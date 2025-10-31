Мои заказы

Троице-Сергиева лавра сквозь века

Путешествие в Троице-Сергиеву лавру - это возможность погрузиться в духовную историю России, посетив её главные храмы и узнав о Сергии Радонежском
Индивидуальная экскурсия в Троице-Сергиеву лавру - это не просто прогулка, а глубокое погружение в духовное наследие России.

Посетители увидят три главных храма лавры: Успенский собор, храм Сергия с трапезной палатой и Троицкий собор. Экскурсия расскажет о значении Сергия Радонежского в истории и его влиянии на монашество. Участники узнают, как архитектурный ансамбль лавры формировался и как он связан с историей России
5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Посещение крупнейшего монастыря России
  • 📜 Погружение в духовную историю
  • 🙏 Знакомство с жизнью Сергия Радонежского
  • 🏛️ Исследование архитектурного ансамбля
  • 🔍 Уникальные исторические факты
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя22
ноя23
ноя29
ноя30
ноя6
дек
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Что можно увидеть

  • Успенский собор
  • Храм Сергия с трапезной палатой
  • Троицкий собор

Описание экскурсии

Троице-Сергиева лавра — крупнейший мужской монастырь страны, основанный преподобным Сергием Радонежским в эпоху распада и тревог, когда Русь особенно нуждалась в духовной опоре. На его территории мы подробно поговорим о становлении архитектурного ансамбля монастыря, о его духовной и культурной значимости, о том, как он менялся вместе со страной.

Вы посетите три главных храма лавры:

  • Успенский собор — архитектурный символ мощи и духовного возрождения
  • Храм преподобного Сергия с трапезной палатой — сердце братской жизни обители
  • Троицкий собор — место, где покоятся мощи Сергия Радонежского и куда стремятся паломники со всей страны

И узнаете:

  • Почему преподобный Сергий Радонежский стал духовным лидером своего времени
  • Какую роль он сыграл в укреплении монашества и духовной жизни на Руси
  • Как монастырь влиял на историю Российского государства на протяжении веков
  • Чем уникален архитектурный ансамбль лавры и как он формировался
  • Почему именно сюда до сих пор приходят за вдохновением, покоем и смыслом

Организационные детали

Погодные условия не повлияют на экскурсию, так как мы будем находиться в храмах и холодно вам точно не будет.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Сергиевом Посаде
Провёл экскурсии для 111 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, я гид в Троице-Сергиевой лавре и Московской духовной академии. Я расскажу вам не только о монастыре, но и о жизни нашей обители и школы.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Е
Екатерина
31 окт 2025
Дмитрий с удовольствием отвечал на дополнительные вопросы дочки семи лет, обращал её внимание на какие-то моменты,если она отвлекалась. Нам всё понравилось. Ещё хочется отметить внимательность Дмитрия к местам, где остановиться, чтобы нам было удобно, видно и чтобы никому не мешаться.
28 окт 2025
Замечательная экскурсия) Спасибо большое, всем рекомендую. Детям тоже очень понравилось.
27 окт 2025
Очень здорово провели время! Спасибо
Ю
Юлия
23 окт 2025
Прекрасная экскурсия.
Дмитрий - удивительный экскурсовод, он не просто рассказывает - он живёт этим.
Прекрасная подача материала - спокойная, доброжелательная, и очень глубокие знания.
Много раз приезжала ранее в Сергиев Посад, но столько
новой, интересной информации узнала в эту поездку.
Наша компания (3 чел) - получила большое удовольствие от этой экскурсии, прогулки с Дмитрием, и очень благодарны ему, как он щедро делился своими знаниями.
Хороший рассказчик, рассказывает о достаточно сложных и духовных моментах жизни Лавры - очень понятным, красивым русским языком, приятно слушать.
Грамотно распланировано время во время экскурсии, при этом - не было бега, получилась прекрасная, содержательная прогулка, с остановками - где можно было спокойно осмотреть значимые места, полюбоваться ими, а информация от Дмитрия - словно оживляла эти места, нам было очень интересно.
Большое спасибо, Дмитрию.

А
Артем
23 сен 2025
Рекомендую посетить Лавру именно с Дмитрием, поскольку он живет и учится там, соответсвенно хорошо понимает жизнь и устройство монастыря и семинарии, а также сам по себе является приятным, начитанным, эрудированным и харизматичным молодым человеком. Очень приятные впечатления были для всей семьи
Рекомендую посетить Лавру именно с Дмитрием, поскольку он живет и учится там, соответсвенно хорошо понимает жизнь
Е
Екатерина
11 сен 2025
Слово экскурсия происходит от латинского "выход за пределы". И наше небольшое, но невероятно содержательное путешествие по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре оказалось именно таким - выйдя из своей обычной жизни, мы попали
как-будто в другое измерение, другой мир, прекрасный и величественный. И проводник наш Дмитиий оказался под стать месту - так содержательно, деликатно, красиво, тонко он рассказывал о том, что мы видели вокруг, а главное о людях, о тех, благодаря кому Лавра появилась, живет много веков и продолжит жить дальше. Конечно, за легкостью изложения, квалифицированными ответами на вопросы стоит глубокое знание предмета, а значит большой труд нашего экскурсовода. И это вызывает на просто благодарность за прекрасно проведенное время, но и уважение к этому молодому человеку. И, конечно, кто как не студент Московской духовной академии знает эту жизнь изнутри и даже может ее показать. Это тоже несомненный плюс нашего экскурсовода. Поэтому от всей нашей группы передаём Дмитрию благодарность и пожелания развития и успеха на избранном жизненном пути. Обязательно вернёмся снова в Лавру и будем рады новой встрече с Дмитрием.

Н
Надежда
7 сен 2025
Наша спонтанная поездка в Сергиев Посад на 20-летие свадьбы получилась по-настоящему душевной и запоминающейся! Во многом благодаря нашему гиду Дмитрию.

Дмитрий — очень приятный и искренний собеседник, семинарист, который знает и,
что важно, чувствует Лавру изнутри. Его рассказ был наполнен не только знаниями, историческими датами и фактами, но и личными наблюдениями о жизни современного семинариста.

Нам понравился такой живой и неформальный формат! Возможно, для полного погружения в исторический контекст стоит чуть больше ориентироваться на запрос аудитории — например, для таких ценителей «неторопливых» экскурсий, как мы, акцент на ключевых событиях и ярких деталях был бы идеален. Это помогло бы ещё лучше прочувствовать величие этого места, не перегружая память.

Мы приложились к мощам преподобного Сергия, ощутили удивительную благодать и уехали с огромной благодарностью и светлыми впечатлениями. Спасибо Диме за этот день!

Н
Николай
23 июн 2025
Посетили экскурсию в мае, двое взрослых и двое детей (10 и 13 лет). Изначально были опасения, что дети могут заскучать во время экскурсии, либо материал будет слишком тяжелым для них,
либо строгие правила посещения святыней. Однако время пролетело очень быстро, всем нам было интересно. Дмитрий - молодой, хорошо образованный человек, с правильной речью, очень приятный в общении. Отвечал на все наши вопросы. После экскурсии остались только приятные эмоции и светлые воспоминания. Спасибо

Н
Наталья
19 июн 2025
Огромное спасибо Дмитрию за потрясающую экскурсию, невероятно содержательную и динамичную! 1,5 часа пролетели незаметно. Замечательное первое знакомство с Лаврой)
И
Ирина
14 июн 2025
Дмитрий отличный экскурсовод. Эх Очень увлекательно рассказывал о лавре. Были с мальчиками 9 и 13 лет, время пролетело незаметно. Море впечатлений, спасибо!
Л
Людмила
2 июн 2025
Рекомендуем организатора Дмитрия, компетентный и образованный молодой человек. Мероприятие подойдёт людям всех возрастов.

