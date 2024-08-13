Троице-Сергиева Лавра особенно прекрасна в лучах уходящего солнца. Поднимитесь на колокольню, насладитесь видами обители и панорамой закатного города.
Сделайте впечатляющие фотографии и в атмосфере умиротворения узнайте интересные моменты из жизни Сергиева Посада и Лавры. Экскурсия проходит по предварительной записи и подходит для семей с детьми. Индивидуальный формат позволяет насладиться экскурсией в кругу близких
Сделайте впечатляющие фотографии и в атмосфере умиротворения узнайте интересные моменты из жизни Сергиева Посада и Лавры. Экскурсия проходит по предварительной записи и подходит для семей с детьми. Индивидуальный формат позволяет насладиться экскурсией в кругу близких
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Вечерняя экскурсия
- 📸 Уникальные фотографии
- 🔔 Подъем на колокольню
- 🏰 Панорама города
- 💑 Романтическая атмосфера
Что можно увидеть
- Троице-Сергиева Лавра
- Колокольня Троице-Сергиевой Лавры
Описание экскурсииВ лучах заката Дорогие путешественники! Приглашаю вас на вечернюю экскурсию, во время которой вы сможете насладиться уникальной красотой Троице-Сергиевой Лавры и нашего города в лучах заката. Мы пройдем по территории монастыря и поднимемся на колокольню Троице-Сергиевой Лавры. Именно оттуда открывается незабываемый впечатляющий вид на обитель и город Преподобного Сергия. Солнечные лучи уходящего дня, мерцающие огни города, тишина вечернего неба… Это и не только ждёт вас на этой экскурсии. Вы узнаете самые интересные моменты из жизни Сергиева Посада и Лавры, сможете сделать уникальные снимки. Ну, а для кого-то это может стать и романтическим моментом… Ведь именно в такой атмосфере и можно сделать предложение руки и сердца. Организационные детали • Экскурсия проходит по предварительной записи, в 17.00.
- На экскурсию можно с детьми.
- Экскурсия индивидуальная и проводится только для вашей группы.
- Если группа больше 6 человек, то за каждого следующего доплачивается 750 руб.
Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота - 17.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Троице-Сергиеву Лавру
- Колокольню
- Большие колокола
- Город Сергиев Посад
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Рад
Завершение: Троице-Сергиева Лавра, колокольня
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота - 17.00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Экскурсия включает в себя посещение территории Троице-Сергиевой Лавры, колокольни. Необходимо иметь соответствующую обувь и одежду, так как может быть достаточно ветренно и холодно. Мы поднимаемся на 3-й ярус колокольни, высота, примерно 17-го этажа. Но, при желании, можно остановиться и на 2-м ярусе (20 м)
- Дети допускаются только в сопровождении взрослых. Дети младше 7 лет допускаются под строгую ответственность родителей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
13 авг 2024
О
Ольга
2 мая 2024
Экскурсия очень понравилась. Впечатляющие колокола и виды. Ксения интересно рассказывала. Однозначно рекоменлую
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