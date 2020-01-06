2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Вы погуляете вокруг Троице-Сергиевой лавры и узнаете об одной из самых беспрецедентных осад в истории страны, тактиках ведения боя в 17 веке и героизме людей, защищавших свою обитель. Кроме того, я расскажу о жизни преподобного Сергия Радонежского, благодаря которому люди организовывали села и слободы. А также о времени, когда на холм Маковец пришел никому не известный отрок Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном.

Сергиев Посад изнутри

Вас также ждут самые живописные места Сергиева Посада: уютный Пафнутьев сад и городские пруды. Вы узнаете о местном игрушечном промысле и заглянете на святой источник преподобного Саввы Сторожевского. А также посетите Ильинский и Пятницкий храмы и услышите о жизни древнейшего высшего учебного заведения страны — Московской духовной академии. Помимо рассказа о городе я покажу, где можно перекусить и отдохнуть и с радостью отвечу на любые ваши вопросы.