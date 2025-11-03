С Светлана Экскурсия очень интересная!

Узнали много нового. Время пролетело незаметно.

Михаил очень хороший рассказчик.

О Оксана В начале ноября Михаил провел для нашей семьи экскурсию по Лавре «История и Святыни в Сергиевом Посаде». Экскурсия проходила уже в темноте, что придавало особую атмосферу нашей прогулке. Большое спасибо за интересный динамичный рассказ, а также за готовность проявлять гибкость. С радостью встретимся с Михаилом снова при следующем посещении Сергиевого Посада!

Ю Юлия Михаил - прекрасный рассказчик. Очень увлекательно все рассказал и показал, время пролетело незаметно. Очень рекомендуем!

С Смирнов Отличная экскурсия, прекрасно проведенная Михаилом. Интересно, профессионально. Большое спасибо!

Елена Спасибо! Всё прошло отлично.

С Сергей Спасибо огромное Михаилу за очень интересную и познавательную экскурсию по Лавре. 1,5 часа пролетели незаметно.

Светлана читать дальше Лавра колокольный звон, поломники, священнослужители, песнопения - это просто другой мир. Михаил, рассказывал увлекательно со знанием истории и огромной любовью к этому месту. Огромное спасибо от нашей семьи. И приносим извинения за возможную невнимательность, но это была вторая экскурсия за день. Всем рекомендую посвятить Лавре день целиком. Огромное спасибо Михаилу за погружение в историю Лавры. Находится у мощей Сергея Радонежского, могилы Годуновых, месте крещения Ивана Грозного, палат где от стрельцов скрывался Петр 1 - дорого стоит. Сама

А Анатолий Спасибо за экскурсию! Интересный рассказ о возникновении города и Лавры. Узнали много нового, рекомендуем Михаила!

С Светлана Мы очень довольны экскурсией! Спасибо огромное Михаилу за великолепные знания, за внимание, увлекательно, познавательно, приятно общаться с таким профессионалом. В памяти останутся на всю жизнь яркие впечатления о Лавре. Спасибо за доброжелательное отношение к нам, как гостям города

Л Лариса Михаил, своей экскурсию, побуждаете интерес к нашей истории. Хочет вернуться и продолжить процесс знакомства и познания. Спасибо большое. Желаем внимательных и любознательных экскурсантов.

О Ольга Нам очень понравилось. Были на экскурсии с детьми. Дети слушали с интересом. Михаил - прекрасный рассказчик. Простым, понятным языком рассказал историю Сергея Радонежского и Лавры. Рекомендуем всем. С Михаилом будет интересно!

Е Екатерина Отличная экскурсия! Михаил — прекрасный гид, увлечённо и интересно рассказывал об истории Лавры и её святынях. Время пролетело незаметно, получили массу впечатлений. Очень рекомендую! 👍🏻

Мария Нам все очень понравилось! Интересный и познавательный рассказ! С Михаилом было очень комфортно! Рекомендую)

Александра С большой благодарностью Михаилу за интересную экскурсию, лёгкую подачу информации, глубокие познания в теме