Экскурсия по Сергиеву Посаду с писателем предлагает глубокое погружение в историю города.
Посетите смотровую площадку с видом на лавру, помолчите у Вечного огня, прогуляйтесь по местному Арбату и узнайте о знаменитом
Посетите смотровую площадку с видом на лавру, помолчите у Вечного огня, прогуляйтесь по местному Арбату и узнайте о знаменитом
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Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Сергиев Посад: не лаврой единой
- Мы побываем на смотровой площадке, откуда открывается дивный вид на лавру.
- Помолчим у Вечного огня.
- Пройдёмся по местному Арбату, где когда-то находилось знаменитое Филаретовское училище для посадских детей.
- Поклонимся русскому Леонардо да Винчи — священнику, учёному, богослову Павлу Флоренскому и всем жертвам кровавых репрессий.
- Отыщем старинный Конный двор, где теперь музей, отражение которого вы увидите в тихих водах Белого пруда.
- Осмотрим удивительные постройки лаврского архитектора Александра Латкова, памятники защитникам лавры в годы Смуты, а также святым Петру и Февронии и родителям преподобного Сергия.
Вы узнаете:
- почему Белый пруд называют «Белым».
- в каком доме и почему именно в нём жил известный кинорежиссёр, классик волшебной киносказки Александр Роу.
- в каком храме незадолго до своей кончины служил патриарх Тихон.
- в каком здании прекрасно уживаются под одной крышей более 30 тысяч игрушек со всего мира.
- и многое другое.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красногорской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Сергиевом Посаде
Я родился в Посаде и жил здесь всегда, если не считать время учёбы в Москве. Мои экскурсии рассчитаны на людей любого возраста — у меня педагогическое и литературное образование. ЗакончилЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
22 авг 2024
Если вы хотите именно почувствовать Сергиев Посад, что он живой, а не прослушать набор исторических фактов, то приходите на экскурсии - рассказы Александра о наших потомках - великих людях и
Екатерина
21 авг 2024
Благодарим Александра за эту замечательную экскурсию! Мы узнали много нового и интересного о городе Сергиев Посад. Особенно впечатлили его стихи, которые он рассказывал с такой добротой и искренностью! Он был очень приятный и общительный, рассказывал увлекательно и понятно. Чувствовалась любовь к его родному городу! Спасибо большое!
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