Путешествие в Сергиев Посад открывает перед вами величие Лавры.
Исследуйте Троицкий собор с иконой Андрея Рублёва, посетите Успенский собор, где хранится гроб Сергия Радонежского. Узнайте о трансформации монастыря в крепость и его истории в советские годы.
Вдохновитесь духовным подвигом Сергия Радонежского и откройте для себя богатую историю этого святого места
5 причин купить этот билет
- 🏰 Историческая значимость
- 🖼️ Иконы Андрея Рублёва
- ⛪ Уникальная архитектура
- 🙏 Духовное наследие
- 📜 Интересные факты
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Красная башня
- Троицкий собор
- Сергиевская церковь
- Трапезная палата
- Успенский собор
Описание билета
- Красная башня — парадный вход для царей и патриархов
- Троицкий собор — главный храм Лавры, в котором пребывают мощи небесного покровителя Русской земли и хранится «Троица» Андрея Рублёва
- Сергиевская церковь — место, где молились императоры
- Трапезная палата — зал, где шумели царские пиры
- Успенский собор — грандиозный храм, построенный по указу Ивана Грозного. Здесь среди многочисленных святынь находится деревянный гроб Сергия Радонежского
- И многое-многое другое
Вы узнаете:
- Кто и когда превратил монастырь в крепость, какие испытания выдержали укрепления обители в Смутное время
- О духовном подвиге преподобного Сергия Радонежского, почему к нему шли люди и в чём суть его завещания
- Как Лавра из крошечного скита в дремучем лесу превратилась в важнейший монастырь государства Российского
- Как пережила годы советских гонений и благодаря чему избежала полного уничтожения
Организационные детали
В программу экскурсии могут быть внесены изменения в соответствии с расписанием богослужений и хозяйственной жизнью монастыря.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красногорской площади
Когда и как рано покупать?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Михаил — ваш гид в Сергиевом Посаде
Провёл экскурсии для 436 туристов
Профессиональный экскурсовод с аккредитацией в Московской области. В моём багаже — университетский диплом историка, 15 лет работы радиоведущим, квалификация гида и многолетний опыт вождения экскурсий. В 2015 году я впервые оказалсяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Светлана
3 ноя 2025
Экскурсия очень интересная!
Узнали много нового. Время пролетело незаметно.
Михаил очень хороший рассказчик.
О
Оксана
3 ноя 2025
В начале ноября Михаил провел для нашей семьи экскурсию по Лавре «История и Святыни в Сергиевом Посаде». Экскурсия проходила уже в темноте, что придавало особую атмосферу нашей прогулке. Большое спасибо за интересный динамичный рассказ, а также за готовность проявлять гибкость. С радостью встретимся с Михаилом снова при следующем посещении Сергиевого Посада!
Ю
Юлия
16 окт 2025
Михаил - прекрасный рассказчик. Очень увлекательно все рассказал и показал, время пролетело незаметно. Очень рекомендуем!
С
Смирнов
16 окт 2025
Отличная экскурсия, прекрасно проведенная Михаилом. Интересно, профессионально. Большое спасибо!
Елена
14 сен 2025
Спасибо! Всё прошло отлично.
С
Сергей
7 сен 2025
Спасибо огромное Михаилу за очень интересную и познавательную экскурсию по Лавре. 1,5 часа пролетели незаметно.
Светлана
31 авг 2025
Огромное спасибо Михаилу за погружение в историю Лавры. Находится у мощей Сергея Радонежского, могилы Годуновых, месте крещения Ивана Грозного, палат где от стрельцов скрывался Петр 1 - дорого стоит. Сама
А
Анатолий
25 авг 2025
Спасибо за экскурсию! Интересный рассказ о возникновении города и Лавры. Узнали много нового, рекомендуем Михаила!
С
Светлана
21 авг 2025
Мы очень довольны экскурсией! Спасибо огромное Михаилу за великолепные знания, за внимание, увлекательно, познавательно, приятно общаться с таким профессионалом. В памяти останутся на всю жизнь яркие впечатления о Лавре. Спасибо за доброжелательное отношение к нам, как гостям города
Л
Лариса
14 авг 2025
Михаил, своей экскурсию, побуждаете интерес к нашей истории. Хочет вернуться и продолжить процесс знакомства и познания. Спасибо большое. Желаем внимательных и любознательных экскурсантов.
О
Ольга
12 авг 2025
Нам очень понравилось. Были на экскурсии с детьми. Дети слушали с интересом. Михаил - прекрасный рассказчик. Простым, понятным языком рассказал историю Сергея Радонежского и Лавры. Рекомендуем всем. С Михаилом будет интересно!
Е
Екатерина
12 авг 2025
Отличная экскурсия! Михаил — прекрасный гид, увлечённо и интересно рассказывал об истории Лавры и её святынях. Время пролетело незаметно, получили массу впечатлений. Очень рекомендую! 👍🏻
Мария
4 авг 2025
Нам все очень понравилось! Интересный и познавательный рассказ! С Михаилом было очень комфортно! Рекомендую)
Александра
30 июл 2025
С большой благодарностью Михаилу за интересную экскурсию, лёгкую подачу информации, глубокие познания в теме
Д
Дмитрий
30 июл 2025
Михаил, спасибо Вам за интересный и познавательный рассказ! 😊
Упомянуто в вашем рассказе было буквально все детали Лавры!
Период средних веков истории российской тоже очень интересен. О нем вообще мало рассказывают.
Сам буду тоже читать и совершенствоваться.
Спасибо!
