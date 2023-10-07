С любовью к этому древнему городу мы приглашаем вас на авторскую экскурсию. Увидеть красоту Сергиева Посада поможет аутентичный автомобиль: вы полюбуетесь центром и Лаврой с разных сторон, ощутите обаяние крутых улочек и заветных уголков. Осознаете роль города в истории России, познакомитесь с его ландшафтом, услышите о жизни Посада и получите советы местных жителей.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Увидеть больше за 1 час

Если бы вы захотели повторить наш маршрут пешком, на это ушёл бы один день или даже больше. Что же будет в нашей насыщенной программе? Мы проедем по крутым переулкам Старого города, по набережным речек Вондиги и Кончуры, по главной улице Сергиева Посада. Прокатимся вокруг Лавры, мимо древних церквей и старинных домов. Заедем на Блинную и Красную горки, в Троицкую слободу — и неторопливо, чинно покатим по дороге к храму.

Где остановимся: на смотровой площадке, у храма Всех Святых, у ротонды Троицкой слободы, у Келарского пруда.

Славный Сергиев Посад — вчера и сегодня

За 1 час вы проследите путь этого города, православной столицы Руси, и услышите о значительных исторических событиях, которые произошли именно здесь. Раскроете, как Сергиев Посад стал игрушечной столицей и наукоградом. Узнаете, что посмотреть в нашем городе помимо Лавры, где вкусно поесть и отдохнуть, в чём поучаствовать.

Организационные детали