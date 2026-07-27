2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждёт духовный и исторический центр России — Сергиев Посад. Вы полюбуетесь прекрасными видами Троице-Сергиевой Лавры и Старым городом. Узнаете, чем жили посадские люди и почему сюда приезжали знаменитые литераторы и иностранцы. А ещё — о посадских традициях, сказочных промыслах и о том, какой вклад наш город внёс в историю Великой Победы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-50 человек, стоимость зависит от количества людей

от 4600 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Сергиевом Посаде

Описание экскурсии

Мы поговорим об истории города. Вы узнаете, как он формировался, какие были ремёсла, промыслы и традиции.

Вы узнаете почему Сергиев Посад называли Загорском, и как он стал «воротами» Золотого кольца.

Выясните, почему Сергия Радонежского считают покровителем России, и за что его почитали все государи.

Осмотрите крепостные стены и башни Троицкой обители и услышите об их возведении, защите во времена Смуты и знаменитом князе-богомольце.

Познакомитесь с Подольными храмами Троице-Сергиевой лавры и узнаете о святой покровительнице торговли, имя которой связано с монастырём.

Увидите торговые ряды, доходные дома и старинные гостиницы, в которых останавливались знаменитые русские писатели.

Прогуляетесь по берегам реки Кончуры и полюбуетесь великолепными панорамными видами древней обители.

Сможете набрать воды в Святых источниках, которые находятся прямо на территории города, и покормить уточек в посадских прудах.

Услышите легенды и чудесные истории. И увидите места где снимали советские фильмы и сказки.

*При желании экскурсию можно дополнить посещением Троице-Сергиевой Лавры за дополнительную плату.

Организационные детали

По желанию экскурсию можно дополнить посещением Троице-Сергиевой Лавры за дополнительную плату. Стоимость уточняйте в переписке.