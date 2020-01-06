2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие во времени Вы погуляете вокруг Троице-Сергиевой лавры и узнаете об одной из самых беспрецедентных осад в истории страны, тактиках ведения боя в 17 веке и героизме людей, защищавших свою обитель. Кроме того, я расскажу о жизни преподобного Сергия Радонежского, благодаря которому люди организовывали села и слободы. А также о времени, когда на холм Маковец пришел никому не известный отрок Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном.
Сергиев Посад изнутри Вас также ждут самые живописные места Сергиева Посада: уютный Пафнутьев сад и городские пруды. Вы узнаете о местном игрушечном промысле и заглянете на святой источник преподобного Саввы Сторожевского. А также посетите Ильинский и Пятницкий храмы и услышите о жизни древнейшего высшего учебного заведения страны — Московской духовной академии. Помимо рассказа о городе я покажу, где можно перекусить и отдохнуть и с радостью отвечу на любые ваши вопросы.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает посещения Троице-Сергиевой лавры.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура у центрального входа в Троице-Сергиеву лавру.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Евгений. Я живу в Сергиевом Посаде с 2014 года. Учился в светском университете на менеджера по туризму, сейчас обучаюсь в магистратуре Московской духовной академии. Работаю гидом 5 лет, люблю свое дело и живу им. Экскурсии для меня — это возможность поделиться с путешественниками чем-то очень ценным и важным. Надеюсь на скорую встречу!
Были на экскурсии 3 января 2020г , двое взрослых, получилось во время новогодних каникул. Евгений оказался очень интересным экскурсоводом, с хорошим запасом традиционной исторической подготовки, но он также и студент Духовной Академии, поэтому его знания шире и понимание многих вопросов глубже. Рассказывает понятно, увлекательно, много полезного о Лавре и её руководителях. И даже нам, людям далеким от Православия, он смог донести смысл дел игуменов и монахов в русской истории. Понравилось, как рассказывал об истории города., о самых интересные и старых постройках в центре города.
Светлана
5 января 2020
Были на экскурсии с детьми 10 и 13 лет. Всем понравилось и запомнилось. Евгений хорошо знает тему. Он человек интересующийся, поэтому экскурсия составлена им по многочисленным материалам, а не заучен путеводитель. Он охотно отвечал на вопросы и давал дополнительные комментарии. Рассказывает интересно и с увлечением. Немного смутил маршрут экскурсии. Мы встречались у входа в Лавру, но внутрь так и не зашли. В основном, двигались вокруг стен Лавры, а с учетом грандиозных строительных работ, много вдоль строительного забора. Хотелось большего для глаз. Но интересный разговор с Евгением компенсировал это. Спасибо. Всем рекомендуем.
Посетить самые интересные места древнего города, а также Черниговский и Вифанский скиты
Если у путешественника спросить, что он знает о Сергиеве Посаде, он произнесет всего два слова: Лавра и Флоренский. Но это далеко не все, чем знаменит наш старинный город. Вы подниметесь на Блинную гору, насладитесь пейзажами Келарского и Банного прудов, съездите в расположенные неподалеку скиты и убедитесь, что Сергиев Посад — это не только Лавра!
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Неспешным шагом вы пройдете по Посаду и узнаете, как из окружающих Троице-Сергиеву Лавру слобод сложился целый город. Разгадаете секрет «слуг монастыря», услышите о местных символах, традициях и ремеслах, раскроете характер города и насладитесь его чудесными видами.
Узнать о прошлом и развитии города, осмотреть стены лавры снаружи и увидеть другие знаковые места
О преподобном Сергии и основанной им лавре слышали в России все. Но и в окрестностях обители немало святынь, памятников, живописных видов. На моей экскурсии вы узнаете, чем еще славится Сергиев Посад и какие его достопримечательности стоит посетить. А я познакомлю вас с его насыщенной историей — от суровых лет Московской Руси до современности.
Служитель храма Вознесения расскажет историю возникновения крупнейшей крепости средневековой Европы
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как обычный мужской монастырь стал непреодолимой крепостью и символом непобедимой России и какую роль в его обороне сыграл Белый пруд, ныне украшающий исторический центр города.
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