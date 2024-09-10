Ольга проводит ещё 2 экскурсии

«Русская Палестина»: к святым местам под Сергиевым Посадом (на вашем авто)
Погрузитесь в удивительный мир духовности и истории, посетив знаковые монастыри и скиты в окрестностях Сергиева Посада
Представляем вашему вниманию экскурсию «Русская Палестина» в Сергиевом Посаде, которая позволит вам исследовать уникальные духовные центры, окружающие этот знаменитый город. Троице-Сергиева лавра далеко не единственная святыня, хранящаяся на этих землях.
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ждет знакомство с Черниговско-Гефсиманским скитом, где вы узнаете о жизни монахов-подвижников, увидите знаменитую Черниговскую икону Божьей Матери и посетите святые пещеры.
Также на маршруте экскурсии - Спасо-Вифанский монастырь, где вы познакомитесь с его богатой историей и уникальной архитектурой.
Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое, позволяя прикоснуться к духовным истокам и узнать о трагедиях и событиях, которые формировали облик этих святых мест.
Организационные детали продуманы для вашего удобства: необходимо самостоятельно добраться до места начала экскурсии, а также предусмотреть место для гида в транспорте.
Дополнительные расходы ограничены посещением пещерного храма, а одежда должна соответствовать паломническим целям. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу духовности и истории, посетив эти уникальные места
Лучшее время для посещения - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно спокойно наслаждаться экскурсиями на свежем воздухе. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно посетить Сергиев Посад, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсии тоже проводятся, но из-за холода и снега лучше выбирать этот период, если вы готовы к таким условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Троице-Сергиева лавра
Черниговско-Гефсиманский скит
Спасо-Вифанский монастырь
Пещеры с источником
Описание экскурсии
Секреты Черниговско-Гефсиманского скита
Дух прошлого, неторопливое течение жизни, далёкой от мирской суеты, в обрамлении рассказа о монахах-подвижниках — таким будет ваше знакомство со старинным скитом. Вы узнаете, чем он отличается от обычного монастыря и что такое Гефсимания. Поймёте, чем прославилась здесь Черниговская икона Божьей Матери, и как знаменитый архитектор справился с нелёгкой задачей, поставленной лаврским руководством. Я открою, что предсказал знаменитый старец Варнава императору Николаю II, и проведу вас в пещеры, где вы наберёте воды из святого источника.
Путешествие в прошлое Спасо-Вифанского монастыря
Бывший мужской православный монастырь — ещё одна духовная обитель, которая была знаменита на всю Российскую империю. У вас будет прекрасная возможность увидеть и сравнить, что было и что стало со святыней. Я расскажу, что такое Вифания в Палестине, и поясню, почему ее решили построить под Сергиевым Посадом. Вы разберётесь, как постройка выглядела до революции, и увидите напоминающую евангельскую гору Фавор церковь, в иконостасе которой нет ни одной иконы. А ещё мы поговорим о выдающемся церковном деятеле, митрополите Платоне Левшине, и об истории духовно-образовательного заведения, учрежденного Павлом I.
Организационные детали
До места начала экскурсии вы добираетесь самостоятельно. Во время экскурсии в транспорте должно быть место для гида для перемещения между монастырями
Дополнительные расходы: посещение пещерного храма — 2500 ₽ за всю вашу компанию или 250 ₽ с чел. при присоединении к группе
Одежда должна соответствовать паломническим целям
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Гефсиманский Черниговский скит
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 845 туристов
Родилась и живу в Сергиевом Посаде. Я гид по профессии и по призванию. Очень люблю свою работу и свой город. Закончила Российскую Международную академию туризма, была гидом Сергиево-Посадского музея-заповедника, экскурсионного бюро Троице-Сергиевой Лавры.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Вадим
Великолепный солнечный день, потрясающие по красоте места, прекрасно проведенная Ольгой экскурсия! Рассказ был ненавязчивым, проходил в интерактивном формате, что мы очень любим. Для себя неожиданно узнал, что на погосте Гефсиманского читать дальшеуменьшить
Черниговского скита покоятся знаменитейшие люди, религиозные философы, публицисты, писатели, педагоги: Константи Леонтьев и Василий Розанов. Очень красивым оказался интерьер Спасо-Вифанского монастыря, церковь которого представляет внутри вид горы, на которой находится престол во имя Преображения Господня, а внизу, как бы в пещере, церковь воскресшего праведного Лазаря. Все это украшено живыми цветами. Категорически рекомендую данную экскурсию и гида!
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Оксана
Экскурсия на высшем уровне!Ольга очень много знает. Мы конечно далеки от таких тем,но многое для себя узнали!Спасибо и с Наступающим Новым годом Вас! 🎄
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Сергей
Спасибо Ольге за интересную экскурсию. Ольга хороший рассказчик, много знает. С удовольствием и пользой провели время, узнали много нового из истории, а также современной жизни Сергиева Посада. Обязательно вернемся и будем советовать друзьям.
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Е
Елена
Ольга, спасибо большое, за интересную экскурсию! Не смотря на дождливую погоду, всё прошло очень хорошо. Обязательно вернёмся к вам в более солнечный день.)))
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К
Константин
Экскурсовод Ольга выше всяких похвал. Глубокое знание предмета экскурсии, интересное изложение, благожелательность - замечательно! Рекомендуем
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Ирина
Отличный экскурсовод Ольга, всем рекомендую.
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