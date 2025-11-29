Мои заказы

Историческая прогулка по старому Посаду

Описание экскурсии

Дорогие путешественники! Приглашаем Вас на экскурсию по Сергиеву Посаду, на которой Вы познакомитесь с историей нашего города, узнаете, как формировался, вокруг древней обители, чем жил, и почему он остаётся самым значимым для нашей страны. Вы полюбуетесь самыми лучшими видами Троице - Сергиевой Лавры и главными достопримечательностями Сергиева Посада, и сможете сделать красивые и незабываемые фото. И, конечно, узнаете какие именитые гости приезжали в наш город, где жили, и что их привлекало. Откроете, какой известный сувенир родился на этой земле, и при желании сможете увезти на память с собой. Мы поговорим об истории последних шести веков, и Вы поймете, почему Святая обитель, вокруг которой вырос Посад, всегда играла важную роль в истории России. Мы посетим бывшие монастырские слободы и чудом - сохранившийся храм XVIII века, поговорим о Святых, которые особо почитались монастырскими крестьянами. А, ещё Вы узнаете о традициях, которые заложили паломники и гости нашего города, ещё с давних времён, и при желании сможете к ним прикоснуться! Наш маршрут включает не только самые интересные известные места, Блинная гора, Келарская набережная, Белый пруд, но, и забытые старые улочки, богатые своей историей, Святые источники, которые не известны большинству приезжающих. Важная информация: Индивидуальная экскурсия по городу Сергиев Посад, с посещением Блинной горы, Келарской набережной, и других интересных и красивых объектов. Экскурсия подходит для семей с детьми, а также школьников.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Троице - Сергиева Лавра (внешний осмотр)
  • Блинная гора
  • Келарская набережная
  • Белый пруд
  • Здания XIX века
  • Старые улицы города
Что включено
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Сувениры, кофе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красногорская площадь
Завершение: Красногорская площадь, Сергиев Посад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
  • Индивидуальная экскурсия по городу Сергиев Посад, с посещением Блинной горы, Келарской набережной, и других интересных и красивых объектов
  • Экскурсия подходит для семей с детьми, а также школьников
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

