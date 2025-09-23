Мои заказы

Сергиев Посад: вокруг Лавры

Посмотреть достопримечательности у стен монастыря и получить знания про обитель перед её посещением
Мы погрузимся в прошлое Сергиева Посада: пройдём у крепостных стен, посетим старинные храмы, поговорим об истории города — смутных временах, подвигах и святых.

Особое внимание уделим Троице-Сергиевой лавре — не будем в неё заходить, но рассмотрим с лучших ракурсов. В конце путешествия вы будете знать всё самое важное для самостоятельного посещения монастыря.
5
7 отзывов
Сергиев Посад: вокруг Лавры© Михаил
Сергиев Посад: вокруг Лавры© Михаил
Сергиев Посад: вокруг Лавры© Михаил
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Памятник родителям Сергия Радонежского. Вы услышите, как боярский сын стал монахом, почему выбрал это место для своего монастыря и чем заслужил народное почитание.

Красногорская площадь, где шумели монастырские ярмарки. Перенесёмся в то время, когда здесь уже был посад, и вспомним знаменитых людей, приезжавших в Лавру.

Крепостная стена 16–17 века — пройдёмся вдоль мощных укреплений, которые выдержали осаду в Смутное время, и запомним имя каждой башни.

Церковь Параскевы Пятницы и Введенский храм. Посетим подворье Лавры, пережившее разорение от польско-литовских интервентов и гонения в годы СССР.

Памятник Петру и Февронии — почтим святых покровителей семьи и брака.

Келарский пруд, который монахи выкопали вручную. Вы узнаете, как деревни вокруг монастыря превратились в слободы, а затем и районы Сергиева Посада.

Ильинская церковь, где сохранился уникальный «малышевский» иконостас 19 века. Атмосфера храма, который никогда не закрывался, по-настоящему вдохновляет.

Кировка (Ильинская горка) — старейший район города, где жили пушкари и стрельцы. Отсюда открывается великолепный вид на Лавру.

Источник Саввы Сторожевского. Вы узнаете об ученике Сергия Радонежского, основавшем монастырь в Звенигороде.

Белый пруд — любимое место отдыха горожан. Здесь можно покормить уток и набраться сил перед посещением Троице-Сергиевой лавры.

Организационные детали

В программу экскурсии могут быть внесены изменения в соответствии с расписанием богослужений и хозяйственной жизнью Пятницкой и Ильинской церквей.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красногорской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Сергиевом Посаде
Провёл экскурсии для 436 туристов
Профессиональный экскурсовод с аккредитацией в Московской области. В моём багаже — университетский диплом историка, 15 лет работы радиоведущим, квалификация гида и многолетний опыт вождения экскурсий. В 2015 году я впервые оказался
читать дальше

в Сергиевом Посаде и был покорён красотой Троице-Сергиевой лавры. С тех пор ежегодно приезжал сюда потрудиться волонтёром и узнал монастырскую жизнь изнутри. В настоящее время на своих экскурсиях для взрослых и детей использую свои знания, опыт и навыки спикера, чтобы доступно и нескучно рассказывать о Лавре и городе.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
И
Ирина
23 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Михаилу за обзорную экскурсию вокруг Лавры! 🙏🏼 Это было прекрасное путешествие в прошлое и настоящее замечательного города и монастыря.
Мы узнали много нового об истории, архитектуре, знаменитых людях. Михаил создал теплую, дружелюбную атмосферу.
Спасибо за прекрасную прогулку!!! Рекомендую всем!!!
дмитрий
дмитрий
13 сен 2025
Прогулка была очень интересная, познавательной, узнали много нового. Спасибо, Михаил!
А
Александра
23 авг 2025
Спасибо большое за интересную экскурсию! Были втроем с семьей, было очень интересно, Михаил ответил подробно на все вопросы, два часа прошли незаметно:)
Спасибо большое за интересную экскурсию! Были втроем с семьей, было очень интересно, Михаил ответил подробно на
А
Алексей
22 авг 2025
Экскурсия понравилась, все прошло отлично и очень интересно, спасибо Михаилу!
Ирина
Ирина
21 июн 2025
Отличная экскурсия.

Интересный рассказ о Лавре и ее окрестностях, много информации о истории названий и происхождении объектов.
Не спеша прогулялись, получили заряд позитива и желание вернуться еще.

Спасибо Михаилу.
Д
Дмитрий
9 мая 2025
Михаил - мастер своего дела!
П
Павел
2 мая 2025
Михаил молодец, живо и нескучно, увлёк детей, спасибо большое!

Входит в следующие категории Сергиева Посада

Похожие экскурсии из Сергиева Посада

Сергиев Посад: возле стен монастырских
Пешая
2 часа
-
10%
39 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сергиев Посад: историческое путешествие за стенами Лавры
Погрузитесь в удивительный мир истории Сергиева Посада, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Смотровая площадка Блинной горы
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
6750 ₽7500 ₽ за всё до 7 чел.
Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
Пешая
1.5 часа
196 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
Узнать историю страны через обаяние русской провинции в компании художника-урбаниста
Начало: У памятника родителям Сергия Радонежского
15 ноя в 13:30
16 ноя в 09:00
5900 ₽ за всё до 8 чел.
Сергиев Посад: полное погружение
На машине
7 часов
120 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сергиев Посад: полное погружение
За один день изучить главные символы района: от древних стен Лавры до целебного Гремячего ключа
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 09:00
11 ноя в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сергиевом Посаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сергиевом Посаде