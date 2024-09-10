Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Лучшее время для посещения - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно спокойно наслаждаться экскурсиями на свежем воздухе. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно посетить Сергиев Посад, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсии тоже проводятся, но из-за холода и снега лучше выбирать этот период, если вы готовы к таким условиям.

ждет знакомство с Черниговско-Гефсиманским скитом, где вы узнаете о жизни монахов-подвижников, увидите знаменитую Черниговскую икону Божьей Матери и посетите святые пещеры. Также на маршруте экскурсии - Спасо-Вифанский монастырь, где вы познакомитесь с его богатой историей и уникальной архитектурой. Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое, позволяя прикоснуться к духовным истокам и узнать о трагедиях и событиях, которые формировали облик этих святых мест. Организационные детали продуманы для вашего удобства: необходимо самостоятельно добраться до места начала экскурсии, а также предусмотреть место для гида в транспорте. Дополнительные расходы ограничены посещением пещерного храма, а одежда должна соответствовать паломническим целям. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу духовности и истории, посетив эти уникальные места

Описание экскурсии

Секреты Черниговско-Гефсиманского скита

Дух прошлого, неторопливое течение жизни, далёкой от мирской суеты, в обрамлении рассказа о монахах-подвижниках — таким будет ваше знакомство со старинным скитом. Вы узнаете, чем он отличается от обычного монастыря и что такое Гефсимания. Поймёте, чем прославилась здесь Черниговская икона Божьей Матери, и как знаменитый архитектор справился с нелёгкой задачей, поставленной лаврским руководством. Я открою, что предсказал знаменитый старец Варнава императору Николаю II, и проведу вас в пещеры, где вы наберёте воды из святого источника.

Путешествие в прошлое Спасо-Вифанского монастыря

Бывший мужской православный монастырь — ещё одна духовная обитель, которая была знаменита на всю Российскую империю. У вас будет прекрасная возможность увидеть и сравнить, что было и что стало со святыней. Я расскажу, что такое Вифания в Палестине, и поясню, почему ее решили построить под Сергиевым Посадом. Вы разберётесь, как постройка выглядела до революции, и увидите напоминающую евангельскую гору Фавор церковь, в иконостасе которой нет ни одной иконы. А ещё мы поговорим о выдающемся церковном деятеле, митрополите Платоне Левшине, и об истории духовно-образовательного заведения, учрежденного Павлом I.

Организационные детали