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Троице-Сергиева Лавра особенно прекрасна в лучах уходящего солнца. Поднимитесь на колокольню, насладитесь видами обители и панорамой закатного города.



Сделайте впечатляющие фотографии и в атмосфере умиротворения узнайте интересные моменты из жизни Сергиева Посада и Лавры. Экскурсия проходит по предварительной записи и подходит для семей с детьми. Индивидуальный формат позволяет насладиться экскурсией в кругу близких

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