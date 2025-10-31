Индивидуальная экскурсия в Троице-Сергиеву лавру - это не просто прогулка, а глубокое погружение в духовное наследие России.
Посетители увидят три главных храма лавры: Успенский собор, храм Сергия с трапезной палатой и Троицкий собор. Экскурсия расскажет о значении Сергия Радонежского в истории и его влиянии на монашество. Участники узнают, как архитектурный ансамбль лавры формировался и как он связан с историей России
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Посещение крупнейшего монастыря России
- 📜 Погружение в духовную историю
- 🙏 Знакомство с жизнью Сергия Радонежского
- 🏛️ Исследование архитектурного ансамбля
- 🔍 Уникальные исторические факты
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
- Успенский собор
- Храм Сергия с трапезной палатой
- Троицкий собор
Описание экскурсии
Троице-Сергиева лавра — крупнейший мужской монастырь страны, основанный преподобным Сергием Радонежским в эпоху распада и тревог, когда Русь особенно нуждалась в духовной опоре. На его территории мы подробно поговорим о становлении архитектурного ансамбля монастыря, о его духовной и культурной значимости, о том, как он менялся вместе со страной.
Вы посетите три главных храма лавры:
- Успенский собор — архитектурный символ мощи и духовного возрождения
- Храм преподобного Сергия с трапезной палатой — сердце братской жизни обители
- Троицкий собор — место, где покоятся мощи Сергия Радонежского и куда стремятся паломники со всей страны
И узнаете:
- Почему преподобный Сергий Радонежский стал духовным лидером своего времени
- Какую роль он сыграл в укреплении монашества и духовной жизни на Руси
- Как монастырь влиял на историю Российского государства на протяжении веков
- Чем уникален архитектурный ансамбль лавры и как он формировался
- Почему именно сюда до сих пор приходят за вдохновением, покоем и смыслом
Организационные детали
Погодные условия не повлияют на экскурсию, так как мы будем находиться в храмах и холодно вам точно не будет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дмитрий — ваш гид в Сергиевом Посаде
Провёл экскурсии для 111 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, я гид в Троице-Сергиевой лавре и Московской духовной академии. Я расскажу вам не только о монастыре, но и о жизни нашей обители и школы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Е
Екатерина
31 окт 2025
Дмитрий с удовольствием отвечал на дополнительные вопросы дочки семи лет, обращал её внимание на какие-то моменты,если она отвлекалась. Нам всё понравилось. Ещё хочется отметить внимательность Дмитрия к местам, где остановиться, чтобы нам было удобно, видно и чтобы никому не мешаться.
Екатерина
28 окт 2025
Замечательная экскурсия) Спасибо большое, всем рекомендую. Детям тоже очень понравилось.
Батурина
27 окт 2025
Очень здорово провели время! Спасибо
Ю
Юлия
23 окт 2025
Прекрасная экскурсия.
Дмитрий - удивительный экскурсовод, он не просто рассказывает - он живёт этим.
Прекрасная подача материала - спокойная, доброжелательная, и очень глубокие знания.
Много раз приезжала ранее в Сергиев Посад, но столько
А
Артем
23 сен 2025
Рекомендую посетить Лавру именно с Дмитрием, поскольку он живет и учится там, соответсвенно хорошо понимает жизнь и устройство монастыря и семинарии, а также сам по себе является приятным, начитанным, эрудированным и харизматичным молодым человеком. Очень приятные впечатления были для всей семьи
Е
Екатерина
11 сен 2025
Слово экскурсия происходит от латинского "выход за пределы". И наше небольшое, но невероятно содержательное путешествие по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре оказалось именно таким - выйдя из своей обычной жизни, мы попали
Н
Надежда
7 сен 2025
Наша спонтанная поездка в Сергиев Посад на 20-летие свадьбы получилась по-настоящему душевной и запоминающейся! Во многом благодаря нашему гиду Дмитрию.
Дмитрий — очень приятный и искренний собеседник, семинарист, который знает и,
Н
Николай
23 июн 2025
Посетили экскурсию в мае, двое взрослых и двое детей (10 и 13 лет). Изначально были опасения, что дети могут заскучать во время экскурсии, либо материал будет слишком тяжелым для них,
Н
Наталья
19 июн 2025
Огромное спасибо Дмитрию за потрясающую экскурсию, невероятно содержательную и динамичную! 1,5 часа пролетели незаметно. Замечательное первое знакомство с Лаврой)
И
Ирина
14 июн 2025
Дмитрий отличный экскурсовод. Эх Очень увлекательно рассказывал о лавре. Были с мальчиками 9 и 13 лет, время пролетело незаметно. Море впечатлений, спасибо!
Л
Людмила
2 июн 2025
Рекомендуем организатора Дмитрия, компетентный и образованный молодой человек. Мероприятие подойдёт людям всех возрастов.
