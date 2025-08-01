Экскурсия вдоль водоемов к святым источникам в окрестностях Лавры предлагает уникальный опыт. Современные технологии дополненной реальности делают путешествие еще более захватывающим. Посетители смогут насладиться природной красотой и духовной атмосферой Сергиева Посада. Это идеальная возможность для тех, кто ищет гармонию и спокойствие в окружении живописных пейзажей. Экскурсия подходит для всех, кто хочет узнать больше о культурном и духовном наследии региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная природа
- 📱 Дополненная реальность
- 🕊 Духовная атмосфера
- 🌊 Живописные водоемы
- 🏞 Исторические места
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Что можно увидеть
- Святые источники
- Водоемы окрестностей Лавры
Описание экскурсииУникальная экскурсия вдоль водоемов к святым источникам в окрестностях Лавры,с применением современных технологий-дополненной реальности!
Ежедневно с 10:00 до 18:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Аудиогид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мостик на Келарском пруду
Завершение: Смотровая площадка на Блинной горе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
1 авг 2025
Людмила прекрасный экскурсовод, приятно слушать!
Р
Руслана
15 июн 2025
Людмила прекрасная, очень обаятельная, расскажет и посоветует, что посетить в городе помимо экскурсии, очень приятно говорить с человеком, который так любит город))
Ю
Юлия
14 июн 2025
Спасибо Людмиле за замечательную экскурсию.
Н
Наталья
9 янв 2025
Чудесная экскурсия от очень эрудированного экскурсовода Людмилы. Прямо иными красками заиграл город. Гуляли потом и вспоминали эти интересные истории. Спасибо большое!
Похожие экскурсии из Сергиева Посада
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
«Русская Палестина»: путешествие к святым местам Сергиева Посада
Погрузитесь в удивительный мир духовности и истории, посетив знаковые монастыри и скиты в окрестностях Сергиева Посада
Начало: Гефсиманский Черниговский скит
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
6570 ₽
7300 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
История и символы Троице-Сергиевой лавры
Раскрыть тайны монастыря, притягивающего паломников со всего мира
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
14 ноя в 17:00
15 ноя в 12:00
1550 ₽ за человека
Индивидуальная
Сергиев Посад с высоты птичьего полета: подъём на 3-й ярус колокольни Лавры
Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Радонежском...
Расписание: Ежедневно, В интервале с 10:00 до 17:00.
Завтра в 13:30
12 ноя в 09:30
10 500 ₽ за всё до 30 чел.