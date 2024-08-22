По Сергиеву Посаду - с писателем

Погружение в историю Сергиева Посада с писателем. Увидите лавру, музеи и памятники, узнаете интересные факты и легенды
Экскурсия по Сергиеву Посаду с писателем предлагает глубокое погружение в историю города.

Посетите смотровую площадку с видом на лавру, помолчите у Вечного огня, прогуляйтесь по местному Арбату и узнайте о знаменитом
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Филаретовском училище.

Поклонитесь Павлу Флоренскому и жертвам репрессий, отыщите старинный Конный двор и осмотрите постройки архитектора Латкова.

Узнайте, почему Белый пруд называется «Белым», где жил Александр Роу и в каком храме служил патриарх Тихон. Экскурсия подарит вам цельное представление о Сергиевом Посаде

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Погружение в историю с писателем
  • 🏰 Посещение главных достопримечательностей
  • 🕯️ Минута молчания у Вечного огня
  • 🎨 Прогулка по местному Арбату
  • 📚 Узнайте интересные факты и легенды
    • По Сергиеву Посаду - с писателем
    По Сергиеву Посаду - с писателем
    По Сергиеву Посаду - с писателем
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

    Что можно увидеть

  • Смотровая площадка
  • Вечный огонь
  • Местный Арбат
  • Филаретовское училище
  • Конный двор
  • Белый пруд
  • Постройки Латкова
  • Памятники защитникам лавры
  • Памятники Петру и Февронии
  • Памятники родителям Сергия

    • Описание экскурсии

    Что вас ожидает

    Сергиев Посад: не лаврой единой

    • Мы побываем на смотровой площадке, откуда открывается дивный вид на лавру.
    • Помолчим у Вечного огня.
    • Пройдёмся по местному Арбату, где когда-то находилось знаменитое Филаретовское училище для посадских детей.
    • Поклонимся русскому Леонардо да Винчи — священнику, учёному, богослову Павлу Флоренскому и всем жертвам кровавых репрессий.
    • Отыщем старинный Конный двор, где теперь музей, отражение которого вы увидите в тихих водах Белого пруда.
    • Осмотрим удивительные постройки лаврского архитектора Александра Латкова, памятники защитникам лавры в годы Смуты, а также святым Петру и Февронии и родителям преподобного Сергия.

    Вы узнаете:

    • почему Белый пруд называют «Белым».
    • в каком доме и почему именно в нём жил известный кинорежиссёр, классик волшебной киносказки Александр Роу.
    • в каком храме незадолго до своей кончины служил патриарх Тихон.
    • в каком здании прекрасно уживаются под одной крышей более 30 тысяч игрушек со всего мира.
    • и многое другое.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На Красногорской площади
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    4
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    1
    Е
    22 авг 2024
    Если вы хотите именно почувствовать Сергиев Посад, что он живой, а не прослушать набор исторических фактов, то приходите на экскурсии - рассказы Александра о наших потомках - великих людях и
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    современниках, как развивался город и как живет сейчас.
    Александр, вырос в этих местах, написал книги о Сергиевом Посаде, хорошо его знает. Это очень ценно, так как сильно влияет на восприятие города, делая его более живым и искренним. Его любовь к городу, к тому как он её проявляет через слово, через свои стихи, точно не оставит никого равнодушным. Как мастер слова, Александр рисует настоящие пейзажи былых эпох погружая в историческое прошлое и свои воспоминания.
    Большая благодарность за встречу и стихи!

    Екатерина
    21 авг 2024
    Благодарим Александра за эту замечательную экскурсию! Мы узнали много нового и интересного о городе Сергиев Посад. Особенно впечатлили его стихи, которые он рассказывал с такой добротой и искренностью! Он был очень приятный и общительный, рассказывал увлекательно и понятно. Чувствовалась любовь к его родному городу! Спасибо большое!
    Благодарим Александра за эту замечательную экскурсию! Мы узнали много нового и интересного о городе Сергиев Посад.Благодарим Александра за эту замечательную экскурсию! Мы узнали много нового и интересного о городе Сергиев Посад.Благодарим Александра за эту замечательную экскурсию! Мы узнали много нового и интересного о городе Сергиев Посад.Благодарим Александра за эту замечательную экскурсию! Мы узнали много нового и интересного о городе Сергиев Посад.Благодарим Александра за эту замечательную экскурсию! Мы узнали много нового и интересного о городе Сергиев Посад.Благодарим Александра за эту замечательную экскурсию! Мы узнали много нового и интересного о городе Сергиев Посад.

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