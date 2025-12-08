Мои заказы

Памятник Петру и Февронии – экскурсии в Сергиевом Посаде

Найдено 13 экскурсий в категории «Памятник Петру и Февронии» в Сергиевом Посаде, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сергиев Посад: с горки на горку
Пешая
2 часа
302 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Сергиев Посад: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами
Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно...
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5650 ₽ за всё до 7 чел.
Пешком по улочкам Сергиева Посада
Пешая
1.5 часа
211 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Пешком по улочкам Сергиева Посада
Познакомиться с памятниками и святынями старинного русского города на обзорной прогулке
Начало: На Красногрской площади
12 дек в 15:00
13 дек в 14:00
1200 ₽ за человека
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах
Пешая
2 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Сергиева Посада через судьбы его выдающихся жителей. Узнайте о Сергии Радонежском, Борисе Годунове и других знаменитых личностях
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3734 ₽ за всё до 10 чел.
Сергиев Посад + Троице-Сергиева лавра: обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сергиев Посад + Троице-Сергиева лавра
Погрузитесь в историю Сергиева Посада и Троице-Сергиевой лавры. Откройте для себя ключевые моменты истории города и монастыря
Завтра в 13:00
11 дек в 09:00
9600 ₽ за всё до 5 чел.
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле. Обзорная экскурсия «Запад»
На машине
1.5 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Сергиеву Посаду: история и панорамы на ретроавтомобиле
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, путешествуя на ретроавтомобиле с прозрачной крышей. Уникальный шанс увидеть город под новым углом
Начало: Рядом с Уточьей башней
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 6850 ₽ за всё до 7 чел.
Сергиев Посад: вокруг Лавры
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сергиев Посад: вокруг Лавры
Посмотреть достопримечательности у стен монастыря и получить знания про обитель перед её посещением
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 09:00
13 дек в 09:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде
Пешая
1.5 часа
34 отзыва
Билеты
Знакомство с Лаврой: история и святыни
Путешествие в сердце духовной жизни России. Узнайте, как Лавра стала важнейшим монастырём и что скрывают её древние стены
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 09:30
13 дек в 09:00
8100 ₽ за всё до 6 чел.
Сергиев Посад сквозь столетия
Пешая
2 часа
70 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сергиев Посад сквозь столетия: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый камень дышит историей и духовностью
Начало: На площади перед Лаврой
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Сергиев Посад с Фаролеро
Пешая
1.5 часа
9 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Сергиев Посад с Фаролеро
Присоединяйтесь к Фаролеро и откройте для себя уникальные истории и легенды Сергиева Посада. Удивительные факты и неожиданные открытия ждут вас
Начало: У Белого пруда
Расписание: в пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
13 дек в 19:30
2500 ₽ за человека
Сергиев Посад: полное погружение
На машине
7 часов
123 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сергиев Посад: полное погружение
За один день изучить главные символы района: от древних стен Лавры до целебного Гремячего ключа
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Сергиев Посад
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
Добро пожаловать в Сергиев Посад
Увидеть Троице-Сергиеву лавру и старый город на пешеходной экскурсии
Начало: Блинная гора
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
5500 ₽ за всё до 50 чел.
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
На машине
1 час
28 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
Посмотреть на город с необычных ракурсов, перенестись в его прошлое и узнать его настоящее
Начало: Около Уточьей башни
Сегодня в 08:30
Завтра в 09:30
от 5850 ₽ за всё до 7 чел.
Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
Пешая
1.5 часа
198 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
Узнать историю страны через обаяние русской провинции в компании художника-урбаниста
Начало: У памятника родителям Сергия Радонежского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    8 декабря 2025
    Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах
    Хорошая экскурсия с хорошим гидом.
  • Я
    Яна
    7 декабря 2025
    Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
    Огромная благодарность гиду Михаилу за потрясающую экскурсию в Сергиевом Посаде!
    Полтора часа пролетели незаметно — настолько увлекательно, легко и живо он
    читать дальше

    рассказывает. Михаил умеет удержать внимание, передать атмосферу места и сделать историю понятной и интересной для любого возраста.
    Это тот редкий случай, когда слушаешь на одном дыхании и не хочешь, чтобы экскурсия заканчивалась.
    Настоящий профессионал и человек, который любит своё дело. Рекомендуем от всей души!

  • Г
    Георгий
    6 декабря 2025
    Сергиев Посад с Фаролеро
    Все хорошо, необычно, антуражно, подошло хорошо для детей до 12 лет. Угостили, порадовали.
  • М
    Мария
    3 декабря 2025
    Сергиев Посад: с горки на горку
    Отличная экскурсия, больше спасибо Анне!
  • А
    Анастасия
    29 ноября 2025
    По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
    Замечательный тур! Интересно,весело и необычно) оригинальный формат! Теперь хочется увидеть город летом)
    Замечательный тур! Интересно,весело и необычно) оригинальный формат! Теперь хочется увидеть город летом)
  • С
    Сергей
    29 ноября 2025
    Сергиев Посад + Троице-Сергиева лавра: обзорная экскурсия
    очень понравилось Роман Сергеевич все рассказал очень хорошо
  • Е
    Екатерина
    26 ноября 2025
    Пешком по улочкам Сергиева Посада
    Добрый день!
    Хочу выразить благодарность Сергею за очень увлекательную, приятную и познавательную прогулку!
    Классно, когда гуляешь со смыслом!
    Всегда важно первое впечатление. В данном случае знакомство с городом Сергиев Посад прошло на отлично 👌
    Еще раз спасибо.
  • Е
    Елена
    25 ноября 2025
    Сергиев Посад: с горки на горку
    Программа составлена и преподнесена очень интересно и правильно. Благодарю экскурсоводов за прекрасные, интересные и насыщенные программы. Отдельные слова благодарности вам и вашим коллегам за организацию.
  • Е
    Елена
    25 ноября 2025
    Сергиев Посад сквозь столетия
    Мы были на экскурсиях 16 и 17 ноября в Сергиевом Посаде. Программа составлена и преподнесена очень интересно и правильно. Благодарю экскурсоводов за прекрасные, интересные и насыщенные программы. Отдельные слова благодарности вам и вашим коллегам за организацию.
  • А
    Анна
    23 ноября 2025
    Сергиев Посад сквозь столетия
    Спасибо Дмитрию за прекрасную прогулку по историческому центру Сергиева Посада. Бываем часто в городе, но первый раз решили послушать историю
    читать дальше

    и узнать чем город жил раньше и живет сейчас. Рассказ Дмитрия не перегружен лишней информацией и безумным количеством дат и имен, которые никогда не остаются в памяти, а только перегружают повествование. Экскурсия оставила приятное послевкусие и прекрасные впечатления)

    Спасибо Дмитрию за прекрасную прогулку по историческому центру Сергиева Посада. Бываем часто в городе, но первый раз решили послушать историю
  • Е
    Елена
    21 ноября 2025
    Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
    Отличная экскурсия! Максимально понятная и интересная!
    Отличная экскурсия! Максимально понятная и интересная!
  • Н
    Надежда
    21 ноября 2025
    Сергиев Посад: с горки на горку
    Супер
  • Е
    Елена
    19 ноября 2025
    Пешком по улочкам Сергиева Посада
    Очень интересная экскурсия!!! Спасибо. Влюбились в городок ❤️
    Очень интересная экскурсия!!! Спасибо. Влюбились в городок ❤️
  • О
    Ольга
    19 ноября 2025
    Сергиев Посад: с горки на горку
    Благодарим Анну за увлекательную прогулку с огромным количеством информации! Не смотря на затяжной дождь экскурсия удалась. Анна ещё почти на час дольше нас прогуливала) Было интересно.
  • Е
    Елена
    18 ноября 2025
    Пешком по улочкам Сергиева Посада
    Экскурсия понравилось, много узнали о городе и лавре. Гид дал рекомендации куда ещё сходить, где отобедать и что обязательно посмотреть в лавре. Обсуждали где придумали матрёшку и находили самые лучшие ракурсы на достопримечательности.
    Экскурсия понравилось, много узнали о городе и лавре. Гид дал рекомендации куда ещё сходить, где отобедать и что обязательно посмотреть в лавре. Обсуждали где придумали матрёшку и находили самые лучшие ракурсы на достопримечательности.
  • Н
    Наталья
    17 ноября 2025
    Сергиев Посад с Фаролеро
    Мы знакомились с городом как с человеком, как с радушным хозяином, который ведет нас в свой уютный мир. Фонарщик и
    читать дальше

    его очаровательные помощницы были всегда рядом, но очень ненавязчиво, очень вовремя.
    Спасибо за хорошую компанию, горячий чай и домашнюю обстановку (как бы странно это не звучало, ведь экскурсия у нас была в довольно промозглый день)

  • М
    Марина
    16 ноября 2025
    Сергиев Посад: с горки на горку
    Хочу выразить благодарность Анне за чудесную экскурсию! Интересно, насыщенно, но не перегружено, с юмором. Слушать гида-большое удовольствие! Рекомендую однозначно! Заинтересует как взрослых, так и детей.
  • А
    Анжелика
    16 ноября 2025
    Сергиев Посад: вокруг Лавры
    Двухчасовая экскурсия вдоль стен лавры прошла на одном дыхании. Михаил доступно и интересно преподносил информацию, было очень интересно слушать.
  • В
    Вита
    15 ноября 2025
    Сергиев Посад: вокруг Лавры
    Это была 2-я экскурсия с Михаилом!
    Уставшие, но довольные предыдущей экскурсией, пошли гулять вдоль стен Лавры. Ощутили колорит и спокойствие Сергие
    читать дальше

    Посада под увлекательный рассказ нашего гида!
    Поняли, что надо возвращаться сюда! Здесь еще много интересного)
    Спасибо Михаилу за увлекательный рассказ, вам удалось не только провести интересную экскурсию, но и дать понять, что нам хочется вернуться)

  • А
    Анна
    9 ноября 2025
    Сергиев Посад: с горки на горку
    Отличная экскурсия! Анна замечательный рассказчик, увлекательно и интересно познакомила нас с историей и жизнью города! Рекомендую данную экскурсию, до и после надо посетить саму Лавру в экскурсию не входит.
    Отличная экскурсия! Анна замечательный рассказчик, увлекательно и интересно познакомила нас с историей и жизнью города! Рекомендую данную экскурсию, до и после надо посетить саму Лавру в экскурсию не входит.

