Приглашаем на увлекательную экскурсию по Сергиеву Посаду, где можно будет увидеть старинные дома с резными наличниками, сталинки и хрущевки.Участники узнают, как и когда в городе появились инженерные коммуникации, электричество и

водоснабжение. Прогулка включает посещение Шелкоткацкой фабрики, районной библиотеки и особняка купца Сычева. Гид расскажет о строительных технологиях царского периода, декоре советских зданий и архитектурных излишествах. Узнайте, как по фасаду определить дату возведения дома и почему на кирпичи ставили клейма. Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно комфортно гулять по улицам, наслаждаясь архитектурой и историей города.

Сейчас август — это идеальное время.