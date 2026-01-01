1 день

Александров - Переславль-Залесский

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отъезд в Александров (~125 км, 2 часа). Путевая информация.

10:00. Александров – небольшой провинциальный город, ставший при Иване Грозном неофициальной столицей Руси. Царь в Александровском кремле принимал послов, устраивал пиры. Здесь проходили выборы царских невест.

В Александрове были созданы первая русская консерватория и первая провинциальная печатня, здесь до сих пор ищут пропавшую царскую библиотеку.

Во время пешеходной экскурсии вы прогуляетесь по набережной, узнаете, чем были знамениты слободские ремесла, какая улица в городе Александрове была главной, а какая самой длинной, познакомитесь с деятельностью купцов, узнаете, кто из них мог деньгами выстелить дорогу от своего дома до амбара, который был в конце улицы.

Также сможете увидеть купеческие дома, украшавшие в XIX веке архитектурный облик города, прослушать интересный рассказ, почему вдруг железная дорога Москва-Ярославль внезапно удлинилась на 8 верст.

Во время прогулки вас ждет и знакомство с городскими памятниками, один из которых, например, посвящен известной «Александровской республике». Вы узнаете и о предприятиях, продукция которых в советское время была знаменита на весь мир.

Экскурсия в Александровский художественный музей «Дом купца Первушина».

Музей, расположенный в старинном купеческой усадьбе 19 века – одно из красивейших мест исторического центра города. Особняк принадлежал купцу второй гильдии Алексею Михайловичу Первушину. Его гостеприимный дом был центром общения деловой и творческой элиты города.

Театрализованная экскурсия «В гостях у купца Первушина» позволяет гостям не только увидеть интерьер дома и узнать о быте провинциального купечества, но и «прожить» удивительные мгновения в старинном особняке, где встречают сами хозяева: купец Алексей Михайлович Первушин, его супруга Клавдия Александровна, их дети и прислуга.

Горничная Дуняша пригласит гостей в привратницкую, покажет предметы быта и комнату, в которой живет. Гости сами могут попробовать отгладить белье с помощью рубеля, узнают, как раздували самовар, плели лапти и многое другое.

Переезд в Переславль-Залесский (~80 км, 1,5 часа).

Автобусная обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому.

Переславль-Залесский был основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким. Переславская земля привлекала многих знаменитых людей, творивших российскую историю: здесь жил и княжил Александр Невский, подолгу гостили российские государи – Иван III, Иван Грозный, Борис Годунов.

В конце XVII века на берегу озера Плещеева Петр I строил «потешную флотилию», заложив тем самым основы российского военно-морского флота. Переславль любили и посещали Ф. И. Шаляпин, В. С. Рахманинов, известные художники К. А. Коровин и В. А. Серов, академик живописи Д. Н. Кардовский.

Частым гостем на этой земле был М. М. Пришвин, воспевший в своих произведениях природную красоту Переславского края. Город живет в удивительной гармонии со своим прошлым.

Развитая инфраструктура, современные микрорайоны мирно соседствуют с тихими улочками, православными монастырями, купеческими усадьбами.

Вас ждет знакомство с основными достопримечательностями города: экскурсия по Красной (Соборной) Площади, внешний осмотр Горицкого Монастыря и Успенского Собора.

Посещение музея – усадьбы «Ботик Петра I» – музеи расскажет о жизни Петра, когда он еще мальчишкой организовал свою Потешную флотилию. В 1802 году был обнаружен бот «Фортуна» – единственное уцелевшее судно от всей флотилии и открыт один из первых провинциальных музеев России – Ботный дом.

Обед в кафе города.

Дегустация ряпушки и крафтового эксклюзивного пива «Залесская пинка» в музее «Царство Ряпушки».

Еще в XIV веке к московскому великокняжескому столу подавались «переславские сельди». Ряпушка из Плещеева озера хоть и не золотая, но была на вес золота и входила в обязательное блюдо на царском столе, а сейчас эта уникальная рыбка украшает герб города Переславль-Залесский.

Наш гид поведает вам много удивительных, а порой даже нереальных фактов о красивейшем и загадочном озере Плещеево, расскажет почему ряпушка названа «царской сельдью», каким способом добывали её, как солили и заготавливали впрок.

А прекрасным началом гастрономического путешествия станет дегустация рыбки и крафтового пива «Залесская пинка», сваренного по чешским канонам и традициям.

Размещение в отеле «Лион» 3*, г. Ростов Великий (Резервные отели: «Переславль», г. Переславль-Залесский, «Селивановъ», г. Ростов Великий или аналог по решению туроператора) – 1 ночь.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

