Эта уникальная экскурсия с использованием дополненной реальности предлагает погрузиться в события польско-литовской осады Троице-Сергиевой Лавры. Вы узнаете о героизме защитников и духовной стойкости русского народа в трудные времена. Виртуальные технологии позволят увидеть, как разворачивались события, и ощутить атмосферу тех дней. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех, кто интересуется историей и культурой России
5 причин купить эту экскурсию
- 🕰️ Историческая глубина
- 👥 Индивидуальный подход
- 🔍 Дополненная реальность
- 🇷🇺 Патриотическое воспитание
- 📚 Образовательная ценность
Что можно увидеть
- Троице-Сергиева Лавра
Описание экскурсииМы приглашаем вас на увлекательную и познавательную экскурсию c дополненной реальностью (AR), посвящённую одной из самых значимых страниц нашей истории — испытаниям, которое пережила Лавра в период польско-литовской осады, а также духовному подвигу русского народа в трудные времена.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красногорская площадь памятник Сергию Радонежскому
Завершение: Мемориал вечный огонь пр К. Армии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
10 мар 2025
Экскурсия понравилась, интересно и познавательно. Экскурсовод - очень приятный человек
Похожие экскурсии из Сергиева Посада
Индивидуальная
до 6 чел.
Троице-Сергиева лавра сквозь века
Путешествие в Троице-Сергиеву лавру - это возможность погрузиться в духовную историю России, посетив её главные храмы и узнав о Сергии Радонежском
15 ноя в 12:30
16 ноя в 08:30
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
В трендеУслышать монастырь: подъём на колокольню Лавры
Побывать в сердце монастыря и увидеть Сергиев Посад с высоты под звон колоколов (в группе)
Начало: У колокольни Лавры
Расписание: в субботу в 16:15
15 ноя в 16:15
22 ноя в 16:15
1400 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
История и символы Троице-Сергиевой лавры
Раскрыть тайны монастыря, притягивающего паломников со всего мира
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
14 ноя в 17:00
15 ноя в 12:00
1550 ₽ за человека