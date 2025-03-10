Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Эта уникальная экскурсия с использованием дополненной реальности предлагает погрузиться в события польско-литовской осады Троице-Сергиевой Лавры. Вы узнаете о героизме защитников и духовной стойкости русского народа в трудные времена. Виртуальные технологии позволят увидеть, как разворачивались события, и ощутить атмосферу тех дней. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех, кто интересуется историей и культурой России 5 1 отзыв 5 причин купить эту экскурсию 🕰️ Историческая глубина

👥 Индивидуальный подход

🔍 Дополненная реальность

🇷🇺 Патриотическое воспитание

📚 Образовательная ценность

Людмила Ваш гид в Сергиевом Посаде Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 1 час Размер группы 1-25 человек 1500 ₽ за человека

Что можно увидеть Троице-Сергиева Лавра

Описание экскурсии Мы приглашаем вас на увлекательную и познавательную экскурсию c дополненной реальностью (AR), посвящённую одной из самых значимых страниц нашей истории — испытаниям, которое пережила Лавра в период польско-литовской осады, а также духовному подвигу русского народа в трудные времена.

