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Пешком по улочкам Сергиева Посада

Познакомиться с памятниками и святынями старинного русского города на обзорной прогулке

Сергей
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Сергей – ваш гид
Что выделяет Сергиев Посад среди других древних русских городов? Эта прогулка 👣 станет отправной точкой вашего знакомства с самобытным Сергиевым Посадом и его святынями.

Вы встретитесь с архитектурными жемчужинами города, узнаете об истоках Троице-Сергиевой Лавры, услышите историю 📖 «игумена земли Русской» и полюбуетесь живописными окрестностями с Блинной горы ⛰️.

520 за человека

У этой экскурсии1 отзыв
5
Пешком по улочкам Сергиева Посада
Пешком по улочкам Сергиева Посада

Что вас ожидает

Прогулка сквозь эпохи Сергиева Посада
Я познакомлю вас с ключевыми местами города, хранящими его многовековую историю: мы доберемся до смотровой площадки на Блинной горе, поговорим о прошлом Пятницкой и Введенской церквей, увидим Странноприимный дом и отыщем святой источник Саввы Сторожевского, ученика Сергия Радонежского. У Келарского пруда и памятника Петру и Февронии вы увидите, как соседствуют прошлое и настоящее Сергиева Посада. А завершим прогулку у лаврских торговых рядов и Красногорской часовни.

Как устроена Троице-Сергиева Лавра
Конечно, вы рассмотрите с разных ракурсов и знаменитую Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Лавра — не только крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви, но еще и крепость, поэтому отдельное внимание уделим ее стенам и башням, конному двору и Белому пруду. Вы узнаете об основании и повседневной жизни монастыря и разберетесь в особенностях его главных построек.

К истокам древнего города
Вы узнаете интересные подробности о том, как зарождался Сергиев Посад, и поймете, почему он образовался не вокруг защищенной крепости, как большинство древних городов, а вокруг маленького деревянного монастыря. И, конечно, я расскажу о роли, которую сыграл в становлении города и в истории России Сергий Радонежский, а также о том, почему его нередко выделяют среди всех русских святых и называют игуменом земли Русской.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов и осмотра достопримечательностей внутри не предполагается.

Пешком по улочкам Сергиева Посада
Пешком по улочкам Сергиева Посада
Пешком по улочкам Сергиева Посада
Пешком по улочкам Сергиева Посада
Пешком по улочкам Сергиева Посада
Пешком по улочкам Сергиева Посада
Пешком по улочкам Сергиева Посада

Экскурсия проводится в субботу в 12:00, в воскресенье в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Красногрской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Сергей
Сергей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Сергей, я родился в Сергиевом Посаде и всем сердцем люблю свою малую родину. Для того, чтобы этой любви было больше, нужно делиться. С радостью передам частичку моих переживаний вам!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

27 июля 2020
Большое спасибо Сергею за обзорную экскурсию по городу. Интересный маршрут, потом повторили некоторые моменты для себя. Деликатный и грамотный Сергей с любовью к родному городу рассказал много интересного, уделил внимание и моей 9-летней дочке, чтобы не заскучала, поэтому полтора часа пролетели незаметно, но увлекательно и познавательно! Готовьтесь с бодрящей прогулке, ходили много, но мы это любим! Однозначно рекомендую!

Сергей проводит ещё 4 экскурсии

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