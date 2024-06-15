Групповая экскурсия на колокольню Троице-Сергиевой лавры

Путешествие на колокольню Троице-Сергиевой лавры - это уникальная возможность услышать торжественный звон и увидеть город с высоты
Некоторые скажут: что особенного в подъёме на колокольню? По всей России их полно, но в Лавре она производит совершенно иное впечатление. Вы увидите самый большой действующий колокол в России — 72 тонны. А находясь наверху, услышите торжественный звон на вечернее богослужение. На путешественников он производит неизгладимое впечатление, многие даже плачут от радости.

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🔔 Уникальный звон колоколов
  2. 📸 Потрясающие виды с высоты
  3. 🏰 Исторические монограммы и вензеля
  4. 🕰 Башенные часы-куранты
  5. 🎓 Узнаете, как обучают звонарей

Что можно увидеть

  • Монограммы трёх императриц
  • Вензель наследника Павла Петровича
  • Башенные часы-куранты
  • Царь-колокол
Групповая экскурсия на колокольню Троице-Сергиевой лавры
Групповая экскурсия на колокольню Троице-Сергиевой лавры
Групповая экскурсия на колокольню Троице-Сергиевой лавры
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Среди великого множества колоколов, отлитых в России, троицкие особенно знамениты. С колокольни Лавры то и дело раздаются разноголосые звоны, возвещая о праздниках и призывая к единению верующих. Такое чувство, что колокольня живёт своей особой жизнью — и мы вам её покажем.

Вы увидите

  • Монограммы трёх императриц, во время правления которых строилась колокольня
  • Вензель наследника Павла Петровича в знак признания его заслуг
  • Башенные часы-куранты, вызванивающие каждые четверть часа
  • Несколько колоколов с богатым и красочным тембром со множеством обертонов
  • Гигантский Царь-колокол, который слышно на несколько километров в округе

И узнаете

  • Как заводятся куранты начала 20 века
  • Как «били колокола» в 30-х годах
  • Где обучают звонарей

Поднявшись на колокольню, обязательно сфотографируйтесь на фоне голубых куполов Успенского собора, как в 90-х это сделал Шон Коннери и Мишель Пфайффер. Насладитесь видом города с высоты птичьего полёта — а затем спускайтесь с небес на землю.

Организационные детали

  • Опоздание не допускается, так как подъём на колокольню возможен только с сопровождающим
  • Экскурсия не предполагает посещение храмов на территории монастыря: для этого есть программа Троицкая Лавра — главный монастырь в России

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный792 ₽
Дети до 16 лет560 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красногорской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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