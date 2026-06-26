Я познакомлю вас с ключевыми местами города, хранящими его многовековую историю: мы доберемся до смотровой площадки на Блинной горе, поговорим о прошлом Пятницкой и Введенской церквей, увидим Странноприимный дом и отыщем святой источник Саввы Сторожевского, ученика Сергия Радонежского. У Келарского пруда и памятника Петру и Февронии вы увидите, как соседствуют прошлое и настоящее Сергиева Посада. А завершим прогулку у лаврских торговых рядов и Красногорской часовни.
Как устроена Троице-Сергиева Лавра
Конечно, вы рассмотрите с разных ракурсов и знаменитую Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Лавра — не только крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви, но еще и крепость, поэтому отдельное внимание уделим ее стенам и башням, конному двору и Белому пруду. Вы узнаете об основании и повседневной жизни монастыря и разберетесь в особенностях его главных построек.
К истокам древнего города
Вы узнаете интересные подробности о том, как зарождался Сергиев Посад, и поймете, почему он образовался не вокруг защищенной крепости, как большинство древних городов, а вокруг маленького деревянного монастыря. И, конечно, я расскажу о роли, которую сыграл в становлении города и в истории России Сергий Радонежский, а также о том, почему его нередко выделяют среди всех русских святых и называют игуменом земли Русской.
Гид иллюстрирует рассказ картинами, гравюрами и фотографиями
Дарим электронный путеводитель по городу с рекомендациями по гостиницам, ресторанам, музеям, мастер-классам и неизвестным памятникам архитектуры
Если путешественников больше 10, то мы используем радиогиды, чтобы рассказчика хорошо было слышно. Поэтому возьмите проводные наушники со стандартным разъемом. Если их у вас нет, то поделимся своими на месте
Погодные условия могут повлиять на маршрут экскурсии. Во время дождя или мороза стараемся больше времени проводить в помещении (20-30 минут)
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле смотровой площадки Блиная гора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 11560 туристов
Мы — команда гидов, влюблённая в малые города и их соразмерность человеку.
Здания, наличники, улицы, дворики — показываем то, что в повседневной жизни часто остаётся незаметным. Наполняем пространство историями людей, которые читать дальшеуменьшить
здесь жили и меняли жизнь вокруг себя, а иногда и историю страны.
Словом раскрываем локальную идентичность: говорим о малой и большой истории, чтобы лучше понять настоящее.
Каждый гид — со своим увлечением и взглядом: художник, филолог, аналитик, учитель. Но всем нам важно увлечь гостей города и местных жителей, взрослых и детей, поэтому ждём вас на экскурсиях по городским улицам. И главное: Сергиев Посад — это не только Лавра.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 251 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Дата посещения: 16 июн 2026
Экскурсия прошла отлично, столько интересного удалось узнать о таком замечательном городе. Большое спасибо гиду Дмитрию.
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Н
Наталия
Дата посещения: 1 мая 2026
Спасибо огромное Михаилу за интересную экскурсию! Время пролетело не заметно, узнали много нового и интересного, о чем не прочитать в интернете, рекомендую однозначно, не пожалеете!
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Н
Наталья
Экскурсия очень понравилась, рекомендую👍
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Т
Татьяна
впечатления хорошие, для знакомства с городом - хорошо.
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М
Мария
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод очень интересно рассказывает о разных исторических событиях. Без этой экскурсии поездка в Сергиев Посад не произвела бы такого впечатления о городе
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Е
Евгения
Очень понравилась экскурсия от данной компании по историческому центру Сергиева-Посада. Была очень удивлена, что помимо меня на экскурсии была только ещё одна девушка, и при этом экскурсию не отменили! Поэтому получилась практически индивидуальная познавательная прогулка с экскурсоводом Дмитрием. Было очень интересно и увлекательно слушать, и очень понравились карточки-фотографии, которыми сопровождали рассказ. Услышала много рекомендаций для дальнейшего изучения Сергиева-Посада.
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