях литераторов в Саратове
Во время этой пешеходной экскурсии мы погрузимся в литературный мир Саратова, поверьте мне есть что вам...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 250₽
за 1-4 чел.
Добро пожаловать в Саратов!
Главные достопримечательности и необычные места города на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 500₽
за 1-10 чел.
Модерн в Саратове
В конце XIX века окончательно формируется уникальный образ Саратова, который во многом определил...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 000₽
за 1-10 чел.
Саратов сквозь столетия
Пройти по следам золотой эпохи «столицы Поволжья» и услышать о судьбах людей, строивших город
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 500₽
за 1-10 чел.
Сказки и мистика старого города
Пешеходная экскурсия, раскрывающая мистическую сторону Саратова
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 100₽
за 1-10 чел.
Саратов легендарный и мистический
Погрузиться в мир старинных сюжетов и разглядеть таинственную грань города
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 500₽
за 1-10 чел.
Знакомство с древним Саратовом
Саратов славится своей историей
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 100₽
за 1-10 чел.
Саратов глазами Остапа Бендера
Пройти по следам главного героя романов Ильфа и Петрова и открыть много интересных фактов о городе
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-15 чел.
Саратовские мельницы и мукомолы
А вы знали что на рубеже XIX-XX веков Саратов был столицей мукомолов? Их строили с большим рвением и...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-10 чел.
Прогулка по «Саратовскому Арбату»
Пройти по первой пешеходной зоне в стране и заглянуть в ее самые интересные здания
7ч
1 300₽
за 1 чел.
"Неизвестное об известном" : Татищевский район
Экскурсия по природным старинным объектам Татищевского района Саратовской области и посещение Храма в...
29 мая в 09:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 250₽
за 1-10 чел.
Пять звезд саратовского модерна
Увидеть главные артефакты эпохи модерна, узнать больше об истории города и его жителях
10ч
1 500₽
за 1 чел.
Красноармейский район: Немецкое наследие
Экскурсия о немецких поселениях в Красноармейском районе Саратовской области, о быте и культуре, о старинных...
15 мая в 09:00
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 700₽
за 1-10 чел.
Энгельс, который вас удивит
Познакомиться со столицей поволжских немцев по соседству с Саратовом
8ч
1 500₽
за 1 чел.
"За серебряной водой" в Базарно-Карабулакский район
Экскурсионно-паломнический тур в храмы Базарно-Карабулакского района Саратовской области и посещение...
22 мая в 08:30
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 640₽
за 1-10 чел.
Прогулка по немецкому Саратову
Культура немцев Поволжья и их роль в истории и архитектуре города
Индивидуальная экскурсия
5ч
6 000₽
за 1-4 чел.
Каждый день, с 9:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 500₽
за 1-5 чел.
Здравствуй, Саратов!
Увидеть главные символы города и заглянуть в уютные дворики на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Храмы и церкви Саратова
Саратов - город, в котором мирно уживаются храмы самых разных конфессий
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 400₽
за 1-5 чел.
Архитектурный облик Саратова
Пройти сквозь три века истории города и познакомиться со знаменитыми саратовцами
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-15 чел.
Доходные дома саратовского модерна
Многие доходные дома, построенные в 1901-1916 годах, были выполнены в модном тогда архитектурном стиле...
По договоренности
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Последние отзывы «Экскурсии Саратова»
- ММарина26 октября 2021Экскурсия очень понравилась. Михаил знает историю города, интересно рассказывает и показывает. Увидели Саратов со всех сторон: роскошный и приходящие в упадок здания, красивые парки и заброшенные улицы. Трёх часовая экскурсия пролетела незаметно, но запомнится навсегда. Очень здорово, когда знакомство с городом происходит посредством общения с увлечённым историей местным жителем. Экскурсию рекомендую всем путешественникам.
- ДДенис25 октября 2021Спасибо большое Марии за очень интересную экскурсию и информацию про Саратов и места древнего города. Очень интересно и познавательно.
- ЕЕлена22 октября 2021Экскурсия занимательная и информативная, много интересных подробностей. Было интересно и содержательно. Время пролетело незаметно. Спасибо.
- ННаталья21 октября 2021Рекомендую. Интересно даётся информация. Истории, примеры. Артистично, 3 ч пролетели незаметно.
- ААлексей18 октября 2021Погуляйте с Машей по городу. Оно того стоит;)
- ИИрина18 октября 2021Спасибо большое за интересную экскурсию. Было очень познавательно, узнали много нового, привычные места открылись с новой стороны. Экскурсоврду Марии отдельное спасибо. Приятная девушка, с поставленным голосом, было все четко, внятно, хорошо слышно, что немаловажно, и с юмором, за что особая благодарность!
- ДДмитрий9 октября 2021Экскурсия очень комфортная, продуманная и в то же время простая и понятная подача материала, даёт довольно обширное знакомство с городом, впечатления самые замечательные.
- ООлег5 октября 2021Спасибо большое Марии. Она исключительно позитивна, с огромным багажом знаний, вплоть до мелких нюансов. Маршрут продуман. И в холодный вечер (какой был и у нас) предусмотрены точки, где можно погреться. В общем, очень довольны. Будем обращаться ещё.
- ТТатьяна4 октября 2021Экскурсия прошла замечательно несмотря на плохую погоду. Экскурсовод - обаятельный, знающий и любящий город человек. Мои друзья из С. -Петербурга, для которых заказывалась экскурсия, остались очень довольны. Оценка - 5!
- Отзыв на: Саратов сквозь столетияССтанислав21 сентября 2021Всем советую. Экскурсия понравилась