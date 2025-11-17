Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии Вы пробовали уверенным шагом пройти мимо блинов от которых идёт лёгкий дымок и запах сливочного масла? А удавалось Вам сдержаться и не отломить кусочек имбирного пряника? А случалось ли слышать аромат медовой коврижки или же предаться искушению и разгрызть монпансье? И, наконец, помните ли Вы вкус знаменитой Загорской коровки? Всё это и даже больше произойдёт на экскурсии по Посадским сластям! Вас ждут ароматы, дегустация и секреты местных съедобных сувениров! Важная информация: Мы узнаем всё про: 1. Блинную горку где когда-то продавали Троицкие блины. 2. Пряничную мастерскую и увидим Лавру из пряника. 3. Башни и Трапезную Лавры 4. Красногорскую площадь и Красные Торговые ряды. 5. “Едальную” улицу Сергиева Посада и Ландринную лавка Кухмистерской. 6. Белую/Красную улицу и воспоминания о Загорской коровке. 7. Бывшие и нынешние рестораны, трактиры и трапезные.

