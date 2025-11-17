Описание экскурсииВы пробовали уверенным шагом пройти мимо блинов от которых идёт лёгкий дымок и запах сливочного масла? А удавалось Вам сдержаться и не отломить кусочек имбирного пряника? А случалось ли слышать аромат медовой коврижки или же предаться искушению и разгрызть монпансье? И, наконец, помните ли Вы вкус знаменитой Загорской коровки? Всё это и даже больше произойдёт на экскурсии по Посадским сластям! Вас ждут ароматы, дегустация и секреты местных съедобных сувениров! Важная информация: Мы узнаем всё про: 1. Блинную горку где когда-то продавали Троицкие блины. 2. Пряничную мастерскую и увидим Лавру из пряника. 3. Башни и Трапезную Лавры 4. Красногорскую площадь и Красные Торговые ряды. 5. “Едальную” улицу Сергиева Посада и Ландринную лавка Кухмистерской. 6. Белую/Красную улицу и воспоминания о Загорской коровке. 7. Бывшие и нынешние рестораны, трактиры и трапезные.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Блинная горка где когда-то продавали Троицкие блины, смотровая площадка - самый прекрасный вид на Лавру
- 2. Пряничная мастерская и Лавра изготовленная из пряника
- 3. Башни Троице-Сергиевого монастыря и Трапезная палата
- 4. Красногорская площадь и Красные Торговые ряды
- 5. «Едальная» улица Сергиева Посада и Ландринная лавка Кухмистерской
- 6. Белая/Красная улица и воспоминания о Загорской коровке
- 7. Бывшие и нынешние рестораны, трактиры и трапезные
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д станции Сергиев Посад памятник С.И. Мамонтову
Завершение: Ул. Шлякова, дом Художника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
