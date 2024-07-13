Дорогие друзья! Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по историческому Сергиеву Посаду, где мы перенесемся сквозь века и раскроем тайны этого замечательного города. Вместе мы узнаем, как из небольших слобод, примыкающих к монастырю, сформировался целый Посад, проследим изменение названий города и его улиц, и откроем секреты знаменитых местных достопримечательностей.

Наш маршрут

Наше путешествие начнется на Вокзальной площади, откуда мы направимся в центр Посада XIX века. Здесь, рядом с Вознесенской церковью, мы осмотрим памятник В. М. Загорскому и продолжим путь мимо Музея Игрушки, Келарского Пруда и Вечного огня. Далее мы поднимемся на смотровую площадку на Блинной горе, где богомольцы когда-то проводили свои обряды. На нашем маршруте мы увидим подольные церкви монастыря, посетим памятник родителям Преподобного Сергия Радонежского и окажемся на Красногорской площади. Здесь перед нами откроется великолепный вид на башни Троицкой обители, нарядные торговые ряды и два знаковых памятника — В. И. Ленину и Преподобному Сергию. Кроме того, я подскажу вам, где можно попробовать настоящую посадскую коврижку и найти подлинную матрёшку, чтобы ваш визит в Сергиев Посад стал еще более незабываемым. Не упустите возможность окунуться в атмосферу истории и культуры этого удивительного города. Важная информация: