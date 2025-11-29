Описание Выбрать день Ответы на вопросы Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

Ксения Ваш гид в Сергиевом Посаде Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Как проходит Пешком 4800 ₽ за экскурсию Цена за 1-50 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Дорогие путешественники! Приглашаем Вас на экскурсию по Сергиеву Посаду, на которой Вы познакомитесь с историей нашего города, узнаете, как формировался, вокруг древней обители, чем жил, и почему он остаётся самым значимым для нашей страны. Вы полюбуетесь самыми лучшими видами Троице - Сергиевой Лавры и главными достопримечательностями Сергиева Посада, и сможете сделать красивые и незабываемые фото. И, конечно, узнаете какие именитые гости приезжали в наш город, где жили, и что их привлекало. Откроете, какой известный сувенир родился на этой земле, и при желании сможете увезти на память с собой. Мы поговорим об истории последних шести веков, и Вы поймете, почему Святая обитель, вокруг которой вырос Посад, всегда играла важную роль в истории России. Мы посетим бывшие монастырские слободы и чудом - сохранившийся храм XVIII века, поговорим о Святых, которые особо почитались монастырскими крестьянами. А, ещё Вы узнаете о традициях, которые заложили паломники и гости нашего города, ещё с давних времён, и при желании сможете к ним прикоснуться! Наш маршрут включает не только самые интересные известные места, Блинная гора, Келарская набережная, Белый пруд, но, и забытые старые улочки, богатые своей историей, Святые источники, которые не известны большинству приезжающих. Важная информация: Индивидуальная экскурсия по городу Сергиев Посад, с посещением Блинной горы, Келарской набережной, и других интересных и красивых объектов. Экскурсия подходит для семей с детьми, а также школьников.

