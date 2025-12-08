Показать всёПамятник Петру и ФевронииСергиев ПосадСвято-Троицкая Сергиева ЛавраТроице-Сергиева лавра
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборСергиев Посад: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами
Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно...
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5650 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Пешком по улочкам Сергиева Посада
Познакомиться с памятниками и святынями старинного русского города на обзорной прогулке
Начало: На Красногрской площади
12 дек в 15:00
13 дек в 14:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Сергиева Посада через судьбы его выдающихся жителей. Узнайте о Сергии Радонежском, Борисе Годунове и других знаменитых личностях
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3734 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сергиев Посад + Троице-Сергиева лавра
Погрузитесь в историю Сергиева Посада и Троице-Сергиевой лавры. Откройте для себя ключевые моменты истории города и монастыря
Завтра в 13:00
11 дек в 09:00
9600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Сергиеву Посаду: история и панорамы на ретроавтомобиле
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, путешествуя на ретроавтомобиле с прозрачной крышей. Уникальный шанс увидеть город под новым углом
Начало: Рядом с Уточьей башней
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 6850 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сергиев Посад: вокруг Лавры
Посмотреть достопримечательности у стен монастыря и получить знания про обитель перед её посещением
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 09:00
13 дек в 09:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Билеты
Знакомство с Лаврой: история и святыни
Путешествие в сердце духовной жизни России. Узнайте, как Лавра стала важнейшим монастырём и что скрывают её древние стены
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 09:30
13 дек в 09:00
8100 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сергиев Посад сквозь столетия: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый камень дышит историей и духовностью
Начало: На площади перед Лаврой
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
Сергиев Посад с Фаролеро
Присоединяйтесь к Фаролеро и откройте для себя уникальные истории и легенды Сергиева Посада. Удивительные факты и неожиданные открытия ждут вас
Начало: У Белого пруда
Расписание: в пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
13 дек в 19:30
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сергиев Посад: полное погружение
За один день изучить главные символы района: от древних стен Лавры до целебного Гремячего ключа
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Добро пожаловать в Сергиев Посад
Увидеть Троице-Сергиеву лавру и старый город на пешеходной экскурсии
Начало: Блинная гора
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
5500 ₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
Посмотреть на город с необычных ракурсов, перенестись в его прошлое и узнать его настоящее
Начало: Около Уточьей башни
Сегодня в 08:30
Завтра в 09:30
от 5850 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
Узнать историю страны через обаяние русской провинции в компании художника-урбаниста
Начало: У памятника родителям Сергия Радонежского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий8 декабря 2025Хорошая экскурсия с хорошим гидом.
- ЯЯна7 декабря 2025Огромная благодарность гиду Михаилу за потрясающую экскурсию в Сергиевом Посаде!
Полтора часа пролетели незаметно — настолько увлекательно, легко и живо он
- ГГеоргий6 декабря 2025Все хорошо, необычно, антуражно, подошло хорошо для детей до 12 лет. Угостили, порадовали.
- ММария3 декабря 2025Отличная экскурсия, больше спасибо Анне!
- ААнастасия29 ноября 2025Замечательный тур! Интересно,весело и необычно) оригинальный формат! Теперь хочется увидеть город летом)
- ССергей29 ноября 2025очень понравилось Роман Сергеевич все рассказал очень хорошо
- ЕЕкатерина26 ноября 2025Добрый день!
Хочу выразить благодарность Сергею за очень увлекательную, приятную и познавательную прогулку!
Классно, когда гуляешь со смыслом!
Всегда важно первое впечатление. В данном случае знакомство с городом Сергиев Посад прошло на отлично 👌
Еще раз спасибо.
- ЕЕлена25 ноября 2025Программа составлена и преподнесена очень интересно и правильно. Благодарю экскурсоводов за прекрасные, интересные и насыщенные программы. Отдельные слова благодарности вам и вашим коллегам за организацию.
- ЕЕлена25 ноября 2025Мы были на экскурсиях 16 и 17 ноября в Сергиевом Посаде. Программа составлена и преподнесена очень интересно и правильно. Благодарю экскурсоводов за прекрасные, интересные и насыщенные программы. Отдельные слова благодарности вам и вашим коллегам за организацию.
- ААнна23 ноября 2025Спасибо Дмитрию за прекрасную прогулку по историческому центру Сергиева Посада. Бываем часто в городе, но первый раз решили послушать историю
- ЕЕлена21 ноября 2025Отличная экскурсия! Максимально понятная и интересная!
- ННадежда21 ноября 2025Супер
- ЕЕлена19 ноября 2025Очень интересная экскурсия!!! Спасибо. Влюбились в городок ❤️
- ООльга19 ноября 2025Благодарим Анну за увлекательную прогулку с огромным количеством информации! Не смотря на затяжной дождь экскурсия удалась. Анна ещё почти на час дольше нас прогуливала) Было интересно.
- ЕЕлена18 ноября 2025Экскурсия понравилось, много узнали о городе и лавре. Гид дал рекомендации куда ещё сходить, где отобедать и что обязательно посмотреть в лавре. Обсуждали где придумали матрёшку и находили самые лучшие ракурсы на достопримечательности.
- ННаталья17 ноября 2025Мы знакомились с городом как с человеком, как с радушным хозяином, который ведет нас в свой уютный мир. Фонарщик и
- ММарина16 ноября 2025Хочу выразить благодарность Анне за чудесную экскурсию! Интересно, насыщенно, но не перегружено, с юмором. Слушать гида-большое удовольствие! Рекомендую однозначно! Заинтересует как взрослых, так и детей.
- ААнжелика16 ноября 2025Двухчасовая экскурсия вдоль стен лавры прошла на одном дыхании. Михаил доступно и интересно преподносил информацию, было очень интересно слушать.
- ВВита15 ноября 2025Это была 2-я экскурсия с Михаилом!
Уставшие, но довольные предыдущей экскурсией, пошли гулять вдоль стен Лавры. Ощутили колорит и спокойствие Сергие
- ААнна9 ноября 2025Отличная экскурсия! Анна замечательный рассказчик, увлекательно и интересно познакомила нас с историей и жизнью города! Рекомендую данную экскурсию, до и после надо посетить саму Лавру в экскурсию не входит.
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Памятник Петру и Февронии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в декабре 2025
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Памятник Петру и Февронии" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 1200 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 1103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Сергиевом Посаде на 2025 год по теме «Памятник Петру и Февронии», 1103 ⭐ отзыва, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль