Новогодняя сказка в Переславле

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Новый год — сказочное время! Так хочется провести его интересно и незабываемо! В туре по двум городам Золотого кольца Вы прекрасно проведете время благодаря насыщенной программе и посещению самых ярких достопримечательностей Переславля-Залесского и Сергиева Посада.

Вас ждут празднование Нового года в компании единомышленников и музеи с запоминающимися экспозициями.

Вы окунетесь в особую атмосферу нарядных зимних городов с богатой историей и красивейших храмов нашей страны!
Новогодняя сказка в Переславле
Новогодняя сказка в Переславле
Новогодняя сказка в Переславле
Новогодняя сказка в Переславле
Новогодняя сказка в Переславле
Новогодняя сказка в Переславле
Новогодняя сказка в Переславле
Новогодняя сказка в Переславле
Новогодняя сказка в Переславле
Новогодняя сказка в Переславле
Новогодняя сказка в Переславле
Новогодняя сказка в Переславле
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Новогодняя праздничная программа
Новогодняя праздничная программа
Отметите Новый год в приятной компании в прекрасном городе Переславле-Залесском
Монастырь с многовековой историей
Монастырь с многовековой историей
Посетите монастырь, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО — Троице-Сергиеву Лавру в городе Сергиевом Посаде
Необычный музей
Необычный музей
Побываете в музее «Царство Ряпушки», где узнаете об истории уникальной рыбки, которая украшает герб города Переславль-Залесский

Программа тура по дням

1 день

Переславль-Залесский, встреча Нового года

10:45 Сбор группы в Москве, ст. метро Комсомольская, в здании Ленинградского вокзала, на первом этаже у лифта.

Берем с собой хорошее новогоднее настроение и отправляемся в Переславль-Залесский.

Город, раскинувшийся на берегу Плещеева озера, основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким. В XV и XVI столетиях обязан был доставлять к царскому двору рыбу, что отразилось на гербе города.

В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, которая успешно завершилась в 1692 году.

Обед.

Размещение в гостинице «Переславль».

Свободное время, подготовка к Новому году.

Красочная праздничная программа в ресторане гостиницы.

Провожаем старый год, слушаем Президента, бой курантов, встречаем Новый год!

Поздравления, веселые конкурсы, дискотека.

Банкет в стоимость тура не входит, оплачивается дополнительно, по желанию.

Переславль-Залесский, встреча Нового годаПереславль-Залесский, встреча Нового годаПереславль-Залесский, встреча Нового годаПереславль-Залесский, встреча Нового года
2 день

Экскурсия по Переславлю-Залесскому, историко-культурный центр «Русский парк», программа Казачий вар, праздничный ужин

Поздний завтрак в ресторане гостиницы.

Обзорная экскурсия по сказочному городу с посещением Красной площади.

Посещение историко-культурного центра «Русский парк».

Обзорная экскурсия по парку: вы прогуляетесь по аллеям русской росписи, шрифтов, наличников, русского стиля в архитектуре. Зайдете в Уральскую избу, Алёшкин дом. Посетите Музей пословиц и поговорок, Дом моды 19 века.

Также побываете в музее «Что изобрели русские первыми в мире». В этом музее, не имеющем аналогов в России, Вы узнаете, что дал миру русский народ. Посетив этот музей, Вы с гордостью повторите слова Суворова «Мы русские – какой восторг!».

Программа Казачий вар. Казачий Вар, Казачий Котёл, Вар или Свара по своей сути является одним из старинных и самобытных способов коллективного взаимодействия.

В игровой и хороводной форме происходит сплочение и раскрепощение участников. Здесь народные игры и забавы, приятное общение, веселая гармонь.

Обед.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Праздничный ужин в кафе гостиницы.

Экскурсия по Переславлю-Залесскому, историко-культурный центр «Русский парк», программа Казачий вар, праздничный ужинЭкскурсия по Переславлю-Залесскому, историко-культурный центр «Русский парк», программа Казачий вар, праздничный ужинЭкскурсия по Переславлю-Залесскому, историко-культурный центр «Русский парк», программа Казачий вар, праздничный ужин
3 день

Музей «Царство Ряпушки», Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра

Завтрак в ресторане гостиницы.

Посещение музея «Царство Ряпушки». В музее ведется рассказ об истории уникальной рыбки — Ряпушки, которая украшает герб города Переславль-Залесский.

В ходе экскурсии можно узнать, почему ряпушка названа «царской сельдью», а также каким способом добывали её, как солили и заготавливали впрок.

Вы узнаете много удивительных, а порой даже нереальных фактов о красивейшем и загадочном озере Плещеево. Побываете в гостях у рыбака.

А в конце программы каждого гостя ждет дегустация рыбки.

Переезд в Сергиев Посад — старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы.

Город известен благодаря своей главной достопримечательности — Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экскурсия по Лавре с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.

Обед.

15:00 Окончание программы.

Отправление группы в Москву.

Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.

Музей «Царство Ряпушки», Сергиев Посад, Троице-Сергиева ЛавраМузей «Царство Ряпушки», Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице “Переславль” 3* в г. Переславле-Залесском.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местное
Стандарт22 90025 900
Скидка для детей до 10 лет на дополнительном месте (еврораскладушка) – 400 рублей.
Скидка для детей до 14 лет на основном месте – 400 рублей.
Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Отель «Переславль»

2 ночи

Отель «Переславль» с сауной и комнатой для игр расположен в историческом городе Переславль-Залесский, в 10 минутах ходьбы от Красной площади и в 15 минутах ходьбы от Плещеева озера.

К услугам гостей просторные номера и круглосуточная стойка регистрации.

Номера отеля «Переславль» оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. С балкона открывается вид на город.

В числе удобств некоторых номеров — гостиная зона с диваном.

В ресторанах отеля Fit Café и Grand Café подают блюда интернациональной кухни, а также различные сорта чая и кофе.

В баре можно посмотреть большой телевизор с плоским экраном.

Гости отеля «Переславль» могут воспользоваться банкетным залом и помещением для проведения конференций.

Отель «Переславль»Отель «Переславль»Отель «Переславль»Отель «Переславль»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание с 31.12.23 по 02.01.24
  • Питание по программе: 2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин 1.01
  • Услуги гида-сопровождающего по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
  • Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Услуги, не указанные в программе
  • Питание, не указанное в программе
  • Новогодний банкет (по желанию):взрослый – 5500 рублей/чел. дети с 11 до 15 лет – 5500 рублей/чел. дети с 5 до 10 лет – 3000 рублей/чел.
  • Взрослый – 5500 рублей/чел.
  • Дети с 11 до 15 лет – 5500 рублей/чел.
  • Дети с 5 до 10 лет – 3000 рублей/чел
Место начала и завершения?
Москва, Ленинградский вокзал
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?
Тур со скидкой в 400 рублей для детей до 10 лет при размещении на доп. месте (диван) и для детей до 14 лет при размещении на основном месте.
Может ли меняться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.
Особенности рассадки в автобусе

При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:

  • сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
  • допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
  • если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
  • при наличии 2-х занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.

При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.

Есть ли возрастные ограничения на данный тур?

Ограничений по возрасту участников нет, но надо учитывать, что дети быстрее утомляются как во время экскурсий, так и переездов (до 200 км). Наши рекомендации — брать детей от 8 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
27 сен 2023
Маме очень понравилась поездка. Спасибо организаторам.
М
25 сен 2023
Только вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никаких проблем. Благодарность гиду Сергею, водителям автобуса, и организаторам тура.
Только вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никаких
О
24 сен 2023
Спасибо организатору!
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