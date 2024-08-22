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современниках, как развивался город и как живет сейчас.

Александр, вырос в этих местах, написал книги о Сергиевом Посаде, хорошо его знает. Это очень ценно, так как сильно влияет на восприятие города, делая его более живым и искренним. Его любовь к городу, к тому как он её проявляет через слово, через свои стихи, точно не оставит никого равнодушным. Как мастер слова, Александр рисует настоящие пейзажи былых эпох погружая в историческое прошлое и свои воспоминания.

Большая благодарность за встречу и стихи!