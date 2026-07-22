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Экскурсии в Саратове

Найдено 62 экскурсии в Саратове, цены от 700 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
История Саратова в лицах, зданиях и газетных заметках
Пешая
1 час
14 отзывов
Групповая
до 15 чел.
История Саратова в лицах, зданиях и газетных заметках
Вдумчивая прогулка с журналисткой - без шаблонов, фейков и туристических клише
Начало: На Театральной площади
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 17:30
11 авг в 17:30
13 авг в 17:30
700 ₽ за человека
Саратов сквозь столетия
Пешая
2.5 часа
220 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов сквозь столетия
Погрузитесь в атмосферу Саратова на рубеже XIX и XX веков, исследуйте культурное наследие и исторические достопримечательности
Начало: На ул. Лермонтова
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 6 чел.
Знакомство с древним Саратовом
Пешая
3 часа
264 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с древним Саратовом
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 4900 ₽ за всё до 10 чел.
Саратов от основания до наших дней
Пешая
2 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов от основания до наших дней
Погрузитесь в историю Саратова, исследуя его архитектуру и культурное наследие. Узнайте о знаменитых жителях и купеческой жизни
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 4950 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Саратов
На машине
3 часа
161 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Саратов
Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц...
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 7800 ₽ за всё до 3 чел.
Саратов легендарный и мистический
Пешая
3 часа
109 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов легендарный и мистический
Погрузитесь в атмосферу загадочного Саратова, где каждый уголок хранит свою тайну. Вас ждет встреча с историей и мистикой
Сегодня в 20:30
Завтра в 09:00
от 4900 ₽ за всё до 10 чел.
Закат в Энгельсе - на сапбордах по Волге за острова
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Закат в Энгельсе - на сапбордах по Волге за острова
Сфотографировать заходящее солнце и порелаксировать на воде
Начало: В Энгельсе
Расписание: во вторник, субботу и воскресенье в 19:30, в среду, четверг и пятницу в 17:15 и 19:30
Сегодня в 19:30
11 авг в 19:30
1500 ₽ за человека
Саратов, история, тропики: экскурсия по городу с посещением лимонария
На машине
3 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Саратов, история, тропики: экскурсия по городу с посещением лимонария
Познакомьтесь с Саратовом через его историю и архитектуру. Посетите лимонарий, чтобы ощутить атмосферу тропиков и аромат цитрусовых
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 7500 ₽ за всё до 3 чел.
Энгельс, который вас удивит
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Энгельс, который вас удивит
Погрузитесь в уникальную атмосферу Энгельса, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от дореволюционных времен до наших дней
Начало: Возле здания школы искусств по адресу Площадь Лени...
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 5500 ₽ за всё до 4 чел.
Саратовские мельницы
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Саратовские мельницы
Изучить дореволюционные памятники и открыть историю мукомольной столицы Российской империи
Начало: На пересечении 2-го Мельничного проезда и улицы Че...
10 авг в 13:00
20 авг в 13:00
от 4950 ₽ за всё до 8 чел.
Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
На машине
9 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
Окунитесь в уникальную историю немцев Поволжья, исследуя готические церкви и аутентичные дома в Шефере, Баронске и Цюрихе
Начало: Волжская, 27а
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от 15 500 ₽ за всё до 3 чел.
Булгаковский Саратов
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Булгаковский Саратов
Погрузитесь в атмосферу Саратова начала XX века, исследуя места, связанные с жизнью и творчеством Михаила Булгакова
Начало: На ул. Волжская
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 5600 ₽ за всё до 5 чел.
Космический Саратов: по следам Гагарина (+ экскурсия по Энгельсу)
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Космический Саратов: по следам Гагарина (+ экскурсия по Энгельсу)
Побывать в местах, связанных с космонавтом, и отделить правду от вымысла о первом полёте в космос
Начало: На проспекте Столыпина
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка по немецкому Саратову
Пешая
2.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Прогулка по немецкому Саратову
Культура немцев Поволжья и их роль в истории и архитектуре города
Начало: На ул. Волжская
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 6 чел.
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
На машине
5.5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
Путешествие из Саратова в Энгельс и Парк покорителей космоса подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя космическую историю и красоту природы
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 14 100 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Саратову: от фактов до городских легенд
Пешая
2.5 часа
25 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Саратову: от фактов до городских легенд
Узнайте, как прошлое и настоящее Саратова переплетаются в каждом здании и на каждой улице. История, архитектура и городские байки ждут вас
Начало: Рядом с улицами Московская и Лермонтова
Расписание: в субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
15 авг в 16:00
1200 ₽ за человека
Непарадный Саратов, или Прогулка по старому городу
Пешая
2 часа
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Саратов, или Прогулка по старому городу
Для любителей нестандартных маршрутов, кто может разглядеть красоту в скрытых двориках
Начало: Музейная площадь
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 4655 ₽4900 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомство с древним Саратовом
Пешая
3 часа
97 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с древним Саратовом
Начало: Уточним по телефону
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Два города, две судьбы
На машине
4 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Два города, две судьбы
Погрузитесь в атмосферу Саратова и Энгельса, открывая для себя уникальные памятники и живописные виды. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления
12 авг в 11:00
13 авг в 11:00
от 9900 ₽ за всё до 4 чел.
Мобильный квест «В поисках саратовских монстров»
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «В поисках саратовских монстров»
Станьте охотником на монстров в Саратове! Решайте загадки, гуляя по историческим улицам, и узнайте больше о городе. Увлекательное приключение для всех
Начало: На улице Горького
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 1100 ₽ за всё до 6 чел.
Речное путешествие в «Чёрные воды»
На катере
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Речное путешествие в «Чёрные воды»
Проплыть на скоростном катере километры проток и десятки островов с гидом-предпринимателем
Начало: На лодочной базе «Лодка Хаус»
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Саратов глазами Остапа Бендера
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов глазами Остапа Бендера
Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя
Начало: Возле кафетерия №11
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 4800 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомство с Саратовом
3 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Саратовом
Начало: Ул. Лермонтова, 30
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
7400 ₽ за всё до 3 чел.
Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
Пешая
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
Погрузитесь в мир архитектуры модерна Саратова, открывая тайны Федора Шехтеля и уникальные особняки города
Начало: На Музейной площади
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 5 чел.
«Тайна саратовского фараона» - квест-прогулка для всей семьи
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Квест
до 8 чел.
«Тайна саратовского фараона» - квест-прогулка для всей семьи
Отправляйтесь в увлекательное семейное приключение по Саратову! Разгадывайте загадки, изучайте город и проводите время весело и познавательно
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
от 5500 ₽ за всё до 8 чел.
Прогулка по немецкому Саратову
Пешая
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по немецкому Саратову
Начало: Пр. Столыпина, 1
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Сказки и мистика старого города
Пешая
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказки и мистика старого города
Погрузитесь в атмосферу загадок и легенд Саратова. Узнайте о привидениях и местах, исполняющих желания, в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: Трамвай "Семён" у входа в парк "Липки"
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Саратовский модерн: красота и функциональность
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Саратовский модерн: красота и функциональность
Прогулка по центральной части Саратова с посещением уникальных зданий в стиле модерн. Узнайте о функциях и инновациях архитектуры начала 20 века
Начало: На проспекте Столыпина
10 авг в 13:00
20 авг в 13:00
от 4000 ₽ за всё до 8 чел.
История и вкусы Саратова
Пешая
3.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
История и вкусы Саратова
Узнать, что и как ели саратовцы раньше - и сейчас
Начало: У художественного музея
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 2 чел.
Главная площадь Саратова глазами исследователя
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Главная площадь Саратова глазами исследователя
Погрузитесь в историю Саратова через его сердце - Театральную площадь. От дореволюционных времен до современности - каждый уголок расскажет свою историю
Начало: У музея Радищева
21 авг в 11:00
22 авг в 11:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
История Саратова в лицах, зданиях и газетных заметках
Дата посещения: 21 июл 2026
Огромная благодарность Маргарите за интересную, познавательную и увлекательную экскурсию по Саратову! Полтора часа прогулки с интересным человеком это важно и ценно в наше время. Прекрасная, грамотная, четкая речь и яркий рассказ о Саратове. Рекомендуем!🥰❤️
Огромная благодарность Маргарите за интересную, познавательную и увлекательную экскурсию по Саратову! Полтора часа прогулки с интересным
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Г
Знакомство с древним Саратовом
Дата посещения: 16 июн 2026
Отличная экскурсия, нам очень понравилось. Галина очень интересно рассказала об истории Саратова. Показала знаковые места города. Три часа прошли незаметно. Спасибо большое!
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Ж
История Саратова в лицах, зданиях и газетных заметках
Дата посещения: 16 июн 2026
Экскурсия очень понравилась, за короткое время узнали много фактов возникновения исторических зданий, увлекательный рассказ Маргариты отправил нас в прошлое.
Экскурсия очень понравилась, за короткое время узнали много фактов возникновения исторических зданий, увлекательный рассказ Маргариты отправил
Экскурсия очень понравилась, за короткое время узнали много фактов возникновения исторических зданий, увлекательный рассказ Маргариты отправил
Экскурсия очень понравилась, за короткое время узнали много фактов возникновения исторических зданий, увлекательный рассказ Маргариты отправил
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К
Саратов легендарный и мистический
Дата посещения: 11 апр 2026
Спасибо большое за интересную экскурсию! Нам очень понравилось, обязательно придём ещё!
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А
«Тайна саратовского фараона» - квест-прогулка для всей семьи
Дата посещения: 29 мар 2026
Чудесный, квест. Всегда радует встреча с профессионалом, знающим и любящим свое дело, таким, как Юлия. Спасибо за открытие для нас прекрасной архитектуры Саратова
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Т
Пять звезд саратовского модерна
Дата посещения: 22 мар 2026
Отличная экскурсия, гид молодец, рекомендую, даже для коренных саратовцев. Прекрасный вариант для выходного дня для небольшой компании. Гиду Руслану отдельное
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огромное спасибо за интересный рассказ и подачу материала. Все очень понравилось. Самое впечатлившее - это то, что мимо всех зданий и особняков ходили неоднократно и даже не знали об их непростой и интересной истории. Да даже поднять голову и полюбоваться отделкой не всегда получается.

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К
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
Дата посещения: 8 янв 2026
Всё чётко и по теме. Даже холод и мерзкий ветер не испортил нам экскурсию . Экскурсовод знает свое дело на отлично. Спасибо.
Всё чётко и по теме. Даже холод и мерзкий ветер не испортил нам экскурсию . Экскурсовод знает свое дело на отлично. Спасибо.
Всё чётко и по теме. Даже холод и мерзкий ветер не испортил нам экскурсию . Экскурсовод знает свое дело на отлично. Спасибо.
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Е
Обзорная экскурсия по Саратову: от фактов до городских легенд
Дата посещения: 18 окт 2025
Прогулка очень понравилась! Спасибо Михаилу!
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Л
Добро пожаловать в Саратов
Дата посещения: 20 авг 2025
Экскурсия состоялась, экскурсовод Наталья заинтересовала так, что нам захотелось приехать в Саратов снова!
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М
Саратов сквозь столетия
Дата посещения: 5 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Евгений очень приятный, знающий человек. Рассказывал внятно, ёмко и интересно. Узнали очень много про Саратов- историю, архитектуру.
Однозначно рекомендуем.
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Всего 1432 отзыва в Саратове

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Ответы на вопросы от путешественников по Саратову

Самые популярные экскурсии в Саратове
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. История Саратова в лицах, зданиях и газетных заметках;
  2. Саратов сквозь столетия;
  3. Знакомство с древним Саратовом;
  4. Саратов от основания до наших дней;
  5. Добро пожаловать в Саратов.
Что посмотреть в Саратове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Площадь Чернышевского;
  2. Саратовский Лимонарий;
  3. Театральная площадь;
  4. Проспект Кирова;
  5. Музейная площадь;
  6. Саратовский Мост;
  7. Церковь «Утоли Моя Печали»;
  8. Парк «Липки»;
  9. Набережная;
  10. Улица Волжская.
Сколько стоит экскурсия по Саратову в августе 2026
Сейчас в Саратове можно забронировать 62 экскурсии от 700 до 25 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1432 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии в Саратове – ваш шанс увидеть город под новым углом. Гиды покажут вам самые интересные места и расскажут увлекательные факты о городе и области. Выбирайте экскурсию и влюбитесь в Саратов впервые или заново!