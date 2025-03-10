Мои заказы

Лавра в огне: военные испытания и духовное мужество

Узнайте о героической защите Лавры в период польско-литовской осады. Дополненная реальность поможет оживить страницы истории
Эта уникальная экскурсия с использованием дополненной реальности предлагает погрузиться в события польско-литовской осады Троице-Сергиевой Лавры. Вы узнаете о героизме защитников и духовной стойкости русского народа в трудные времена. Виртуальные технологии позволят увидеть, как разворачивались события, и ощутить атмосферу тех дней. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех, кто интересуется историей и культурой России
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕰️ Историческая глубина
  • 👥 Индивидуальный подход
  • 🔍 Дополненная реальность
  • 🇷🇺 Патриотическое воспитание
  • 📚 Образовательная ценность
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Троице-Сергиева Лавра

Описание экскурсии

Мы приглашаем вас на увлекательную и познавательную экскурсию c дополненной реальностью (AR), посвящённую одной из самых значимых страниц нашей истории — испытаниям, которое пережила Лавра в период польско-литовской осады, а также духовному подвигу русского народа в трудные времена.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Красногорская площадь памятник Сергию Радонежскому
Завершение: Мемориал вечный огонь пр К. Армии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
10 мар 2025
Экскурсия понравилась, интересно и познавательно. Экскурсовод - очень приятный человек

