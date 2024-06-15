Некоторые скажут: что особенного в подъёме на колокольню? По всей России их полно, но в Лавре она производит совершенно иное впечатление. Вы увидите самый большой действующий колокол в России — 72 тонны. А находясь наверху, услышите торжественный звон на вечернее богослужение. На путешественников он производит неизгладимое впечатление, многие даже плачут от радости.
5 причин купить эту экскурсию
- 🔔 Уникальный звон колоколов
- 📸 Потрясающие виды с высоты
- 🏰 Исторические монограммы и вензеля
- 🕰 Башенные часы-куранты
- 🎓 Узнаете, как обучают звонарей
Что можно увидеть
- Монограммы трёх императриц
- Вензель наследника Павла Петровича
- Башенные часы-куранты
- Царь-колокол
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Среди великого множества колоколов, отлитых в России, троицкие особенно знамениты. С колокольни Лавры то и дело раздаются разноголосые звоны, возвещая о праздниках и призывая к единению верующих. Такое чувство, что колокольня живёт своей особой жизнью — и мы вам её покажем.
Вы увидите
- Монограммы трёх императриц, во время правления которых строилась колокольня
- Вензель наследника Павла Петровича в знак признания его заслуг
- Башенные часы-куранты, вызванивающие каждые четверть часа
- Несколько колоколов с богатым и красочным тембром со множеством обертонов
- Гигантский Царь-колокол, который слышно на несколько километров в округе
И узнаете
- Как заводятся куранты начала 20 века
- Как «били колокола» в 30-х годах
- Где обучают звонарей
Поднявшись на колокольню, обязательно сфотографируйтесь на фоне голубых куполов Успенского собора, как в 90-х это сделал Шон Коннери и Мишель Пфайффер. Насладитесь видом города с высоты птичьего полёта — а затем спускайтесь с небес на землю.
Организационные детали
- Опоздание не допускается, так как подъём на колокольню возможен только с сопровождающим
- Экскурсия не предполагает посещение храмов на территории монастыря: для этого есть программа Троицкая Лавра — главный монастырь в России
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|792 ₽
|Дети до 16 лет
|560 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красногорской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей и Дмитрий — ваш гид в Сергиевом Посаде
Провёл экскурсии для 6216 туристов
Мы команда местных гидов. Идейные вдохновители бюро Сергей и Дмитрий — сын и отец. Мы за 8 лет работы поняли, что что дети на экскурсии — главные помощники гида, поэтому скучать они не будут. А еще у каждого поколения свои «любимые темы» для разговора. Во время прогулок мы найдем интересные истории для изучения города для каждого.Задать вопрос
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