Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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«Русская Палестина»: к святым местам под Сергиевым Посадом

Черниговско-Гефсиманский скит и Спасо-Вифанский монастырь

Ольга
Ольга – Гид из Сергиева Посада
Троице-Сергиева лавра — не единственная святыня сергиево-посадской земли.

В окрестностях города находятся некогда важнейшие духовные центры страны.

Вы узнаете, какие трагедии выпали на их долю и что с ними происходит сегодня.

Удивительная атмосфера и история 📖 этих мест откроются вам на экскурсии 🧭.
Задать вопросОбычно отвечает за 53 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 30002 700 ₽ за экскурсиюскидка10%

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«Русская Палестина»: к святым местам под Сергиевым Посадом
«Русская Палестина»: к святым местам под Сергиевым Посадом

Что вас ожидает

Секреты Черниговско-Гефсиманского скита
Дух прошлого, неторопливое течение жизни, далёкой от мирской суеты, в обрамлении рассказа о монахах-подвижниках — таким будет ваше знакомство со старинным скитом. Вы узнаете, чем он отличается от обычного монастыря и что такое Гефсимания. Поймёте, чем прославилась здесь Черниговская икона Божьей Матери, и как знаменитый архитектор справился с нелёгкой задачей, поставленной лаврским руководством. Я открою, что предсказал знаменитый старец Варнава императору Николаю II, и проведу вас в пещеры, где вы наберёте воды из святого источника.

Путешествие в прошлое Спасо-Вифанского монастыря
Бывший мужской православный монастырь — ещё одна духовная обитель, которая была знаменита на всю Российскую империю. У вас будет прекрасная возможность увидеть и сравнить, что было и что стало со святыней. Я расскажу, что такое Вифания в Палестине, и поясню, почему ее решили построить под Сергиевым Посадом. Вы разберётесь, как постройка выглядела до революции, и увидите напоминающую евангельскую гору Фавор церковь ⛪, в иконостасе которой нет ни одной иконы. А ещё мы поговорим о выдающемся церковном деятеле, митрополите Платоне Левшине, и об истории 📖 духовно-образовательного заведения, учрежденного Павлом I.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: посещение пещерного храма — 1000 рублей с группы. Трансфер (только для компаний до трёх человек) — 500 рублей (можно добраться до Черниговско-Гефсиманского скита самостоятельно).
  • Одежда должна соответствовать паломническим целям
«Русская Палестина»: к святым местам под Сергиевым Посадом
«Русская Палестина»: к святым местам под Сергиевым Посадом
«Русская Палестина»: к святым местам под Сергиевым Посадом
«Русская Палестина»: к святым местам под Сергиевым Посадом
«Русская Палестина»: к святым местам под Сергиевым Посадом
«Русская Палестина»: к святым местам под Сергиевым Посадом
«Русская Палестина»: к святым местам под Сергиевым Посадом
«Русская Палестина»: к святым местам под Сергиевым Посадом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Родилась и живу в Сергиевом Посаде. Я экскурсовод по профессии и по призванию. Очень люблю свою работу и свой город. Закончила Российскую Международную академию туризма, была экскурсоводом Сергиево-Посадского музея-заповедника, экскурсионного бюро Троице-Сергиевой Лавры.
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Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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