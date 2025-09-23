Особое внимание уделим Троице-Сергиевой лавре — не будем в неё заходить, но рассмотрим с лучших ракурсов. В конце путешествия вы будете знать всё самое важное для самостоятельного посещения монастыря.
Описание экскурсии
Памятник родителям Сергия Радонежского. Вы услышите, как боярский сын стал монахом, почему выбрал это место для своего монастыря и чем заслужил народное почитание.
Красногорская площадь, где шумели монастырские ярмарки. Перенесёмся в то время, когда здесь уже был посад, и вспомним знаменитых людей, приезжавших в Лавру.
Крепостная стена 16–17 века — пройдёмся вдоль мощных укреплений, которые выдержали осаду в Смутное время, и запомним имя каждой башни.
Церковь Параскевы Пятницы и Введенский храм. Посетим подворье Лавры, пережившее разорение от польско-литовских интервентов и гонения в годы СССР.
Памятник Петру и Февронии — почтим святых покровителей семьи и брака.
Келарский пруд, который монахи выкопали вручную. Вы узнаете, как деревни вокруг монастыря превратились в слободы, а затем и районы Сергиева Посада.
Ильинская церковь, где сохранился уникальный «малышевский» иконостас 19 века. Атмосфера храма, который никогда не закрывался, по-настоящему вдохновляет.
Кировка (Ильинская горка) — старейший район города, где жили пушкари и стрельцы. Отсюда открывается великолепный вид на Лавру.
Источник Саввы Сторожевского. Вы узнаете об ученике Сергия Радонежского, основавшем монастырь в Звенигороде.
Белый пруд — любимое место отдыха горожан. Здесь можно покормить уток и набраться сил перед посещением Троице-Сергиевой лавры.
Организационные детали
В программу экскурсии могут быть внесены изменения в соответствии с расписанием богослужений и хозяйственной жизнью Пятницкой и Ильинской церквей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мы узнали много нового об истории, архитектуре, знаменитых людях. Михаил создал теплую, дружелюбную атмосферу.
Спасибо за прекрасную прогулку!!! Рекомендую всем!!!
Интересный рассказ о Лавре и ее окрестностях, много информации о истории названий и происхождении объектов.
Не спеша прогулялись, получили заряд позитива и желание вернуться еще.
Спасибо Михаилу.