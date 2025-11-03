Мои заказы

Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде

Путешествие в сердце духовной жизни России. Узнайте, как Лавра стала важнейшим монастырём и что скрывают её древние стены
Путешествие в Сергиев Посад открывает перед вами величие Лавры.

Исследуйте Троицкий собор с иконой Андрея Рублёва, посетите Успенский собор, где хранится гроб Сергия Радонежского. Узнайте о трансформации монастыря в крепость и его истории в советские годы.

Вдохновитесь духовным подвигом Сергия Радонежского и откройте для себя богатую историю этого святого места
34 отзыва

5 причин купить этот билет

  • 🏰 Историческая значимость
  • 🖼️ Иконы Андрея Рублёва
  • ⛪ Уникальная архитектура
  • 🙏 Духовное наследие
  • 📜 Интересные факты
Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде
Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде© Михаил
Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде© Михаил
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Красная башня
  • Троицкий собор
  • Сергиевская церковь
  • Трапезная палата
  • Успенский собор

Описание билета

  • Красная башня — парадный вход для царей и патриархов
  • Троицкий собор — главный храм Лавры, в котором пребывают мощи небесного покровителя Русской земли и хранится «Троица» Андрея Рублёва
  • Сергиевская церковь — место, где молились императоры
  • Трапезная палата — зал, где шумели царские пиры
  • Успенский собор — грандиозный храм, построенный по указу Ивана Грозного. Здесь среди многочисленных святынь находится деревянный гроб Сергия Радонежского
  • И многое-многое другое

Вы узнаете:

  • Кто и когда превратил монастырь в крепость, какие испытания выдержали укрепления обители в Смутное время
  • О духовном подвиге преподобного Сергия Радонежского, почему к нему шли люди и в чём суть его завещания
  • Как Лавра из крошечного скита в дремучем лесу превратилась в важнейший монастырь государства Российского
  • Как пережила годы советских гонений и благодаря чему избежала полного уничтожения

Организационные детали

В программу экскурсии могут быть внесены изменения в соответствии с расписанием богослужений и хозяйственной жизнью монастыря.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красногорской площади
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Сергиевом Посаде
Провёл экскурсии для 436 туристов
Профессиональный экскурсовод с аккредитацией в Московской области. В моём багаже — университетский диплом историка, 15 лет работы радиоведущим, квалификация гида и многолетний опыт вождения экскурсий. В 2015 году я впервые оказался
читать дальше

в Сергиевом Посаде и был покорён красотой Троице-Сергиевой лавры. С тех пор ежегодно приезжал сюда потрудиться волонтёром и узнал монастырскую жизнь изнутри. В настоящее время на своих экскурсиях для взрослых и детей использую свои знания, опыт и навыки спикера, чтобы доступно и нескучно рассказывать о Лавре и городе.

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Александра)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Александра)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Ирина)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Ирина)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Ирина)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Ирина)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Мария)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Мария)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Мария)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Мария)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Мария)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Мария)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Мария)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Мария)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Мария)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Елена)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Елена)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Елена)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Елена)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Елена)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Елена)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Елена)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Ирина)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Ирина)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Ирина)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Светлана)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Светлана)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Светлана)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Светлана)Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде (Светлана)
С
Светлана
3 ноя 2025
Экскурсия очень интересная!
Узнали много нового. Время пролетело незаметно.
Михаил очень хороший рассказчик.
О
Оксана
3 ноя 2025
В начале ноября Михаил провел для нашей семьи экскурсию по Лавре «История и Святыни в Сергиевом Посаде». Экскурсия проходила уже в темноте, что придавало особую атмосферу нашей прогулке. Большое спасибо за интересный динамичный рассказ, а также за готовность проявлять гибкость. С радостью встретимся с Михаилом снова при следующем посещении Сергиевого Посада!
Ю
Юлия
16 окт 2025
Михаил - прекрасный рассказчик. Очень увлекательно все рассказал и показал, время пролетело незаметно. Очень рекомендуем!
С
Смирнов
16 окт 2025
Отличная экскурсия, прекрасно проведенная Михаилом. Интересно, профессионально. Большое спасибо!
Елена
Елена
14 сен 2025
Спасибо! Всё прошло отлично.
С
Сергей
7 сен 2025
Спасибо огромное Михаилу за очень интересную и познавательную экскурсию по Лавре. 1,5 часа пролетели незаметно.
Светлана
Светлана
31 авг 2025
Огромное спасибо Михаилу за погружение в историю Лавры. Находится у мощей Сергея Радонежского, могилы Годуновых, месте крещения Ивана Грозного, палат где от стрельцов скрывался Петр 1 - дорого стоит. Сама
читать дальше

Лавра колокольный звон, поломники, священнослужители, песнопения - это просто другой мир. Михаил, рассказывал увлекательно со знанием истории и огромной любовью к этому месту. Огромное спасибо от нашей семьи. И приносим извинения за возможную невнимательность, но это была вторая экскурсия за день. Всем рекомендую посвятить Лавре день целиком.

А
Анатолий
25 авг 2025
Спасибо за экскурсию! Интересный рассказ о возникновении города и Лавры. Узнали много нового, рекомендуем Михаила!
С
Светлана
21 авг 2025
Мы очень довольны экскурсией! Спасибо огромное Михаилу за великолепные знания, за внимание, увлекательно, познавательно, приятно общаться с таким профессионалом. В памяти останутся на всю жизнь яркие впечатления о Лавре. Спасибо за доброжелательное отношение к нам, как гостям города
Л
Лариса
14 авг 2025
Михаил, своей экскурсию, побуждаете интерес к нашей истории. Хочет вернуться и продолжить процесс знакомства и познания. Спасибо большое. Желаем внимательных и любознательных экскурсантов.
О
Ольга
12 авг 2025
Нам очень понравилось. Были на экскурсии с детьми. Дети слушали с интересом. Михаил - прекрасный рассказчик. Простым, понятным языком рассказал историю Сергея Радонежского и Лавры. Рекомендуем всем. С Михаилом будет интересно!
Е
Екатерина
12 авг 2025
Отличная экскурсия! Михаил — прекрасный гид, увлечённо и интересно рассказывал об истории Лавры и её святынях. Время пролетело незаметно, получили массу впечатлений. Очень рекомендую! 👍🏻
Мария
Мария
4 авг 2025
Нам все очень понравилось! Интересный и познавательный рассказ! С Михаилом было очень комфортно! Рекомендую)
Александра
Александра
30 июл 2025
С большой благодарностью Михаилу за интересную экскурсию, лёгкую подачу информации, глубокие познания в теме
Д
Дмитрий
30 июл 2025
Михаил, спасибо Вам за интересный и познавательный рассказ! 😊
Упомянуто в вашем рассказе было буквально все детали Лавры!
Период средних веков истории российской тоже очень интересен. О нем вообще мало рассказывают.
Сам буду тоже читать и совершенствоваться.
Спасибо!

