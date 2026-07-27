2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждёт духовный и исторический центр России — Сергиев Посад. Вы полюбуетесь прекрасными видами Троице-Сергиевой Лавры и Старым городом. Узнаете, чем жили посадские люди и почему сюда приезжали знаменитые литераторы и иностранцы.
А ещё — о посадских традициях, сказочных промыслах и о том, какой вклад наш город внёс в историю Великой Победы.
Мы поговорим об истории города. Вы узнаете, как он формировался, какие были ремёсла, промыслы и традиции.
Вы узнаете почему Сергиев Посад называли Загорском, и как он стал «воротами» Золотого кольца.
Выясните, почему Сергия Радонежского считают покровителем России, и за что его почитали все государи.
Осмотрите крепостные стены и башни Троицкой обители и услышите об их возведении, защите во времена Смуты и знаменитом князе-богомольце.
Познакомитесь с Подольными храмами Троице-Сергиевой лавры и узнаете о святой покровительнице торговли, имя которой связано с монастырём.
Увидите торговые ряды, доходные дома и старинные гостиницы, в которых останавливались знаменитые русские писатели.
Прогуляетесь по берегам реки Кончуры и полюбуетесь великолепными панорамными видами древней обители.
Сможете набрать воды в Святых источниках, которые находятся прямо на территории города, и покормить уточек в посадских прудах.
Услышите легенды и чудесные истории. И увидите места где снимали советские фильмы и сказки.
*При желании экскурсию можно дополнить посещением Троице-Сергиевой Лавры за дополнительную плату.
Организационные детали
По желанию экскурсию можно дополнить посещением Троице-Сергиевой Лавры за дополнительную плату. Стоимость уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Блинная гора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 75 туристов
Я профессиональный аттестованный гид, провожу экскурсии по Троице-Сергиевой лавре и городу Сергиеву Посаду. Для вас с удовольствием открою историю самого главного духовного центра России, проведу по старым городским улочкам, расскажу читать дальшеуменьшить
о жизни посадских ремесленников и именитых гостей города.
Со мной также можно посетить Гефсиманский Черниговский скит, Вифанский монастырь, древний Радонеж и Хотьково, водопад Гремячий Ключ, отправиться на экскурсии в Дмитров, Переславль-Залесский и познакомиться с православным и архитектурным наследием Москвы.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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А
Анна
Спасибо Ксении за экскурсию по городу Сергиев Посад! Даже дождик нам не помешал, Ксения быстро реорганизовала наш маршрут с посещением арт пространств, исторических мест и недолгих прогулок по улочкам города. Нашей компании очень понравилось. Ксения очень приятная в общении, интересно преподносит достаточно обширную информацию о многовековой истории города. Рекомендую.
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П
Полина
Ксения-чудесный экскурсовод , отвечала на все вопросы. Осталось приятное впечатление
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Л
Людмила
Большое спасибо Ксении. Все очень понравилось. 2 часа пролетели на одном дыхании.
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М
Марина
Экскурсия очень понравилась! Огромное спасибо нашему гиду - Ксении! Она человек ответственный, рассказывает интересно, много знает. Рекомендуем! Мы брали у нее индивидуальные экскурсии по Сергиев Посаду и Черниговскому скиту, заодно она много рассказала интересного и по Лавре. День пролетел незаметно и увлекательно! . Ксения, ещё раз спасибо!
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Галя
Отличная экскурсия! Полностью оправданы все наши ожидания! Спасибо, Ксения!
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Юлия
Очень благодарны Ксении за отличную экскурсию!
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