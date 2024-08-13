Сергиев Посад и Лавра в лучах заката

Индивидуальная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре в лучах заката. Впечатляющие виды, интересные истории и романтическая атмосфера ждут вас
Троице-Сергиева Лавра особенно прекрасна в лучах уходящего солнца. Поднимитесь на колокольню, насладитесь видами обители и панорамой закатного города.

Сделайте впечатляющие фотографии и в атмосфере умиротворения узнайте интересные моменты из жизни Сергиева Посада и Лавры. Экскурсия проходит по предварительной записи и подходит для семей с детьми. Индивидуальный формат позволяет насладиться экскурсией в кругу близких
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Вечерняя экскурсия
  • 📸 Уникальные фотографии
  • 🔔 Подъем на колокольню
  • 🏰 Панорама города
  • 💑 Романтическая атмосфера
Сергиев Посад и Лавра в лучах заката
Сергиев Посад и Лавра в лучах заката
Сергиев Посад и Лавра в лучах заката
Ближайшие даты:
17
янв20
янв21
янв23
янв24
янв25
янв27
янв
Время начала: 17:00

Что можно увидеть

  • Троице-Сергиева Лавра
  • Колокольня Троице-Сергиевой Лавры

Описание экскурсии

В лучах заката Дорогие путешественники! Приглашаю вас на вечернюю экскурсию, во время которой вы сможете насладиться уникальной красотой Троице-Сергиевой Лавры и нашего города в лучах заката. Мы пройдем по территории монастыря и поднимемся на колокольню Троице-Сергиевой Лавры. Именно оттуда открывается незабываемый впечатляющий вид на обитель и город Преподобного Сергия. Солнечные лучи уходящего дня, мерцающие огни города, тишина вечернего неба… Это и не только ждёт вас на этой экскурсии. Вы узнаете самые интересные моменты из жизни Сергиева Посада и Лавры, сможете сделать уникальные снимки. Ну, а для кого-то это может стать и романтическим моментом… Ведь именно в такой атмосфере и можно сделать предложение руки и сердца. Организационные детали • Экскурсия проходит по предварительной записи, в 17.00.
  • На экскурсию можно с детьми.
  • Экскурсия индивидуальная и проводится только для вашей группы.
  • Если группа больше 6 человек, то за каждого следующего доплачивается 750 руб.

Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота - 17.00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Троице-Сергиеву Лавру
  • Колокольню
  • Большие колокола
  • Город Сергиев Посад
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Рад
Завершение: Троице-Сергиева Лавра, колокольня
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота - 17.00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Экскурсия включает в себя посещение территории Троице-Сергиевой Лавры, колокольни. Необходимо иметь соответствующую обувь и одежду, так как может быть достаточно ветренно и холодно. Мы поднимаемся на 3-й ярус колокольни, высота, примерно 17-го этажа. Но, при желании, можно остановиться и на 2-м ярусе (20 м)
  • Дети допускаются только в сопровождении взрослых. Дети младше 7 лет допускаются под строгую ответственность родителей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Д
13 авг 2024
О
2 мая 2024
Экскурсия очень понравилась. Впечатляющие колокола и виды. Ксения интересно рассказывала. Однозначно рекоменлую

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