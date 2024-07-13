Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по историческому Сергиеву Посаду, где мы узнаем, как из небольших слобод сформировался целый Посад, проследим изменение названий города и его улиц, и откроем секреты местных достопримечательностей.
Кроме того, я подскажу вам, где попробовать посадскую коврижку и найти настоящую матрёшку, чтобы ваш визит стал незабываемым.
Кроме того, я подскажу вам, где попробовать посадскую коврижку и найти настоящую матрёшку, чтобы ваш визит стал незабываемым.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Дорогие друзья! Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по историческому Сергиеву Посаду, где мы перенесемся сквозь века и раскроем тайны этого замечательного города. Вместе мы узнаем, как из небольших слобод, примыкающих к монастырю, сформировался целый Посад, проследим изменение названий города и его улиц, и откроем секреты знаменитых местных достопримечательностей.
Наш маршрут
Наше путешествие начнется на Вокзальной площади, откуда мы направимся в центр Посада XIX века. Здесь, рядом с Вознесенской церковью, мы осмотрим памятник В. М. Загорскому и продолжим путь мимо Музея Игрушки, Келарского Пруда и Вечного огня. Далее мы поднимемся на смотровую площадку на Блинной горе, где богомольцы когда-то проводили свои обряды. На нашем маршруте мы увидим подольные церкви монастыря, посетим памятник родителям Преподобного Сергия Радонежского и окажемся на Красногорской площади. Здесь перед нами откроется великолепный вид на башни Троицкой обители, нарядные торговые ряды и два знаковых памятника — В. И. Ленину и Преподобному Сергию. Кроме того, я подскажу вам, где можно попробовать настоящую посадскую коврижку и найти подлинную матрёшку, чтобы ваш визит в Сергиев Посад стал еще более незабываемым. Не упустите возможность окунуться в атмосферу истории и культуры этого удивительного города. Важная информация:
- Рекомендую надевать одежду по погоде и удобную обувь.
- А телефон ваш должен быть заряжен на 100%.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вокзальная площадь
- Центр Посада XIX
- Вознесенская церковь
- Памятник В.М. Загорскому
- Музей Игрушки
- Келарский Пруд
- Вечный огонь
- Смотровая площадка на Блинной горе
- Подольные церкви монастыря
- Памятник родителя Преподобного Сергия Радонежского
- Красногорская площадь
- Башни Троицкой обители
- Нарядные торговые ряды
- Памятник Ленину
- Памятник Преподобному Сергию
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Посещение Троице-Сергиевой Лавры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у ж/д станции Сергиев Посад
Завершение: Красногорская площадь г. Сергиев Посад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Одежда по погоде
- Обувь удобная
- Телефон на 100% зарядки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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