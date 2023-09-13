Во время экскурсии вы узнаете, какие исторические, культурные и духовные личности проживали в этом городе в разные времена, как и почему город менял своё название.
Я расскажу вам, чем Посад отличается от города, где был первый посадский центр и каким ремеслом зарабатывали на жизнь. Мы вспомним «Богомолье» Шмелёва и мысленно перенесемся на столетия назад.
Я расскажу вам, чем Посад отличается от города, где был первый посадский центр и каким ремеслом зарабатывали на жизнь. Мы вспомним «Богомолье» Шмелёва и мысленно перенесемся на столетия назад.
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Что вас ожидает:
- Старые улочки города
- Келарская набережная
- Блинная гора
- Пятницкая и Ильинская церкви
- Ильинский храм
- Святые источники
Описание
По местам города Преподобного Сергия Дорогие путешественники! Приглашаю вас посетить наш город Преподобного Сергия с его удивительной историей. Мы пройдемся по аутентичным улочкам, узнаем, как строился быт горожан и мещан. Прогуляемся к Блинной горе и насладимся открывающимися видами на Лавру и Свято-Троицкий монастырь. Далее пройдемся по Келарской набережной. Здесь спрятался кролик с горшочком, в котором можно оставить монетку на память! После наш путь будет проходить по историческому центру города. Полюбуемся домами, сохранившими свой старинный облик, и увидим здание несостоявшейся трамвайной электростанции. Продолжим прогулку по древним Слободам: покормим уточек на Белом пруду, послушаем истории и легенды старого Посада. Важная информация • Экскурсия проходит по улице, поэтому необходимо одеться по погоде.
Если в группе больше 6 человек, каждый последующий оплачивается дополнительно — 450 руб. за человека.
Каждый день, в 17.00, воскресенье 12.00, 14.00, 16.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старые улочки города
- Келарская набережная
- Блинная гора
- Пятницкая и Ильинская церкви
- Ильинский храм
- Святые источники
Что входит
- Услуги гида
Что не входит
- Кофе, сувениры
Место начала и завершения?
Красногорская площадь, памятник Преп. Сергию
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, в 17.00, воскресенье 12.00, 14.00, 16.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит по улице, поэтому необходимо одеться по погоде
- Если в группе больше 6 человек, каждый последующий оплачивается дополнительно - 450 руб. за человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
13 сен 2023
Экскурсии понравилась, гид - очень приятный собеседник, все донесено доступно и интересно.
С
Сидоров
18 ноя 2022
Экскурсия в целом понравилась. Узнали для себя много нового. Особенно интересно было услышать несколько версий легенд, связанных с одним и тем же местом. Но поскольку этот город богат в первую очередь духовным наследием, то около трети экскурсии было посвящена церквям, что иногда вызывало трудности в понимании. Тем не менее прогулкой довольны и рекомендуем будущим туристам!
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