Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Секреты Черниговско-Гефсиманского скита

Дух прошлого, неторопливое течение жизни, далёкой от мирской суеты, в обрамлении рассказа о монахах-подвижниках — таким будет ваше знакомство со старинным скитом. Вы узнаете, чем он отличается от обычного монастыря и что такое Гефсимания. Поймёте, чем прославилась здесь Черниговская икона Божьей Матери, и как знаменитый архитектор справился с нелёгкой задачей, поставленной лаврским руководством. Я открою, что предсказал знаменитый старец Варнава императору Николаю II, и проведу вас в пещеры, где вы наберёте воды из святого источника.

Путешествие в прошлое Спасо-Вифанского монастыря

Бывший мужской православный монастырь — ещё одна духовная обитель, которая была знаменита на всю Российскую империю. У вас будет прекрасная возможность увидеть и сравнить, что было и что стало со святыней. Я расскажу, что такое Вифания в Палестине, и поясню, почему ее решили построить под Сергиевым Посадом. Вы разберётесь, как постройка выглядела до революции, и увидите напоминающую евангельскую гору Фавор церковь ⛪, в иконостасе которой нет ни одной иконы. А ещё мы поговорим о выдающемся церковном деятеле, митрополите Платоне Левшине, и об истории 📖 духовно-образовательного заведения, учрежденного Павлом I.

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