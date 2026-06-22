Приглашаем на увлекательную экскурсию по Сергиеву Посаду, где можно будет увидеть старинные дома с резными наличниками, сталинки и хрущевки.
Участники узнают, как и когда в городе появились инженерные коммуникации, электричество и
Участники узнают, как и когда в городе появились инженерные коммуникации, электричество и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать о строительных технологиях разных эпох
- 🏢 Увидеть старинные дома, сталинки и хрущевки
- 📚 Посетить районную библиотеку и особняк купца Сычева
- 🔍 Понять, как развивался город до и после 1917 года
- 🏙️ Исследовать инженерные коммуникации и водоснабжение
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно комфортно гулять по улицам, наслаждаясь архитектурой и историей города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Шелкоткацкая фабрика
- Районная библиотека
- Особняк купца Сычева
Описание экскурсии
Новые грани Сергиева Посада
Гуляя по улицам города, мы поговорим о строительных технологиях царского периода, декоре советских зданий, архитектурных излишествах и их утрате. Так, вы узнаете:
- Как Сергиев Посад развивался до и после 1917 года
- Из чего строили здания, когда не было бетона и кондиционеров
- Как по фасаду определить дату возведения дома
- Почему на кирпичи ставили клейма и как названия местных улиц отражают историю страны
- Как планировали престижные районы сталинской эпохи и в чем особенности монументального искусства
Кому подойдет экскурсия
Инженерам, архитекторам, дизайнерам и урбанистам. А также всем жителям и гостям города, интересующимся артефактами ушедших эпох.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
в воскресенье в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
|Дети до 14 лет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Митькина 37
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2893 туристов
Меня зовут Михаил (коротко Ми). Я родился и живу в Сергиевом Посаде, преподаю в Абрамцевском художественно-промышленном колледже и практикую в области дизайна и архитектуры. В свободное время веду блог о городе, истории и людях. Люблю быть проводником в город, в его провинциальный досуг и локальную культуру!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Потрясающая экскурсия! Нам ещё повезло, были с мужем вдвоем! Интересно, содержательно, и не про Лавру (искала именно такую экскурсию). Спасибо Михаилу, обязательно порекомендую друзьям и знакомым!
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Хотели посмотреть город, который не только про лавру, и нисколько не прогадали: местные истории, красивые дома, интересные детали, и всё это в очень доброжелательной атмосфере и с приятным юмором.
Ещё и повезло с нашими «попутчиками», были классные ребята, получилась комфортная и весёлая прогулка, полагаю, что и в этом тоже есть заслуга гида, какие люди выбирают его.
Ещё и повезло с нашими «попутчиками», были классные ребята, получилась комфортная и весёлая прогулка, полагаю, что и в этом тоже есть заслуга гида, какие люди выбирают его.
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И
Очень интересная и познавательная экскурсия, много любопытных деталей о городе. Сам гид очень живой, ведёт увлекательный рассказ, время экскурсии прошло незаметно. Сразу видно, что он любит свой город.
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Сергиев Посад- это не только Лавра и Михаил это доказал. Экскурсия интересная и содержательная как для взрослых, так и для детей. Этого точно нет в справочниках и путеводителях. Однозначно рекомендую!
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О
Хотел бы поблагодарить Михаила за чудесно организованный маршрут с настоящей атмосферой города прошлых веков. Трижды бывал в Сергиев Посаде, но никогда не чувствовал его историю и колорит именно через не туристические маршруты. Спасибо, Михаил за экскурсию и потрясающую любовь к своему городу! Именно такие экскурсоводы и прививают любовь к изучению нового через путешествия!
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Интересно, познавательно, рекомендую
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