Что выделяет Сергиев Посад среди других древних русских городов? Эта прогулка станет отправной точкой вашего знакомства с самобытным Сергиевым Посадом и его святынями. Вы встретитесь с архитектурными жемчужинами города, узнаете об истоках Троице-Сергиевой Лавры, услышите историю «игумена земли Русской» и полюбуетесь живописными окрестностями с Блинной горы.

Описание экскурсии

Прогулка сквозь эпохи Сергиева Посада

Я познакомлю вас с ключевыми местами города, хранящими его многовековую историю: мы доберемся до смотровой площадки на Блинной горе, поговорим о прошлом Пятницкой и Введенской церквей, увидим Странноприимный дом и отыщем святой источник Саввы Сторожевского, ученика Сергия Радонежского. У Келарского пруда и памятника Петру и Февронии вы увидите, как соседствуют прошлое и настоящее Сергиева Посада. А завершим прогулку у лаврских торговых рядов и Красногорской часовни.

Как устроена Троице-Сергиева Лавра

Конечно, вы рассмотрите с разных ракурсов и знаменитую Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Лавра — не только крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви, но еще и крепость, поэтому отдельное внимание уделим ее стенам и башням, конному двору и Белому пруду. Вы узнаете об основании и повседневной жизни монастыря и разберетесь в особенностях его главных построек.

К истокам древнего города

Вы узнаете интересные подробности о том, как зарождался Сергиев Посад, и поймете, почему он образовался не вокруг защищенной крепости, как большинство древних городов, а вокруг маленького деревянного монастыря. И, конечно, я расскажу о роли, которую сыграл в становлении города и в истории России Сергий Радонежский, а также о том, почему его нередко выделяют среди всех русских святых и называют игуменом земли Русской.

Организационные детали