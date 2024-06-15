Некоторые скажут: что особенного в подъёме на колокольню? По всей России их полно, но в Лавре она производит совершенно иное впечатление. Вы увидите самый большой действующий колокол в России — 72 тонны. А находясь наверху, услышите торжественный звон на вечернее богослужение. На путешественников он производит неизгладимое впечатление, многие даже плачут от радости.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Среди великого множества колоколов, отлитых в России, троицкие особенно знамениты. С колокольни Лавры то и дело раздаются разноголосые звоны, возвещая о праздниках и призывая к единению верующих. Такое чувство, что колокольня живёт своей особой жизнью — и мы вам её покажем.

Вы увидите

Монограммы трёх императриц, во время правления которых строилась колокольня

Вензель наследника Павла Петровича в знак признания его заслуг

Башенные часы-куранты, вызванивающие каждые четверть часа

Несколько колоколов с богатым и красочным тембром со множеством обертонов

Гигантский Царь-колокол, который слышно на несколько километров в округе

И узнаете

Как заводятся куранты начала 20 века

Как «били колокола» в 30-х годах

Где обучают звонарей

Поднявшись на колокольню, обязательно сфотографируйтесь на фоне голубых куполов Успенского собора, как в 90-х это сделал Шон Коннери и Мишель Пфайффер. Насладитесь видом города с высоты птичьего полёта — а затем спускайтесь с небес на землю.

Организационные детали