Д Дмитрий Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах Хорошая экскурсия с хорошим гидом.

Я Яна Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки

Полтора часа пролетели незаметно — настолько увлекательно, легко и живо он рассказывает. Михаил умеет удержать внимание, передать атмосферу места и сделать историю понятной и интересной для любого возраста.

Это тот редкий случай, когда слушаешь на одном дыхании и не хочешь, чтобы экскурсия заканчивалась.

Г Георгий Сергиев Посад с Фаролеро Все хорошо, необычно, антуражно, подошло хорошо для детей до 12 лет. Угостили, порадовали.

М Мария Сергиев Посад: с горки на горку Отличная экскурсия, больше спасибо Анне!

А Анастасия По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток» Замечательный тур! Интересно,весело и необычно) оригинальный формат! Теперь хочется увидеть город летом)

С Сергей Сергиев Посад + Троице-Сергиева лавра: обзорная экскурсия очень понравилось Роман Сергеевич все рассказал очень хорошо

Е Екатерина Пешком по улочкам Сергиева Посада Добрый день!

Хочу выразить благодарность Сергею за очень увлекательную, приятную и познавательную прогулку!

Классно, когда гуляешь со смыслом!

Всегда важно первое впечатление. В данном случае знакомство с городом Сергиев Посад прошло на отлично 👌

Еще раз спасибо.

Е Елена Сергиев Посад: с горки на горку Программа составлена и преподнесена очень интересно и правильно. Благодарю экскурсоводов за прекрасные, интересные и насыщенные программы. Отдельные слова благодарности вам и вашим коллегам за организацию.

А Анна Сергиев Посад сквозь столетия и узнать чем город жил раньше и живет сейчас. Рассказ Дмитрия не перегружен лишней информацией и безумным количеством дат и имен, которые никогда не остаются в памяти, а только перегружают повествование. Экскурсия оставила приятное послевкусие и прекрасные впечатления) Спасибо Дмитрию за прекрасную прогулку по историческому центру Сергиева Посада. Бываем часто в городе, но первый раз решили послушать историю

Е Елена Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки Отличная экскурсия! Максимально понятная и интересная!

Н Надежда Сергиев Посад: с горки на горку Супер

Е Елена Пешком по улочкам Сергиева Посада Очень интересная экскурсия!!! Спасибо. Влюбились в городок ❤️

О Ольга Сергиев Посад: с горки на горку Благодарим Анну за увлекательную прогулку с огромным количеством информации! Не смотря на затяжной дождь экскурсия удалась. Анна ещё почти на час дольше нас прогуливала) Было интересно.

Е Елена Пешком по улочкам Сергиева Посада Экскурсия понравилось, много узнали о городе и лавре. Гид дал рекомендации куда ещё сходить, где отобедать и что обязательно посмотреть в лавре. Обсуждали где придумали матрёшку и находили самые лучшие ракурсы на достопримечательности.

Н Наталья Сергиев Посад с Фаролеро его очаровательные помощницы были всегда рядом, но очень ненавязчиво, очень вовремя.

Спасибо за хорошую компанию, горячий чай и домашнюю обстановку (как бы странно это не звучало, ведь экскурсия у нас была в довольно промозглый день) Мы знакомились с городом как с человеком, как с радушным хозяином, который ведет нас в свой уютный мир. Фонарщик и

М Марина Сергиев Посад: с горки на горку Хочу выразить благодарность Анне за чудесную экскурсию! Интересно, насыщенно, но не перегружено, с юмором. Слушать гида-большое удовольствие! Рекомендую однозначно! Заинтересует как взрослых, так и детей.

А Анжелика Сергиев Посад: вокруг Лавры Двухчасовая экскурсия вдоль стен лавры прошла на одном дыхании. Михаил доступно и интересно преподносил информацию, было очень интересно слушать.

В Вита Сергиев Посад: вокруг Лавры

Уставшие, но довольные предыдущей экскурсией, пошли гулять вдоль стен Лавры. Ощутили колорит и спокойствие Сергиева Посада под увлекательный рассказ нашего гида!

Поняли, что надо возвращаться сюда! Здесь еще много интересного)

