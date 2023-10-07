Посмотреть на город с необычных ракурсов, перенестись в его прошлое и узнать его настоящее
Увидеть красоту Сергиева Посада поможет аутентичный автомобиль: вы полюбуетесь центром и Лаврой с разных сторон, ощутите обаяние крутых улочек и заветных уголков.
Осознаете роль города в истории России, познакомитесь с его ландшафтом, услышите о жизни Посада и получите советы местных жителей.
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Описание
Что вас ожидает
Увидеть больше за 1 час
Если бы вы захотели повторить наш маршрут пешком, на это ушёл бы один день или даже больше. Что же будет в нашей насыщенной программе? Мы проедем по крутым переулкам Старого города, по набережным речек Вондиги и Кончуры, по главной улице Сергиева Посада. Прокатимся вокруг Лавры, мимо древних церквей и старинных домов. Заедем на Блинную и Красную горки, в Троицкую слободу — и неторопливо, чинно покатим по дороге к храму.
Где остановимся: на смотровой площадке, у храма Всех Святых, у ротонды Троицкой слободы, у Келарского пруда.
Славный Сергиев Посад — вчера и сегодня
За 1 час вы проследите путь этого города, православной столицы Руси, и услышите о значительных исторических событиях, которые произошли именно здесь. Раскроете, как Сергиев Посад стал игрушечной столицей и наукоградом. Узнаете, что посмотреть в нашем городе помимо Лавры, где вкусно поесть и отдохнуть, в чём поучаствовать.
Организационные детали
- Про наш ретро-автомобиль: в нём 7 пассажирских мест, прозрачная крыша и огромные окна; в хорошую погоду снимаем тент и едем на кабриолете; в дождь и холод включаем мощный обогреватель. Также есть пледы.
- Экскурсия начинается и заканчивается около Уточьей башни Троице-Сергиевой лавры. По договорённости можем забрать вас из гостиницы.
- В процессе экскурсии мы будем рады пофотографировать вас (без доплат). Также можно дополнить экскурсию отдельной фотосессией с фотографом (стоимость 3000 руб. за всю группу, в течение 3 дней вы получите 30 фото).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около Уточьей башни
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.