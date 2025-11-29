Промокод на 10% 🔥
Описание экскурсииДорогие путешественники! Приглашаем Вас на экскурсию по Сергиеву Посаду, на которой Вы познакомитесь с историей нашего города, узнаете, как формировался, вокруг древней обители, чем жил, и почему он остаётся самым значимым для нашей страны. Вы полюбуетесь самыми лучшими видами Троице - Сергиевой Лавры и главными достопримечательностями Сергиева Посада, и сможете сделать красивые и незабываемые фото. И, конечно, узнаете какие именитые гости приезжали в наш город, где жили, и что их привлекало. Откроете, какой известный сувенир родился на этой земле, и при желании сможете увезти на память с собой. Мы поговорим об истории последних шести веков, и Вы поймете, почему Святая обитель, вокруг которой вырос Посад, всегда играла важную роль в истории России. Мы посетим бывшие монастырские слободы и чудом - сохранившийся храм XVIII века, поговорим о Святых, которые особо почитались монастырскими крестьянами. А, ещё Вы узнаете о традициях, которые заложили паломники и гости нашего города, ещё с давних времён, и при желании сможете к ним прикоснуться! Наш маршрут включает не только самые интересные известные места, Блинная гора, Келарская набережная, Белый пруд, но, и забытые старые улочки, богатые своей историей, Святые источники, которые не известны большинству приезжающих. Важная информация: Индивидуальная экскурсия по городу Сергиев Посад, с посещением Блинной горы, Келарской набережной, и других интересных и красивых объектов. Экскурсия подходит для семей с детьми, а также школьников.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Троице - Сергиева Лавра (внешний осмотр)
- Блинная гора
- Келарская набережная
- Белый пруд
- Здания XIX века
- Старые улицы города
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Сувениры, кофе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красногорская площадь
Завершение: Красногорская площадь, Сергиев Посад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
- Индивидуальная экскурсия по городу Сергиев Посад, с посещением Блинной горы, Келарской набережной, и других интересных и красивых объектов
- Экскурсия подходит для семей с детьми, а также школьников
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
