Вас ждут празднование Нового года в компании единомышленников и музеи с запоминающимися экспозициями.
Вы окунетесь в особую атмосферу нарядных зимних городов с богатой историей и красивейших храмов нашей страны!
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переславль-Залесский, встреча Нового года
10:45 Сбор группы в Москве, ст. метро Комсомольская, в здании Ленинградского вокзала, на первом этаже у лифта.
Берем с собой хорошее новогоднее настроение и отправляемся в Переславль-Залесский.
Город, раскинувшийся на берегу Плещеева озера, основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким. В XV и XVI столетиях обязан был доставлять к царскому двору рыбу, что отразилось на гербе города.
В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, которая успешно завершилась в 1692 году.
Обед.
Размещение в гостинице «Переславль».
Свободное время, подготовка к Новому году.
Красочная праздничная программа в ресторане гостиницы.
Провожаем старый год, слушаем Президента, бой курантов, встречаем Новый год!
Поздравления, веселые конкурсы, дискотека.
Банкет в стоимость тура не входит, оплачивается дополнительно, по желанию.
Экскурсия по Переславлю-Залесскому, историко-культурный центр «Русский парк», программа Казачий вар, праздничный ужин
Поздний завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по сказочному городу с посещением Красной площади.
Посещение историко-культурного центра «Русский парк».
Обзорная экскурсия по парку: вы прогуляетесь по аллеям русской росписи, шрифтов, наличников, русского стиля в архитектуре. Зайдете в Уральскую избу, Алёшкин дом. Посетите Музей пословиц и поговорок, Дом моды 19 века.
Также побываете в музее «Что изобрели русские первыми в мире». В этом музее, не имеющем аналогов в России, Вы узнаете, что дал миру русский народ. Посетив этот музей, Вы с гордостью повторите слова Суворова «Мы русские – какой восторг!».
Программа Казачий вар. Казачий Вар, Казачий Котёл, Вар или Свара по своей сути является одним из старинных и самобытных способов коллективного взаимодействия.
В игровой и хороводной форме происходит сплочение и раскрепощение участников. Здесь народные игры и забавы, приятное общение, веселая гармонь.
Обед.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Праздничный ужин в кафе гостиницы.
Музей «Царство Ряпушки», Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра
Завтрак в ресторане гостиницы.
Посещение музея «Царство Ряпушки». В музее ведется рассказ об истории уникальной рыбки — Ряпушки, которая украшает герб города Переславль-Залесский.
В ходе экскурсии можно узнать, почему ряпушка названа «царской сельдью», а также каким способом добывали её, как солили и заготавливали впрок.
Вы узнаете много удивительных, а порой даже нереальных фактов о красивейшем и загадочном озере Плещеево. Побываете в гостях у рыбака.
А в конце программы каждого гостя ждет дегустация рыбки.
Переезд в Сергиев Посад — старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы.
Город известен благодаря своей главной достопримечательности — Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экскурсия по Лавре с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.
Обед.
15:00 Окончание программы.
Отправление группы в Москву.
Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице “Переславль” 3* в г. Переславле-Залесском.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное
|1-местное
|Стандарт
|22 900
|25 900
Варианты проживания
Отель «Переславль»
Отель «Переславль» с сауной и комнатой для игр расположен в историческом городе Переславль-Залесский, в 10 минутах ходьбы от Красной площади и в 15 минутах ходьбы от Плещеева озера.
К услугам гостей просторные номера и круглосуточная стойка регистрации.
Номера отеля «Переславль» оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. С балкона открывается вид на город.
В числе удобств некоторых номеров — гостиная зона с диваном.
В ресторанах отеля Fit Café и Grand Café подают блюда интернациональной кухни, а также различные сорта чая и кофе.
В баре можно посмотреть большой телевизор с плоским экраном.
Гости отеля «Переславль» могут воспользоваться банкетным залом и помещением для проведения конференций.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание с 31.12.23 по 02.01.24
- Питание по программе: 2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин 1.01
- Услуги гида-сопровождающего по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Услуги, не указанные в программе
- Питание, не указанное в программе
- Новогодний банкет (по желанию):взрослый – 5500 рублей/чел. дети с 11 до 15 лет – 5500 рублей/чел. дети с 5 до 10 лет – 3000 рублей/чел.
- Взрослый – 5500 рублей/чел.
- Дети с 11 до 15 лет – 5500 рублей/чел.
- Дети с 5 до 10 лет – 3000 рублей/чел
- Место начала и завершения?
- Москва, Ленинградский вокзал
- Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Есть ли скидки на тур?
- Тур со скидкой в 400 рублей для детей до 10 лет при размещении на доп. месте (диван) и для детей до 14 лет при размещении на основном месте.
- Может ли меняться программа тура?
- Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.
- Особенности рассадки в автобусе
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2-х занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
- Есть ли возрастные ограничения на данный тур?
Ограничений по возрасту участников нет, но надо учитывать, что дети быстрее утомляются как во время экскурсий, так и переездов (до 200 км). Наши рекомендации — брать детей от 8 лет.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.