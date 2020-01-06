2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть знаковые места древнего города и почувствовать дух средневековой Руси

Евгений
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Евгений – ваш гид
Вы раскроете самые интересные страницы истории Сергиева Посада, услышите о его воинской славе и выдающихся людях, увидите памятники местным героям и живописные пруды.

А еще посетите Ильинский и Пятницкий храмы и впечатлитесь видами города со смотровой площадки на Блинной горе.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у центрального входа в Троице-Сергиеву лавру
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У этой экскурсии2 отзыва
4
Добро пожаловать в Сергиев Посад!
Добро пожаловать в Сергиев Посад!

Что вас ожидает

Путешествие во времени
Вы погуляете вокруг Троице-Сергиевой лавры и узнаете об одной из самых беспрецедентных осад в истории страны, тактиках ведения боя в 17 веке и героизме людей, защищавших свою обитель. Кроме того, я расскажу о жизни преподобного Сергия Радонежского, благодаря которому люди организовывали села и слободы. А также о времени, когда на холм Маковец пришел никому не известный отрок Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном.

Сергиев Посад изнутри
Вас также ждут самые живописные места Сергиева Посада: уютный Пафнутьев сад и городские пруды. Вы узнаете о местном игрушечном промысле и заглянете на святой источник преподобного Саввы Сторожевского. А также посетите Ильинский и Пятницкий храмы и услышите о жизни древнейшего высшего учебного заведения страны — Московской духовной академии. Помимо рассказа о городе я покажу, где можно перекусить и отдохнуть и с радостью отвечу на любые ваши вопросы.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает посещения Троице-Сергиевой лавры.

Добро пожаловать в Сергиев Посад!
Добро пожаловать в Сергиев Посад!
Добро пожаловать в Сергиев Посад!
Добро пожаловать в Сергиев Посад!
Добро пожаловать в Сергиев Посад!
Добро пожаловать в Сергиев Посад!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у центрального входа в Троице-Сергиеву лавру.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Меня зовут Евгений. Я живу в Сергиевом Посаде с 2014 года. Учился в светском университете на менеджера по туризму, сейчас обучаюсь в магистратуре Московской духовной академии. Работаю гидом 5 лет, люблю свое дело и живу им. Экскурсии для меня — это возможность поделиться с путешественниками чем-то очень ценным и важным. Надеюсь на скорую встречу!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 января 2020
Были на экскурсии 3 января 2020г , двое взрослых, получилось во время новогодних каникул. Евгений оказался очень интересным экскурсоводом, с хорошим запасом традиционной исторической подготовки, но он также и студент Духовной Академии, поэтому его знания шире и понимание многих вопросов глубже. Рассказывает понятно, увлекательно, много полезного о Лавре и её руководителях. И даже нам, людям далеким от Православия, он смог донести смысл дел игуменов и монахов в русской истории. Понравилось, как рассказывал об истории города., о самых интересные и старых постройках в центре города.
5 января 2020
Были на экскурсии с детьми 10 и 13 лет. Всем понравилось и запомнилось. Евгений хорошо знает тему. Он человек интересующийся, поэтому экскурсия составлена им по многочисленным материалам, а не заучен путеводитель. Он охотно отвечал на вопросы и давал дополнительные комментарии. Рассказывает интересно и с увлечением. Немного смутил маршрут экскурсии. Мы встречались у входа в Лавру, но внутрь так и не зашли. В основном, двигались вокруг стен Лавры, а с учетом грандиозных строительных работ, много вдоль строительного забора. Хотелось большего для глаз. Но интересный разговор с Евгением компенсировал это. Спасибо. Всем рекомендуем.

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