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Пешком по улочкам Сергиева Посада

Познакомиться с памятниками и святынями старинного русского города на обзорной прогулке
Что выделяет Сергиев Посад среди других древних русских городов? Эта прогулка станет отправной точкой вашего знакомства с самобытным Сергиевым Посадом и его святынями.

Вы встретитесь с архитектурными жемчужинами города, узнаете об истоках Троице-Сергиевой Лавры, услышите историю «игумена земли Русской» и полюбуетесь живописными окрестностями с Блинной горы.
5
251 отзыв
Пешком по улочкам Сергиева Посада
Пешком по улочкам Сергиева Посада
Пешком по улочкам Сергиева Посада

Описание экскурсии

Прогулка сквозь эпохи Сергиева Посада

Я познакомлю вас с ключевыми местами города, хранящими его многовековую историю: мы доберемся до смотровой площадки на Блинной горе, поговорим о прошлом Пятницкой и Введенской церквей, увидим Странноприимный дом и отыщем святой источник Саввы Сторожевского, ученика Сергия Радонежского. У Келарского пруда и памятника Петру и Февронии вы увидите, как соседствуют прошлое и настоящее Сергиева Посада. А завершим прогулку у лаврских торговых рядов и Красногорской часовни.

Как устроена Троице-Сергиева Лавра

Конечно, вы рассмотрите с разных ракурсов и знаменитую Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Лавра — не только крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви, но еще и крепость, поэтому отдельное внимание уделим ее стенам и башням, конному двору и Белому пруду. Вы узнаете об основании и повседневной жизни монастыря и разберетесь в особенностях его главных построек.

К истокам древнего города

Вы узнаете интересные подробности о том, как зарождался Сергиев Посад, и поймете, почему он образовался не вокруг защищенной крепости, как большинство древних городов, а вокруг маленького деревянного монастыря. И, конечно, я расскажу о роли, которую сыграл в становлении города и в истории России Сергий Радонежский, а также о том, почему его нередко выделяют среди всех русских святых и называют игуменом земли Русской.

Организационные детали

  • Данная программа отлично сочетается с «История и символы Троице-Сергиевой лавры» и «Услышать монастырь: подъём на колокольню Лавры»
  • Гид иллюстрирует рассказ картинами, гравюрами и фотографиями
  • Дарим электронный путеводитель по городу с рекомендациями по гостиницам, ресторанам, музеям, мастер-классам и неизвестным памятникам архитектуры
  • Если путешественников больше 10, то мы используем радиогиды, чтобы рассказчика хорошо было слышно. Поэтому возьмите проводные наушники со стандартным разъемом. Если их у вас нет, то поделимся своими на месте
  • Погодные условия могут повлиять на маршрут экскурсии. Во время дождя или мороза стараемся больше времени проводить в помещении (20-30 минут)
  • Оплата по QR-коду СБП из приложения любого банка
  • Посещение Лавры в экскурсию не входит. Для этого есть программа «История и символы Троице-Сергиевой лавры»
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 7 летБесплатно
Стандартный билет1350 ₽
Дети до 12 лет920 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле смотровой площадки Блиная гора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 11560 туристов
Мы — команда гидов, влюблённая в малые города и их соразмерность человеку. Здания, наличники, улицы, дворики — показываем то, что в повседневной жизни часто остаётся незаметным. Наполняем пространство историями людей, которые
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здесь жили и меняли жизнь вокруг себя, а иногда и историю страны. Словом раскрываем локальную идентичность: говорим о малой и большой истории, чтобы лучше понять настоящее. Каждый гид — со своим увлечением и взглядом: художник, филолог, аналитик, учитель. Но всем нам важно увлечь гостей города и местных жителей, взрослых и детей, поэтому ждём вас на экскурсиях по городским улицам. И главное: Сергиев Посад — это не только Лавра.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 251 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
218
4
21
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11
2
1
1
Т
Дата посещения: 16 июн 2026
Экскурсия прошла отлично, столько интересного удалось узнать о таком замечательном городе. Большое спасибо гиду Дмитрию.
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Н
Дата посещения: 1 мая 2026
Спасибо огромное Михаилу за интересную экскурсию! Время пролетело не заметно, узнали много нового и интересного, о чем не прочитать в интернете, рекомендую однозначно, не пожалеете!
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Н
Экскурсия очень понравилась, рекомендую👍
Экскурсия очень понравилась, рекомендую👍
Экскурсия очень понравилась, рекомендую👍
Экскурсия очень понравилась, рекомендую👍
Экскурсия очень понравилась, рекомендую👍
Экскурсия очень понравилась, рекомендую👍
Экскурсия очень понравилась, рекомендую👍
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Т
впечатления хорошие, для знакомства с городом - хорошо.
впечатления хорошие, для знакомства с городом - хорошо.
впечатления хорошие, для знакомства с городом - хорошо.
впечатления хорошие, для знакомства с городом - хорошо.
впечатления хорошие, для знакомства с городом - хорошо.
впечатления хорошие, для знакомства с городом - хорошо.
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М
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод очень интересно рассказывает о разных исторических событиях. Без этой экскурсии поездка в Сергиев Посад не произвела бы такого впечатления о городе
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод очень интересно рассказывает о разных исторических событиях. Без этой экскурсии поездка в
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод очень интересно рассказывает о разных исторических событиях. Без этой экскурсии поездка в
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод очень интересно рассказывает о разных исторических событиях. Без этой экскурсии поездка в
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Е
Очень понравилась экскурсия от данной компании по историческому центру Сергиева-Посада. Была очень удивлена, что помимо меня на экскурсии была только ещё одна девушка, и при этом экскурсию не отменили! Поэтому получилась практически индивидуальная познавательная прогулка с экскурсоводом Дмитрием. Было очень интересно и увлекательно слушать, и очень понравились карточки-фотографии, которыми сопровождали рассказ. Услышала много рекомендаций для дальнейшего изучения Сергиева-Посада.
Очень понравилась экскурсия от данной компании по историческому центру Сергиева-Посада. Была очень удивлена, что помимо меня
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