По Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете

Посмотреть на город с необычных ракурсов, перенестись в его прошлое и узнать его настоящее

5
3 отзыва
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С любовью к этому древнему городу мы приглашаем вас на авторскую экскурсию.

Увидеть красоту Сергиева Посада поможет аутентичный автомобиль: вы полюбуетесь центром и Лаврой с разных сторон, ощутите обаяние крутых улочек и заветных уголков.

Осознаете роль города в истории России, познакомитесь с его ландшафтом, услышите о жизни Посада и получите советы местных жителей.
По Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
По Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
По Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
По Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
По Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
По Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
По Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
По Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
По Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
По Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
По Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
По Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
По Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
По Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
По Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Увидеть больше за 1 час

Если бы вы захотели повторить наш маршрут пешком, на это ушёл бы один день или даже больше. Что же будет в нашей насыщенной программе? Мы проедем по крутым переулкам Старого города, по набережным речек Вондиги и Кончуры, по главной улице Сергиева Посада. Прокатимся вокруг Лавры, мимо древних церквей и старинных домов. Заедем на Блинную и Красную горки, в Троицкую слободу — и неторопливо, чинно покатим по дороге к храму.
Где остановимся: на смотровой площадке, у храма Всех Святых, у ротонды Троицкой слободы, у Келарского пруда.

Славный Сергиев Посад — вчера и сегодня

За 1 час вы проследите путь этого города, православной столицы Руси, и услышите о значительных исторических событиях, которые произошли именно здесь. Раскроете, как Сергиев Посад стал игрушечной столицей и наукоградом. Узнаете, что посмотреть в нашем городе помимо Лавры, где вкусно поесть и отдохнуть, в чём поучаствовать.

Организационные детали

  • Про наш ретро-автомобиль: в нём 7 пассажирских мест, прозрачная крыша и огромные окна; в хорошую погоду снимаем тент и едем на кабриолете; в дождь и холод включаем мощный обогреватель. Также есть пледы.
  • Экскурсия начинается и заканчивается около Уточьей башни Троице-Сергиевой лавры. По договорённости можем забрать вас из гостиницы.
  • В процессе экскурсии мы будем рады пофотографировать вас (без доплат). Также можно дополнить экскурсию отдельной фотосессией с фотографом (стоимость 3000 руб. за всю группу, в течение 3 дней вы получите 30 фото).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Уточьей башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Татьяна
7 окт 2023
Благодарим Евгения за интересную экскурсию! Евгений - знаток своего дела, знает историю, очень много интересного о городе ☺️ Дождь не был помехой для экскурсии. Рекомендуем!
Е
30 сен 2023
Хорошая и интересная экскурсия! Нам понравилось, будем рекомендовать друзьями.
Н
18 сен 2023
Отличная поездка!!! Отличная идея с авто!!! Увидели и узнали намного больше, чем если бы ходили пешком!!! виды на город и Лавру потрясающие!!!

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