Мы погрузимся в прошлое Сергиева Посада: пройдём у крепостных стен, посетим старинные храмы, поговорим об истории города — смутных временах, подвигах и святых. Особое внимание уделим Троице-Сергиевой лавре — не будем в неё заходить, но рассмотрим с лучших ракурсов. В конце путешествия вы будете знать всё самое важное для самостоятельного посещения монастыря.

Ваш гид в Сергиевом Посаде

Михаил Ваш гид в Сергиевом Посаде

Описание экскурсии

Памятник родителям Сергия Радонежского. Вы услышите, как боярский сын стал монахом, почему выбрал это место для своего монастыря и чем заслужил народное почитание.

Красногорская площадь, где шумели монастырские ярмарки. Перенесёмся в то время, когда здесь уже был посад, и вспомним знаменитых людей, приезжавших в Лавру.

Крепостная стена 16–17 века — пройдёмся вдоль мощных укреплений, которые выдержали осаду в Смутное время, и запомним имя каждой башни.

Церковь Параскевы Пятницы и Введенский храм. Посетим подворье Лавры, пережившее разорение от польско-литовских интервентов и гонения в годы СССР.

Памятник Петру и Февронии — почтим святых покровителей семьи и брака.

Келарский пруд, который монахи выкопали вручную. Вы узнаете, как деревни вокруг монастыря превратились в слободы, а затем и районы Сергиева Посада.

Ильинская церковь, где сохранился уникальный «малышевский» иконостас 19 века. Атмосфера храма, который никогда не закрывался, по-настоящему вдохновляет.

Кировка (Ильинская горка) — старейший район города, где жили пушкари и стрельцы. Отсюда открывается великолепный вид на Лавру.

Источник Саввы Сторожевского. Вы узнаете об ученике Сергия Радонежского, основавшем монастырь в Звенигороде.

Белый пруд — любимое место отдыха горожан. Здесь можно покормить уток и набраться сил перед посещением Троице-Сергиевой лавры.

Организационные детали

В программу экскурсии могут быть внесены изменения в соответствии с расписанием богослужений и хозяйственной жизнью Пятницкой и Ильинской церквей.